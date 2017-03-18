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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Локомотив» — ЦСКА — 3:1. Пресс-конференция и комментарии игроков
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

«Бесят разговоры про Радулова, а отставка — такое дело…»

Хоккеисты и главные тренеры команд – о победе «Локомотива» в серии с ЦСКА, а также о скоропостижной смерти Сергея Гимаева.
18 марта 2017, суббота. 22:20. Хоккей
18 марта «Локомотив» выиграл четвёртый матч серии у ЦСКА в Ярославле (счёт в серии — 4-2) и вышел в финал Западной конференции. Соперником «железнодорожников» станет СКА. Параллельно встрече пришла трагическая весть: в Туле во время встречи ветеранов прямо на льду почувствовал себя плохо, после чего умер заслуженный тренер России и известный телекомментатор Сергей Гимаев. Пресс-конференция началась с минуты молчания.

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«Запрещаю своим ребятам валяться, кататься»


— Поздравляю с победой Алексея Кудашова и всю команду «Локомотив». Хоккей был хороший, быстрый, контактный. Мне понравилась игра, но у нас проблема с тем, чтобы забить гол. Можно сказать, что вратарь сыграл здорово, у нас было много шансов, но надо забивать. Не работало большинство, — начал речь главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

— После прошлого матча вы говорили, что ЦСКА – это не команда хулиганов. Сегодня при счёте 2:0 ваш игрок сыграл грязно.
— Расскажу историю из своей жизни. Когда я играл за «Бостон». Наш российский мальчишка совершил небольшой «дайвинг». У нас играл Стив Лич. Человек бьёт и говорит: «Скажи ему, чтобы он больше так не делал». Идёт плей-офф, это война. Мы играем в мужской хоккей. Я запрещаю своим ребятам валяться, кататься. Согласен, Гришка неправильно сыграл. Больно? Встал и уехал.

— У Панина ужасная репутация.
— Я о другом. Сидят 9000 зрителей. Да, Гриша подвёл команду. Может, это и нужно было сделать, кроме второго удара. Но валяться – очень некрасиво. Вы бы так могли валяться?

— Соперник мог серьёзно пострадать.
— Думаю, он бы закончил, как у нас Скотт. Или вышел хотя бы в следующей игре, периоде. Но он вышел в следующей смене! Там ничего не было. Нет, я всё же согласен, что удар в голову был. Но нужно включать мужские вещи.

— С какого момента в этой серии всё пошло не по плану?
— У нас есть кое-какие моменты. Подумаем, разберём. Где-то выглядели не очень хорошо физически, проигрывали много стыков. Виноваты сами, допускали ошибки.

— Сезон без Радулова. Это сказалось?
— Меня бесят больше всего разговоры про Радулова, раз вы про него спрашиваете. У нас хорошая команда! Но этот момент сидит.

— Готовы ли к отставке?
— Тренеру всегда нужно быть готовым. Если посчитают, что плохо работали, – это дело-то такое…

Подвёл итоги противостояния рулевой ярославского клуба, похваливший вратаря Александра Судницина и всю команду.

— К тому, что сказал Дмитрий, хочу добавить, что это тяжелейшая серия. Играли, считаю, с лучшей командой этой направленности, которая два года показывает мощный хоккей. Выстоять было очень сложно. Победа весомая вдвойне, забрала много сил и физических, и моральных у игроков и тренеров. Все игроки проявили свои лучшие качества, — отметил наставник «Локомотива» Алексей Кудашов.

— Голкипер Александр Судницин сыграл три последних матча. С точки зрения психологии, насколько помогла ситуация с травмой Мурыгина?
— В плей-офф игра вратаря — основа основ, может, хорошо, что так получилось. Вышел в нужный момент — и справился с работой.

— Насколько хватит сил на СКА?
— Давайте пока разберём сегодняшнюю игру.

Квартальнов: Мы играем в мужской хоккей. Я запрещаю своим ребятам валяться, кататься. Согласен, Гришка неправильно сыграл. Больно? Встал и уехал

«Хотели поддержать Судницина, а в итоге он помог нам пройти ЦСКА»


Форвард ярославского «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал выход команды в финал Западной конференции.

«С начала серии мы были готовы, были уверены, что выиграем. Мы не хотели уступать ни в одном матче, делали всё для этого. ЦСКА — хорошая команда. В большинстве-меньшинстве были лучше, а наша вратарская линия — это нет слов! Мы старались поддержать Саньку Судницина, хотели ему помочь, а получилось, что он нам помог. Все здорово сыграли, сложно кого-то одного выделить», — сказал Апальков.

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков отреагировал на действия защитника гостей Григория Панина, который грубо атаковал Максима Тальбо.

«Думаю, решающий матч был в Москве. Мы додавили соперника, и при родных трибунах было играть уже комфортно. Выбил Скотта, но меня за это и наказали, больше вопросов нет. Выходка Панина? Некрасиво, неправильно поступил, надо уметь достойно проигрывать», — сказал Рафиков.

>>> Голос хоккея. Умер Сергей Гимаев

«Про смерть Гимаева узнали после игры, слышал, как скандировали его имя»


Защитник «Локомотива» Владислав Гавриков поделился впечатлениями от игры, а также выразил соболезнование в связи со смертью заслуженного тренера Сергея Гимаева.
Кудашов: Выстоять было очень сложно. Победа весомая вдвойне, забрала много сил и физических, и моральных у игроков и тренеров. Все игроки проявили свои лучшие качества

«Эмоции ещё не стихли, только осознаём, что прошли дальше. ЦСКА — спасибо за серию: хорошая команда, чемпион «регулярки», как-никак. Но мы тоже старались, показали свою игру и в итоге победили. Решающий матч был пятым, важно было выиграть в Москве, а дома и стены помогают. Мы вели в счёте в серии, так что давление было выше у соперника. Им нужно было побеждать, чтобы возвращать серию в Москву. Никакой проблемы, что теперь в серии СКА будут называть фаворитом. Нас это не особо волнует.

Про Гимаева в ходе матча нам не говорили. Я услышал, когда его имя на трибунах начали скандировать и наши болельщики, и ЦСКА. Нам сказали уже после матча, когда пришли в раздевалку, посмотрели новости. Это большая потеря для всего нашего хоккея. Сергей Наильевич — олицетворение нашего хоккея. Все, кто был причастен, все болельщики его знали», — сказал Гавриков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
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