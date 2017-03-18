«За Мозякина и Радулова я всегда буду стоять!» Яркие цитаты Гимаева

Про Виктора Тихонова

Про критику игроков во время трансляций

Про победу на чемпионате мира — 2008 в Квебеке

Про развитие детского хоккея

Фото: РИА "Новости"

Про конкуренцию в клубах

Про расслоение лиги

О победе на ЧМ-2014 в Минске

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Про лимит на легионеров

Про проблемы в школах

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

О больших контрактах российских хоккеистов, вернувшихся из НХЛ на период локаута в сезоне-2012/13

«Он был выдающимся специалистом, фанатом хоккея, который перевернул хоккей. До Тихонова, знаете, какими были утренние тренировки? Обычные раскатки — вышли, покатались, побросали. С приходом Тихонова они стали полноценными тренировками, с силовыми приёмами и бросками. Выходных при нём не было вообще. Выходным считался день, когда тебя после игры отпускали домой, а утром в 11 надо было идти на тренировку. Если тренировка в 17.00, то это супервыходной. Но на такой тренировке нас гоняли по полной, думали, что мы нарушили режим. Её обычно Юрий Моисеев проводил, и мы бегали, как челноки по льду».«Вообще, это серьёзный вопрос. Допустим, я в эфире скажу, что это плохой хоккеист, который не умеет кататься и из-под которого голы забивают.Владелец клуба послушает и выгонит игрока. Я не могу так подставлять человека, лучше промолчу или фамилию не назову. У хоккеиста тяжёлая работа. Я не имею права её отнимать. И я очень ценю мастерство. И за игроков уровня Радулова и Мозякина я всегда буду стоять! Я играл в ЦСКА и очень ценю мастерство. Глядя на таких игроков, понимаю, что не могу так, как они. Они творят невероятное! Так же отношусь к тренерскому труду. Видно, что многие очень усердно работают, а есть тренеры-обманщики. Они показывают себя выдающими специалистами, а поговоришь с людьми — и в шоке от их работы. Они могут быть хорошими психологами или мотиваторами. Но тот же Воробьёв с любой командой даёт результат. Или Квартальнов».«Часто просматриваю матч в Квебеке. Это один из лучших моих репортажей. Как я кричал, когда мы выиграли! Но когда смотрю на тренерскую скамейку во втором периоде, то вижу, что два человека стоят на расстоянии нескольких метров друг от друга, смотрят на табло и выглядят довольными тем, что уже попали в финал. Давайте честно: в той победе не так велика заслуга тренеров, и это все знают. Тогда ребята собрались в раздевалке, обсудили, как играть, и победили! Мы долго шли к той победе, мечтали о ней! Заслуга тренеров, безусловно, есть. Но после этого они вообще перестали кого-либо воспринимать всерьёз, кроме себя. Самый главный звонок, даже не звонок, а набат, — Ванкувер! Тогда нас просто раздавили. Мы играли безобразно. Нас просто уничтожили. 3:7 – ещё хороший счёт. Вот это был звонок! Но никто не стал прислушиваться».«Надо же заведомо понимать, что 80 процентов детей не будут играть на высоком уровне. Да, будет польза для здоровья, но не более того. Обеспеченным родителям ничего не стоит дать тренеру тысячу долларов, чтобы их ребёнок играл. А страдают от этого действительно талантливые ребята.За рубежом хоккей — платный вид спорта. Родители оплачивают форму, переезды и прочие расходы. И никто там не возьмёт деньги сверх этих выплат. Но в то же время детским тренерам там непросто. Родители, которые платят деньги в кассу школы, могут подойти и спросить, почему его ребёнок не играет. Серьёзное отличие заключается в том, что там детские тренеры не решают спортивных задач. Учат катанию и базовым навыкам. На Западе — вертикаль, а у нас — горизонталь: набрали детей и ведут их до самого выпуска. Однако прийти к платным школам в России очень тяжело, особенно в регионах. В Москве — да, можно сделать платную школу, в столице много богатых людей. И, уверен, такая школа будет не хуже ныне действующих».«Что такое сильная команда? Можно набрать мощный состав, лучших игроков и обыгрывать всех 15:0. Что дают такие игры? Серьёзные же матчи проходят не чаще раза в месяц. Но при этом лучшие игроки, собранные в одной команде, каждый день бьются на тренировках и становятся лучше. А потенциальная звёздочка, которая оказалась в слабой команде, не повышает свой уровень. На тренировках он забивает слабому вратарю, выходит на игру — и попросту не знает, что делать с сильным голкипером».«Очень заметно расслоение между большими командами и остальными. Неслучайно генеральные менеджеры говорят, что лимит на легионеров очень сильно бьёт по командам, которые не могут взять сильнейших российских игроков. Все ведущие российские игроки собраны в топовых клубах. Они их «выгребают» — покупают, обменивают. В итоге все лучшие россияне собраны в лучших клубах. Тренеры команд «второго эшелона» провели колоссальную работу в физическом плане на «предсезонке». Но выбор игроков настолько слабый, российских игроков высокого уровня в командах второй половины таблицы практически нет. Это проблема. Если у клуба есть хорошие легионеры и некоторые россияне, которые более-менее в порядке, то команда показывает результат. Но, честно, уровень мастерства российских игроков в командах второго эшелона слабый».«Не стал бы приравнивать этот результат к победе на Олимпиаде. Это разный уровень. Но я горжусь этой победой. Она как никогда нужна нашей стране, чтобы снова поверить в то, что хоккей у нас есть. Мы победили в очень нужный момент».«Если честно, я вообще не понимаю ситуации. Понимаете, в хоккее это неактуально. У нас пять легионеров, 25 человек в команде. Каждый пятый, получается. Даже если они лидеры, получается, всего 30% игрового времени. Сравните с футболом или баскетболом, там шесть легионеров, которые играют на всех ключевых позициях, в баскетболе – три одновременно на площадке из пяти. В хоккее это неактуально. Почему упёрлись в этот момент? Белорусы и казахстанцы – наши друзья, они будут играть на чемпионате мира в Москве, они этого хотели и добились. И нам нужно, чтобы они у нас играли. Я был в Астане, мне все говорили, что счастливы попасть на чемпионат мира. И на вопрос о легионерах там болезненно реагировали. Сидели люди из правительства и не понимали, почему из-за троих-четверых игроков такая проблема.В некоторых видах спорта, в том же футболе, слишком много легионеров. Семеро иностранцев на поле – это убийственно для нашего футбола, особенно в преддверии чемпионата мира. Из-за футбола и ЧМ-2018 эта тема и поднялась. Но в хоккее это неактуально».«Приводит крутая мамаша сына. Парню дают мяч – на, лови, а он его боится. Или ему дают прыгнуть – он на 20 сантиметров прыгает. У него нет скоростно-силовых качеств, он не будет играть в хоккей, потому что сидит дома с мамой-папой, ничего не делает. Мамаше говорят: «Мы его не записываем». — «Как же? Вы что, он лучший». И потом тебе звонок: «Почему вы его не взяли, у него там дед…» Так во многих школах. И тренер не берёт таких детей, потому и результат есть. Другие держат по 30-40 человек для наполняемости групп, а у него 12, зато, например, Буре есть. Самое обидное, когда ты лепишь-лепишь парня, ждёшь, что он вырастет, а он во дворе с плохой компанией связался – и всё, погиб. И ты ничего не можешь сделать. Обидно, когда 10 лет потратишь на ребёнка — и какая-нибудь неспортивная составляющая его убирает".«В КХЛ шестеро очень дорогих игроков, которые получили достаточно серьёзные деньги. Остальные – в пределах разумного. Мы больше говорим о денежных потерях. Экономически отбить эти деньги невозможно, но, с другой стороны, где бы сейчас ни играл Малкин – стадионы полные, матч ЦСКА – СКА собрал полную Ходынку, о чём мы и мечтать не могли.СКА и «Зенит» – подшефные «Газпрома», пусть и разных подразделений. Не понимаю, почему мы можем потратить 100 млн на каких-то непонятных бразильцев, португальцев и дать им в разы большую зарплату, но при этом начать считать, сколько зарабатывает Ковальчук — звезда мирового уровня.Халк – даже не игрок сборной Бразилии. А у нас лучшие в мире игроки приехали, и мы ещё что-то начинаем считать. Тем более значительная часть этих денег – частные, например в Магнитогорске. Чего их считать?».