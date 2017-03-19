Как «Локомотив» Кудашова выбил победителя регулярного чемпионата

18 марта в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в шестом матче второго раунда плей-офф «Локомотив» одержал победу над ЦСКА со счётом 3:1 и вышел в финал Западной конференции, доведя счёт в серии до 4-2. Следующим соперником ярославской команды станет СКА.
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