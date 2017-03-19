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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Вашингтон» — 100 очков! Команда Овечкина уже попала в плей-офф

Команда Александра Овечкина первой в сезоне набрала 100 баллов и вышла в плей-офф, но сам капитан «столичных» снова не сумел забить.
19 марта 2017, воскресенье. 10:05. Хоккей

Хет-трик Оши вывел «Вашингтон» в плей-офф

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 5 2:2, 0:0, 1:3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Оши (Юханссон, Бекстрём) – 03:44 (5x4), 0:2 – Оши (Овечкин, Бекстрём) – 11:52 (5x5), 1:2 – Кучеров (Палат, Пойнт) – 15:52 (5x4), 2:2 – Киллорн (Друен) – 16:08 (5x5), 2:3 – Уильямс (Нисканен, Бураковски) – 43:14 (5x5), 2:4 – Карлсон (Оши, Бекстрём) – 45:30 (5x5), 3:4 – Кучеров (Пойнт) – 58:30 (5x5), 3:5 – Оши (Бекстрём) – 59:16 (en)

Выездной матч с «Тампой» принёс болельщикам «Кэпиталз» долгожданное радостное известие: «Вашингтон» первым в нынешнем сезоне забронировал себе путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли, в третий раз подряд добравшись до отметки в 100 набранных очков. Официальная «бронь» кубкового билета должна была бы состояться на неделю раньше,
но «столичные» угодили в ощутимую яму, проиграв пять встреч из шести предыдущих. В этом свете матч с «молниями», которые отчаянно борются за каждое очко, совсем не казался подарком, к тому же у южан начали выздоравливать травмированные.

«Ситуация обнадёживает. Нападающий Ондржей Палат и защитник Джей Дотчин готовы вернуться в строй», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер на утренней разминке. Его команда продолжает страдать от отсутствия сразу трёх центральных нападающих – Тайлера Джонсона, Владислава Наместникова и Седрика Пакетта, которые получили травмы в одном и том же матче с «Миннесотой». «Осталось 12 матчей, и нам очень нужны очки. В предыдущем матче с «Торонто» мы проиграли 0:5, но успели зализать раны. Будем фокусироваться на том, чтобы остановить «Вашингтон», — добавил Купер, но с выполнением этой задачи сразу возникли проблемы.

Уже к середине первого периода в воротах Андрея Василевского побывало две шайбы, автором которых стал розовощёкий Ти Джей Оши. В первом эпизоде американец удачно сыграл в «пинг-понг» с Юханссоном и Бураковски, реализовав большинство броском с пятачка, а затем Овечкин прекрасной передачей вывел партнёра на дальний угол.


Самому Овечкину отличиться заброшенной шайбой снова не удалось – в 9 из 10 последних матчах он не забивал, а гол Оши в пустые ворота на последних секундах матча позволил американскому форварду обогнать россиянина в списке лучших клубных снайперов сезона (29 голов против 28 у Александра). «Молнии» старались как могли, ликвидировали отставание в две шайбы, но сил на третий период у команды Джона Купера просто не хватило. Лучший бомбардир «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевым дублем, добравшись до отметки в 100 голов за карьеру, но вряд ли эта цифра доставила ему радость: поражение уменьшило шансы «Тампы» на обладание кубковой «уайлд кард».


«Увы, нас подкосил гол Джастина Уильямса, который соперник забил сразу после того, как мы удачно отыграли в меньшинстве. Очень обидно получилось: схлопотали удаление, здорово отыграли вчетвером, а потом просто бросили играть. Наша оборона… Мы просто не можем позволять, чтобы случалось подобное. Ну а Карлсон, забивший четвёртый гол соперников, просто нас убил», — признал Купер.


«Вашингтон» пробился в плей-офф в 9-й раз за 10 последних сезонов, но борьба за лидерство в Столичном дивизионе ещё не окончена. Команде Александра Овечкина осталось сыграть 11 матчей в «регулярке», и «Коламбус» с «Питтсбургом» продолжают активно её преследовать.

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Мэттьюс прервал засуху

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 2 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Мэттьюс (Нюландер, Хайман) – 08:25 (5x5), 1:1 – Хейден (Тэйвз, Сибрук) – 30:51 (5x5), 1:2 – Хартман (Панарин, Кроуфорд) – 64:43 (3x3)

Семь матчей без набранных очков – столько длилась результативная серия одного из лучших новобранцев сезона Остона Мэттьюса. В домашнем матче с «Чикаго» игроки «Торонто» вышли на лёд в исторической зелёной форме «Сент-Пэтс», и эта непривычная расцветка оказалась в целом удачной. Гол Мэттьюса, эффектно замкнувшего на чужом пятачке передачу Нюландера, позволил «кленовым листьям» добраться до овертайма и заработать важнейшее очко.


А когда публика уже предвкушала буллитную дуэль торонтского молодняка с опытными Тэйвзом, Кейном и Панариным, «Чикаго» организовал победный контрвыпад. Панарин и 22-летний американец Райан Хартман, проводящий свой первый полный сезон в НХЛ, убежали вдвоём против одного и разыграть решающую комбинацию смогли без малейших проблем. Для Артемия эта голевая передача стала шестым очком (3+3) в пяти последних встречах.

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«Коламбус» выигрывает и без Бобровского
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2017, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 3 1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Хэмоник (Чимера, Бовилье) – 14:18 (5x5), 1:1 – Бьёркстранд – 21:00 (5x5), 1:2 – Андерсон (Фолиньо, Веренски) – 35:48 (5x5), 2:2 – Таварес (Зайденберг, Мейфилд) – 48:48 (5x5), 2:3 – Аткинсон (Дубински, Веренски) – 61:19 (3x3)

«Синие мундиры» не желают упускать возможности побороться за итоговую первую строчку в Столичном дивизионе, дающую преимущество своего льда на большей части кубковой дистанции. На гостевой матч с «Айлендерс» самый побеждающий голкипер сезона Сергей Бобровский получил возможность перевести дух, а его сменщик Йоонас Корписало достойно проделал всю вратарскую работу. Отразив 20 бросков из 22, финский страж ворот дал своей команде возможность победить, а Кэм Аткинсон, забивший в овертайме, преобразовал эти шансы в реальность.


«В это время сезона нужно играть с максимальной отдачей. Каждое очко имеет свой вес, потому что осталось около 10 матчей. Все готовятся к плей-офф, пытаются набирать обороты. Мы делаем то же самое», — отметил Аткинсон.

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Макдэвид снова первый

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Макдэвид (Секера, Драйзайтль) – 36:42 (5x5), 2:0 – Летестю (Драйзайтль, Клефбом) – 55:22 (5x4)

Двоевластие Коннора Макдэвида и Брэда Маршана в гонке лучших бомбардиров длилось недолго. В домашнем матче с «Ванкувером» юный капитан «нефтяников» вновь вышел на единоличное первое место в гонке за «Арт Росс Трофи», а его 25-я шайба в сезоне стала для «Ойлерз» победной. В конце второго периода Макдэвид сполна продемонстрировал своё великолепное катание, на скорости выбравшись от борта на дальний пятачок, после чего последовал хитрый кистевой выстрел. 33 сейва голкипера «Эдмонтона» Кэма Тальбо принесли ему шестой шат-аут в чемпионате: такого «сухого» вратаря у «нефтяников» не было с сезона-2001/02, когда ворота прославленного клуба защищал швед Томми Сало.

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Потухшая «борода»

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2017, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 2 1:1, 0:1, 0:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Ивз (Гецлаф, Ракелль) – 00:39 (5x5), 1:1 – Кутюр (Торнтон, Марло) – 19:13 (5x3), 1:2 – Сильверберг – 33:29 (5x5)

«Борода всея НХЛ» защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс продолжает удивлять болельщиков. Если в середине сезона он поражал всех своей скорострельностью, претендуя на отметку в 40 голов за сезон, то нынче у Бёрнса не менее удивительный спад: матч с «Анахаймом» стал для него 12-м подряд без заброшенной шайбы. Калифорнийское дерби «акулы» проиграли, дав возможность капитану «Дакс» Райану Гецлафу набрать 800-е очко в своей карьере.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз Александр Овечкин Андрей Василевский Брент Бёрнс Коннор Макдэвид Никита Кучеров Остон Мэттьюс
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