«Квартальнов должен остаться». Мнения экспертов о вылете ЦСКА

Пашков: Квартальнову надо продолжить работу, но с коррекцией её содержания. Нужно больше делать крен на рост индивидуального мастерства игроков.

Власенков: ЦСКА подберёт ещё несколько игроков поопытнее и помастеровитее, которые смогут решать большие задачи, и у них всё будет хорошо. Нужны игроки, которые умеют играть в плей-офф.

Новиков: Мозякин и Зарипов – звёзды КХЛ, но они не являются стопроцентными кандидатами в сборную команду. Это парадокс нашей лиги.

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер Россиии трёхкратный чемпион странырассуждают о необходимости оставить Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА, путях усиления команды и о том, чего ей не хватило для повторения прошлогоднего результата – выхода в финал Кубка Гагарина.: Надо оценить результат его работы. Думаю, что он очень хороший. За последние три года команда выигрывает первенство страны, если говорить о «регулярке». Второй вопрос по результату — команда неудачно выступила в розыгрыше Кубка Гагарина. Это два разных соревнования, их надо разделить, а не оценивать, как единое целое.ЦСКА три года, по существу, побеждает в чемпионате страны. Он демонстрирует современный хоккей. Об этом говорит стиль игры, результативность и постоянство результата.Но в условиях Кубка Гагарина интервалы между играми были сокращены до одного дня. В этих условиях ЦСКА не смог продемонстрировать присущий ему очень скоростной и энергозатратный хоккей, в который команда играет в течение всего сезона. Она не могла восстановиться к следующему матчу. Это основная причина неудачи. На мой взгляд, ещё один недостаток команды – замедленный рост технического мастерства хоккеистов. Реализация моментов в ключевых матчах очень невысокая. Последняя серия с «Локомотивом» показала, что создано множество голевых ситуаций, но превратить их в гол игроки не могут. Ровный, мощный состав, однако результативность невысокая. Это говорит о том, что Квартальнову надо продолжить работу, но с коррекцией её содержания. Нужно больше делать крен на рост индивидуального мастерства игроков.: Для меня это вообще вопрос некорректный. Хотим мы или нет, но тренерскую работу надо уважать. С потерей Радулова и Зайцева ЦСКА держался только на работоспособности. Заниматься надо своими школами, искать Кучеровых, которые бы давали изюминку нашему хоккею. Для «Локомотива» победа в серии — это событие, а для ЦСКА — событие со многими минусами.: Дмитрий Вячеславович – хороший тренер. Нет смысла другого искать. У них хорошая команда. Нет смысла его менять. Подберут ещё несколько игроков поопытнее и помастеровитее, которые смогут решать большие задачи, и всё у них будет хорошо. Нужны игроки, которые умеют играть в плей-офф.: Сказалась, конечно, потеря Радулова, но не в том смысле, что он один заменял собой команду, а в том, что мог реализовывать голевые моменты и создавать голевые ситуации. Это игрок высокого класса, он умел это делать. Этих шайб ЦСКА не хватало на протяжении всего сезона. Команда провела ровно такой же сезон, как и предыдущий, с точки зрения набора очков. Радулова не хватило как личности. Это результативный игрок, и недостаток результативности он компенсировал. Когда он ушёл, ситуация обострилась. Одна-две шайбы в кубковой игре — очень мало для победы.: Не хватило мастеров и лидеров. Радулова – паровоза, который тащил и заряжал команду. Зайцев был лидером при игре в большинстве. Хотим мы или нет, а мастера всегда определяют результат и картинку игры.: Думаю, что Радулова не хватило. Не хватало ещё тех ребят, которые играли в прошлом году и в семи матчах проиграли «Магнитке» – Зайцева и Любимова. Хорошо играли, интересная была борьба, интересно было смотреть.: Принцип усиления команды должен постоянно присутствовать. Всегда есть стремление у тренеров и руководителей усилить команду. Усиление может быть конкретное, а может быть привлечение группы талантливых и способных игроков. Но ЦСКА не будет одинок в желании усилиться.: Если брать стабильность выступления команды, она хорошая. Всё время выигрывает регулярный чемпионат. Но если раньше «армейцы» упирались в СКА, то сегодня она упёрлась в Ярославль. Кто виноват и что делать – здесь уже надо разбираться. Вообще, сегодня в лиге наблюдается нехватка мастеров. Надо искать самобытных игроков в своих школах. А есть ли такие специалисты, которые могут отвечать за этот участок? Понятно, что усиление может быть со стороны иностранцев. Если команда усилится хорошим иностранным игроком, это будет серьёзно.: Зачем нужны серьёзные изменения? Там коллектив слаженный, ребята хорошие. Нужна пара-тройка опытных игроков, чтобы они в команду хорошо влились. Они должны уметь играть не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф.: Большие сомнения по Телегину, он провёл очень неважный сезон. У него появилась семья, и это, конечно, причина. Сорокин может быть кандидатом в сборную. Есть игроки атаки, которые могут рассчитывать на место в национальной команде. Я не считаю, что у ЦСКА много игроков, которые готовы претендовать на место в сборной. Есть три-четыре человека, которые могут участвовать в чемпионате мира – вратарь, один-два защитника и один-два нападающих.: Для меня это не топовые игроки. Но они у нас на виду и на слуху и в расширенном составе сборной команды. Они будут привлечены, а попадут ли в состав — зависит от многих факторов, и основной из них – НХЛ и то, кто оттуда придёт. При этом Мозякин и Зарипов – звёзды КХЛ, но они не являются стопроцентными кандидатами в сборную команду. Это парадокс нашей лиги.: Сорокин в порядке и Киселевич тоже. Ничушкин по игре в плей-офф не показал того, что от него ждали. Телегин за весь сезон три гола забил – это мало. Он играл за счёт того, что зарабатывал удаления. Но этого мало. Надо забивать и отдавать передачи, ведь он же нападающий.