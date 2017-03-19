«Его любили все». Журналисты и хоккейные люди — о Сергее Гимаеве

В субботу, 18 марта, скончался во время матча ветеранов заслуженный тренер России, комментатор Сергей Гимаев. Из жизни ушёл человек, которого в хоккейном мире знали и ценили все.
Сергея Наильевича любили журналисты за яркие интервью, хоккеисты — за справедливую критику, болельщики — за интересные репортажи, а тренеры и менеджеры — за честность. Сегодня они рассказывают о том, каким им запомнился Сергей Гимаев.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг:
«О Сергее Наильевиче остались только позитивные воспоминания. Мы работали вместе, взаимодействовали по сборной. Он был человеком, который полностью отдавался работе. Мы даже вместе играли. Везде Сергей Наильевич проявлял себя с наилучшей стороны. Это большая утрата для хоккея. Он вёл огромную работу на телевидении, комментировал матчи, всячески помогал. Очень жалко, что такого человека больше нет с нами».
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин:
«Вечная память…»
Президент ФХР Владислав Третьяк:
«Мы много лет играли вместе за ЦСКА. Он был преданным товарищем. Сергей был замечательным защитником, очень много сделал для воспитания молодого поколения. Потом он стал блестящим комментатором и специалистом в области хоккея. Он чётко определял курс нашего хоккея, иногда критиковал, говорил о нелицеприятных моментах, но он всегда любил хоккей и хотел, чтобы этот вид спорта шёл в нашей стране вперёд.
Необыкновенный человек. Это большая утрата для хоккея. Буквально недавно мы потеряли легендарного Петрова, сегодня — ещё одного профессионала своего дела. Скорбный день для российского хоккея.
Последнее время Сергей действительно стал голосом нашего хоккея. Он был ведущим специалистом, к которому прислушивались даже больше, чем к другим. Он сам прошёл всю хоккейную школу, его оценки и комментарии были бесценны».
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко:
«Скоропостижная кончина Сергея Гимаева стала настоящим шоком для всех нас. Несомненно, Сергей Наильевич был одним из самых уважаемых и узнаваемых людей в нашем хоккее. Благодаря высочайшему профессионализму и тонкому пониманию хоккея он как никто другой за последние годы способствовал популяризации любимой игры, в которой прожил и завершил столь яркую и насыщенную жизнь. Уверен, миллионы болельщиков по всей России будут с благодарностью помнить о нём и уже очень скоро почувствуют невосполнимость этой утраты».
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Главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок:
«Мне трудно что-то говорить. Хороший хоккеист и замечательный специалист. Очень жалко, конечно. Мы с ним были в очень хороших отношениях. И мне помогал, и сборной очень много помогал. Советовались и по составам, и по игрокам. Он говорил такие вещи, которые не многие скажут. Очень тяжело, конечно».
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов:
«Он был профессионалом во всём, начиная с карьеры игрока, продолжая карьерой тренера и заканчивая работой эксперта. Он не просто так находился в Клубе легенд. К его мнению прислушивались многие. Я бы сказал, что Сергей Гимаев — это олицетворение эксперта нашего хоккея. Человек, который высказывал всё, что думает. Он болел хоккеем, любил его, всю жизнь им занимался и в хоккее практически провёл свои последние минуты жизни. Светлая память человеку, который многого добился и многое сделал для хоккея. Сергей Наильевич проводил много мастер-классов по стране, способствовал популяризации хоккея во всех регионах. Во всех уголках страны его любили и будут любить всегда. Он был жизнерадостным и оптимистичным человеком, всегда был на позитиве, старался передать его другим людям».
Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк:
«Вечная память, Сергею Наильевичу. ЧЕЛОВЕК который посвятил всю жизнь хоккею! Соболезную!»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков:
«Очень неожиданная и страшная новость. Он был в полном здравии. Мы вместе играли в ЦСКА, он был самоотверженным защитником, который полностью отдавал себя хоккею. Таким же он себя показывал, находясь в комментаторской. Благодаря Сергею многие болельщики стали любить хоккей. Очень грустно. Я выражаю свои соболезнования друзьям, близким Сергея Гимаева и всему хоккейному сообществу. Буквально недавно ушёл из жизни «армеец» Владимир Петров, теперь ЦСКА потерял ещё одного».
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров:
«Выражаю искренние слова соболезнования от своего лица и от лица всего хоккейного клуба «Нефтехимик». Я лично знал Сергея Гимаева, его сына, семью. Мы были в хороших отношениях. Хотел бы поднять вопрос обязательного медосмотра перед матчами ветеранов. Всё должно быть так, как в обычном матче профессионалов: медицинские показания, состояние здоровья, тотальный контроль со стороны врачей.
Вероятно, надо пересмотреть и регламент ветеранских турниров, уменьшить время периодов. Не хочется, чтобы такие трагедии повторялись. Это очень печально».
Корреспондент «Р-Спорт» Александр Рогулев:
«Сергей Наильевич был уникальным человеком. Среди журналистов ему не было равных по знанию хоккея, и он мог доступным языком об этом рассказать так, чтобы поняли и специалисты, и дилетанты. Он был простым человеком. В 2013 году я впервые приехал на чемпионат мира по хоккею, и первым в пресс-центре со мной заговорил именно Гимаев, хотя до этого мы не были знакомы. Мы с ним начали обсуждать шансы сборной России в четвертьфинале с американцами. Для меня было откровением, что главный эксперт страны разговаривает с простым корреспондентом на равных. Именно Сергей Наильевич рассказывал о хоккее так, как нужно это делать. Я не знаю, когда появится кто-то даже чуть-чуть похожий на Гимаева».
Редактор текстовых трансляций «Чемпионата», хоккейный обозреватель Павел Панышев:
«Смерть Гимаева равносильна смерти Маслаченко. Две глыбы – хоккейная и футбольная – дарили радость миллионам болельщиков. Мы часто общались с Гимаевым — больше по рабочим, хоккейным вопросам. Я знал его достаточно хорошо, но не так близко, как, например, Дима Фёдоров, Денис Казанский или Рома Скворцов, с которыми он находился в дружеских отношениях. Гимаев всегда был жёсток, требователен, строг. Он работал сам и требовал работы от других. Понимал, что его мнение в хоккейном мире значит очень много, а потому мог обидеться, если с его слов что-то написали не так, как он хотел. Гимаев – эпохальная личность для отечественного хоккея и комментаторского цеха. Его по праву считали ведущим хоккейным экспертом страны. Со смертью Гимаева весь наш спорт потерял очень много».
Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин:
«Не верится. Вечная память»
Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов:
«Впервые с Наиличем я, совсем ещё молодой корреспондент из Новосибирска, встретился в 2014 году на Кубке Вызова. Мы сидели с московскими коллегами в нижегородской гостинице, а Гимаев давал интервью местному телеканалу. Тут он подходит к нам, протягивает мне руку и говорит: «Дим, привет! Как дела? Как долетел?» Для меня, смотрящего на эту глыбу снизу вверх, это было признание: «Как? Меня знает сам Гимаев?!» На самом деле так он себя вёл со всеми — журналист перед ним, губернатор или простой болельщик, каждому он уделял время и мог взахлёб общаться, будто вы старые друзья.
Однажды я попал под раздачу Наилича, когда он в эфире раскритиковал мой вопрос Билялетдинову про скучный хоккей. На кого угодно можно было обидеться, но не на него. Вот и хоккеисты всегда прислушивались к русскому Дону Черри. Кажется, только его слово имело реальный вес. Даже когда Гимаев повышал голос и бурлил эмоциями, ты понимал, что он не хочет никого оскорбить или обидеть. Наилич, как называла его вся хоккейная Россия, даже в 62 года мог говорить о хоккее с мальчишечьим интересом и задором. Он не потухал до самого конца. Другого такого больше нет».
Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков:
«Не могу поверить, что Сергея Наильевича больше нет. Так не может быть. Уже привык к тому, что приду в пресс-центр, а там – Гимаев. И вот начнёшь с ним говорить, одно за другое. И час бы так стоял! Неудобно человека задерживать, но Наилич сам все дела бросает и рассказывает тебе, объясняет…
Это черта больших, великодушных людей. Его ведь все любили. Даже те, по кому Гимаев проезжался словом как танком. Потом отходил, извинялся. И переживал за сказанное, что вылетало как воробей… Как тот прогноз 4-0 на ЦСКА в серии с «Магниткой». Потом в Магнитогорске на Наилича ворчали, припоминали ему. Но всё равно встречали как родного.
Вспоминается, как Гимаева отстранили от эфира ещё «России 2». Я позвонил ему за комментарием. А он мне как-то между делом сказал, что ему красная карточка прилетела. Я сначала не поверил. Но дал новость в Интернет. И вы помните, тогда за Гимаева встала вся страна! А фраза о «женщине с Ямы» ушла в фольклор.
Гимаева отстояли, вернули… Это был народный человек – как Высоцкий, Черенков, Маслаченко. Таких людей очень мало. И это боль, что они уходят. Страшная боль».
Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев:
«Я с ним познакомился, когда работал в еженедельнике «Весь хоккей». Это было перед Кубком мира 2004 года, я тогда начал задействовать Сергея Наильевича как эксперта. Он трудился в дирекции спортивной школы ЦСКА. Через год я перешёл на работу в «Советский спорт», и мы начали плотное сотрудничество в этой газете. Позднее Наилич ушёл из ЦСКА и стал чисто творческим человеком. Посвятил себя экспертным оценкам, комментированию. Он был обидчивый, но отходчивый. Всегда отстаивал своё мнение, мог поспорить. Абсолютно не вредный, очень коммуникабельный, доброжелательный. Весёлый».
Комментарии читателей:
vvvvvvchampionatru:
«Как гром среди ясного неба… Светлая память… Эксперт с большой буквы и просто хороший человек!»
chitodritochicharito:
«Комментарии Гимаева и Скворцова навсегда останутся в памяти как эталон. Не знаю, не верю, что больше не услышу его…»
timofey68:
«Шок. Примерно такое же было ощущение, когда разбился «Локо». Великий популяризатор хоккея. Профессионал. Это все слова.
Каждый сегодня, кто любит хоккей, потерял частичку. Слов нет, глаз мокрый.
И сегодня он играл с ветеранами. Ушёл на рабочем месте. Предлагаю всем сегодня и завтра выйти на лёд».
shiftman:
«Наильич, ну как так-то!!! Пишу, у самого ком в горле, слёзы на глазах.
Скорбим всей семьёй. Считаем, что потеряли родного человека. Спи спокойно, хоккейные боги решили, что на небесах ты нужнее, чем на земле. Искренние соболезнования семье Сергея Наильевича».
v007ad07kbr:
«Не забуду его комментарии на матче Россия — Канада 2008… Соболезнования».
P. S. Тысячи людей почтили память Сергея Гимаева. В хоккейном мире никто не остался равнодушен. Спасибо вам, Сергей Наильевич, что подарили нам так много приятных воспоминаний. Мы будем помнить вас всегда!