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«Ну, Илья! Илья…» Как Гимаев влюбил в себя после финала с Канадой

Сергей Гимаев был авторитетом для каждого, кто интересовался хоккеем. Полюбили же его после репортажа с финала ЧМ-2008 в Квебеке.