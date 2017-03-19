«Ну, Илья! Илья…» Как Гимаев влюбил в себя после финала с Канадой

>>> Голос хоккея. Умер Сергей Гимаев
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
00:00. «Здравствуйте, уважаемые телезрители!»
1:23. 1:0 – Александр Сёмин. «Вы сказали, что канадцы будут давить с первой минуты, но это не так. Они понимают, что сильнейшая контратака на турнире у сборной России… Гол!»
1:23. «Блестящее начало! То, чего опасались канадцы, они получили»
3:05. «Наши ребята не играли на этом чемпионате мира с американцами, а это совсем другой стиль, другое давление, другая игра в обороне».
3:10. «Тактика замен нашей сборной такая, чтобы поддерживать максимальный темп. Это козырь нашей сборной. Движение, движение, движение! Финнов мы подавили движением – то же самое надо сделать с канадцами. У них много звёзд в нападении, но не всё так хорошо в обороне. Этим надо пользоваться».
3:54. 1:1 – Брент Бёрнс. «Это не конец, это только начало. Ребята слишком стараются помочь Набокову. Не было острой необходимости ложиться под шайбу. Это всё от желания помочь. Ничего страшного нет!»
4:01. «Сборной России нельзя удаляться! По игре «5 на 5» мы лучшие на этом турнире, а козырь Канады – игра в большинстве. Они на первом месте по реализации».
4:36. «То, что канадцы остро играют возле ворот, будет проблемой нашей сборной. У них каждый готов в любой момент бросить. Открываются не просто под передачу, а сразу под бросок».
4.50. «Задача канадцав – нейтрализовать наше первое звено. Формально первое – звено Зиновьева, но на турнире сильнейшая, безусловно, тройка Фёдорова. Против них канадцы будут играть особенно внимательно».
6:58. «Не было заброшенной шайбы! Прямо в Евгения Набокова въехали, и он сейчас лежит. Шайба попадает в штангу. Арбитры были рядом, не было гола!»
7:07. «Мы говорим о вбрасываниях только с позиции того, кто выиграл или проиграл. А ведь в этом участвуют все, кто находится на площадке! Нужно правильно расположиться, не дать бросить».
Фото: Reuters
7:30. «Мне кажется, сегодня наше номинально четвёртое звено Афиногенов – Терещенко – Радулов нужно использовать больше, потому что все они очень быстрые пробивные форварды. С канадскими форвардами один в один они могут разобраться».
8:01. «Сборная России здесь ассоциируется с Овечкиным. Он лучший снайпер и бомбардир НХЛ, поэтому у канадцев задача играть против Саши и всего вашингтонского звена».
8:23. «Да, звено Гецлафа в начале встречи пропустило, но думаю, что их противостояние со звеном Фёдорова впереди. К тому же защитник «Флориды» Баумистер играет в одном дивизионе с «Вашингтоном» и постоянно выходит против наших ребят».
9:17. 1:2 – Крис Куниц. «Из такой атаки мы получили атаку почти 1 в 1 на свои ворота! Нельзя защитникам так бесшабашно подключаться в атаку! Тютин шёл на подстраховку, но где был второй защитник?»
10:21. «Не удалось Зиновьеву пробить Уорда. Наш козырь в том, чтобы разыгрывать такие комбинации, когда вратарь не сможет далеко выкатываться. Нужно комбинировать!»
10:51. Удаление Зиновьева. «Судья поднял руку, и уже ничего не изменишь. Ковальчук поехал к арбитру спорить. Илья, не надо этого делать!»
11:50. «Гецлаф огромный, 100 кг! Его просто так не сдвинешь с пятака, даже вдвоём».
12:58. «Ковальчук не проиграл единоборство, но что делают канадцы? Тактический приём: они пытаются заставить наших лидеров идти в столкновения и тратить силы на создание голевых моментов».
12:58. «Нужно успокоиться и играть в свой хоккей. Пока канадцы нас поддавливают. Преимущество за ними»
13:12. «Весь хоккейный бомонд Канады здесь, правительство здесь. Потому что этот матч для всей Канады архиважный, архипринципиальный. Вся страна живёт этим матчем!»
13:45. «Для нас этот финал не менее важен. Мы его ждали год назад, в Москве. И думали, что будет финал Россия — Канада».
14:38. 3 на 5. «Канадцы не будут спешить, они понимают, что им нужно забросить всего одну шайбу за это время».
14:50. 1:3 – Брент Бёрнс. «Не получился у канадца бросок, но наш защитник пошёл блокировать и оставил на пятаке почти трёх соперников против одного нашего игрока. А ведь играть ещё 3:33 в меньшинстве. Надо выстоять!»
14:50. «Со шведами канадцы играли на 80%, а сегодня они вышли биться насмерть. У них сумасшедший настрой! Надо быть объективными».
15:54. «Вот мы говорим: шайба попала в клюшку. А игроки уровня Гецлафа умудряются шайбу, летящую со скоростью 100 км/ч, переправлять в ворота. Не подставлять клюшку, а переправлять!»
16:50. «Удачно отбились наши ребята. Именно отбились! Потому что не удаётся выбрасывать шайбу из зоны, постоянно она туда возвращается».
20:00. «После первого периода прежде всего надо уделить внимание тому, что нельзя удаляться в матче со сборной Канады!»
>>> «За Мозякина и Радулова я всегда буду стоять!» Яркие высказывания Гимаева
ВТОРОЙ ПЕРИОД
20:00. «Не совсем так закончился первый период, как мы ожидали. Очень быстро забросили шайбу, но не успели успокоиться, как канадцы забили один раз, второй, после чего пошли удаления. Наша команда была вынуждена обороняться. Думаю, перерыв пойдёт нам на пользу. Проблема в чём? Канадские защитники очень активны, они вынудили наших нападающих много сил отдавать обороне, возвращаться назад. От этого наша контратака очень страдает».
21:14. 2:3 – Александр Сёмин. «Исключительный бросок Сёмина по точности! Под перекладину! Ведь весь низ перекрывал Уорд. Теперь будет проще. Надо атаковать, атаковать, не давать играть в своей зоне. Первое же удаление канадцев мы реализовали».
22:48. «Нам надо атаковать, только в этом наш шанс. И не надо спешить, прямым броском Уорду очень сложно забросить».
24:12. «Просто уничтожает Овечкин защитника канадцев силовым приёмом! Нечего его жалеть, это хоккей».
24:40. «Чистейшие две минуты! Арбитр отвернулся и не видел. Стопроцентное удаление, удар в голову. Почему это пропустили?»
26:01. «Тютину буквально на флажке приходится останавливать канадского нападающего. Недорабатываем мы в обороне. Нападающие обязаны больше помогать своим защитникам!»
26:33. Удаление Горовикова. «Опытная у нас команда, и откровенно молодых игроков нет, но многие давно не играли с североамериканцами. Это касается и Кости Горовикова. Когда он играл на таком уровне с канадцами?»
27:45. «Нужно просто щёлкать и выносить шайбу из зоны! Не надо искать партнёра! Одну такую шайбу уже пропустили!»
29:56. 2:4 – Дэни Хитли. «Не надо недооценивать мощности бросков. Шесть метров до ворот, без помех бросает. Хитли не случайно такой снайпер. Почему он один остался? Почему нас было четверо возле ворот? Какие вопросы к Набокову? Именно к обороне нужно претензии предъявить. Никто не попытался даже помешать».
30:15. «Мы нормально играем. Просто нужно каждому игроку выполнять свои функции. Не бегать назад и там находиться, а опекать своего игрока».
31:12. «Вы посмотрите, какое давление на защитников оказывает Овечкин! Не каждый может так играть в силовой хоккей. Он даже многих канадцев превосходит в этом компоненте».
31:45. «У канадцев колоссальный опыт игр плей-офф, игр такого накала. Для нас чемпионат мира – это ни с чем не сравнимое. Для канадцев, как бы это странно ни звучало, важнее выигрыш Кубка Стэнли».
32:34. «Не забили гол? Надо продолжать играть, а не переживать, почему не забили!»
32:32. «Огромное спасибо Жене Набокову за то, что он приехал. Сразу после того, как «Сан-Хосе» вылетел, он подтвердил Третьяку, что приедет, и следующей ночью уже был в Квебеке. Сейчас мы убеждаемся, насколько важно иметь на чемпионате мира вратаря высочайшего уровня».
34:41. «Очень классно держат шайбу в углах канадские нападающие, и сложно забрать её. При игре каждый с каждым кто-то у нас постоянно оказывается свободным. Один в один отобрать шайбу не можем, защитников не опекаем, и возникают моменты у наших ворот».
36:07. «Охх… Андрей Марков не попадает в пустые ворота! Супермомент был. Сложнее было промазать, чем попасть».
36:30. «Хороший проход был у Ковальчука. Илье надо быть активней, агрессивней! Этот матч очень важен для него. Всё равно мы ждём от него большего, лучшей игры на этом чемпионате».
37:02. «Молодцы, ребята. Атакуем, атакуем, атакуем. Моменты есть, надо продолжать в том же духе».
38:55. «Сейчас многое будет зависеть от работы тренеров. Мы уже видим, что кто-то играет лучше, кто-то слабее. До конца основного времени остаётся чуть больше одного периода. Надо выставлять тех, кто может агрессивнее играть. Не надо думать, кто обижается, а кто – нет. Это финал чемпионата мира!»
39:43. «Фёдоров не только связывает своё звено. Это лидер по духу. По духу — победитель».
Фото: Reuters
40:00. «Однозначно этот период можно в актив нашей сборной занести. Времени ещё очень много.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
40:00. Весь второй период прошёл под нашим преимуществом — и по броскам, и по моментам. Главное – мы начали играть в свою игру. Важно побыстрее забить. Чтобы атаковали, атаковали. Я не согласен с Ковальчуком, который в интервью сказал, что надо больше бросать. Сколько канадцы заблокировали бросков того же Ильи? Надо играть в хоккей. Откровенно говоря, далеко не у всех наших нападающих всё в порядке с броском».
41:20. «Овечкин, похоже, плечо повредил в столкновении с Доаном…Но он всё равно будет биться насмерть!»
41:20. «Сочетание Ковальчук – Терещенко – Афиногенов напрашивалось с первого матча. Быков – главный тренер и имеет полное право на эксперименты. Но зачем было разбивать единственное сыгранное звено Зиновьева? Ковальчук здесь абсолютный лидер, может делать что хочет».
42:15. «Времени у нас вполне достаточно, чтобы две шайбы у Канады отыграть! Будем дальше так играть – обязательно забьём».
43:25. «Давай, Илья, от тебя многое зависит!».
44:01. «Ну обязан Ковальчук забивать эти моменты! Мы видим, что очень переживает Илья. Идеальный момент для броска».
45:50. «Защитник вместо того, чтобы выбивать шайбу, доставил её на собственный пятак. Это и есть тот опыт выступлений в Северной Америке, о котором мы говорим».
46:15. «Мы играем правильно, но просто не можем забить. К ребятам не может быть претензий! Время ещё есть, но оно тает».
47:14. «Сборная России перенесла игру в чужую зону. Понятно, что канадцы сейчас более строго играют в обороне, но главное – это то, что мы владеем инициативой».
47:50. «Судьи дают играть и не выписывают удалений, которые могли бы свистеть в начале. Тем самым они хотят, чтобы команды выявили сильнейшего в равных составах».
48:54. 3:4 – Алексей Терещенко. «Гол! Алексей Терещенко забивает третью шайбу! Красавцы, ребята! Ещё времени много! Уорд – не вратарь мирового класса, ему можно забивать. И защита у них не мирового класса, а просто хорошая».
49:05. «Афиногенов, Мэд Макс, Сумасшедший Макс. Сумасшедший – потому что ему по фигу, кто перед ним: Нэш или кто-то другой».
49:38. «Сейчас от Ковальчука многое зависит, потому что в этой расстановке он должен решать».
51:14. «Как угодно бросай, но в створ шайба должна попасть! Промазал – сразу выходит из зоны».
52:30. «Очень хорошо, что мы организовали вбрасывание в зоне соперника. Оказываем, оказываем давление! Сейчас у Быкова проблема в том, что все восемь защитников выглядят достаточно хорошо. Непонятно, кому дать отдохнуть, а кого чаще выпускать».
53:05. «Вы посмотрите, Фёдорову – 38 лет, а он стальной! Быть может, такого вожака не хватило год назад в Москве. И мастер большой, и в раздевалке огромная личность».
54:46. 4:4 – Илья Ковальчук. «Молодчик, Илюха! Мы долго ждали, когда ты забьёшь, и ты забил в самый нужный момент».
54:55. «Главное сейчас – не успокоиться. Всё решит один гол».
Фото: Reuters
56:10. «Пошла игра у Ковальчука, надо бросать Илье. Бросок у него отличный: как кистевой, так и щелчок».
57:36. «Отсиживаться в обороне нет никакого смысла, нужно идти вперёд, искать счастье в атаке. Овертайм будет слишком длинным, чтобы можно было пересидеть канадцев».
59:30. «Не будет сейчас удаления! Не надо ждать, надо работать».
ОВЕРТАЙМ
60:00. «Сложно очень, сложно обсуждать. Думаю, будет игра до ошибки. Кто первый ошибётся – тот и пропустит. Не думаю, что при игре «4 на 4» можно создать много моментов. Ещё всё может решить удаление».
61:55. Удаление Нэша. «А это две минуты Нэшу! Арбитры хотят удалять, но лайнсмены почему-то подъезжают и показывают, что было касание. Это важнейший момент игры! Будем мы играть 4 на 3 или нет?»
62:28. «Идут обсуждения, от кого шайба отлетела? Всё-таки вбрасывание будет в средней зоне, Фёдорова она коснулась».
62:40. «Ну, Илья! Илья! Да-а-а!»
62:40. «Владислав Третьяк перед матчем сказал, что он верит, что Илья Ковальчук забьёт победную шайбу. И он был провидцем!»
62:40. «Мы больше хотели этой победы — и мы её заслужили!»
Фото: Reuters