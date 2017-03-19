Голубев обхитрил Орлова, «Ак Барс» разгромил «Авангард»!

«Ак Барс» — без капитана Свитова

Малыхин начал, партнёры продолжили

«Голубь Орлу не товарищ»

Казанское проклятие для «Авангарда»

Обидное поражение в пятом матче в Омске вынудило главного тренера казанской команды пойти на значительные изменения в составе. Очевидно, не последней задачей этих перестановок было сбить с толкутактические построения «Авангарда»: на утренней тренировке в день шестой игрывыпустил на лёд достаточно неожиданные сочетания. Так, капитан командызанимался в ударном звене с, а, игравший в этом звене ранее, был отправлен в тройку к. Появление Чибисова, не сыгравшего в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина ни одного матча, могло бы показаться отвлекающим маневром, но хитрость заключалась не в нём – именно в таком виде тройка и была заявлена казанцами на матч.А вот отсутствие в заявке Свитова стало настоящим сюрпризом. Место Александра в первом звене занял, который до этого выходил на лёд больше недели назад. Звенья Глинкин – Попов – Глухов, тройка Малыхина, а также сочетания защитников остались нетронутыми., в отличие от своего визави, не внёс ни малейших изменений, по традиции полностью сохранив победный состав.Характер матча, его принципиальность и значение были ярко продемонстрированы ещё до первого вбрасывания, когда при расстановке в центральном круге «закусились» Лемтюгов с Голубевым, которым арбитры были вынуждены сделать внушение. «Ак Барс» начал встречу чуть активнее, основываясь на нынешнем кубковом опыте: в 10 предыдущих играх казанцы выигрывали стартовый период, и эта тактика снова себя оправдала. На четвёртой минуте неаккуратность Густафссона, который неловко ткнул клюшкой в коньки Лукоянову, обернулась для шведа двухминутным удалением, и минуту спустя счёт был открыт.Трёхходовка у «Ак Барса» получилась очень эффектной и быстрой. Азеведу, выждав паузу на левом фланге, увидел открывшегося на противоположном фланге Ткачёва и сделал безупречный пас, но Владимир не стал бросать сам. Вариант с ещё одной передачей на пятачок оказался неожиданным для защиты «Авангарда», которая не успела накрыть расторопного. Пропущенный быстрый гол не оказал большого влияния на эмоциональный настрой команд: «Авангард» не стал рвать жилы, чтобы поскорей отыграться, а казанцы пытались планомерно расшатать оборону соперника, пользуясь небольшим игровым преимуществом.В середине двадцатиминутки на омичей обрушилась новая напасть – из-за травмы выбыл опытнейший, который неудачно попытался применить силовой приём. Прижать к борту Лукоянова у него не получилось: форвард оступился на левую ногу и на высокой скорости влетел головой в стекло, после чего лишь при помощи партнёров ушёл в раздевалку. На вторую двадцатиминутку Пестушко выйти смог, но этот эпизод стал яркой иллюстрацией омского невезения: вместо попыток отыграться «ястребы» постоянно ошибались, лишая себя шансов на продление серии.Начало второй двадцатиминутки стало почти полной копией старта первого периода, принёсшего удачу хозяевам. «Ак Барс» умело «убил» меньшинство после удаления Азеведу, а затем сам получил возможность реализовать численный перевес, когда на скамейку штрафников у омичей отправился. Очередная «треугольная» комбинация привела к точному броску Секача, а ещё через сотню секунд Лукоянов сделал счёт 3:0, мощно выстрелив кистевым со средней дистанции.Чтобы взбодрить команду, Канарейкин выпустил на лёд 18-летнего защитника Сергея Орлова, для которого это была первая смена в нынешнем плей-офф. Она же стала последней, поскольку акция устрашения в исполнении Орлова вышла крайне неудачной: молодой игрок обороны вроде бы договорился о драке с, но тот в последний момент отказался сбрасывать перчатки и пригнулся ко льду. В результате этих действий «Авангард» на четыре минуты остался в меньшинстве, Орлов ушёл в раздевалку, а более опытный Голубев хитро улыбался, сидя на скамейке запасных.Четыре минуты численного перевеса казанцы отыграли без особого блеска, но после того как у «Авангарда» вышел пятый полевой игрок, Захарчук вывел на дальнюю штангу. Мощный бросок в касание сделал счёт 4:0, разрушив надежды омичей на продолжение борьбы в этой серии.На третий период в воротах омской команды появился, который до этого лишь один раз подменялв кубковой игре – это случилось в пятом матче серии с «Адмиралом», которую «Авангард» выиграл со счётом 6:0. Все резервы для усиления игры у Канарейкина были исчерпаны, в то время как казанцы действовали на явном эмоциональном подъёме. Штраф, неосторожно сыгравшего против Густафссона, гости не реализовали, а затем у «Авангарда» снова случился парад удалений.Соботка и Пьянов оставили «ястребов» втроём против пятерых, а едва один из оштрафованных вышел на свободу, как «Авангард» ошибся при смене и получил удаление за нарушение численного состава. На этот раз казанцы очень быстро разыграли преимущество, и Альберт Яруллин могучим дальним щелчком забросил пятую шайбу хозяев, поставив в серии точку. Снять казанское проклятие «Авангарду» не удалось: из пяти серий плей-офф с «Ак Барсом» омичи проиграли все пять.