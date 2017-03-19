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Кубок Гагарина. «Ак Барс» — «Авангард» — 5:0
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

Голубев обхитрил Орлова, «Ак Барс» разгромил «Авангард»!

Удачная реализация большинства помогла «Ак Барсу» сломить сопротивление «Авангарда», выиграть шестой матч серии и выйти в финал Востока.
19 марта 2017, воскресенье. 19:55. Хоккей

«Ак Барс» — без капитана Свитова


Обидное поражение в пятом матче в Омске вынудило главного тренера казанской команды пойти на значительные изменения в составе. Очевидно, не последней задачей этих перестановок было сбить с толку
тактические построения «Авангарда»: на утренней тренировке в день шестой игры Зинэтула Билялетдинов выпустил на лёд достаточно неожиданные сочетания. Так, капитан команды Александр Свитов занимался в ударном звене с Джастином Азеведу и Иржи Секачем, а Владимир Ткачёв, игравший в этом звене ранее, был отправлен в тройку к Андрею Чибисову и Дмитрию Архипову. Появление Чибисова, не сыгравшего в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина ни одного матча, могло бы показаться отвлекающим маневром, но хитрость заключалась не в нём – именно в таком виде тройка и была заявлена казанцами на матч.

А вот отсутствие в заявке Свитова стало настоящим сюрпризом. Место Александра в первом звене занял Денис Голубев, который до этого выходил на лёд больше недели назад. Звенья Глинкин – Попов – Глухов, тройка Малыхина, а также сочетания защитников остались нетронутыми. Фёдор Канарейкин, в отличие от своего визави, не внёс ни малейших изменений, по традиции полностью сохранив победный состав.

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Малыхин начал, партнёры продолжили


Характер матча, его принципиальность и значение были ярко продемонстрированы ещё до первого вбрасывания, когда при расстановке в центральном круге «закусились» Лемтюгов с Голубевым, которым арбитры были вынуждены сделать внушение. «Ак Барс» начал встречу чуть активнее, основываясь на нынешнем кубковом опыте: в 10 предыдущих играх казанцы выигрывали стартовый период, и эта тактика снова себя оправдала. На четвёртой минуте неаккуратность Густафссона, который неловко ткнул клюшкой в коньки Лукоянову, обернулась для шведа двухминутным удалением, и минуту спустя счёт был открыт.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
19 марта 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
5 : 0 1:0, 3:0, 1:0
Авангард
Омская область
1:0 – Малыхин (Азеведу, Ткачёв) – 04:08 (5x4), 2:0 – Секач (Ткачёв, Малыхин) – 25:20 (5x4), 3:0 – Лукоянов (Захарчук, Малыхин) – 26:46 (5x5), 4:0 – Ткачёв (Захарчук, Чибисов) – 34:00 (5x5), 5:0 – Яруллин (Мусин, Секач) – 53:27 (5x3)

Трёхходовка у «Ак Барса» получилась очень эффектной и быстрой. Азеведу, выждав паузу на левом фланге, увидел открывшегося на противоположном фланге Ткачёва и сделал безупречный пас, но Владимир не стал бросать сам. Вариант с ещё одной передачей на пятачок оказался неожиданным для защиты «Авангарда», которая не успела накрыть расторопного Фёдора Малыхина. Пропущенный быстрый гол не оказал большого влияния на эмоциональный настрой команд: «Авангард» не стал рвать жилы, чтобы поскорей отыграться, а казанцы пытались планомерно расшатать оборону соперника, пользуясь небольшим игровым преимуществом.
В середине двадцатиминутки на омичей обрушилась новая напасть – из-за травмы выбыл опытнейший Максим Пестушко, который неудачно попытался применить силовой приём. Прижать к борту Лукоянова у него не получилось: форвард оступился на левую ногу и на высокой скорости влетел головой в стекло, после чего лишь при помощи партнёров ушёл в раздевалку. На вторую двадцатиминутку Пестушко выйти смог, но этот эпизод стал яркой иллюстрацией омского невезения: вместо попыток отыграться «ястребы» постоянно ошибались, лишая себя шансов на продление серии.

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«Голубь Орлу не товарищ»


Начало второй двадцатиминутки стало почти полной копией старта первого периода, принёсшего удачу хозяевам. «Ак Барс» умело «убил» меньшинство после удаления Азеведу, а затем сам получил возможность реализовать численный перевес, когда на скамейку штрафников у омичей отправился Пётр Хохряков. Очередная «треугольная» комбинация привела к точному броску Секача, а ещё через сотню секунд Лукоянов сделал счёт 3:0, мощно выстрелив кистевым со средней дистанции.
Чтобы взбодрить команду, Канарейкин выпустил на лёд 18-летнего защитника Сергея Орлова, для которого это была первая смена в нынешнем плей-офф. Она же стала последней, поскольку акция устрашения в исполнении Орлова вышла крайне неудачной: молодой игрок обороны вроде бы договорился о драке с Денисом Голубевым, но тот в последний момент отказался сбрасывать перчатки и пригнулся ко льду. В результате этих действий «Авангард» на четыре минуты остался в меньшинстве, Орлов ушёл в раздевалку, а более опытный Голубев хитро улыбался, сидя на скамейке запасных.
Четыре минуты численного перевеса казанцы отыграли без особого блеска, но после того как у «Авангарда» вышел пятый полевой игрок, Захарчук вывел на дальнюю штангу Владимира Ткачёва. Мощный бросок в касание сделал счёт 4:0, разрушив надежды омичей на продолжение борьбы в этой серии.

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Казанское проклятие для «Авангарда»


На третий период в воротах омской команды появился Олег Шилин, который до этого лишь один раз подменял Доминика Фурха в кубковой игре – это случилось в пятом матче серии с «Адмиралом», которую «Авангард» выиграл со счётом 6:0. Все резервы для усиления игры у Канарейкина были исчерпаны, в то время как казанцы действовали на явном эмоциональном подъёме. Штраф Андрея Попова, неосторожно сыгравшего против Густафссона, гости не реализовали, а затем у «Авангарда» снова случился парад удалений.

Соботка и Пьянов оставили «ястребов» втроём против пятерых, а едва один из оштрафованных вышел на свободу, как «Авангард» ошибся при смене и получил удаление за нарушение численного состава. На этот раз казанцы очень быстро разыграли преимущество, и Альберт Яруллин могучим дальним щелчком забросил пятую шайбу хозяев, поставив в серии точку. Снять казанское проклятие «Авангарду» не удалось: из пяти серий плей-офф с «Ак Барсом» омичи проиграли все пять.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс Александр Свитов Зинэтула Билялетдинов Фёдор Канарейкин Фёдор Малыхин Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
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