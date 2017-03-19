Голубев обхитрил Орлова, «Ак Барс» разгромил «Авангард»!

«Ак Барс» — без капитана Свитова
Обидное поражение в пятом матче в Омске вынудило главного тренера казанской команды пойти на значительные изменения в составе. Очевидно, не последней задачей этих перестановок было сбить с толку тактические построения «Авангарда»: на утренней тренировке в день шестой игры Зинэтула Билялетдинов выпустил на лёд достаточно неожиданные сочетания. Так, капитан команды Александр Свитов занимался в ударном звене с Джастином Азеведу и Иржи Секачем, а Владимир Ткачёв, игравший в этом звене ранее, был отправлен в тройку к Андрею Чибисову и Дмитрию Архипову. Появление Чибисова, не сыгравшего в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина ни одного матча, могло бы показаться отвлекающим маневром, но хитрость заключалась не в нём – именно в таком виде тройка и была заявлена казанцами на матч.
А вот отсутствие в заявке Свитова стало настоящим сюрпризом. Место Александра в первом звене занял Денис Голубев, который до этого выходил на лёд больше недели назад. Звенья Глинкин – Попов – Глухов, тройка Малыхина, а также сочетания защитников остались нетронутыми. Фёдор Канарейкин, в отличие от своего визави, не внёс ни малейших изменений, по традиции полностью сохранив победный состав.
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Малыхин начал, партнёры продолжили
Характер матча, его принципиальность и значение были ярко продемонстрированы ещё до первого вбрасывания, когда при расстановке в центральном круге «закусились» Лемтюгов с Голубевым, которым арбитры были вынуждены сделать внушение. «Ак Барс» начал встречу чуть активнее, основываясь на нынешнем кубковом опыте: в 10 предыдущих играх казанцы выигрывали стартовый период, и эта тактика снова себя оправдала. На четвёртой минуте неаккуратность Густафссона, который неловко ткнул клюшкой в коньки Лукоянову, обернулась для шведа двухминутным удалением, и минуту спустя счёт был открыт.
Трёхходовка у «Ак Барса» получилась очень эффектной и быстрой. Азеведу, выждав паузу на левом фланге, увидел открывшегося на противоположном фланге Ткачёва и сделал безупречный пас, но Владимир не стал бросать сам. Вариант с ещё одной передачей на пятачок оказался неожиданным для защиты «Авангарда», которая не успела накрыть расторопного Фёдора Малыхина. Пропущенный быстрый гол не оказал большого влияния на эмоциональный настрой команд: «Авангард» не стал рвать жилы, чтобы поскорей отыграться, а казанцы пытались планомерно расшатать оборону соперника, пользуясь небольшим игровым преимуществом.
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«Голубь Орлу не товарищ»
Начало второй двадцатиминутки стало почти полной копией старта первого периода, принёсшего удачу хозяевам. «Ак Барс» умело «убил» меньшинство после удаления Азеведу, а затем сам получил возможность реализовать численный перевес, когда на скамейку штрафников у омичей отправился Пётр Хохряков. Очередная «треугольная» комбинация привела к точному броску Секача, а ещё через сотню секунд Лукоянов сделал счёт 3:0, мощно выстрелив кистевым со средней дистанции.
Чтобы взбодрить команду, Канарейкин выпустил на лёд 18-летнего защитника Сергея Орлова, для которого это была первая смена в нынешнем плей-офф. Она же стала последней, поскольку акция устрашения в исполнении Орлова вышла крайне неудачной: молодой игрок обороны вроде бы договорился о драке с Денисом Голубевым, но тот в последний момент отказался сбрасывать перчатки и пригнулся ко льду. В результате этих действий «Авангард» на четыре минуты остался в меньшинстве, Орлов ушёл в раздевалку, а более опытный Голубев хитро улыбался, сидя на скамейке запасных.
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Казанское проклятие для «Авангарда»
На третий период в воротах омской команды появился Олег Шилин, который до этого лишь один раз подменял Доминика Фурха в кубковой игре – это случилось в пятом матче серии с «Адмиралом», которую «Авангард» выиграл со счётом 6:0. Все резервы для усиления игры у Канарейкина были исчерпаны, в то время как казанцы действовали на явном эмоциональном подъёме. Штраф Андрея Попова, неосторожно сыгравшего против Густафссона, гости не реализовали, а затем у «Авангарда» снова случился парад удалений.
Соботка и Пьянов оставили «ястребов» втроём против пятерых, а едва один из оштрафованных вышел на свободу, как «Авангард» ошибся при смене и получил удаление за нарушение численного состава. На этот раз казанцы очень быстро разыграли преимущество, и Альберт Яруллин могучим дальним щелчком забросил пятую шайбу хозяев, поставив в серии точку. Снять казанское проклятие «Авангарду» не удалось: из пяти серий плей-офф с «Ак Барсом» омичи проиграли все пять.