«Ак Барс» — в финале Востока, а Быков сменит Квартальнова в ЦСКА?

«Ак Барс» разгромил «Авангард» и вышел в финал Востока
Казанцы крайне уверенно переиграли своего соперника, но перед игрой далеко не всё складывалось в их пользу. Во-первых, незадолго до начала матча стало известно, что не сможет сыграть капитан команды Александр Свитов, несмотря на то, что он принимал участие на утренней раскатке. Да и эксперты не торопились сразу же отдавать победу хозяевам. Так, например, Сергей Гомоляко перечислил факторы, которые могли бы принести победу «Авангарду». «Сможет или не сможет «Авангард» перевести серию в седьмой матч – увидим вечером. Думаю, что их игра будет построена на хорошей дисциплине и хорошей реализации моментов, которые они создавали на протяжении всей серии. Голевых ситуаций создаётся много, а реализуется мало. Игра в неравных составах будет много значить. Фурх сегодня должен показать один из лучших своих матчей, чтобы победить «Ак Барс».
Вот только ничего из этого у гостей не получилось. «Ак Барс» с первых же минут захватил серьёзное игровое преимущество, и начал реализовывать свои моменты. Фёдор Малыхин, который в текущем розыгрыше Кубка Гагарина является одним из самых результативных игроков в стане казанцев, на пятой минуте встречи открыл счёт. В целом, первая треть игры прошла под диктовку хозяев, а у «Авангарда» мало что получалось. Такая же картина продолжилась и во втором периоде. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова наращивали своё давление, а вот омичи справиться с ним так и не сумели. Как итог – ещё три шайбы побывали в воротах Доминика Фурха до второго перерыва. Отличились Секач, Лукоянов и Ткачёв, а забивший в первом игровом отрезке Малыхин сделал ещё две голевые передачи. У «Авангарда» был один прекрасный момент, когда Соботка и Пережогин выскочили вдвоём против Гарипова, но чех вместо того, чтобы бросить, отдал на партнёра, а Александр забить не сумел.
Альберт Яруллин ближе к финальной сирене поставил точку в матче, забросив в ворота заменившего Фурха Олега Шилина. Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции, где встретится с магнитогорским «Металлургом».Довольно любопытный и в то же время характерный для этой игры эпизод произошёл в середине периода. Защитник гостей Сергей Орлов предложил подраться Денису Голубеву, но тот отказался, и Орлов нанёс оппоненту несколько ударов, за что получил двойной малый штраф. И это было в ситуации, когда его команда проигрывала со счётом 0:3. Но на послематчевой пресс-конференции главный тренер омичей Фёдор Канарейкин подчеркнул, что этот эпизод не имел никакого отношения к развитию игры.
Быков сменит Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА
По информации «Чемпионата», Вячеслав Быков станет новым главным тренером ЦСКА вместо Дмитрия Квартальнова.
Вячеслав Быков станет новым главным тренером ЦСКА вместо Дмитрия Квартальнова.Квартальнов покинет московский клуб после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, несмотря на действующий контракт. ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счётом 2-4 в серии. Квартальнов работал с «армейцами» на протяжении трёх последних сезонов, и его главным достижением стал выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. Вячеслав Быков уже работал главным тренером ЦСКА в период с 2004 по 2009 год. Кроме того, он выигрывал два золота чемпионата мира во главе сборной России и два Кубка Гагарина — в 2011 году с «Салаватом Юлаевым» и в 2015 году со СКА. В последнее время Быков жил в Швейцарии и входил в попечительский совет «Фрибурга». По ходу сезона-2016/17 он согласился на роль консультанта главного тренера швейцарской команды.
По сведениям «Чемпионата», переговоры о переходе некоторых игроков в ЦСКА, в частности Константина Окулова из «Сибири» и Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева», проходили уже без участия Квартальнова.
Панихида по Сергею Гимаеву пройдёт 21 мая в ЛДС ЦСКА
Прощание с Сергеем Наильевичем Гимаевым предварительно состоится во вторник, 21 марта, в Ледовом дворце спорта ЦСКА по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр. 41. Точное время прощания с известным хоккеистом и комментатором будет определено позже.
Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР, известный телекомментатор и эксперт Сергей Гимаев 18 марта скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
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Артюхин: слова Фастовского шоком не стали, все знают, какая в «Сибири» ситуация
Нападающий «Сибири» Евгений Артюхин рассказал о том, как отреагировал на сообщение руководства о том, что оно приняло решение с ним расстаться, а также оценил итоги сезона для новосибирской команды. Напомним, что в пятницу генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский заявил, что в следующем сезоне Артюхин будет выступать за другой коллектив.
Артюхин: в пятницу узнал, что ухожу из «Сибири». Для меня это не стало шоком.«В пятницу узнал, что ухожу из «Сибири». Новость нормально воспринял. Мы же знаем, какая в клубе ситуация и какие финансовые проблемы. Руководство заявило, что будет сделана ставка на молодёжь. Так что шоком слова Фастовского не стали. Совокупность факторов не позволила «Сибири» попасть в плей-офф. Сами виноваты — растеряли очки. Если бы у нас был запас, мы бы спокойно вошли в первую восьмёрку. О проблемах «Сибири» по ходу сезона уже не раз говорили. Что касается моей игры, то доволен, конечно, не на сто процентов, но я старался делать максимум возможного. Много работал, тренировался и выкладывался по полной. Я старался помогать молодёжи и вести команду за собой. Отмечу Андрея Тарасенко, который очень много работал и со мной, и с другими ребятами, внёс серьёзный вклад в моё развитие. Огромное ему спасибо. Он очень помог по ходу сезона с дополнительными тренировками. Также только хорошие впечатления остались от работы с Андреем Скабелкой, было одно удовольствие работать под его руководством. Многие, и я в том числе, не ожидали, что Андрей Скабелка подаст в отставку», — сказал Артюхин.