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175 лет назад 2016
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Евгений Артюхин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Артюхин: многие в «Сибири» не ожидали отставки Скабелки

Евгений Артюхин — об уходе из «Сибири», причинах непопадания в плей-офф, 115 минутах штрафа, работе со Скабелкой и новосибирских аншлагах.
20 марта 2017, понедельник. 08:45. Хоккей
Впервые за пять лет «Сибирь» не попала в плей-офф. По окончании регулярного чемпионата КХЛ главный тренер Андрей Скабелка подал в отставку, которую клуб принял. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, в свою очередь, заявил, что команда в новом сезоне сделает ставку на местную молодёжь. 17 марта генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский подтвердил это, отметив, что клуб расстаётся с Евгением Артюхиным и Заком Бойчаком.

Артюхин в этом сезоне не смог похвастать отличной статистикой (в 54 матчах Евгений набрал 9 (5+4) очков), однако 33-летний хоккеист стал капитаном «Сибири» и настоящим лидером команды. Мы связалась с Артюхиным и расспросили о сезоне в новосибирском клубе, работе с Андреем Скабелкой и Андреем Тарасенко, 115 минутах штрафа и планах на будущее.

«Только по окончании сезона стало понятно, что «Сибирь» будет делать ставку на молодёжь»


— Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что вас в клубе в следующем сезоне не будет. Когда узнали, что «Сибирь» не продлит с вами контракт?
— Вот в пятницу об этом и узнал.

— Насколько шокирующей была эта новость или всё шло к этому?
— Нет, нормально всё воспринял. Мы же знаем, какая в клубе ситуация и какие финансовые проблемы. Руководство заявило, что будет сделана ставка на молодёжь. Так что шоком слова Фастовского не стали.

— Уже по ходу сезона стало понятно, что в «Сибири» будет курс на омоложение?
— Нет, только сейчас по окончании сезона пошли эти разговоры.

— Как бы оценили для себя прошедший сезон?
— К сожалению, не сумели с командой попасть в плей-офф. Что касается моей игры, то доволен, конечно, не на 100 процентов, но я старался делать максимум возможного. Много работал, тренировался и выкладывался по полной.

— Что помешало «Сибири» попасть в плей-офф?
— Совокупность факторов. Сами виноваты — растеряли очки. Если бы у нас был запас, мы бы спокойно вошли в первую восьмёрку. В итоге сравнялись по количеству очков с «Куньлунем», но побед у китайского клуба было больше. О проблемах «Сибири» по ходу сезона уже не раз говорили.
Руководство заявило, что будет сделана ставка на молодёжь. Так что шоком слова Фастовского не стали.

«Одно удовольствие было работать с Тарасенко и Скабелкой»


— Какие у вас сложились отношения в команде? Многие отмечали, что вы были лидером в раздевалке.
— Да, так и было. Я старался помогать молодёжи и вести команду за собой. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в клубе. Сибирские болельщики замечательные. Эмоции были только положительные. Хорошая атмосфера была не только на стадионе, но и в клубе, говорю об обслуживающем персонале, тренерском штабе, товарищах по команде. Мы много работали все вместе, но у нас не получилось.

Отмечу Андрея Тарасенко, который очень много работал и со мной, и с другими ребятами, внёс серьёзный вклад в моё развитие. Огромное ему спасибо. Он очень помог по ходу сезона с дополнительными тренировками. Также только хорошие впечатления остались от работы с Андреем Скабелкой, было одно удовольствие работать под его руководством.
Отмечу Андрея Тарасенко, который очень много работал и со мной, и с другими ребятами, внёс серьёзный вклад в моё развитие. Огромное ему спасибо.
— Отставка Андрея Скабелки не стала новостью для игроков?
— Многие, я в том числе, не ожидали, что он примет такое решение. Жалко, на самом деле, что не получилось попасть в плей-офф. Город заслуживал этого, здесь так болеют на хоккее. Мы очень старались, но не хватило.

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— Вы играли во многих городах. По атмосфере стадион в Новосибирске — номер один?
— Да, совершенно верно. Много, где играл, и в Америке в том числе. Атмосферу на домашних матчах «Сибири» могу сравнить только с атмосферой в Питере, где тоже на каждой игре был аншлаг. При полных трибунах приятно играть.

— В этом сезоне вы заработали 115 штрафных минут. На ваш взгляд, все ли удаления были обоснованны или нередко судья относились к вам предвзято?
— Из года в год идёт эта тема. Много раз говорил, что иногда сталкиваюсь с предвзятостью. Конечно, каких-то удалений не было. Я старался меньше фолить, в этом сезоне у меня было чуть меньше штрафов. Работаю над собой, хочу прогрессировать.
Я бы в первую очередь площадки уменьшил. С этого стоит начать, а не плей-офф реформировать.
— Если вернуться в прошлое, подписали бы контакт с «Сибирью» или выбрали бы другой клуб?
— Я ни о чём не жалею. Я получил огромное удовольствие и был горд играть за этот клуб. Решение бы я своё точно не поменял.

— На ваш взгляд, какой «Сибирь» будет в следующем сезоне?
— Не могу комментировать, я всего год был в команде, об этом лучше спросить тех, кто давно выступает за «Сибирь». Никто не знает, какой будет состав на будущий сезон, какой будет тренер, уйдут ли перспективные ребята, которые были лидерами.

— Чем занимаетесь сейчас, о будущем сезоне мысли есть?
— Пока ждём окончания плей-офф. Все движения начинаются потом, клубы ещё не определились, что у них будет в следующем году. Я сейчас отдыхаю, поддерживаю себя в физической форме, ничего сверхъестественного не делаю.

— Предложений из клубов ещё не поступало?
— Пока не было.

— Насколько принципиален для вас сейчас географический принцип? Готовы уехать играть, например, во Владивосток?
— Конечно, хотелось бы поближе. Перелёты всё-таки тяжёлая вещь. Никогда до этого на Востоке не играл, в этом году только полностью осознал, как сложно постоянно летать. Хочется поменьше бывать в самолётах, плюс чтобы не было большой разницы в часовых поясах с Москвой.

— Возможен ли вариант, при котором вы окажетесь в команде у Андрея Назарова, который вас приглашал ещё в СКА?
— Всё возможно, ничего нельзя исключать. Если поступит такое предложение, то я обязательно его рассмотрю.

«Желаю Ковальчуку выиграть второй Кубок Гагарина»


— Следите за розыгрышем Кубка Гагарина? Какой команде отдаёте предпочтение?
— Да, конечно, смотрю. Симпатизирую больше всего, наверное, СКА, всё-таки я несколько лет играл там. Но, кроме Ильи Ковальчука, из бывших партнёров никого в Петербурге не осталось. Рад за Илью, за его сезон, желаю ему выиграть второй Кубок Гагарина. Ещё переживаю за Антона Бурдасова из Омска, тоже желаю ему удачи.

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— Последнее время пошли разговоры о смене формата розыгрыша плей-офф. Что бы вы поменяли в КХЛ?
— Я бы в первую очередь площадки уменьшил. С этого стоит начать, а не плей-офф реформировать. На маленьких коробках хоккей зрелищнее и интереснее.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Сибирь Андрей Скабелка Евгений Артюхин
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