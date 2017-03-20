Артюхин: многие в «Сибири» не ожидали отставки Скабелки

«Только по окончании сезона стало понятно, что «Сибирь» будет делать ставку на молодёжь»

Руководство заявило, что будет сделана ставка на молодёжь. Так что шоком слова Фастовского не стали.

«Одно удовольствие было работать с Тарасенко и Скабелкой»

Отмечу Андрея Тарасенко, который очень много работал и со мной, и с другими ребятами, внёс серьёзный вклад в моё развитие. Огромное ему спасибо.

Я бы в первую очередь площадки уменьшил. С этого стоит начать, а не плей-офф реформировать.

«Желаю Ковальчуку выиграть второй Кубок Гагарина»

Впервые за пять лет «Сибирь» не попала в плей-офф. По окончании регулярного чемпионата КХЛ главный тренерподал в отставку, которую клуб принял., что команда в новом сезоне сделает ставку на местную молодёжь. 17 марта генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский подтвердил это, отметив, что клуб расстаётся сАртюхин в этом сезоне не смог похвастать отличной статистикой (в 54 матчах Евгений набрал 9 (5+4) очков), однако 33-летний хоккеист стал капитаном «Сибири» и настоящим лидером команды. Мы связалась с Артюхиным и расспросили о сезоне в новосибирском клубе, работе с Андреем Скабелкой и Андреем Тарасенко, 115 минутах штрафа и планах на будущее.— Вот в пятницу об этом и узнал.— Нет, нормально всё воспринял. Мы же знаем, какая в клубе ситуация и какие финансовые проблемы. Руководство заявило, что будет сделана ставка на молодёжь. Так что шоком слова Фастовского не стали.— Нет, только сейчас по окончании сезона пошли эти разговоры.— К сожалению, не сумели с командой попасть в плей-офф. Что касается моей игры, то доволен, конечно, не на 100 процентов, но я старался делать максимум возможного. Много работал, тренировался и выкладывался по полной.— Совокупность факторов. Сами виноваты — растеряли очки. Если бы у нас был запас, мы бы спокойно вошли в первую восьмёрку. В итоге сравнялись по количеству очков с «Куньлунем», но побед у китайского клуба было больше. О проблемах «Сибири» по ходу сезона уже не раз говорили.— Да, так и было. Я старался помогать молодёжи и вести команду за собой. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в клубе. Сибирские болельщики замечательные. Эмоции были только положительные. Хорошая атмосфера была не только на стадионе, но и в клубе, говорю об обслуживающем персонале, тренерском штабе, товарищах по команде. Мы много работали все вместе, но у нас не получилось.Отмечу Андрея Тарасенко, который очень много работал и со мной, и с другими ребятами, внёс серьёзный вклад в моё развитие. Огромное ему спасибо. Он очень помог по ходу сезона с дополнительными тренировками. Также только хорошие впечатления остались от работы с Андреем Скабелкой, было одно удовольствие работать под его руководством.— Многие, я в том числе, не ожидали, что он примет такое решение. Жалко, на самом деле, что не получилось попасть в плей-офф. Город заслуживал этого, здесь так болеют на хоккее. Мы очень старались, но не хватило.— Да, совершенно верно. Много, где играл, и в Америке в том числе. Атмосферу на домашних матчах «Сибири» могу сравнить только с атмосферой в Питере, где тоже на каждой игре был аншлаг. При полных трибунах приятно играть.— Из года в год идёт эта тема. Много раз говорил, что иногда сталкиваюсь с предвзятостью. Конечно, каких-то удалений не было. Я старался меньше фолить, в этом сезоне у меня было чуть меньше штрафов. Работаю над собой, хочу прогрессировать.— Я ни о чём не жалею. Я получил огромное удовольствие и был горд играть за этот клуб. Решение бы я своё точно не поменял.— Не могу комментировать, я всего год был в команде, об этом лучше спросить тех, кто давно выступает за «Сибирь». Никто не знает, какой будет состав на будущий сезон, какой будет тренер, уйдут ли перспективные ребята, которые были лидерами.— Пока ждём окончания плей-офф. Все движения начинаются потом, клубы ещё не определились, что у них будет в следующем году. Я сейчас отдыхаю, поддерживаю себя в физической форме, ничего сверхъестественного не делаю.— Пока не было.— Конечно, хотелось бы поближе. Перелёты всё-таки тяжёлая вещь. Никогда до этого на Востоке не играл, в этом году только полностью осознал, как сложно постоянно летать. Хочется поменьше бывать в самолётах, плюс чтобы не было большой разницы в часовых поясах с Москвой.— Всё возможно, ничего нельзя исключать. Если поступит такое предложение, то я обязательно его рассмотрю.— Да, конечно, смотрю. Симпатизирую больше всего, наверное, СКА, всё-таки я несколько лет играл там. Но, кроме Ильи Ковальчука, из бывших партнёров никого в Петербурге не осталось. Рад за Илью, за его сезон, желаю ему выиграть второй Кубок Гагарина. Ещё переживаю за Антона Бурдасова из Омска, тоже желаю ему удачи.— Я бы в первую очередь площадки уменьшил. С этого стоит начать, а не плей-офф реформировать. На маленьких коробках хоккей зрелищнее и интереснее.