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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Лучшая игра Проворова, хет-трик Кросби и 1700-й матч Ягра

Новичок «Филадельфии» Иван Проворов впервые в карьере набрал три очка за матч и вместе с Сидни Кросби стал героем игрового дня.
20 марта 2017, понедельник. 10:05. Хоккей

Проворов: две передачи и гол


НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2017, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 3 1:0, 1:2, 1:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Проворов (Макдональд, Кутюрье) – 19:02 (5x5), 2:0 – Уил (Фильппула) – 31:03 (5x5), 2:1 – Скиннер (Хэнифин, Терявяйнен) – 32:37 (5x5), 2:2 – Линдхольм (Ди Джузеппе, Раск) – 38:56 (5x5), 2:3 – Стаал (Линдхольм, Ахо) – 51:49 (5x4), 3:3 – Конечны (Проворов, Кутюрье) – 59:17 (6x5), 4:3 – Шенн (Кутюрье, Проворов) – 60:38 (3x3)

Домашний матч с «Каролиной» имел для «Филадельфии» принципиальное значение. Команда Дэйва Хэкстола ведёт отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, и после четырёх поражений в пяти предыдущих играх ситуация для «лётчиков» стала угрожающей – отставание от кубковой зоны выросло до пяти очков. Вместе с тем «ураганы» также ещё не потеряли теоретических шансов на билет в розыгрыш Кубка Стэнли и расположились в таблице строчкой ниже, что делало встречу этих команд чрезвычайно важной. Сама игра сполна оправдала ожидания, вместив в себя классический голливудский сюжет, когда главному герою приходится пройти через массу испытаний, прежде чем наступит счастливый конец.

Для «Филадельфии» очень удачно сложилась первая половина встречи, и одним из авторов этого успеха стал новичок «Флайерз» Иван Проворов. 20-летний россиянин, который на протяжении почти всего сезона играет в первой паре защитников, сполна реабилитировался за неудачу в предыдущем матче с «Нью-Джерси», когда он заработал «-3». На этот раз скоростной и мощный Проворов обескуражил защиту и вратаря «Харрикейнз», точно выстрелив с кистей из левого круга – голкипер гостей Уорд был грамотно закрыт. «Здорово сыграл Шон Кутюрье, он удержал одного из соперников в углу. У меня было много времени, чтобы распорядиться шайбой, и тут на фланге подъехал Проворов. Я отдал ему пас, а Ваня сделал всё остальное», — так описал этот эпизод партнёр Проворова по обороне Эндрю Макдональд.


В середине второго периода Джордан Уил удвоил перевес «оранжевых», но затем в игре едва не наступил перелом. «Каролина» смогла прибавить в активности, а хозяев едва не сгубили собственные ошибки: Скиннер удачно сыграл на добивании и быстро отквитал один гол, затем ошибся Проворов, потерявший клюшку в борьбе с Виктором Раском, что привело ко второй шайбе гостей.


Когда же Джордан Стаал в конце третьего периода реализовал численное преимущество, у «ураганов» были все шансы довести эту игру до победы, но «Филадельфию» спас Трэвис Конечны. Форвард, подобравший шайбу за воротами Уорда, воспользовался коньками защитников «Каролины», чтобы отправить снаряд за линию и перевёл матч в овертайм. На самом старте дополнительного времени Проворов, Кутюрье и Шенн соорудили «вкусную» контратаку, добыв для своей команды два драгоценных очка.


Проворов впервые в карьере набрал 3 (1+2) очка в одной игре и после матча пребывал в хорошем настроении. «Сейчас каждое очко имеет огромное значение. Мы бились изо всех сил, старались выиграть каждое единоборство. Хорошо, что смогли добыть победу. У нас уже были в сезоне матчи, когда мы проигрывали по ходу, но переламывали ход встречи и выигрывали. Впереди трудная выездная серия из четырёх матчей, так что эта победа должна придать нам уверенности», — сказал Иван.

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Неудержимый Кросби и привычный рекордсмен Ягр


НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 0 1:0, 2:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Хёрнквист (Кессел, Каллен) – 16:14 (5x5), 2:0 – Кросби (Гюнцель, Шири) – 34:15 (5x5), 3:0 – Кросби (Гюнцель, Шири) – 36:07 (5x5), 4:0 – Кросби (Гюнцель, Шири) – 45:00 (5x5)

«Конечно, я очень хочу играть, но сезон длинный. Я должен быть готов к плей-офф. Необходимо несколько дополнительных дней на восстановление, и после этого я начну активней работать в тренажёрном зале, буду готовиться к возвращению. Надеюсь, что вернусь в ближайшее время и буду готов к кубковым матчам», — сказал перед игрой с «Флоридой» нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который пропускал второй матч подряд. В недавней игре с «Калгари» россиянин повредил плечо, самоотверженно бросившись под бросок Майкла Ферланда, и травма оказалась довольно серьёзной.


В отсутствие Малкина роль лидера взял на себя Кросби и сделал это с присущим ему блеском. Капитан «Питтсбурга» оформил 10-й хет-трик в своей карьере и первым в лиге достиг отметки в 40 голов за сезон, а вратарь «Пингвинз» Марк-Андре Флёри (21 сейв) записал на свой счёт 44-й в карьере «сухарь». «Мы все стараемся играть друг на друга. Думаю, что любой из нас имеет возможность забивать. Вопрос лишь в том, у кого будет счастливый вечер, кто будет оказываться в правильном месте в правильное время», — сказал Кросби, догнавший Макдэвида по очкам (по 80).


Самым необычным голом в этом матче стала шайба Патрика Хёрнквиста, который забил впервые за 13 последних матчей. Вернее, удивительной было не взятие ворот, а передача, которая ему предшествовала: её автор Фил Кессел смог сделать навесной пас из-за ворот «Пантерз», подбросив шайбу в воздух. Что же касается «Флориды», то наставник южан Том Роу признал полную беспомощность в атаке: согласно внутренней тренерской статистике, «пантеры» создали лишь 12 голевых моментов за матч. Единственное, чем «Флорида» может гордиться, – это очередной рекорд Яромира Ягра, который стал четвёртым хоккеистом в истории, сыгравшим 1700 матчей в НХЛ.

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Бобровский в марте не проигрывает


НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 4 1:2, 0:1, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Седлак – 06:32 (бул), 0:2 – Дженнер (Джонсон, Савар) – 10:23 (4x5), 1:2 – Хенрик (Заха) – 10:30 (5x4), 1:3 – Дубински – 26:28 (бул), 1:4 – Дженнер – 58:03 (en)

«Коламбус» продолжает радовать своих поклонников уверенной игрой. Выездная победа над «Нью-Джерси» принесла «синим мундирам» третий в их 17-летней истории билет в плей-офф, а заодно позволила добраться до отметки в 100 набранных очков за чемпионат. По традиции, одним из главных героев матча стал Сергей Бобровский, отразивший 35 бросков из 36 и ставший второй звездой встречи. В семи мартовских играх Бобровский одержал 7 побед, отражая 96,3% бросков и пропуская лишь 1,14 гола в среднем за матч.

А вот для нападающих «Блю Джекетс» матч получился достаточно необычным: в ворота «Нью-Джерси» было назначено два буллита, которые были реализованы.

Дубль Григоренко не остановил «Чикаго»


НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2017, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
6 : 3 1:2, 0:1, 5:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Кейн (Панарин, Шмальц) – 04:33 (5x5), 1:1 – Григоренко – 08:14 (5x5), 1:2 – Григоренко (Бэрри, Тютин) – 15:36 (5x5), 1:3 – Андригетто (Барберио, Рантанен) – 36:24 (5x5), 2:3 – Тэйвз (Хейден, Кит) – 50:17 (5x5), 3:3 – Паник (Хейден, Сибрук) – 50:34 (5x5), 4:3 – Панарин (Шмальц, Кейн) – 50:51 (5x5), 5:3 – Тэйвз (Яльмарссон, ван Римсдайк) – 53:19 (5x5), 6:3 – Крюгер (Керо) – 59:58 (en)

Третьим клубом лиги, кто забронировал себе место в плей-офф, стал «Чикаго», переигравший дома развалившийся «Колорадо». Благодаря дублю Михаила Григоренко «лавины» вели с перевесом в две шайбы до 50-й минуты матча, но затем наступил необъяснимый провал.


За отрезок в 34 секунды Тэйвз, Паник и Панарин забили три гола в ворота 27-летнего голкипера-новичка Джереми Смита, что сняло все вопросы о победителе. «Наверное, у каждого из нас была мысль, что надо сыграть на удержание, что мы уже не проиграли. С таким соперником, как «Чикаго», так думать нельзя. Как только у «чёрных ястребов» появился импульс, мы посыпались. Откатывались назад и просто смотрели, как они играют», — признал защитник «Колорадо» Марк Барберио.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Евгений Малкин Иван Проворов Михаил Григоренко Сидни Кросби
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