Лучшая игра Проворова, хет-трик Кросби и 1700-й матч Ягра

Проворов: две передачи и гол
Домашний матч с «Каролиной» имел для «Филадельфии» принципиальное значение. Команда Дэйва Хэкстола ведёт отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, и после четырёх поражений в пяти предыдущих играх ситуация для «лётчиков» стала угрожающей – отставание от кубковой зоны выросло до пяти очков. Вместе с тем «ураганы» также ещё не потеряли теоретических шансов на билет в розыгрыш Кубка Стэнли и расположились в таблице строчкой ниже, что делало встречу этих команд чрезвычайно важной. Сама игра сполна оправдала ожидания, вместив в себя классический голливудский сюжет, когда главному герою приходится пройти через массу испытаний, прежде чем наступит счастливый конец.
Для «Филадельфии» очень удачно сложилась первая половина встречи, и одним из авторов этого успеха стал новичок «Флайерз» Иван Проворов. 20-летний россиянин, который на протяжении почти всего сезона играет в первой паре защитников, сполна реабилитировался за неудачу в предыдущем матче с «Нью-Джерси», когда он заработал «-3». На этот раз скоростной и мощный Проворов обескуражил защиту и вратаря «Харрикейнз», точно выстрелив с кистей из левого круга – голкипер гостей Уорд был грамотно закрыт. «Здорово сыграл Шон Кутюрье, он удержал одного из соперников в углу. У меня было много времени, чтобы распорядиться шайбой, и тут на фланге подъехал Проворов. Я отдал ему пас, а Ваня сделал всё остальное», — так описал этот эпизод партнёр Проворова по обороне Эндрю Макдональд.
В середине второго периода Джордан Уил удвоил перевес «оранжевых», но затем в игре едва не наступил перелом. «Каролина» смогла прибавить в активности, а хозяев едва не сгубили собственные ошибки: Скиннер удачно сыграл на добивании и быстро отквитал один гол, затем ошибся Проворов, потерявший клюшку в борьбе с Виктором Раском, что привело ко второй шайбе гостей.
Когда же Джордан Стаал в конце третьего периода реализовал численное преимущество, у «ураганов» были все шансы довести эту игру до победы, но «Филадельфию» спас Трэвис Конечны. Форвард, подобравший шайбу за воротами Уорда, воспользовался коньками защитников «Каролины», чтобы отправить снаряд за линию и перевёл матч в овертайм. На самом старте дополнительного времени Проворов, Кутюрье и Шенн соорудили «вкусную» контратаку, добыв для своей команды два драгоценных очка.
Проворов впервые в карьере набрал 3 (1+2) очка в одной игре и после матча пребывал в хорошем настроении. «Сейчас каждое очко имеет огромное значение. Мы бились изо всех сил, старались выиграть каждое единоборство. Хорошо, что смогли добыть победу. У нас уже были в сезоне матчи, когда мы проигрывали по ходу, но переламывали ход встречи и выигрывали. Впереди трудная выездная серия из четырёх матчей, так что эта победа должна придать нам уверенности», — сказал Иван.
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Неудержимый Кросби и привычный рекордсмен Ягр
«Конечно, я очень хочу играть, но сезон длинный. Я должен быть готов к плей-офф. Необходимо несколько дополнительных дней на восстановление, и после этого я начну активней работать в тренажёрном зале, буду готовиться к возвращению. Надеюсь, что вернусь в ближайшее время и буду готов к кубковым матчам», — сказал перед игрой с «Флоридой» нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который пропускал второй матч подряд. В недавней игре с «Калгари» россиянин повредил плечо, самоотверженно бросившись под бросок Майкла Ферланда, и травма оказалась довольно серьёзной.
В отсутствие Малкина роль лидера взял на себя Кросби и сделал это с присущим ему блеском. Капитан «Питтсбурга» оформил 10-й хет-трик в своей карьере и первым в лиге достиг отметки в 40 голов за сезон, а вратарь «Пингвинз» Марк-Андре Флёри (21 сейв) записал на свой счёт 44-й в карьере «сухарь». «Мы все стараемся играть друг на друга. Думаю, что любой из нас имеет возможность забивать. Вопрос лишь в том, у кого будет счастливый вечер, кто будет оказываться в правильном месте в правильное время», — сказал Кросби, догнавший Макдэвида по очкам (по 80).
Самым необычным голом в этом матче стала шайба Патрика Хёрнквиста, который забил впервые за 13 последних матчей. Вернее, удивительной было не взятие ворот, а передача, которая ему предшествовала: её автор Фил Кессел смог сделать навесной пас из-за ворот «Пантерз», подбросив шайбу в воздух. Что же касается «Флориды», то наставник южан Том Роу признал полную беспомощность в атаке: согласно внутренней тренерской статистике, «пантеры» создали лишь 12 голевых моментов за матч. Единственное, чем «Флорида» может гордиться, – это очередной рекорд Яромира Ягра, который стал четвёртым хоккеистом в истории, сыгравшим 1700 матчей в НХЛ.
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Бобровский в марте не проигрывает
«Коламбус» продолжает радовать своих поклонников уверенной игрой. Выездная победа над «Нью-Джерси» принесла «синим мундирам» третий в их 17-летней истории билет в плей-офф, а заодно позволила добраться до отметки в 100 набранных очков за чемпионат. По традиции, одним из главных героев матча стал Сергей Бобровский, отразивший 35 бросков из 36 и ставший второй звездой встречи. В семи мартовских играх Бобровский одержал 7 побед, отражая 96,3% бросков и пропуская лишь 1,14 гола в среднем за матч.
А вот для нападающих «Блю Джекетс» матч получился достаточно необычным: в ворота «Нью-Джерси» было назначено два буллита, которые были реализованы.
Дубль Григоренко не остановил «Чикаго»
Третьим клубом лиги, кто забронировал себе место в плей-офф, стал «Чикаго», переигравший дома развалившийся «Колорадо». Благодаря дублю Михаила Григоренко «лавины» вели с перевесом в две шайбы до 50-й минуты матча, но затем наступил необъяснимый провал.
За отрезок в 34 секунды Тэйвз, Паник и Панарин забили три гола в ворота 27-летнего голкипера-новичка Джереми Смита, что сняло все вопросы о победителе. «Наверное, у каждого из нас была мысль, что надо сыграть на удержание, что мы уже не проиграли. С таким соперником, как «Чикаго», так думать нельзя. Как только у «чёрных ястребов» появился импульс, мы посыпались. Откатывались назад и просто смотрели, как они играют», — признал защитник «Колорадо» Марк Барберио.