Видео. Силовой приём Дацюка и другие лучшие моменты 2-го раунда плей-офф

Второй раунд плей-офф Кубка Гагарина завершился 19 марта. «Ак Барс» не стал откладывать решение вопроса о победителе серии с омским «Авангардом» до седьмого матча и со счётом 4-2 вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Магниткой». Но главные страсти кипели всё же на Западе, где СКА переиграл московское «Динамо» (4-1), а «Локомотив» — ЦСКА (4-2). Предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты второго раунда.
Драка
В первом матче серии ЦСКА – «Локомотив» решили выяснить отношения словенец Ян Муршак и молодой россиянин Павел Красковский. Победу одержал представитель Ярославля.
Хет-трики
Форвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов оформил хет-трик во втором и третьем матчах серии с «Барысом». Последний из них позволил ему выйти на первое место в КХЛ по этому показателю.
Лучшие голы
Защитник «Динамо» Андрей Кутейкин решил вспомнить то, что он сделал в первом раунде с «Торпедо». Хоккеист в серии со СКА дважды поразил ворота Микко Коскинена броском от красной линии.
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Автогол
ЦСКА в этом сезоне не везло в матчах с «Локомотивом»: в «регулярке» свои ворота поразил Михаил Науменков, а в плей-офф это сделал Денис Денисов.
Рекорд
Защитник «Магнитки» Крис Ли побил рекорд Карела Рахунека по очкам для защитников в плей-офф. Теперь у канадца 14 (1+13) результативных баллов.
Удаление
Игроки стали всё больше удаляться до конца матча, а самым эффектным и неоднозначным стало удаление Павла Дацюка. Позже СДК КХЛ отменил это наказание, отметив, что этот силовой приём не тянул даже на две минуты.
Силовой приём
Хит Дацюка стал бы лучшим в этом раунде, если бы не Григорий Панин. «Армеец» пытался провести силовой приём против Эмиля Галимова, а в итоге разбил стекло.
Празднование
Форвард СКА Сергей Широков во время матча в Москве решил разделить радость от заброшенной им шайбы с динамовскими болельщиками.
Передача
Четвёртый матч серии ЦСКА и «Локомотива» стал ключевым. Победную шайбу в той игре забросил Красковский с великолепной передачи Егора Коршкова.
Отказ раунда
В шестом матче серии «Ак Барс» — «Авангард» форвард казанцев Денис Голубев отказался драться с защитником омичей Сергеем Орловым. Это позволило казанцам сыграть четыре минуты в большинстве и решить вопрос о победителе серии.