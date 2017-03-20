7 игроков из второго раунда плей-офф, способных усилить сборную России

Много говорят о так называемом синдроме второго сезона, когда игроки, ярко дебютировавшие в предыдущем чемпионате, в следующем выступают уже не столь уверенно. Так вот эта история не про Илью. Молодой голкипер, звезда которого начала загораться по ходу предыдущего сезона, не сбавил оборотов, ещё прочнее застолбил за собой место основного вратаря ЦСКА, а также продолжил вызываться в сборную страны. Его часто сравнивали с Шестёркиным, но по ходу чемпионата Игорь отправился в запас, уступив место в воротах более опытному Коскинену, а вот воспитанник новокузнецкого хоккея своей позиции в основном составе Фасту не отдал, разделив его пополам лишь на время серии с «Локомотивом». Сорокин и его способности отлично известны тренерскому штабу сборной, так что, думается, без приглашения в команду он не останется.Проходят годы, а вратарь московского «Динамо» по-прежнему ничуть не теряет в своей форме и всё так же выдаёт блестящие игры. Живой и недавний пример тому – противостояние со СКА, где Александр делал всё, чтобы интрига в серии держалась как можно дольше. Особенно на этом фоне выделяется последняя игра, где СКА имел громадное игровое преимущество, и счёт 0:2 для «Динамо» во многом заслуга Ерёменко, раз за разом спасавшего команду. Александра уже два с лишним сезона не было в национальной команде, но в течение этого периода он продолжал оставаться одним из лучших голкиперов лиги.На протяжении нескольких последних лет регулярно вызывается в стан сборной России. Вот и на этот раз Олег Знарок и его тренерский штаб вряд ли откажутся от его услуг. Богдан прекрасно известен не только как надёжный игрок обороны, который прогрессирует год от года, но и как защитник с атакующими навыками, которые особенно проявились в этом розыгрыше Кубка Гагарина, где он стал лучшим бомбардиром ЦСКА. На высоком уровне защитник провёл и регулярный чемпионат, став лучшим бомбардиром команды среди игроков своего амплуа и абсолютным лидером по объёму игрового времени по ходу всего сезона. Несмотря на ранний вылет ЦСКА из плей-офф, в Кёльне мы вполне можем увидеть дебют Киселевича на чемпионатах мира.Спустя год с лишним после того, как Антон сменил питерскую прописку на омскую, можно с уверенностью сказать, что этот переход пошёл ему на пользу. С нынешним подбором исполнителей, ориентированных на атаку, в «армейской» команде ему было бы трудно пробиться в лидирующие звенья, а в «Авангарде», несмотря на то что во время кубковых баталий форвард чаще всего выходил в третьем звене, он стал одним из лидеров команды в плане результативности. Вообще, Бурдасов в целом неплохо провёл текущий сезон, а особенно его первую половину, о чём свидетельствует то, что, по мнению читателей «Чемпионата», экспертов и журналистов, он стал лучшим игроком декабря. «Ястребы» вылетели, а это значит, что форвард уже сейчас свободен для приглашения на сборы национальной команды.Год для Валерия получился не из простых, но, впрочем, в его пока не самой долгой карьере уже было достаточно сложных моментов, как то переезд в Северную Америку и травма, из-за которой он пропустил почти весь сезон-2014/15. Челябинец отыграл во всех матчах на первых двух этапах Евротура, а это значит, что в сборной на него надеются и рассчитывают. Да и в ЦСКА своей игрой он заслужил право находиться на хорошем счету. Впрочем, за океаном о Валерии не забыли. Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заявил, что клуб хочет вернуть игрока в свой состав.Бенефисом ещё одного представителя челябинской школы хоккея в этом плей-офф, безусловно, стал первый матч в серии против СКА, когда он оформил хет-трик. После этого защитники питерского клуба стали намного внимательнее с ним играть и подобных вольностей уже ему не позволяли, но тот выстрел запомнился всем и надолго. Да и по ходу сезона этот скоростной вингер уже отметился выступлением на Шведских хоккейных играх, которое также можно признать успешным. Лишним динамовец в сборной точно не будет.Телегин по ходу текущего сезона вовсе не отличался какими-то сумасшедшими или просто даже хорошими снайперскими показателями. На его счету всего 3 гола и 11 передач за «регулярку» и плей-офф. Но мы знаем, что Иван хорош в другом компоненте: навязывании борьбы защитникам в чужой зоне, продавливании и стягивании внимания на себя. Как известно, Олег Знарок любит хоккеистов подобного склада, тем более что Телегин хорошо показал себя на Кубке мира, и это даёт ему определённый карт-бланш.