Рельсы, ведущие в тупик. ЦСКА Квартальнова изжил себя?

Провал ЦСКА был очень важен для понимания того, стоит ли говорить о кризисе жанра или же обобщения здесь неуместны.

Чем дольше Квартальнов работал с ЦСКА – тем более закостенелой, зажатой становилась команда.

Пока москвичи пытались прорваться в финал конференции напролом, стуча в одну точку, ярославцы привнесли в игру разнообразие.

Хоккей – игра чертовски стремительная. И не только в смысле скорости перемещения игроков по льду. Правила порой меняются настолько часто, что футболу, где из-за надуманных традиций никак не могут ввести даже банальные видеоповторы, и не снилось. Кажется, что без красной линии в хоккей играют целую вечность, хотя тот же Яромир Ягр с ней Кубок Стэнли выигрывал. Меняются правила, а вместе с ними и сама игра. Казалось бы, ещё недавно, каких-то лет 10 назад, существовало убеждение, что хоккейным малышам в НХЛ делать нечего, а сейчас в сильнейшей лиге мира заправляют такие ребята, как Джонни Годро. Так стоит ли удивляться, что то, что вчера было трендом, сегодня становится архаизмом?Всего два-три года назад казалось, что тот хоккей, в который играл ЦСКА Квартальнова, – это и есть современный российский хоккей. У него не было ничего общего с советским прошлым, скорее это калька с АХЛ, но он давал результат. По крайней мере создавалось такое впечатление. Работая с «Сибирью», Дмитрий Вячеславович выбивал маститый «Ак Барс», в ЦСКА быстро сумел разгрести авгиевы конюшни, а его соратник Петерис Скудра создал самобытную команду в Нижнем Новгороде. Казалось бы, вот они – передовики тренерского цеха, настоящие локомотивы, которую тянул лигу на себе и катят вперёд по рельсам. Этой весной дым рассеялся.Провал ЦСКА (а вылет лучшей команды регулярного чемпионата уже во втором раунде – это именно провал) был очень важен для понимания того, стоит ли говорить о кризисе жанра или же обобщения здесь неуместны. Неудача одной команды – это частный случай, который может быть совсем не связан с тренерской концепцией. Где-то виновата эпидемия травм, где-то непутёвый менеджер, набравший не тех игроков. Но когда разом терпят крах системы, объединённые одними базовыми принципами, ненароком задумываешься о том, что всё это неслучайно. Вылет «армейцев» из розыгрыша Кубка Гагарина стал последним пазлом в мозаике.Перед тем как Квартальнов с ЦСКА потерпел поражение от «Локомотива», Скудра с «Торпедо» не смог преодолеть барьер первого раунда, а Скабелка с «Сибирью» и вовсе остался за чертой плей-офф. Все трое – единомышленники, яркие приверженцы так называемого рельсового хоккея, где порядок и строгие схемы возводятся в абсолют. Причём не только в обороне, но и в атаке. Шаг влево, шаг вправо – командировка в запас. Когда во главу угла ставится дисциплина и самоотверженность. На определённом этапе это помогает порядком бить класс. Но стоит встретиться с командой не только классной, но ещё и организованной, как обнажаются недостатки этой системы.ЦСКА, как и его клубы-побратимы, упёрся в потолок. Или тупик – как кому будет угодно. То, как привык работать Квартальнов, способно быстро отстроить игру, навести порядок там, где раньше царил хаос. Это, собственно, и удалось ему в свой первый сезон работы в столице. Казалось, что если дать ему поработать три-четыре года и выстроить команду под себя – Кубок Гагарина от «армейцев» никуда не денется. Вместо этого мы увидели обратный процесс. Команда, которая должна была крепнуть, на деле деградировала. И дело не только в результате, хотя второй раунд после финала – это шаг назад.Чем дольше Квартальнов работал с ЦСКА, тем более закостенелой, зажатой становилась команда. Что-то пошло не по плану главного тренера? В том-то и проблема, что нет. Квартальнов, по сути, к этому и стремился, делая из своих игроков солдат. Выполнение схем должно было стать беспрекословным, нацеленность на бросок, а не передачу ещё более выраженным, а уровень жёсткости запредельным. Даже на финальной пресс-конференции сезона, когда наставник москвичей был предельно откровенен, он не обронил ни слова о том, что его подход может быть неверным. Квартальнов даже признал, что в ЦСКА не нашлось такого лидера, как Александр Радулов, но концепцию «рельсового» хоккея под сомнение не поставил.Не стоит удивляться, что в ЦСКА не нашлось нового Радулова. В тех жёстких рамках, что ставит главный тренер «армейцев», он и не мог появиться. Из-под рубанка Квартальнова выходят отличные работяги, но вот творцам прогрессировать в его хоккее тяжело. Радулов попал к нему сложившимся мастером, чью энергию нужно было направить в нужное русло, да подкорректировать нюансы с игрой в обороне и длиной смен. У других игровичков отношения с Квартальновым складывались куда сложнее. Если Стефану Да Косте, который по потенциалу не уступает Линусу Умарку, раскрыться помешали травмы, то отсутствие Дмитрия Кугрышева в составе второй плей-офф подряд – это исключительно прерогатива главного тренера. Без доверия и свободы вырасти в большого мастера невозможно.И ведь не скажешь, что «Локомотив» – самая комбинационная команда в лиге. Совсем недавно Алексея Кудашова обвиняли в излишней схематичности. Ярославцы по игровому менталитету скорее ближе к самому ЦСКА, чем к «Салавату Юлаеву» или, скажем, «Магнитке». Однако на фоне команды Квартальнова они выглядели чуть ли не адептами советского хоккея, настолько больше в их действиях было мысли, хитрости и игроцкого задора. Пока москвичи пытались прорваться в финал конференции напролом, стуча в одну точку, ярославцы привнесли в игру разнообразие. Кудашов, в отличие от Квартальнова, показал себя гибким тренером.Разговоры о возвращении Вячеслава Быкова в ЦСКА появились не на пустом месте. Ещё в феврале, когда «армейцы» шли к победе в регулярном чемпионате, осторожно заговорили о том, что такая рокировка возможна в случае провала московского клуба. Теперь, когда третья попытка взять Кубок Гагарина признана неудачной, это может стать реальностью. Быков – основной кандидат на пост главного тренера «армейцев», но есть и альтернативные варианты. В том числе нельзя исключать, что Квартальнов сохранит свою должность, тем более что он связан с ЦСКА контрактом. Однако некоторые косвенные признаки указывают на то, что у одного из богатейших хоккейных клубов страны появится новый рулевой.В хоккейном мире уже не секрет, что в межсезонье ЦСКА пополнится четырьмя молодыми форвардами: из «Сибири» в столицу переедут Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов, а из «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов. Из этого квартета Квартальнов работал только с Шумаковым и, по сути, подарил тому билет в большой хоккей. С Шалуновым, который обладает хорошими габаритами, Дмитрий Вячеславович, допустим, сработается. А вот Окулов и Капризов – игроки совершенно не его формата. Таких ребят, как правило, мясорубка ЦСКА выплёвывает, изрядно потрепав. Зачем же москвичам игроки, которые категорически не подходят под их модель игры?Насколько нам известно, ни по Капризову, ни по Окулову руководство ЦСКА с Квартальновым не советовалось. От новокузнечанина, который стал сенсацией этого сезона, главный тренер «армейцев» отказался ещё прошлым летом, хотя возможность перехватить его у «Салавата» была. Не видит Квартальнов смысла и в приобретении новосибирца, полагая, что он ещё слишком сырой для топ-клуба. Всё это, кажется, ведёт к тому, что уже сейчас ЦСКА комплектуется под другого тренера. Тренера, который проповедует совершенно противоположный стиль тому, что последние три года насаждал на Ленинградском проспекте Квартальнов. Неужели и правда смену рельсам придёт хоккей будущего и организованный хаос?