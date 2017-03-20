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КХЛ
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Рельсы, ведущие в тупик. ЦСКА Квартальнова изжил себя?

После вылета от «Локомотива» заговорили о том, что в ЦСКА может вернуться Вячеслав Быков. Почему модель Дмитрия Квартальнова зашла в тупик?
20 марта 2017, понедельник. 16:00. Хоккей
Хоккей – игра чертовски стремительная. И не только в смысле скорости перемещения игроков по льду. Правила порой меняются настолько часто, что футболу, где из-за надуманных традиций никак не могут ввести даже банальные видеоповторы, и не снилось. Кажется, что без красной линии в хоккей играют целую вечность, хотя тот же Яромир Ягр с ней Кубок Стэнли выигрывал. Меняются правила, а вместе с ними и сама игра. Казалось бы, ещё недавно, каких-то лет 10 назад, существовало убеждение, что хоккейным малышам в НХЛ делать нечего, а сейчас в сильнейшей лиге мира заправляют такие ребята, как Джонни Годро. Так стоит ли удивляться, что то, что вчера было трендом, сегодня становится архаизмом?

Всего два-три года назад казалось, что тот хоккей, в который играл ЦСКА Квартальнова, – это и есть современный российский хоккей. У него не было ничего общего с советским прошлым, скорее это калька с АХЛ, но он давал результат. По крайней мере создавалось такое впечатление. Работая с «Сибирью», Дмитрий Вячеславович выбивал маститый «Ак Барс», в ЦСКА быстро сумел разгрести авгиевы конюшни, а его соратник Петерис Скудра создал самобытную команду в Нижнем Новгороде. Казалось бы, вот они – передовики тренерского цеха, настоящие локомотивы, которую тянул лигу на себе и катят вперёд по рельсам. Этой весной дым рассеялся.
Провал ЦСКА был очень важен для понимания того, стоит ли говорить о кризисе жанра или же обобщения здесь неуместны.

Провал ЦСКА (а вылет лучшей команды регулярного чемпионата уже во втором раунде – это именно провал) был очень важен для понимания того, стоит ли говорить о кризисе жанра или же обобщения здесь неуместны. Неудача одной команды – это частный случай, который может быть совсем не связан с тренерской концепцией. Где-то виновата эпидемия травм, где-то непутёвый менеджер, набравший не тех игроков. Но когда разом терпят крах системы, объединённые одними базовыми принципами, ненароком задумываешься о том, что всё это неслучайно. Вылет «армейцев» из розыгрыша Кубка Гагарина стал последним пазлом в мозаике.

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Перед тем как Квартальнов с ЦСКА потерпел поражение от «Локомотива», Скудра с «Торпедо» не смог преодолеть барьер первого раунда, а Скабелка с «Сибирью» и вовсе остался за чертой плей-офф. Все трое – единомышленники, яркие приверженцы так называемого рельсового хоккея, где порядок и строгие схемы возводятся в абсолют. Причём не только в обороне, но и в атаке. Шаг влево, шаг вправо – командировка в запас. Когда во главу угла ставится дисциплина и самоотверженность. На определённом этапе это помогает порядком бить класс. Но стоит встретиться с командой не только классной, но ещё и организованной, как обнажаются недостатки этой системы.

ЦСКА, как и его клубы-побратимы, упёрся в потолок. Или тупик – как кому будет угодно. То, как привык работать Квартальнов, способно быстро отстроить игру, навести порядок там, где раньше царил хаос. Это, собственно, и удалось ему в свой первый сезон работы в столице. Казалось, что если дать ему поработать три-четыре года и выстроить команду под себя – Кубок Гагарина от «армейцев» никуда не денется. Вместо этого мы увидели обратный процесс. Команда, которая должна была крепнуть, на деле деградировала. И дело не только в результате, хотя второй раунд после финала – это шаг назад.

Чем дольше Квартальнов работал с ЦСКА, тем более закостенелой, зажатой становилась команда. Что-то пошло не по плану главного тренера? В том-то и проблема, что нет. Квартальнов, по сути, к этому и стремился, делая из своих игроков солдат. Выполнение схем должно было стать беспрекословным, нацеленность на бросок, а не передачу ещё более выраженным, а уровень жёсткости запредельным. Даже на финальной пресс-конференции сезона, когда наставник москвичей был предельно откровенен, он не обронил ни слова о том, что его подход может быть неверным. Квартальнов даже признал, что в ЦСКА не нашлось такого лидера, как Александр Радулов, но концепцию «рельсового» хоккея под сомнение не поставил.

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Не стоит удивляться, что в ЦСКА не нашлось нового Радулова. В тех жёстких рамках, что ставит главный тренер «армейцев», он и не мог появиться. Из-под рубанка Квартальнова выходят отличные работяги, но вот творцам прогрессировать в его хоккее тяжело. Радулов попал к нему сложившимся мастером, чью энергию нужно было направить в нужное русло, да подкорректировать нюансы с игрой в обороне и длиной смен. У других игровичков отношения с Квартальновым складывались куда сложнее. Если Стефану Да Косте, который по потенциалу не уступает Линусу Умарку, раскрыться помешали травмы, то отсутствие Дмитрия Кугрышева в составе второй плей-офф подряд – это исключительно прерогатива главного тренера. Без доверия и свободы вырасти в большого мастера невозможно.
Чем дольше Квартальнов работал с ЦСКА – тем более закостенелой, зажатой становилась команда.

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И ведь не скажешь, что «Локомотив» – самая комбинационная команда в лиге. Совсем недавно Алексея Кудашова обвиняли в излишней схематичности. Ярославцы по игровому менталитету скорее ближе к самому ЦСКА, чем к «Салавату Юлаеву» или, скажем, «Магнитке». Однако на фоне команды Квартальнова они выглядели чуть ли не адептами советского хоккея, настолько больше в их действиях было мысли, хитрости и игроцкого задора. Пока москвичи пытались прорваться в финал конференции напролом, стуча в одну точку, ярославцы привнесли в игру разнообразие. Кудашов, в отличие от Квартальнова, показал себя гибким тренером.

Разговоры о возвращении Вячеслава Быкова в ЦСКА появились не на пустом месте. Ещё в феврале, когда «армейцы» шли к победе в регулярном чемпионате, осторожно заговорили о том, что такая рокировка возможна в случае провала московского клуба. Теперь, когда третья попытка взять Кубок Гагарина признана неудачной, это может стать реальностью. Быков – основной кандидат на пост главного тренера «армейцев», но есть и альтернативные варианты. В том числе нельзя исключать, что Квартальнов сохранит свою должность, тем более что он связан с ЦСКА контрактом. Однако некоторые косвенные признаки указывают на то, что у одного из богатейших хоккейных клубов страны появится новый рулевой.

В хоккейном мире уже не секрет, что в межсезонье ЦСКА пополнится четырьмя молодыми форвардами: из «Сибири» в столицу переедут Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов, а из «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов. Из этого квартета Квартальнов работал только с Шумаковым и, по сути, подарил тому билет в большой хоккей. С Шалуновым, который обладает хорошими габаритами, Дмитрий Вячеславович, допустим, сработается. А вот Окулов и Капризов – игроки совершенно не его формата. Таких ребят, как правило, мясорубка ЦСКА выплёвывает, изрядно потрепав. Зачем же москвичам игроки, которые категорически не подходят под их модель игры?
Пока москвичи пытались прорваться в финал конференции напролом, стуча в одну точку, ярославцы привнесли в игру разнообразие.

Насколько нам известно, ни по Капризову, ни по Окулову руководство ЦСКА с Квартальновым не советовалось. От новокузнечанина, который стал сенсацией этого сезона, главный тренер «армейцев» отказался ещё прошлым летом, хотя возможность перехватить его у «Салавата» была. Не видит Квартальнов смысла и в приобретении новосибирца, полагая, что он ещё слишком сырой для топ-клуба. Всё это, кажется, ведёт к тому, что уже сейчас ЦСКА комплектуется под другого тренера. Тренера, который проповедует совершенно противоположный стиль тому, что последние три года насаждал на Ленинградском проспекте Квартальнов. Неужели и правда смену рельсам придёт хоккей будущего и организованный хаос?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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