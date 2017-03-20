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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Квартальнов, ХК ЦСКА
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Третьяк: Квартальнову не хватило гибкости в тактике, соперники изучили ЦСКА

Президент ФХР Владислав Третьяк раскритиковал выступление московского ЦСКА во втором раунде плей-офф КХЛ.
20 марта 2017, понедельник. 20:00. Хоккей
18 марта московский ЦСКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в шестом матче серии полуфинала Западной конференции. «Армейцы» третий год подряд выиграли регулярный чемпионат, но вновь не смогли добиться победы в розыгрыше Кубка Гагарина. Президент ФХР Владислав Третьяк в понедельник встретился с журналистами и поделился своим мнением об игре ЦСКА.

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— В чём причина вылета ЦСКА в полуфинале Западной конференции?
— ЦСКА пропагандирует силовой канадский хоккей. Для этого нужно очень много сил, видимо, их «армейцам» не хватило, как и гибкости тренерскому составу. Но это не самое главное. Я смотрел матчи ЦСКА, силы у ребят были, думаю, подвела дисциплина. Я был поражён, что нападающие в чужой зоне отмахивались после жёстких приёмов защитников.
При Тарасове таких удалений не могло быть, тем более в плей-офф. Глупые удаления, плюс игра в большинстве оставляла желать лучшего. Поэтому ЦСКА и уступил. Ярославль показал боевой характер, легионеры сыграли хорошо. Не думаю, что «армейцам» нужно было менять Сорокина. В плей-офф должен играть один вратарь.

— Три года Квартальнов выигрывает регулярный чемпионат и три года не может выиграть главный трофей. Можно ли назвать его некубковым тренером?
— Выводы сделает попечительский совет ЦСКА. Нужно выслушать их мнение, сейчас бы не хотел давать оценку. Допустим, если говорить про Уфу… У «Салавата» была не команда, а лазарет. А когда полкоманды травмированы, как можно выиграть? Нужно знать, что за ситуация сложилась в ЦСКА. Нужно послушать тренера. Я считаю, что гибкости в тактике не было. Соперники уже знают, как играет команда. В первом периоде держатся, а во втором и третьем всё… Такого уровня команда не имеет права проигрывать три матча подряд.

— Кто является оптимальным тренером для ЦСКА?
— Сегодня пока Квартальнов тренер, у него контракт на два года. Преждевременно говорить, будет ли он продолжать работать или нет. Попечительский совет примет решение.
Я считаю, что гибкости в тактике не было. Соперники уже знают, как играет команда. В первом периоде держатся, а во втором и третьем всё…

— Можете представить возвращение Вячеслава Быкова в ЦСКА?
— Представить всё можно. Я слухи не распространяю. Если что-то говорю, то уже точно всё знаю. Пока не могу никак прокомментировать эту информацию.

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— Вы сказали про дисциплину, как расценивать поступок Григория Панина, который получил в шестом матче два удаления до конца матча?
— Я вообще дисциплинированный спортсмен, в хорошем смысле дисциплина бьёт класс. Посмотрите НХЛ, они в «регулярке» могут грязно играть, но в плей-офф чисто. Каждый хоккеист понимает, что такое плей-офф, и это совсем другая игра. Дисциплина выходит на первый план. Нам тренеры запрещали удаляться в чужой зоне и за это сильно наказывали. Если только голевой момент, то Тарасов разрешал.
Отдельный разговор – это сыгранность состава. Не увидел у ЦСКА игры в большинстве, что у них что-то наиграно. Одни и те же люди год занимаются, они должны отработать точные схемы численного большинства, как было в наше время или как у «Локомотива» в этой серии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК ЦСКА Владислав Третьяк Дмитрий Квартальнов
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