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175 лет назад 2016
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Александр Радулов
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Сколько стоит Радулов? Канадские эксперты – о новом контракте россиянина

1 июля нападающий «Монреаля» Александр Радулов может стать свободным агентом. На что готовы «канадцы» ради сохранения Тасманского Дьявола?
21 марта 2017, вторник. 09:00. Хоккей
История с подписанием нового договора нападающего Александра Радулова с «Монреаль Канадиенс» начинает набирать обороты. Нынешнее соглашение российской суперзвезды заканчивается 1 июля – этот однолетний контракт на $ 5,75 млн был пробным шагом во взаимоотношениях нападающего и клуба. В «Монреале» Радулов на удивление быстро стал своим, не дав усомниться в своём профессионализме, а 48 (15+33) набранных очков в 67 матчах дали повод считать приглашение 47-го номера одной из самых удачных сделок прошлого лета.

Новая сделка пока очень далека от заключения, но страсти об Александре снова постепенно начинают закипать, да так, что недавно не выдержал даже наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов. «Меня больше всего бесят разговоры про Радулова, раз вы про него спрашиваете. У нас хорошая команда! Но этот момент сидит», — сказал тренер после четвёртого матча серии с «Локомотивом». Вариант с возможным возвращением Радулова в стан «армейцев» пока кажется абсолютно нереальным, но сам Александр уже давно приучил нас к тому, что для него ничего невозможного нет. Не исключено, что козырь с возможным вариантом возвращения в Россию ещё пойдёт в ход во время североамериканских переговоров, но и без этого ситуация между форвардом и «канадцами» выглядит интригующей.

«Равнение на Лэдда, Эрикссона и Бэйкса»


Сериал стартовал в конце февраля, когда инсайдер телеканала Sportsnet Ник Кипреос выступил с такой информацией: «Радулова больше не устраивает однолетнее соглашение, он хочет долгосрочный контракт. Его окно возможностей – в том, чтобы получить договор на длительный срок. Он может требовать даже шестилетнее соглашение, но проблема в том, что ему уже не 28. В июле ему стукнет 31 год — и насколько «глубоко» клуб захочет подписывать Радулова? Не исключаю, что «Монреаль» может рассмотреть такой вариант, но тогда сумма зарплаты составит $ 4,5-5 млн за сезон. Если же клуб такой срок не устроит, то «канадцы» могут выбрать тот вариант, который сработал с другим нападающим, Томашем Плеканецом – более короткий срок и более высокая среднегодовая зарплата. Например, $ 21 млн на три года», — отметил Кипреос.

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Реакция североамериканского экспертного сообщества оказалась удивительно многогранной, как и персона самого Радулова, которого за океаном поочерёдно то хвалят, то ругают. Обе тональности использовал, к примеру, обозреватель The Hockey News Джаред Клинтон.

«У некоторых игроков спад начинается даже в более молодом возрасте по сравнению с нынешним Радуловым, а вся лига прошла трудный путь обновления – это был своеобразный курс молодёжных инъекций, чтобы вырастить юных звёзд. Но с точки зрения результативности очень трудно заявить, что Александр не заработал тех денег, которые получили в прошлом межсезонье трое других 30-летних хоккеистов. Речь об Эндрю Лэдде, Луи Эрикссона и Дэвиде Бэйксе: глядя на них, Радулов вполне может потребовать себе договор на 6 лет и 30 с лишним миллионов долларов.
Уверен, что в идеальном мире «Монреаль» бы захотел подписать с Алексом ещё один однолетний контракт, но Бержевен понимает, что получить это не сможет.

Лэдду было 30 лет на момент подписания, но он заключил контракт с «Айлендерс» на семь сезонов и $ 38,5 млн, а его нынешняя результативность примерно вдвое меньше, чем у Радулова. Эрикссону в 31 год выдали в «Ванкувере» 36-миллионный контракт на шесть лет, рассчитывая на него как на хоккеиста, забивающего по 30 голов и набирающего по 60 очков за сезон. Бэйкс подписал с «Бостоном» пятилетний контракт на $ 30 млн, но его вклад трудно посчитать очками, так как он форвард оборонительного плана.

В КХЛ Радулов играл безупречно и смог перенести свой талант и на энхаэловские площадки. У «Монреаля» будет больше $ 23 млн свободных денег, чтобы подписать Радулова, Гальченюка и Больё, а сохранив Александра «канадцы» увеличат свои шансы на высокий результат. Ясно, что сохранить Радулова на долгий срок будет удовольствием не из дешёвых, но если он продолжит играть в том же духе, то цена может оказаться оправданной», — отметил Клинтон.

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8 лет – это чересчур


Спустя месяц после начальной информации от Кипреоса, который сам в прошлом был известным игроком и заслужил доверие, появилась новость крупного канадского медиапортала TSN. Согласно ей, агент россиянина Максим Моливер запросил «Монреаль» о новом договоре сроком аж на восемь лет, и опровергать столь серьёзный аппетит пришлось уже самому Радулову.


«То, что они говорят, полная ерунда. Я даже не хочу обсуждать это, потому что не могу это контролировать. Вчера я приболел, и мне позвонил мой агент. Он рассказал, что ходят слухи, я его спросил: «Что за слухи, кто говорит?» Никто ничего не знает. Я даже связался с генеральным менеджером Марком Бержевеном по этому поводу. Похоже, кто-то закинул этот слух в Интернет, это просто какая-то бессмыслица», — сказал Радулов, и его слова большинством экспертов были восприняты как искренние.

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Если летом он станет свободным агентом, то выиграет очень большие деньги.

«Восьмилетний контракт Радулова с «Монреалем» — думаю, что этого не будет. Но переговоры – это совсем другое дело, и вести их все имеют право. Начинают с дальних позиций, а затем пытаются найти сладкое место посередине. Самый вероятный срок контракта – пять лет, на восьмилетний договор «Канадиенс» просто не пойдёт. А до 1 июля, когда Радулов может стать неограниченно свободным агентом, времени ещё много», — отметил обозреватель ESPN Пьер Лебрюн.


В разумности такой стратегии был убеждён и инсайдер TSN Боб Маккензи.

«Это же отправная точка в переговорах. Сейчас не имеет большого значения, насколько запрашиваемый срок реален, и вряд ли агента Радулова можно обвинить в том, что он начал со слишком высокой цены. Уверен, что в идеальном мире «Монреаль» бы захотел подписать с Алексом ещё один однолетний контракт, но Бержевен понимает, что это нереально. Так и агент Радулова наверняка понимает, что 8-летний договор им не светит, и требования постепенно будут снижаться, а сами переговоры наверняка будут захватывающими.


Конечно, «Монреаль» был бы не против дать Радулову договор на три года, но это было бы для клуба идеальным вариантом. Если форвард хочет контракт на шесть или семь лет, ему придётся «ужиматься» в деньгах. Вспомним, что год назад к этому игроку был большой интерес, у него был приличный выбор вариантов, но он остановился на «канадцах». Если бы я был Радуловым, то не требовал бы контракта дольше, чем на четыре года. Потому что для хоккеистов старше 35 лет действуют другие правила по обеспечению контрактов, более жёсткие для клубов. В любом случае, будет интересно», — отметил Маккензи.
Ясно, что сохранить Радулова на долгий срок будет удовольствием не из дешёвых, но если он продолжит играть в том же духе, то цена может оказаться оправданной.

«Летом его ждут большие деньги»


«Он действительно полюбил Монреаль, об этом говорят все. Город, болельщики, одноклубники, его роль в команде – ему всё это очень подходит, а с главным тренером Клодом Жюльеном у Радулова нет разногласий. Александр заработал уже много денег за свою карьеру, иногда выступал за те команды, в которых не слишком получалось. Мой источник говорит о том, что он действительно хочет остаться в Монреале. Вопрос в том, какую скидку он готов сделать команде из этого города», — пишет ведущий блогер Hockeybuzz Эклунд.

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«Александра все хвалили за страстную игру, он играет больше 18 минут в среднем за матч и уступает по очкам только капитану команды Пачьоретти. Но как понять восьмилетний договор? Впрочем, надо быть справедливым. Радулов ищет новый контракт, и его поведение абсолютно оправданно, потому что ранее Марк Бержевен не стеснялся раздавать подобные соглашения. Эндрю Шоу, Брендан Галлахер и Джефф Петри – все получили шестилетние контракты, а у талантливого русского есть в руках рычаги воздействия. Если летом он станет свободным агентом, то выиграет очень большие деньги», — резюмировал Майк Хэлфорд из NBC Sports.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс Александр Радулов
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