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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Динамо»-1993
Фото: http://www.dynamo-history.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Совладелец «Вегаса» и тренер НХЛ. Что стало с чемпионами «Динамо»-1993?

Рассказ о судьбах игроков «Динамо»-1993 открывает сериал о командах, становившихся чемпионами России.
21 марта 2017, вторник. 11:00. Хоккей
В преддверии решающих стадий розыгрыша Кубка Гагарина мы запускаем сериал о судьбах игроков, становившихся чемпионами России с 1993 под 2008 год. Открывает его московское «Динамо», ставшее чемпионом Межнациональной хоккейной лиги по итогам сезона-1992/93. Столичная команда под руководством Петра Воробьёва выиграла оба этапа и начинала плей-офф в статусе фаворита. За весь кубковый путь динамовцы потерпели всего одно поражение – от челябинского «Трактора» в полуфинале. Остальные стадии подопечные Воробьёва завершили сухими победами, в том числе финальную серию с тольяттинской «Ладой». Интересно, что ни один из игроков «Динамо» не вошёл в десятку лучших бомбардиров турнира, а вот в символическую сборную чемпионата попали защитник Сергей Сорокин и нападающий Алексей Яшин.

ВРАТАРИ

Ильдар Мухометов


Выступал за «Динамо» до конца 90-х, заглянул на один сезон в Германию, после чего карьера игрока постепенно пошла на спад. Мухометов заканчивал в «Барысе» и там же впервые попробовал себя в качестве функционера. За три года он проделал путь от спортивного директора астанинского клуба до генерального менеджера «Адмирала», где работает до сих пор.

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Сергей Поляков


Был сменщиком Мухометова, отыграв 8 матчей в регулярном чемпионате, после чего ещё один сезон числился в «Динамо». В середине 90-х засветился в «Северстали», после чего вернулся в родную Латвию.

ЗАЩИТНИКИ

Владислав Бульин


В середине 90-х пробовал себя за океаном, позже выступал в Германии, но большую часть карьеру Бульин провёл всё-таки на родине. Помимо «Динамо» Владислав запомнился игрой за «Ладу» и «Магнитку», завоевал репутацию одного из самых жёстких защитников Суперлиги того времени. С 2012 года работает тренером. За это время был главным тренером и помощником в разных клубах Высшей лиги. В этом сезоне занимает должность ассистента главного тренера в «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Сергей Гончар


Отыграл ещё один сезон за «Динамо», после чего отправился в НХЛ, где провёл блестящую карьеру. Сергей Гончар установил множество рекордов для российских защитников, выступавших в сильнейшей лиге мира. Занимает 16-е место по результативности среди защитников во всей истории НХЛ. Гончар пять раз принимал участие в Матчах звёзд НХЛ, имеет в своей коллекции по две медали чемпионатов мира и Олимпиады (и ни одного золота), а в 2009 году стал обладателем кубка Стэнли с «Питтсбургом». Уже второй год работает тренером по защитникам в «Пингвинз». Недавно отказался от должности главного тренера «Салавата Юлаева».
Сергей Гончар установил множество рекордов для российских защитников, выступавших в сильнейшей лиге мира.

Дарюс Каспарайтис


К тому моменту уже был олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ. Всего за карьеру Дарюс Каспарайтис сыграл на четырёх Олимпиадах, а вот чемпионом мира так и не стал. В НХЛ провёл чуть меньше 1000 матчей и своим пристрастием к силовым приёмам заработал прозвище Недружелюбное Приведение. Был одним из самых жёстких российских защитников в сильнейшей лиге мира, в 2007 году приехал в СКА, а завершил карьеру из-за травм. Последние три года поигрывает в чемпионате Литвы, проводя за сезон по несколько матчей. В этом году 44-летний литовец, всю жизнь выступавший за сборную России, получил право играть за национальную команду родной страны.

Александр Карповцев


Был в числе динамовцев, которые стали чемпионами мира 1993 года в составе сборной России. По ходу следующего сезона уехал в НХЛ и с ходу выиграл Кубок Стэнли в составе «Рейнджерс». В общей сложности провёл за океаном 12 сезонов, сыграв ещё за «Динамо» во время локаута. После окончательного возвращения в Россию играл за «Сибирь», «Авангард» и «Локомотив». Тренерскую карьеру начинал в Казани, где помогал Зинэтуле Билялетдинову. В 2010 году вернулся в Ярославль, войдя в тренерский штаб «железнодорожников», а через год погиб в авиакатастрофе под Туношной.

Александр Юдин


Не путать с другим Александром Юдиным – спартаковцем и знаменитым тафгаем. Динамовский Юдин родился в Минске, а в 1992 году стал чемпионом мира среди молодёжи в составе сборной СССР. Сезон-1992/193 он начинал за океаном, но вернулся в «Динамо» и стал чемпионом страны. За свою карьеру успел немного поиграть в Италии, ещё раз попробовал себя в минорных лигах Северной Америки, а в 2003 году повесил коньки на гвоздь.

Сергей Сорокин


После чемпионства с «Динамо» выигрывал чемпионат мира, побывал на Олимпиаде-1994 и становился чемпионом Германии. Кроме того, Сорокин в качестве игрока побывал в АХЛ и итальянской лиге. Работал в СДЮШОР «Динамо», тренировал «Капитан» из Ступино, а с 2012 года трудится в независимой московской школе «Северная звезда».

Олег Шаргородский


На следующий год после чемпионства с «Динамо» получил приглашение на Олимпиаду в Лиллехаммере. Сразу после этого уехал в Северную Америку, звёзд с неба не хватал и за сборную России в дальнейшем не выступал. В 2002 году провёл неплохой сезон за «Авангард», но уже через два года завершил профессиональную карьеру. Был тренером любительской команды ГБДД. В 2016 году принимал участие в суперфинале Лиги Легенд.

Дмитрий Филимонов


Пермяк Дмитрий Филимонов в составе «Динамо» выиграл три чемпионских титула, съездил на Кубок Канады, в середине 90-х поиграл за рубежом, но большая часть его карьеры была связана всё же с родным «Молотом-Прикамье». В Перми он играл вплоть до 2006 года, а после окончания карьеры пытался заниматься бизнесом.

Владимир Крамской


Ещё до того как перейти в «Динамо» и выиграть со столичным клубом чемпионство, уроженец Рязани выступал в Эстонии и Латвии. Не менее экзотично развивалась его карьера после ухода из московского клуба. Крамской поиграл в Швеции и аж на четыре года задержался в Японии. После окончания карьеры и по сей день работает тренером в детской школе ЦСКА.

Сергей Воронов


После неудачной попытки заиграть в Северной Америке Сергей Воронов вернулся в «Динамо», но ненадолго. Выступал в Италии, Словакии, а заканчивал карьеру в «Титане» из Клина. В сезоне-2011/12 входил в тренерский штаб ХК МВД. Несколько лет назад тренировал детей в СДЮШОР «Динамо», работая с 1999 годом рождения.

Евгений Грибко


За «Динамо» выступал вплоть до конца 90-х, а в 2000 году, вернувшись после непродолжительной отлучки в Словакию, получил серьёзную травму глаза, но отыграл ещё девять лет. Правда, в основном в низших лигах. Работает тренером-преподавателем в СДЮШОР «Динамо».

Майк Маллер


Американец, за свои деньги приехавший в «Динамо» сразу после окончания колледжа, провёл за москвичей 11 матчей. Не прижившись в России, вернулся за океан, но большую часть карьеру провёл в Германии. Там же в низших лигах не первый год работает тренером.

НАПАДАЮЩИЕ

Игорь Бахмутов


За «Динамо» Бахмутов выступал до 2007 года, стал трёхкратным чемпионом страны, после чего каждый год менял клубы. В его послужном списке значатся ЦСКА, «Химик», «Витязь», «Лада», а последним клубом нападающего стал ХК «Липецк», с которым он в начале 00-х пытался пробиться в Суперлигу. Занимал должность спортивного директора нижегородского «Торпедо», а с 2016 года является генеральным директором Ночной хоккейной лиги.

Сергей Климович


Спустя два сезона после чемпионства уехал за океан, где провёл три года. В основном Климович выступал в низших североамериканских лигах, но один матч в НХЛ на свой счёт всё-таки записал. В начале 00-х вернулся в родную «Сибирь», был её капитаном, а теперь работает в новосибирском клубе на должности скаута. Пробовал себя в роли тренера, но ограничился молодёжной командой из Белгорода.

Андрей Николишин


После чемпионского сезона Николишин с победы дебютировал за сборную России на чемпионате мира, а ещё через год съездил в Лиллехаммер на Олимпиаду. Впоследствии он проведёт свыше 600 матчей в НХЛ, побывает на Кубке мира, а в 2004 году вернётся в Россию. В России Николишин сменил немало клубов, но дольше всего выступал за «Трактор». Там же, в Челябинске, ему доверили должность главного тренера. Дебют оказался смазанным: спустя полтора года его отправили в отставку, а в «Амуре», где он дорабатывал сезон, не стали предлагать новый контракт.
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Сергей Петренко


Олимпийский чемпион 1992 года после золотого сезона «Динамо» отправился за океан, но так толком закрепиться в составе «Баффало» не сумел. Петренко дважды возвращался в «Динамо», играл в Италии, Чехии и даже Японии. Свои последние матчи в качестве действующего игрока проводил за «Молот-Прикамье» в 2004 году. Последнее время работает тренером в системе московского «Динамо». На данный момент является наставником ХК МВД.

Равиль Якубов


Как и многие динамовцы из того состава, попробовал себя в Северной Америке, но вершина его заокеанской карьеры – 24 матча в АХЛ. Транзитом через Швецию вернулся в Россию, подписав контракт с «Авангардом». Заканчивал карьеру Якубов в Новосибирске, а с 2007 года перешёл на тренерскую деятельность. Проработав ассистентом главного тренера в родном «Динамо», «Нефтехимике» и «Витязе», а со следующего сезона может возглавить «Югру».

Алексей Яшин


После того как в сезоне-1992/93 стал чемпионом страны и выиграл со сборной России чемпионат мира, никак не мог выиграть какой-либо трофей. Яшин регулярно приезжал в сборную, завоёвывал медали чемпионатов мира и Олимпийских игр, но выиграть хотя бы ещё раз золото ему так и не удалось. Яшин был первым русским капитаном в НХЛ на постоянной основе, самым высокооплачиваемым игроком в лиге, один сезон он пропустил из-за забастовки, а «Айлендерс» выкупили его контракт за $18 млн. После окончания карьеры пробовал себя генеральным менеджером женской сборной России, а с недавних пор является совладельцем нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса.
Яшин был первым русским капитаном в НХЛ на постоянной основе, самым высокооплачиваемым игроком в лиге, а один сезон он пропустил из-за забастовки.

Андрей Назаров


Уехав в НХЛ сразу после чемпионского сезона, быстро завоевал репутацию жёсткого парня, а вместе с ней и прозвище Грязный Наз. Был, пожалуй, самым известным тафгаем из России в НХЛ и почти всю карьеру провёл за океаном. Приехав на время локаута в «Авангард», Назаров стал «телохранителем» Яромира Ягра и инициировал знаменитую драку с «Локомотивом», в одиночку бросившись на ярославскую лавку. Став тренером в 33 года, не сбавил оборотов и продолжил устрашать соперников эксцентричным поведением на лавке. Сейчас работает главным тренером «Нефтехимика», который стал уже седьмым клубом в карьере специалиста.

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Ян Каминский


Стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, съездил на чемпионат мира, откуда привёз золото, после чего отправился покорять Америку. Уроженец Пензы провёл 28 матчей в НХЛ, а карьеру завершил уже в 1999 году. Каминский остался жить в США и, по последним данным, возглавляет хоккейную школу в штате Джорджия.

Роман Ильин


Большую часть карьеры провёл за «Динамо», но в конце 90-х отправился в Словакию, где стал двукратным чемпионом страны в составе «Слована». Профессиональную карьеру завершал в Ярославле, после чего поигрывал в Карелии на полулюбительском уровне. Довольно успешно занимается бизнесом, активно участвует в матчах ветеранов, в частности выступает в Лиге Легенд. Совсем недавно давал мастер-класс юным хоккеистам в Норильске.

Михаил Здановский


После чемпионского сезона ещё один год провёл за «Динамо», после чего отправился в лигу восточного побережья. Двух сезонов в ECHL хватило для того, чтобы Здановский понял: хоккей – это не его. Завершив карьеру в 24 года, Михаил остался жить в США. По некоторым данным, занимается автомобильным бизнесом.

Владимир Грачёв


За исключением двух сезонов, проведённых в Италии и США, вся карьера Грачёва связана с Россией. Последним для него стал сезон-2003/04 в составе «Титана» из Клина. По неподтверждённым данным, работает в ФСБ.

Андрей Кузьмин


Отыграл за «Динамо» ещё несколько сезонов, но так и не завоевал прочного места в основном составе. В 1998 году отправился в Череповец, а заканчивал в 2005 году после двух сезонов за клинский «Титан». Работает тренером в СДЮШОР «Динамо», а до этого занимался с детьми в школе «Русь».

Дмитрий Назаров


Однофамилец Андрея Назарова выступал за «Динамо» до 1997 года, а ещё через четыре сезона повесил коньки на гвоздь. Карьеру тренера начинал в СДЮШОР родного «Динамо», но в 2012 году перешёл на работу в школу ЦСКА.
Приехав на время локаута в «Авангард», Назаров стал «телохранителем» Яромира Ягра и инициировал знаменитую драку с «Локомотивом», в одиночку бросившись на ярославскую лавку.

Валерий Чёрный


Большую часть карьеры Валерий Чёрный провёл в «Динамо», но по одному сезону отыграл в чемпионатах Дании и Швейцарии. Завершил карьеру в 2003 году, а с 2009 года работает тренером в СДЮШОР ЦСКА.

Игорь Дорофеев


Италия, Швейцария, Япония – география выступлений Игоря Дорофеева после его ухода из «Динамо» выдалась весьма богатой. Нигде, если брать элитные лиги, он особенно не блистал, а заканчивал в 2000 году в подмосковном «Витязе». На данный момент занимается бизнесом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва Алексей Яшин Андрей Назаров Андрей Николишин Дарюс Каспарайтис Ильдар Мухометов Равиль Якубов Сергей Гончар
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