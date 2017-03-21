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175 лет назад 2016
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21 марта в Москве простились с тренером и комментатором Сергеем Гимаевым
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Он обижался, но прощал. Последняя история в память о Сергее Гимаеве

В Москве простились с тренером и комментатором Сергеем Гимаевым, который скончался 18 марта в Туле во время матча ветеранов.
21 марта 2017, вторник. 13:17. Хоккей
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21 марта в Москве простились с заслуженным тренером России, известным хоккейным экспертом и комментатором Сергеем Гимаевым. Только недавно в центре площадки в ЛДС ЦСКА на Ленинградском проспекте стоял гроб с телом другого блистательного «армейца» — Владимира Петрова. Гимаев был на той панихиде, и кто бы мог подумать, что всё так случится. Попрощаться с другом и коллегой пришли президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице-президент Роман Ротенберг. Главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок, отец Александра Овечкина – Михаил, хоккеисты и тренеры команд ЦСКА и «Витязь», член совета директоров КХЛ Александр Медведев и президент лиги Дмитрий Чернышенко. Замечены и представители других клубов. От правительства присутствовал вице-премьер Аркадий Дворкович. Разумеется, пришли коллеги и друзья Сергея Наильевича по журналистскому цеху, а также многочисленные ветераны советского и российского хоккея: Александр Кожевников, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Александр Пашков, Владимир Мышкин, Валерий Каменский, Борис Михайлов, Владимир Лутченко, Ирек Гимаев, Владимир Попов, Алексей Морозов, Андрей Коваленко. Пришла и Татьяна Тарасова, которая уважала труд Гимаева.

«Сложно что-то говорить, мы ещё не оправились от предыдущей потери Владимира Петрова. Конечно, Сергей Наильевич — это просто такая многогранная глыба, утрату которой я не понимаю, как мы будем компенсировать. Это не ради красивых слов, это суровая производственная необходимость, огромная боль в душе. Задаюсь вопросом, почему уходят такие великие люди, а мы остаёмся здесь. Наверное, чтобы мы что-то поменяли в лучшую сторону. Мы обязательно увековечим его память», — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко: Задаюсь вопросом, почему уходят такие великие люди, а мы остаёмся здесь. Наверное, чтобы мы что-то поменяли в лучшую сторону. Мы обязательно увековечим его память.

Я же хочу рассказать о своей истории, связанной с Сергеем Гимаевым. Я достаточно хорошо знал Сергея Наильевича, но назвать его своим другом, каковым он являлся для Дениса Казанского, Димы Фёдорова или Ромы Скворцова, конечно, не мог. Мы состояли в хороших рабочих отношениях, часто общались на нейтральные темы. Гимаев был непростым человеком. Авторитетным, требовательным. В том числе и к журналистам. Всегда строго спрашивал за то, что написали с его слов.

Обычно мы делали с ним большие интервью, но перед «зелёным дерби» — противостоянием «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» на Востоке ещё в рамках «регулярки» – я решил позвонить ему за простым комментарием. «Салавату» кровь из носу была нужна победа (уфимцы рисковали не выйти в плей-офф), а Казань, в принципе, могла играть в своё удовольствие. «Салават» в нынешнем сезоне играет кое-как…», — бросил Наилич. Это была громкая фраза от заслуженного эксперта. И я, конечно, вынес её в заголовок.

>>> Гимаев: «Салават» играет кое-как, для них это суперматч, но «Ак Барс» настроится

У нас была договорённость, что сразу после окончания регулярного чемпионата мы запишем и опубликуем два интервью: подведём общие итоги «регулярки» и подготовим аналитическое превью с раскладами по всем сериям в плей-офф. Интервью стояло в плане, а я никак не мог дозвониться до Гимаева. Звонил, писал смс, строчил в Whats App… В общем, перепробовал все способы. Уже начал переживать, не случилось ли чего. Однако успокоился, услышав Гимаева по телевизору и прочитав заметки с комментариями эксперта у коллег. Но мысли терзали и не вылезали из головы. Не может же человек просто так не брать трубки, не отвечать, не перезванивать. Как, почему? Значит, есть причина.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Мы встретились 2 марта на прощании с двукратным олимпийским чемпионом и легендой мирового хоккея Владимиром Петровым в ЛДС ЦСКА. Я разговаривал с Игорем Ларионовым, с которым нахожусь в прекрасных отношениях и безмерно его уважаю (рос на великом «Детройте»), а Наилич проходил мимо. Пожал мне руку, обнялся и перекинулся парой фраз с Профессором. Узнать, что же случилось, я не успел. Во-первых, было неприлично во время беседы отходить от Ларионова, а во-вторых прощание и похороны – это всё-таки не место для выяснения подобного рода вещей. А после того как мы поговорили с Игорем Николаевичем, Гимаева на арене я уже не нашёл. Думал, может, на улице переговорили бы. Не получилось.
Увидев Наилича, сразу метнулся к нему. «Так что же всё-таки произошло, на что вы обижены?» — поинтересовался у мэтра. «Паш, ну зачем мы с тобой так пишем про Уфу? Ведь меня там все знают, это близкий и родной город.

В следующий – и, как оказывается, последний раз – я встретил Сергея Наильевича в пресс-центре всё той же «армейской» арены. То ли первый, то ли второй матч серии плей-офф с «Локомотивом», Гимаев на нём работал. Собственно, как и я. Увидев Наилича, сразу метнулся к нему. «Так что же всё-таки произошло, на что вы обижены?» — поинтересовался у мэтра. «Паш, ну зачем мы с тобой так пишем про Уфу? Ведь меня там все знают, это близкий и родной город. Вот мы написали, что «Салават» играет кое-как, а на меня теперь люди обижаются», — выпалил Гимаев. «Так я же ничего не выдумывал, писал с ваших слов, а самую яркую фразу, конечно, припас для заголовка. Тем более «Салават» действительно провёл слабый сезон», — отвечаю. «Эх, Паша, ну не надо было так, не надо!» — не успокаивался эмоциональный Гимаев.

В пресс-центре было немало народу. Что-то записывал в блокнот Алексей Бадюков, готовившийся к работе. Рядом прошёл Денис Казанский, который посмотрел на меня с ухмылкой и сказал: «Ну что, получил?». Дениса я тоже знаю хорошо, поэтому ответил в аналогичной шутливой манере. Да, говорю. Влетело мне!

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Сергей Наильевич Гимаев был ранимым и порой обидчивым человеком, чего и сам не скрывал. Он понимал, что его слова имеют огромный вес, а потому максимально серьёзно относился к подобным ситуациям. Минутами позже он, под присмотром и уходом гримёров, готовивших его к эфиру, уже громогласно обсуждал поднятую в прессе тему относительно возможности клубов Западной и Восточной конференций начинать играть между собой с первого раунда. Гимаев был категорический против этой идеи. «Журналисты, вы что думаете? Это же бред полнейший. Перелёты, усталость, часовые пояса! Не нужны нам такие изменения», — громогласно рассказывал Гимаев.

Ну а я переваривал полученный втык. Сейчас, после смерти Сергея Гимаева, я понял и осознал, как это было важно. Понять и разобраться, в чём именно скрывалась причина сыр-бора. Иначе остались бы сплошные догадки, с которыми сейчас пришлось жить.

Сергей Наильевич Гимаев был воплощением настоящего мужика, готового помочь ближнему. И, несмотря на большой рост, никогда не смотрел на человека сверху. За это Гимаева и любили.
Сергей Наильевич Гимаев был воплощением настоящего мужика, готового помочь ближнему. И, несмотря на большой рост, никогда не смотрел на человека сверху.

После прощания гроб с телом Сергея Гимаева повезли на отпевание. Похороны тренера и комментатора состоятся на Новолужинском кладбище в Химках.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Гимаев
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