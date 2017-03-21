Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Без Дацюка, но с Козуном? Как СКА и «Локомотив» готовятся к финалу Запада

На открытой тренировке СКА отрабатывал большинство без Дацюка и Войнова, а Дадонов не был удивлён выходом «Локомотива» в финал Запада.
21 марта 2017, вторник. 15:15. Хоккей
>>> Видео. Силовой приём Дацюка и другие лучшие моменты 2-го раунда плей-офф

Открытую тренировку СКА провёл в усечённом составе. На занятии отсутствовал главный тренер «армейцев» — Олег Знарок вместе с вице-президентом клуба Романом Ротенбергом улетел в Москву на прощание с Сергеем Гимаевым, который 18 марта скончался во время матча ветеранов в Туле.

К тому же на открытую тренировку для СМИ вышла лишь половина команды. «Сейчас отрабатываем большинство, первая группа игроков занималась утром», — объяснил журналистам тренер СКА Харийс Витолиньш. В пятёрках не нашлось места Патрику Херсли, несмотря на то что швед, как правило, выходит при численном преимуществе.

Начиная со второго раунда плей-офф СКА проводит тренировки в многофункциональном комплексе «Хоккейный город». Перед серией с «Динамо» хоккеисты ещё переодевались в Ледовом дворце (победную раздевалку ведь не меняют) и на коньках шли через мост к тренировочной академии. В этот раз игроки проигнорировали приметы и разместились в раздевалках «Хоккейного города».

«В серии с «Динамо» нам повезло»


Открытая часть занятия для журналистов длилась лишь 15 минут, затем игроки, вероятно, принялись отрабатывать секретные приёмы, которыми собираются удивить ярославский «Локомотив». Первый матч СКА – «Локомотив» состоится уже через два дня в Санкт-Петербурге.

После тренировки прессу вновь пропустили ко льду на брифинг игрока и тренера. Нападающий СКА Евгений Дадонов заявил, что попадание «Локомотива» в финал Западной конференции удивлением не стало.

«Я бы не сказал, что «Локомотив» для нас неожиданный. Они обыграли ЦСКА, значит достойны играть в финале конференции. Надо готовиться к серии с ярославцами, выходить и показывать свою игру. Серия с ЦСКА показала, что «Локомотив» готов к игре.

В серии с «Динамо» нам где-то чуть-чуть повезло. Каждый матч заканчивался с преимуществом в одну шайбу. Серия была очень упорная, мы много сил отдали.

Первый матч в любой серии тяжёлый. Соперники более свежие, все друг к другу присматриваются. А так, посмотрим, как будет в этот раз», — рассказал Дадонов.

«Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с «Локомотивом»


Тренер СКА Харийс Витолиньш также отметил, что «Локомотив» был сильнее ЦСКА и заслуженно вышел в финал Запада.

>>> Грубость Панина как агония. «Локомотив» выбил ЦСКА!

— Мы ожидали и ЦСКА, и «Локомотив» в финале конференции, — начал Витолиньш. — Ярославль в серии показал, что ничем в движении не уступал сопернику, физически крепкие и самоотверженные ребята в команде нашего соперника. Так что СКА предстоит хорошая серия.

— Почему сегодня так мало игроков принимают участие в занятии?
— Два дня мы тренировались в полном составе, сегодня тренировка была посвящена большинству, у нас две пятёрки, которые его разыгрывают. Утром другая часть игроков занималась, разделили на группы ребят.

— Каково состояние Войнова и Дацюка?
— Они пока не готовы к серии с «Локомотивом», на травмах.

— Вас удивил ход серии «Локомотив» — ЦСКА? Все ждали «армейский» финал конференции.
— По первой игре уже было видно, что ярославцы настроены серьёзно, не зря они заняли четвёртое место в конференции. Не скажу, что «Локомотив» был чем-то слабее ЦСКА. У «железнодорожников» много молодых ребят, которые начинают брать на себя лидерство, в большинстве начинают выходить, действуют самоотверженно. Иностранцы своей пятёркой показали, что готовы хорошо. На всех позициях представлены сильные хоккеисты у Ярославля.

— Как будет действовать «Локомотив» против СКА?
— Думаю, «Локомотив» однозначно будет действовать на контратаках, ведь первые игры у них на выезде. Нас домашние трибуны будут гнать вперёд.

— Сейчас уже обсуждают летние переходы. Говорят, что Бурдасов может вернуться в СКА.
— Это не моя тема (смеётся).

— По ходу плей-офф не возникало мыслей поменять Коскинена?
— В Коскинене у нас нет сомнений. Он нас много выручал, да, были нелепые шайбы, которые нельзя пропускать. Хорошо, что команда собралась, и Микко тоже собрался.

— В субботу ушёл из жизни Сергей Гимаев. Что для вас значил этот человек?
— Гимаев представлял российский хоккей, продвигал его. Когда мы были на Кубке мира, он всех информировал, в заграничной прессе рассказывал, насколько наш хоккей хорош. Он был всегда на виду у всех. Это большая потеря для всей страны.

>>> Он обижался, но прощал. Последняя история в память о Сергее Гимаеве

«Эта серия будет отличаться от игр с ЦСКА»


А вот что думает о предстоящей серии со СКА главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.

«Как готовимся к СКА? Да нормальная подготовка, рабочая атмосфера. Эмоции улеглись, передохнули немного. Все готовы, работаем в обычном режиме. Не скажу, что у нас будет какое-то психологическое преимущество, давление будет и на СКА, и на нас. Да, ждут от «армейцев» больше, конечно, но ведь они фавориты. Мы не думаем о раскладах и прогнозах. Мнение и работа специалистов — выбирать, у кого какие шансы. Мы спокойно к этому относимся и свои шансы знаем.

СКА силён, это очевидно, поэтому мы сейчас предпринимаем все возможные шаги, чтобы их обыграть. И прошлогодний плей-офф, и матчи этого сезона будут иметь значение только с точки зрения настроя игроков. Весь хороший опыт мы стараемся перенести на серию, а из плохого сделать правильные выводы. В серии с ЦСКА я говорил, что задача нашего штаба уже не тренировать, а не сбить настрой на победу. Но та серия закончилась, впереди совершенно другой соперник, другая команда. Поэтому нам нужно снова готовиться, всё, что было до этого уже не работает. Есть ли возможность, что вернётся Козун? Да, есть».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
ХК Локомотив ХК СКА Евгений Дадонов Харийс Витолиньш
Новости. Хоккей
21 марта 2017, вторник
19:19 Чистяков: бойкот ЧМ хоккеистками США — их дело, мы готовимся без изменений
19:12 Игроки «Магнитки» посетили Магнитогорский металлургический комбинат
19:04 Чистяков: план-максимум женской сборной России — медали любого достоинства
18:40 Кэссиди: кажется, что как только Маршан получает шайбу, это будет гол
18:25 Победитель матча юниорских команд в Канаде определился подбрасыванием монеты
17:50 Тренеры и хоккеисты «Нефтехимика» в Нижнекамске почтили память Сергея Гимаева
17:34 Азеведу: с каждым годом остановить Мозякина, Зарипова и Коваржа всё сложнее
17:12 Форвард «Локомотива» Эмиль Галимов попросил помочь найти его угнанный автомобиль
17:00 Гомоляко: вылет во втором раунде «Авангарда» — не только вина Канарейкина
16:43 Игроки «Югры» и «Мамонтов Югры» посетили детское онкологическое отделение
16:13 Крикунов: Лукоянов меня чуть не убил на тренировке
15:54 Есмантович: на церемонию прощания с Гимаевым пришло около шести тысяч человек
15:40 Накладал: у СКА пять хороших звеньев, но с ним можно играть и выигрывать
15:26 Полунин: нашему звену не хватает стабильности, а СКА мы уважаем, но не боимся
15:21 Сергей Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище в Химках
15:13 Гавриков: прошли ЦСКА и успокоились – такого настроения в «Локомотиве» нет
15:08 Курбатов: никаких серьёзных отклонений в здоровье Гимаева не было выявлено
14:20 «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Гончаровым
14:15 В Москве простились с Сергеем Гимаевым. Фоторепортаж
14:09 Бабенко: меня очень многое связывало с Гимаевым, он был своим среди своих
13:12 Дадонов: в серии с «Динамо» СКА где-то повезло
13:05 Витолиньш: «Локомотив» был не слабее ЦСКА, СКА ждёт хорошая серия
12:58 Игроки СКА Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с «Локомотивом»
12:56 Бурдасов покинет «Авангард» и может продолжить карьеру в СКА
12:37 Фастовский: Гимаев умел признавать ошибки, это редкость для людей такого уровня
12:19 Хара: игроки «Бостона» знают, на что способны как в атаке, так и в обороне
12:18 Кудашов: СКА силён, эта серия будет отличаться от матчей с ЦСКА
12:14 Фетисов: уход Гимаева – это «месседж» всем остальным. Нужно следить за собой
12:13 Головков: «Витязь» договорился с Беловым о новом контракте, всё нормально
11:46 Чернышенко: КХЛ обязательно увековечит память о Сергее Гимаеве
11:43 Бурдасов: это были хорошие полтора года в Омске
11:33 Каменский: Гимаев был открытым человеком, мы ждали его репортажей
11:26 «Авангард»: клуб не будет продлевать контракт со штабом Канарейкина
11:20 А. Медведев: после смерти Гимаева нужно ввести диспансеризацию ветеранов
11:18 «Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Лисиным
11:02 Дворкович: Гимаев был лицом нашего хоккея, его ценили за честные комментарии
11:00 А. Зайцев — о 8-матчевой дисквалификации Панина: его надо лечить
10:56 Худобин: в будущем Пастрняк сможет бороться за трофей Мориса Ришара
10:22 Рядом с ЛДС ЦСКА появились граффити в память о Гимаеве
09:40 Лехтонен, Эллис, Андерсен – звёзды дня в НХЛ
09:30 Эксперт TSN: «Лос-Анджелес» пролетает мимо плей-офф
09:15 Виньо: Лундквист начнёт играть во время поездки «Рейнджерс» в Калифорнию
09:10 Михайлов: вопрос отставки тренерского штаба ЦСКА на данном этапе не стоит
09:00 Новички «Торонто» побили рекорд клуба, державшийся 73 года
09:00 Зайцев прервал свою 6-матчевую серию без набранных очков
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет обладателем кубка Гагарина - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+