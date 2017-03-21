Без Дацюка, но с Козуном? Как СКА и «Локомотив» готовятся к финалу Запада

Открытую тренировку СКА провёл в усечённом составе. На занятии отсутствовал главный тренер «армейцев» — Олег Знарок вместе с вице-президентом клуба Романом Ротенбергом улетел в Москву на прощание с Сергеем Гимаевым, который 18 марта скончался во время матча ветеранов в Туле.
К тому же на открытую тренировку для СМИ вышла лишь половина команды. «Сейчас отрабатываем большинство, первая группа игроков занималась утром», — объяснил журналистам тренер СКА Харийс Витолиньш. В пятёрках не нашлось места Патрику Херсли, несмотря на то что швед, как правило, выходит при численном преимуществе.
Начиная со второго раунда плей-офф СКА проводит тренировки в многофункциональном комплексе «Хоккейный город». Перед серией с «Динамо» хоккеисты ещё переодевались в Ледовом дворце (победную раздевалку ведь не меняют) и на коньках шли через мост к тренировочной академии. В этот раз игроки проигнорировали приметы и разместились в раздевалках «Хоккейного города».
«В серии с «Динамо» нам повезло»
Открытая часть занятия для журналистов длилась лишь 15 минут, затем игроки, вероятно, принялись отрабатывать секретные приёмы, которыми собираются удивить ярославский «Локомотив». Первый матч СКА – «Локомотив» состоится уже через два дня в Санкт-Петербурге.
После тренировки прессу вновь пропустили ко льду на брифинг игрока и тренера. Нападающий СКА Евгений Дадонов заявил, что попадание «Локомотива» в финал Западной конференции удивлением не стало.
«Я бы не сказал, что «Локомотив» для нас неожиданный. Они обыграли ЦСКА, значит достойны играть в финале конференции. Надо готовиться к серии с ярославцами, выходить и показывать свою игру. Серия с ЦСКА показала, что «Локомотив» готов к игре.
В серии с «Динамо» нам где-то чуть-чуть повезло. Каждый матч заканчивался с преимуществом в одну шайбу. Серия была очень упорная, мы много сил отдали.
Первый матч в любой серии тяжёлый. Соперники более свежие, все друг к другу присматриваются. А так, посмотрим, как будет в этот раз», — рассказал Дадонов.
«Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с «Локомотивом»
Тренер СКА Харийс Витолиньш также отметил, что «Локомотив» был сильнее ЦСКА и заслуженно вышел в финал Запада.
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— Мы ожидали и ЦСКА, и «Локомотив» в финале конференции, — начал Витолиньш. — Ярославль в серии показал, что ничем в движении не уступал сопернику, физически крепкие и самоотверженные ребята в команде нашего соперника. Так что СКА предстоит хорошая серия.
— Почему сегодня так мало игроков принимают участие в занятии?
— Два дня мы тренировались в полном составе, сегодня тренировка была посвящена большинству, у нас две пятёрки, которые его разыгрывают. Утром другая часть игроков занималась, разделили на группы ребят.
— Каково состояние Войнова и Дацюка?
— Они пока не готовы к серии с «Локомотивом», на травмах.
— Вас удивил ход серии «Локомотив» — ЦСКА? Все ждали «армейский» финал конференции.
— По первой игре уже было видно, что ярославцы настроены серьёзно, не зря они заняли четвёртое место в конференции. Не скажу, что «Локомотив» был чем-то слабее ЦСКА. У «железнодорожников» много молодых ребят, которые начинают брать на себя лидерство, в большинстве начинают выходить, действуют самоотверженно. Иностранцы своей пятёркой показали, что готовы хорошо. На всех позициях представлены сильные хоккеисты у Ярославля.
— Как будет действовать «Локомотив» против СКА?
— Думаю, «Локомотив» однозначно будет действовать на контратаках, ведь первые игры у них на выезде. Нас домашние трибуны будут гнать вперёд.
— Сейчас уже обсуждают летние переходы. Говорят, что Бурдасов может вернуться в СКА.
— Это не моя тема (смеётся).
— По ходу плей-офф не возникало мыслей поменять Коскинена?
— В Коскинене у нас нет сомнений. Он нас много выручал, да, были нелепые шайбы, которые нельзя пропускать. Хорошо, что команда собралась, и Микко тоже собрался.
— В субботу ушёл из жизни Сергей Гимаев. Что для вас значил этот человек?
— Гимаев представлял российский хоккей, продвигал его. Когда мы были на Кубке мира, он всех информировал, в заграничной прессе рассказывал, насколько наш хоккей хорош. Он был всегда на виду у всех. Это большая потеря для всей страны.
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«Эта серия будет отличаться от игр с ЦСКА»
А вот что думает о предстоящей серии со СКА главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.
«Как готовимся к СКА? Да нормальная подготовка, рабочая атмосфера. Эмоции улеглись, передохнули немного. Все готовы, работаем в обычном режиме. Не скажу, что у нас будет какое-то психологическое преимущество, давление будет и на СКА, и на нас. Да, ждут от «армейцев» больше, конечно, но ведь они фавориты. Мы не думаем о раскладах и прогнозах. Мнение и работа специалистов — выбирать, у кого какие шансы. Мы спокойно к этому относимся и свои шансы знаем.
СКА силён, это очевидно, поэтому мы сейчас предпринимаем все возможные шаги, чтобы их обыграть. И прошлогодний плей-офф, и матчи этого сезона будут иметь значение только с точки зрения настроя игроков. Весь хороший опыт мы стараемся перенести на серию, а из плохого сделать правильные выводы. В серии с ЦСКА я говорил, что задача нашего штаба уже не тренировать, а не сбить настрой на победу. Но та серия закончилась, впереди совершенно другой соперник, другая команда. Поэтому нам нужно снова готовиться, всё, что было до этого уже не работает. Есть ли возможность, что вернётся Козун? Да, есть».