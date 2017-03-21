Слухи о тренерах КХЛ. Быков, Скабелка и Вестерлунд возглавят топ-клубы?

ЦСКА
Вячеслав Быков
Слух о том, что Вячеслав Быков может сменить Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «армейцев», появился буквально на следующий день после вылета ЦСКА из Кубка Гагарина. И это неудивительно: амбиции московского клуба распространяются куда дальше побед в регулярном чемпионате, пусть их было одержано три подряд. В плей-офф против хоккея Квартальнова раз за разом находилось противоядие, и нет ничего странного в том, что боссы ЦСКА посмотрели в сторону Быкова, хотя контракт Квартальнова действует ещё один сезон.
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В «армейском» коллективе в середине нулевых годов началась славная карьера Быкова-тренера, но тогда будущему триумфатору Квебека не удалось ничего выиграть с ЦСКА. Сейчас возможности красно-синих в разы больше, они вновь собираются провести масштабную селекцию, а потому опыт Вячеслава Аркадьевича, выигравшего два кубка Гагарина, будет для них весьма кстати.
В «армейском» коллективе в середине нулевых годов началась славная карьера Быкова-тренера, но тогда будущему триумфатору Квебека не удалось ничего выиграть с ЦСКА. Сейчас возможности красно-синих в разы больше
«Авангард»
Андрей Скабелка
Разговоры о Скабелке в «Авангарде» активно велись ещё в прошлое межсезонье, но тогда белорусский специалист решил остаться в «Сибири», тем более, что все условия Андрея Владимировича клуб из Новосибирска выполнил. Но минувший сезон обернулся для «Сибири» и её тренера настоящим провалом: новосибирцы впервые за пять лет не попали в плей-офф, а Скабелка не справился с финансовыми и кадровыми трудностями, настигшими клуб, «загонял» лидеров и потерял контроль над ситуацией.
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Переход в омский клуб, безусловно, новый вызов для тренера, который, кажется, нуждается в перезагрузке карьеры. В «Авангарде» Скабелка вряд ли испытает те же проблемы, что были в «Сибири», но и ожиданий от его работы будет в разы больше. В Омске заждались специалиста, который наконец преодолеет с «ястребами» хотя бы два раунда плей-офф. Омский клуб уже объявил, что Фёдор Канарейкин покинет команду.
«Салават Юлаев»
Эркка Вестерлунд
Уфимский клуб провёл слабый сезон, и сотрудничество «Салавата» с Игорем Захаркиным прекратилось. В клуб из Башкирии сватают множество специалистов, а главным претендентом называют финского специалиста Эркку Вестерлунда.
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Это немного удивительно, учитывая, что этот тренер ставит рациональный и не самый зрелищный хоккей, а ведь мы привыкли к весёлому, немного анархичному «Салавату». Впрочем, Вестерлунд умеет давать результат, что было доказано им как с «Йокеритом», так и со сборной Финляндии. Если Эркка приживётся в российской команде и вновь сделает «Салават» реальным претендентом на кубок, то будет не важно, какими методами он этого достиг.
Фото: photo.khl.ru
Вячеслав Буцаев
Российский специалист по стилю больше подходит уфимской команде. «Сочи» под руководством Буцаева показывал хоккей с прицелом на атаку, команда много забивала и радовала зрителей яркой игрой. Буцаев три сезона был у руля «леопардов», вырос в сильного специалиста, и ему, как и Скабелке, нужен новый вызов. Если вариант с Вестерлундом сорвётся, то у «Салавата» есть на карандаше весьма приличный тренер новой волны, который, кажется, неплохо впишется в систему уфимского хоккея.
«Спартак»
Вадим Епанчинцев
Московский «Спартак» хочет видеть главным тренером молодого и амбициозного специалиста, и выбор красно-белых пал на Вадима Епанчинцева. Нынешний наставник клуба ВХЛ «Сарыарка» по слухам – кандидат номер один на место рулевого «Спартака».
Несмотря на молодой для тренера возраст – 41 год, – Епанчинцев уже успел поработать на разных уровнях российского хоккея: начинал помощником в том же «Спартаке», затем работал главным тренером в МХЛ, а сейчас сражается с «Сарыаркой» за выход в полуфинал кубка Братины. Епанчинцев –тренер такой же жёсткий и требовательный, как и Епанчинцев-игрок, и, возможно, именно такой специалист поможет «Спартаку» обрести своё лицо.
Владимир Юрзинов-мл.
После ухода из «Куньлуня» Владимир Юрзинов назывался главным кандидатом на пост тренера «Спартака», но в последнее время эти разговоры утихли. Возможно, сам специалист решил взять паузу после насыщенного сезона работы в Китае. Там Юрзинов доказал, что он может в кратчайшие сроки создать боеспособный коллектив и вывести в плей-офф абсолютно разношерстную команду. Владимир Владимирович – тонкий хоккейный психолог, обладающий к тому же огромным багажом знаний и опытом работы на высшем уровне. Нет сомнения, что такой специалист не будет долго сидеть без работы, если, конечно, он сам того не пожелает.
После ухода из «Куньлуня» Владимир Юрзинов назывался главным кандидатом на пост тренера «Спартака», но в последнее время эти разговоры утихли.
«Югра»
Равиль Якубов и Мисхат Фахрутдинов
Когда ханты-мансийский клуб только появился в КХЛ, им руководил триумвират наставников Сергей Шепелев – Сергей Котов – Николай Соловьёв. Сейчас, похоже, в «Югре» хотят вновь применить нестандартный подход к формированию тренерского штаба и пригласить на этот раз тандем наставников.
Равиль Якубов в последнее время работал в Подольске, помогая Валерию Белову в «Витязе», а Фахрутдинов в минувшем сезоне был уволен из «Амура» за неудовлетворительные результаты. Скорее всего, роль главного тренера в Ханты-Мансийске достанется Якубову, который за 10 лет тренерской карьеры уже дорос до этой должности. А Фахрутдинов будет помогать более молодому коллеге, делится знаниями и опытом, находясь при этом в тени.
«Металлург» Нк
Вадим Шахрайчук
Новокузнецкий «Металлург» в следующем сезоне предпримет очередную попытку избежать последнего места в чемпионате, а ответственным за это должен стать Вадим Шахрайчук. Украинский специалист после завершения карьеры трудился на родине, возглавляя киевский ХК «Дженералз». Сейчас трудно сказать, что собой представляет Шахрайчук как тренер, но «Кузня» находится в такой ситуации, когда терять особо нечего и вполне можно дать шанс молодому специалисту.
«Динамо» Рига
Сандис Озолиньш
Рижское «Динамо» в последнее время превратилось из неуступчивого коллектива со своим фирменным почерком в аутсайдера Западной конференции КХЛ. Нормундс Сейейс, совмещавший в клубе посты главного тренера и генерального менеджера, явно не справляется с объёмом работы, и многие специалисты в один голос заявляют, что Сейейс – хороший управленец, а вот тренерская работа не его конёк.
Слух о Сандисе Озолиньше возник неспроста: легенда латвийского хоккея в октябре прошлого года дебютировал на тренерском мостике в качестве помощника, и после его прихода «Динамо» удалось выиграть несколько матчей подряд. У Озолиньша достаточно знаний, опыта и харизмы, чтобы в следующем сезоне повести за собой родную команду в качестве главного тренера.
Фото: photo.khl.ru
«Сибирь»
Андрей Разин
После ухода из «Югры» пока не нашёл новую работу Андрей Разин. Молодой специалист запомнился по успешной работе в ВХЛ со скромной «Ижсталью», которую вывел в финал Кубка Братины, а затем Разин отработал неплохой сезон в «Автомобилисте». Этот тренер известен своим непростым характером и острым языком, и это во многом стало причиной ухода Разина из Екатеринбурга, где он конфликтовал с руководством уральского клуба. Андрей Владимирович – амбициозный специалист, поэтому неудивительно, что он не задержался в Ханты-Мансийске, где не ставят высоких целей.
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Сейчас слухи обходят Разина стороной, но в КХЛ есть коллективы, которые могли бы сделать на него ставку. Первой на ум приходит новосибирская «Сибирь».
Сейчас слухи обходят Разина стороной, но в КХЛ есть коллективы, которые могли бы сделать на него ставку. Первой на ум приходит новосибирская «Сибирь», которой после ухода Скабелки нужен грамотный наставник. Кажется, что с Разиным новосибирцы смогли бы сохранить своё лицо, даже при условии, что руководство клуба собирается опираться на костяк молодёжного состава.