Фото. Тренеры клубов КХЛ времён, когда они ещё играли в хоккей

>>> Рельсы, ведущие в тупик. ЦСКА Квартальнова изжил себя?
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Тренеры «Локомотива» Сергей Наумов и Алексей Кудашов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Экс-главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Тренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук и главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Тренер казанского «Ак Барса» Александр Смирнов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Экс-главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Тренер «Локомотива» Александр Савченков
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Главный тренер «Югры» Андрей Разин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Экс-тренер «Нефтехимика» Олег Ореховский
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru