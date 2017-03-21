Фото. Тренеры клубов КХЛ времён, когда они ещё играли в хоккей

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тренеры «Локомотива» Сергей Наумов и Алексей Кудашов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Экс-главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук и главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тренер казанского «Ак Барса» Александр Смирнов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Экс-главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тренер «Локомотива» Александр Савченков

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Главный тренер «Югры» Андрей Разин

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Экс-тренер «Нефтехимика» Олег Ореховский

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Подходит к концу очередной чемпионат КХЛ, борьбу за Кубок Гагарина продолжают лишь четыре команды. В последние годы клубы КХЛ стали делать ставку на молодых российских тренеров, которые совсем недавно сами выходили на лёд. Многие из них уже добились серьёзных успехов на тренерском поприще, кто-то только сделал первые шаги. С помощью легендарного фотографа КХЛ Владимира Беззубова мы решили вспомнить, как выглядели нынешние тренеры во время игровой карьеры.