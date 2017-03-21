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Итоги дня. 21 марта 2017 года. Бурдасов в СКА, Канарейкин покидает Омск
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Панин дисквалифицирован на 8 игр, Бурдасов вернётся в СКА

Панин дисквалифицирован на восемь матчей, Канарейкин покинет «Авангард», Бурдасов перейдёт в СКА, а «Салават» продлил контракт с Гончаровым.
21 марта 2017, вторник. 22:00. Хоккей

В Москве простились с Сергеем Гимаевым


21 марта в Москве простились с заслуженным тренером России, известным хоккейным экспертом и комментатором Сергеем Гимаевым, который скончался 18 марта в Туле во время матча ветеранов. «Точную цифру сейчас назвать не смогу: посетителей было очень много. По предварительной информации, на церемонию пришло порядка шести тысяч человек», — рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Сергей Гимаев был похоронен на Новолужинском кладбище в Химках. «Сложно что-то говорить, мы ещё не оправились от предыдущей потери Владимира Петрова. Конечно, Сергей Наильевич — это такая многогранная глыба, утрату которой я не понимаю, как мы будем компенсировать. Это не ради красивых слов, это суровая производственная необходимость, огромная боль в душе. Задаюсь вопросом, почему уходят такие великие люди, а мы остаёмся здесь», — сказал на церемонии прощания президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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Зайцев: «Человека этого надо лечить, он не понимает, что творит. Это не первый раз, когда Панин так себя ведёт».

Панин дисквалифицирован на восемь матчей


Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры «Локомотив» — ЦСКА, состоявшейся 18 марта 2017 года, и принял решение дисквалифицировать защитника «армейцев» Григория Панина на восемь матчей и подвергнуть хоккеиста денежному штрафу. В шестом матче с «Локомотивом» Панин за одну смену заработал два дисциплинарных штрафа до конца игры, атаковав форвардов «Локомотива» Брэндона Козуна и Максима Тальбо.

«Человека этого надо лечить, он не понимает, что творит. Это не первый раз, когда Панин так себя ведёт. Крыша, видимо, слетает. Если он хочет продолжать дальше играть в хоккей, ему нужно что-то делать. Кроме дисквалификации нет другой возможности, чтобы его от этого отвадить», — заявил известный хоккейный арбитр Александр Зайцев.

Канарейкин покинет «Авангард»


Омский «Авангард» объявил, что не будет продлевать контракты с тренерским штабом Фёдора Канарейкина.

«В плей-офф Кубка Гагарина наша команда прошла непростое испытание в матчах с «Адмиралом», после чего в полуфинале конференции на равных сражалась с «Ак Барсом». «Авангард» завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон — выход в финал Восточной конференции. По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды», — говорится на официальном сайте омского клуба.

По информации «Чемпионата», «Авангард» возглавит Андрей Скабелка.

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Бурдасов перейдёт в СКА


Как стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией, Антон Бурдасов покинет «Авангард» после истечения контракта с омским клубом.

«Бурдасов действительно покинет „Авангард“. Скорее всего, он продолжит карьеру в СКА. Антон может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга как ограниченно свободный агент, так и в результате обмена. Также в нападающем заинтересованы клубы НХЛ», — сказал источник.

В сезоне-2016/17 Бурдасов набрал за «Авангард» 25 (17+8) очков в 35 играх регулярного чемпионата, а также 6 (4+2) очков в 11 играх плей-офф.

Дацюк и Войнов не готовы к серии с «Локомотивом»


СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед финалом Западной конференции, в котором сыграет с ярославским «Локомотивом». После занятия тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды.

«Пока Дацюк и Войнов не готовы к серии с «Локомотивом». У них травмы. Не скажу, что «Локомотив» был в чём-то слабее ЦСКА. У «железнодорожников» много молодых ребят, которые начинают брать на себя лидерство, в большинстве начинают выходить, действуют самоотверженно. Иностранцы своей пятёркой показали, что готовы хорошо. На всех позициях представлены сильные хоккеисты», — рассказал Витолиньш.

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Витолиньш: «Пока Дацюк и Войнов не готовы к серии с «Локомотивом». У них травмы».

«Локомотив» ждёт возвращения Козуна


За два дня до старта финала Западной конференции «Локомотив» провёл открытую тренировку для прессы, на которой Алексей Кудашов рассказал о подготовке команды.

«Не скажу, что у нас будет какое-то психологическое преимущество, давление будет и на СКА, и на нас. Да, от «армейцев» ждут большего, но ведь они фавориты. Мы не думаем о раскладах и прогнозах. СКА силён, это очевидно, поэтому мы сейчас предпринимаем все возможные шаги, чтобы их обыграть. Есть ли возможность возвращения Козуна? Да, есть», — заявил главный тренер ярославской команды.

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Гончаровым


«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Максимом Гончаровым. Соглашение рассчитано на год.

Хоккеист перешёл в уфимскую команду в начале сезона-2015/16 в результате обмена. За «Салават» Гончаров провёл 119 матчей и набрал 24 (6+18) очка. Хоккеист является обладателем Кубка надежды в составе «Авангарда».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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