Панин дисквалифицирован на 8 игр, Бурдасов вернётся в СКА

В Москве простились с Сергеем Гимаевым

Зайцев: «Человека этого надо лечить, он не понимает, что творит. Это не первый раз, когда Панин так себя ведёт».

Панин дисквалифицирован на восемь матчей

Канарейкин покинет «Авангард»

Бурдасов перейдёт в СКА

Дацюк и Войнов не готовы к серии с «Локомотивом»

Витолиньш: «Пока Дацюк и Войнов не готовы к серии с «Локомотивом». У них травмы».

«Локомотив» ждёт возвращения Козуна

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Гончаровым

21 марта в Москве простились с заслуженным тренером России, известным хоккейным экспертом и комментатором, который скончался 18 марта в Туле во время матча ветеранов. «Точную цифру сейчас назвать не смогу: посетителей было очень много. По предварительной информации, на церемонию пришло порядка шести тысяч человек», — рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.Сергей Гимаев был похоронен на Новолужинском кладбище в Химках. «Сложно что-то говорить, мы ещё не оправились от предыдущей потери Владимира Петрова. Конечно, Сергей Наильевич — это такая многогранная глыба, утрату которой я не понимаю, как мы будем компенсировать. Это не ради красивых слов, это суровая производственная необходимость, огромная боль в душе. Задаюсь вопросом, почему уходят такие великие люди, а мы остаёмся здесь», — сказал на церемонии прощания президент КХЛСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры «Локомотив» — ЦСКА, состоявшейся 18 марта 2017 года, и принял решение дисквалифицировать защитника «армейцев»на восемь матчей и подвергнуть хоккеиста денежному штрафу. В шестом матче с «Локомотивом» Панин за одну смену заработал два дисциплинарных штрафа до конца игры, атаковав форвардов «Локомотива»«Человека этого надо лечить, он не понимает, что творит. Это не первый раз, когда Панин так себя ведёт. Крыша, видимо, слетает. Если он хочет продолжать дальше играть в хоккей, ему нужно что-то делать. Кроме дисквалификации нет другой возможности, чтобы его от этого отвадить», — заявил известный хоккейный арбитрОмский «Авангард» объявил, что не будет продлевать контракты с тренерским штабом«В плей-офф Кубка Гагарина наша команда прошла непростое испытание в матчах с «Адмиралом», после чего в полуфинале конференции на равных сражалась с «Ак Барсом». «Авангард» завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон — выход в финал Восточной конференции. По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды», — говорится на официальном сайте омского клуба.По информации «Чемпионата», «Авангард» возглавитКак стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией,покинет «Авангард» после истечения контракта с омским клубом.«Бурдасов действительно покинет „Авангард“. Скорее всего, он продолжит карьеру в СКА. Антон может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга как ограниченно свободный агент, так и в результате обмена. Также в нападающем заинтересованы клубы НХЛ», — сказал источник.В сезоне-2016/17 Бурдасов набрал за «Авангард» 25 (17+8) очков в 35 играх регулярного чемпионата, а также 6 (4+2) очков в 11 играх плей-офф.СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед финалом Западной конференции, в котором сыграет с ярославским «Локомотивом». После занятия тренер СКАрассказал о подготовке команды.«Пока Дацюк и Войнов не готовы к серии с «Локомотивом». У них травмы. Не скажу, что «Локомотив» был в чём-то слабее ЦСКА. У «железнодорожников» много молодых ребят, которые начинают брать на себя лидерство, в большинстве начинают выходить, действуют самоотверженно. Иностранцы своей пятёркой показали, что готовы хорошо. На всех позициях представлены сильные хоккеисты», — рассказал Витолиньш.За два дня до старта финала Западной конференции «Локомотив» провёл открытую тренировку для прессы, на которойрассказал о подготовке команды.«Не скажу, что у нас будет какое-то психологическое преимущество, давление будет и на СКА, и на нас. Да, от «армейцев» ждут большего, но ведь они фавориты. Мы не думаем о раскладах и прогнозах. СКА силён, это очевидно, поэтому мы сейчас предпринимаем все возможные шаги, чтобы их обыграть. Есть ли возможность возвращения Козуна? Да, есть», — заявил главный тренер ярославской команды.«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Максимом Гончаровым. Соглашение рассчитано на год.Хоккеист перешёл в уфимскую команду в начале сезона-2015/16 в результате обмена. За «Салават» Гончаров провёл 119 матчей и набрал 24 (6+18) очка. Хоккеист является обладателем Кубка надежды в составе «Авангарда».