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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин и Ти Джей Оши
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Настоящий монстр Овечкин и «однорукий бандит» Кросби

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой второй гол в 10 последних матчах и начал погоню за ушедшим вперёд Сидни Кросби.
22 марта 2017, среда. 09:30. Хоккей

Овечкин: 11 бросков, 3 очка, 1 гол

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2017, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 3 1:0, 1:2, 1:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Проворов (Макдональд, Кутюрье) – 19:02 (5x5), 2:0 – Уил (Фильппула) – 31:03 (5x5), 2:1 – Скиннер (Хэнифин, Терявяйнен) – 32:37 (5x5), 2:2 – Линдхольм (Ди Джузеппе, Раск) – 38:56 (5x5), 2:3 – Стаал (Линдхольм, Ахо) – 51:49 (5x4), 3:3 – Конечны (Проворов, Кутюрье) – 59:17 (6x5), 4:3 – Шенн (Кутюрье, Проворов) – 60:38 (3x3)

Видимо, прав был наставник «Вашингтона» Барри Тротц, успокаивавший болельщиков во время рекордной 10-матчевой голевой «засухи» Александра Овечкина. Тогда тренер заявил, что россиянин всегда играл небольшими сериями
и он не удивится, если в последующих 10 матчах форвард забьёт 20 голов. Судя по стараниям Великой Восьмёрки в домашнем матче с «Калгари», Александр всерьёз вознамерился превратить слова Тротца в реальность: по количеству бросков в створ ворот соперника (11) эта игра стала для Александра рекордной в нынешнем сезоне. «Это же очень просто. Если Овечкин в каждом матче будет делать по 11 выстрелов, то хоть один да залетит в ворота. Алекс есть Алекс, он делает своё дело», — так охарактеризовал игру россиянина шведский центрфорвард «столичных» Никлас Бекстрём. Шайба Овечкина «закрыла» счёт в матче с «Флэймз», став одной из многочисленных копий его фирменного гола из левого круга вбрасывания во время розыгрыша большинства – единственным нюансом было то, что бросал Овечкин не щелчком, а с кистей.


К тому моменту, когда Овечкину удалось забить, «Вашингтон» достаточно уверенно вёл в счёте, а сам форвард успел дважды ассистировать своим партнёрам. На последних секундах второго периода он помог защитнику Кевину Шаттенкирку забить свой первый гол за «Вашингтон» и реализовать численный перевес, а несколькими минутами ранее с удобной передачи Александра отличился Ти Джей Оши. Для американца этот гол стал 30-м в сезоне, и именно Оши на данный момент принадлежат лавры лучшего снайпера «Кэпиталз».


В самом эффектном голе, забитом «Вашингтоном» в этой встрече, Овечкин участия не принял, но красоту комбинации Бураковски и Кузнецова это ничуть не умаляет. «Столичные» наказали Джонни Годро за неоправданную «вертушку» в центре площадки, а затем мгновенно организовали острейший момент у ворот Эллиотта.


Главным героем матча был признан капитан «Вашингтона», который давно не давал поводов для того, чтобы восторгаться своими действиями. «Овечкин был настоящим монстром сегодня! Потрясающая активность», — так охарактеризовал Александра обозреватель агентства АР Стивен Уайно. «Наша тройка действовала очень удачно, мы хорошо двигаемся, видим друг друга. Вы можете наблюдать, как хорошо мы проходим среднюю зону, так что прямо сейчас у нас всё отлично. Лично для меня пришло время найти свою игру, сосредоточится и быть в лучшей форме», — отметил Овечкин.

«Овечкин известен тем, что не стесняется бросать. Но самое смешное заключается в том, что в последнее время он раздал несколько великолепных передач. Овечкин – великий «стрелок», но некоторые из его пасов были выдающимися. Мне нравится, что парни не тянут одеяло на себя и замечают открытого партнёра», — добавил Барри Тротц.


Добытая победа помогла «Вашингтону» сохранить первое место в Столичном дивизионе, а что касается гонки снайперов, то Овечкину пришла пора включать максимальные обороты. За 10 матчей до финиша Александр отстаёт от Сидни Кросби на 12 шайб.

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Красота от Кросби

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2017, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1 : 3 0:1, 0:0, 1:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Шульц, Шири) – 19:51 (5x4), 1:1 – Райнхарт (Фэшинг, Фолиньо) – 42:09 (5x5), 1:2 – Бонино (Коул, Кюнхакль) – 54:31 (5x5), 1:3 – Шири – 56:28 (5x5)

Лучший голеадор нынешнего сезона Сидни Кросби на все потенциальные попытки сместить его с первой строчки снайперского списка ответил так, как и полагается хоккейному мастеру. В выездном матче с «Баффало» капитан «Питтсбурга» стал автором потрясающей шайбы, заброшенной в духе своего легендарного наставника Марио Лемье. На последних секундах первого периода Сидни совершил эффектный проход «от берега до берега», оставил не у дел всю четвёрку меньшинства «клинков» и без проблем переиграл голкипера «Сэйбрз» Робина Ленера. Этот гол открыл пятый десяток заброшенных Кросби шайб в нынешнем сезоне и вплотную приблизил Сида к лидеру бомбардирской гонки Коннору Макдэвиду.


«Обратите внимание, что Кросби забил броском одной рукой. Очень немногие могут бросить, держа клюшку таким образом. То, что Кросби может всё, когда держит клюшку двумя руками, давно известно, но теперь он показал ещё один трюк», — отметил нападающий «пингвинов» Крис Куниц. Стоит добавить, что Евгений Малкин не поехал с командой на выезд, пропустив третий матч подряд: травма плеча, полученная после блокированного броска Ферланда в матча с «Калгари», оказалась серьёзнее, чем предполагалось.


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Кучеров и Наместников не спасли «Тампу»

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2017, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 5 1:1, 2:1, 0:3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Фишер (Круз, Джурис) – 04:56 (5x5), 1:1 – Хедман (Кучеров) – 09:45 (4x4), 1:2 – Дворак (Доми, Мёрфи) – 30:06 (5x5), 2:2 – Кучеров (Палат) – 31:50 (5x5), 3:2 – Наместников (Друен) – 38:08 (5x5), 3:3 – Экман-Ларссон (Доми, Дюклер) – 44:54 (5x5), 3:4 – Врбата (Голигоски, Экман-Ларссон) – 46:39 (4x4), 3:5 – Мёрфи – 58:24 (en)

4 очка отставания за 10 матчей до конца регулярного чемпионата – таково положение «Тампы» в борьбе за кубковую путёвку. Домашний матч с не самой сильной «Аризоной» мог дать возможность «молниям» взбодрится после двух поражений подряд, но вместо уверенной игры зрители увидели не самые приятные «качели», завершившиеся в пользу «Койотс». В первой половине встречи «Аризона» дважды выходила вперёд, но хозяева смогли отыграться, а в концовке второго периода усилиями Кучерова и Наместникова было добыто лидерство.


Однако в третьем периоде хоккеисты «Лайтнинг» неожиданно сбавили обороты и не смогли отстоять нужный счёт. «Всё, что нам нужно было сделать, это сохранить цифры на табло. Увы, мы не смогли это сделать», — сказал Наместников, который второй сезон подряд добрался до отметки в 10 голов за сезон. «В нынешнем сезоне было много матчей, после которых мы чувствовали разочарование. Но этот – один из лидеров этого рейтинга», — мрачно добавил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

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Тарасенко и Барбашёв обошли «хищников»

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2017, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 4 1:0, 0:1, 1:3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Митчелл (Сёдерберг, Комо) – 05:32 (5x5), 1:1 – Берглунд (Сэнфорд, Перрон) – 36:50 (5x5), 1:2 – Пяаярви (Барбашев, Сэнфорд) – 45:05 (5x5), 1:3 – Шварц (Тарасенко) – 48:44 (5x5), 2:3 – Барберио (Бэрри, Митчелл) – 54:50 (5x5), 2:4 – Берглунд (Перрон, Бродзяк) – 59:12 (en)

«Сент-Луис» в гостях смог обыграть худший клуб лиги «Колорадо», и за счёт этой победы «музыканты» выбили «Нэшвилл» из тройки лучших команд Центрального дивизиона. Главным действующим лицом у «Блюз» стал опытный Патрик Берглунд, оформивший голевой дубль, а оба российских форварда гостей отметились голевыми передачами. Особенно эффектной получилась комбинация с участием новичка Ивана Барбашёва, который в начале третьего периода помог отличиться голом Магнусу Пааярви: это набранное очко стала для россиянина шестым в нынешнем сезоне и третьим в пяти последних матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Овечкин Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов — хоккей Никита Кучеров Сергей Барбашев Сидни Кросби
Новости. Хоккей
22 марта 2017, среда
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