Предсказамус настрадал. Итоги второго раунда Кубка Гагарина

СКА – «Динамо» М – 4-1

ЦСКА – «Локомотив» – 2-4

«Металлург» Мг – «Барыс» – 4-0

«Авангард» – «Ак Барс» – 2-4

Подошёл к концу второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина, а это значит, что настало время подвести итоги прогнозов в нашем традиционном конкурсе «Предсказамус настрадал». На этот раз за каждый угаданный исход прогнозистам полагалось 4 балла, а за точный счёт – ещё 2 бонусных баллов. И уже сейчас можно сказать, что у нас состоялась смена лидера! Игорь Еронко из «Спорт-экспресса» не угадал ни одного счёта и ошибся в одном исходе, что откинуло его с первого места на четвёртое. Значительного прогресса добился наш коллега Александр Служаков, рванувший с 19-го места на 2-е. Ну а новым лидером стал ещё один обозреватель «Чемпионата» Максим Замятин, который после первого раунда занимал второе место, подпирая Еронко. Дивизионом, набравшим в совокупности больше всего баллов, вновь стал дивизион Ерыкалова.В этой серии всё могло сложиться по-другому. И второй, и третий матчи серии имели все шансы качнуться в сторону «Динамо», но москвичей подвели собственные ошибки и необязательные удаления. СКА не показался машиной, сметающей всё на своём пути. Более того, порой команда Олега Знарка действовала слишком пассивно для того подбора мастеров, что собрался в Санкт-Петербурге. Впрочем, умения воспользоваться чужими ошибками и поставленной игры в большинстве хватило, чтобы пройти в следующий раунд. Возможно, счёт 4-2 в пользу «армейцев» был бы более справедлив и точнее отражал бы происходящее в этой серии. Тем более что 4-2 – это самый популярный прогноз среди участников «Предсказамуса». А вот на 4-1 в пользу СКА ставили и не прогадали лидер общего зачёта Максим Замятин, Игорь Ларин, работавший со Знарком в сборной России, оба корреспондента «Р-Спорт» Семён Галькевич и Александр Рогулев и ещё ряд журналистов. А вот эксперты, что примечательно, верили, что москвичи зацепят ещё один матч.Выбив ЦСКА из Кубка Гагарина, ярославцы сотворили главную сенсацию второго раунда. Противостоял им, ни много ни мало, не только финалист прошлогоднего плей-офф, но и победитель минувшего регулярного чемпионата. «Локомотив», который на протяжении сезона нередко барахлил и не отличался зрелищной игрой, на фоне ЦСКА предстал более разносторонней командой, а Алексей Кудашов более гибким тренером, чем Дмитрий Квартальнов. Но насколько ожидаемым этот исход был среди участников «Предсказамуса»? Всего четверо прогнозистов решились поставить на «Локомотив» и тем самым сорвали куш. И если Даниил Сальников с Дмитрием Ерыкаловым были уверены, что это противостояние подарит нам первый седьмой матч в этом розыгрыше Кубка Гагарина, то Александр Служаков и Павел Лысенков из «Советского спорта» точно указали не только исход, но и счёт.Первый раунд приучил нас к тому, что счёт 4-0 – это если не обыденность для сегодняшней КХЛ, то точно не то, чему стоит удивляться. Расслоение в лиге налицо, так что такой блицкриг не должен поражать воображение. Почему если ЦСКА смог уложиться в четыре матча в серии с «Йокерит», а СКА – с «Витязем», это не сможет повторить «Магнитка» в противостоянии с «Барысом»? Так рассудили Денис Казанский, Антон Руднев, Лев Лукин и точно предсказали счёт серии. Справедливости ради, астанинцы отчаянно сражались и вполне могли зацепить один, а то и два матча. Что на своей площадке, что в Магнитогорске они доводили дело до овертайма, но всякий раз оказывались позади опытнейшего «Металлурга». У Эдуарда Занковца так и не нашлось своего лома против невероятного Даниса Зарипова, который настрелял в ворота «Барыса» семь шайб за четыре матча. Наблюдая за тем, в какой форме находится ветеран уральцев, трудно представить, что должно было произойти, чтобы казахстанская команда прошла дальше. А ведь именно такой прогноз на эту серию сделал руководитель хоккейного отдела «Чемпионата» Александр Рожков.Команда, посеянная ниже, прошла дальше, но это не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы. Как это может быть? Если посмотреть на прогнозы участников «Предсказамуса», то можно заметить: вылет «Авангарда», который по итогам регулярного чемпионата занял второе место в конференции, предсказывало подавляющее большинство. В «ястребов» верили разве что Наталья Кларк, Игорь Ларин, Александр Рожков, Владислав Уткин и наш омский корреспондент Лев Лукин. Видимо, прогнозистов насторожила натужная игра «Авангарда» в первом раунде. И не зря. Омичи проиграли две стартовые встречи на домашней площадке, показав полную неспособность что-либо противопоставить «Ак Барсу» в его выжидательной игре. В дальнейшем Фёдору Канарейкину удалось подкорректировать игру, заставив «барсов» играть с открытым забралом, но хватило сибиряков только на две победы. Такое развитие событий сумели предположить немало прогнозистов, в том числе наши эксперты Сергей Гомоляко и Александр Гуськов.