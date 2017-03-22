Предсказамус настрадал. Итоги второго раунда Кубка Гагарина

Подошёл к концу второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина, а это значит, что настало время подвести итоги прогнозов в нашем традиционном конкурсе «Предсказамус настрадал». На этот раз за каждый угаданный исход прогнозистам полагалось 4 балла, а за точный счёт – ещё 2 бонусных баллов. И уже сейчас можно сказать, что у нас состоялась смена лидера! Игорь Еронко из «Спорт-экспресса» не угадал ни одного счёта и ошибся в одном исходе, что откинуло его с первого места на четвёртое. Значительного прогресса добился наш коллега Александр Служаков, рванувший с 19-го места на 2-е. Ну а новым лидером стал ещё один обозреватель «Чемпионата» Максим Замятин, который после первого раунда занимал второе место, подпирая Еронко. Дивизионом, набравшим в совокупности больше всего баллов, вновь стал дивизион Ерыкалова.
>>> Предсказамус настрадал. Итоги первого раунда Кубка Гагарина
СКА – «Динамо» М – 4-1
В этой серии всё могло сложиться по-другому. И второй, и третий матчи серии имели все шансы качнуться в сторону «Динамо», но москвичей подвели собственные ошибки и необязательные удаления. СКА не показался машиной, сметающей всё на своём пути. Более того, порой команда Олега Знарка действовала слишком пассивно для того подбора мастеров, что собрался в Санкт-Петербурге. Впрочем, умения воспользоваться чужими ошибками и поставленной игры в большинстве хватило, чтобы пройти в следующий раунд. Возможно, счёт 4-2 в пользу «армейцев» был бы более справедлив и точнее отражал бы происходящее в этой серии. Тем более что 4-2 – это самый популярный прогноз среди участников «Предсказамуса». А вот на 4-1 в пользу СКА ставили и не прогадали лидер общего зачёта Максим Замятин, Игорь Ларин, работавший со Знарком в сборной России, оба корреспондента «Р-Спорт» Семён Галькевич и Александр Рогулев и ещё ряд журналистов. А вот эксперты, что примечательно, верили, что москвичи зацепят ещё один матч.
ЦСКА – «Локомотив» – 2-4
Выбив ЦСКА из Кубка Гагарина, ярославцы сотворили главную сенсацию второго раунда. Противостоял им, ни много ни мало, не только финалист прошлогоднего плей-офф, но и победитель минувшего регулярного чемпионата. «Локомотив», который на протяжении сезона нередко барахлил и не отличался зрелищной игрой, на фоне ЦСКА предстал более разносторонней командой, а Алексей Кудашов более гибким тренером, чем Дмитрий Квартальнов. Но насколько ожидаемым этот исход был среди участников «Предсказамуса»? Всего четверо прогнозистов решились поставить на «Локомотив» и тем самым сорвали куш. И если Даниил Сальников с Дмитрием Ерыкаловым были уверены, что это противостояние подарит нам первый седьмой матч в этом розыгрыше Кубка Гагарина, то Александр Служаков и Павел Лысенков из «Советского спорта» точно указали не только исход, но и счёт.
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«Металлург» Мг – «Барыс» – 4-0
Первый раунд приучил нас к тому, что счёт 4-0 – это если не обыденность для сегодняшней КХЛ, то точно не то, чему стоит удивляться. Расслоение в лиге налицо, так что такой блицкриг не должен поражать воображение. Почему если ЦСКА смог уложиться в четыре матча в серии с «Йокерит», а СКА – с «Витязем», это не сможет повторить «Магнитка» в противостоянии с «Барысом»? Так рассудили Денис Казанский, Антон Руднев, Лев Лукин и точно предсказали счёт серии. Справедливости ради, астанинцы отчаянно сражались и вполне могли зацепить один, а то и два матча. Что на своей площадке, что в Магнитогорске они доводили дело до овертайма, но всякий раз оказывались позади опытнейшего «Металлурга». У Эдуарда Занковца так и не нашлось своего лома против невероятного Даниса Зарипова, который настрелял в ворота «Барыса» семь шайб за четыре матча. Наблюдая за тем, в какой форме находится ветеран уральцев, трудно представить, что должно было произойти, чтобы казахстанская команда прошла дальше. А ведь именно такой прогноз на эту серию сделал руководитель хоккейного отдела «Чемпионата» Александр Рожков.
«Авангард» – «Ак Барс» – 2-4
Команда, посеянная ниже, прошла дальше, но это не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы. Как это может быть? Если посмотреть на прогнозы участников «Предсказамуса», то можно заметить: вылет «Авангарда», который по итогам регулярного чемпионата занял второе место в конференции, предсказывало подавляющее большинство. В «ястребов» верили разве что Наталья Кларк, Игорь Ларин, Александр Рожков, Владислав Уткин и наш омский корреспондент Лев Лукин. Видимо, прогнозистов насторожила натужная игра «Авангарда» в первом раунде. И не зря. Омичи проиграли две стартовые встречи на домашней площадке, показав полную неспособность что-либо противопоставить «Ак Барсу» в его выжидательной игре. В дальнейшем Фёдору Канарейкину удалось подкорректировать игру, заставив «барсов» играть с открытым забралом, но хватило сибиряков только на две победы. Такое развитие событий сумели предположить немало прогнозистов, в том числе наши эксперты Сергей Гомоляко и Александр Гуськов.