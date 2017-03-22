Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

– один из самых сильных российских защитников. В прошлом сезоне 25-летний хоккеист блистал в ЦСКА, а теперь цементирует оборону «Торонто». В матче с «Флоридой» Никита отдал голевую передачу, набрав 30-е очков в своём первом сезоне в НХЛ.Свой первый гол на уровне НХЛ Зайцев забил 18 декабря в матче регулярного чемпионата с действующим обладателем кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ). «Это невероятно, я так рад, как будто мне 17 лет. Этот гол придаст мне уверенности в себе, я долго его ждал», — признался после игры счастливый хоккеист.А как же рада была прекрасная супруга Никиты — Маргарита. «Наш любимый папа забил первый гол в сезоне! Это всё семейный дух!» — написала девушка в своём «инстаграме».Никита и Маргарита вместе уже несколько лет, а в феврале этого года у пары родилась дочь, которую решили назвать Соней.В этом сезоне Никита решил попробовать свои силы в НХЛ и отправился в Торонто. Хоккеист много раз признавался, что мечтает играть за океаном. Маргарита без сомнений поддержала мужа.Короткий летний отпуск после чемпионата мира пара провела в Мексике, откуда сразу отправилась в Канаду.В Торонто Зайцевы переехали за несколько месяцев до старта сезона. В Канаде Никита начал готовиться к Кубку мира. На самом же турнире в сентябре Маргарита вместе с другими жёнами российских хоккеистов — Яной Тарасенко и Соней Марковой — горячо поддерживала команду Олега Знарка.Ещё на Кубке мира Никита удостоился комплиментов от главного тренера несокрушимой сборной Канады и наставника «Мэйпл Ливз» Майка Бэбкока. «Зайцев будет важным игроком для «Торонто». Он подтянул английский, женился, он семейный человек, который будет хорошим примером для других молодых игроков», — отметил двукратный олимпийский чемпион.Маргарита, как и Никита, отлично владеет английским, так что Зайцевы быстро адаптировались к жизни вдали от родины.Пока Никита днями пропадает на тренировках, Маргарита нянчится с Соней и ведёт семейный быт. В «Рассказах» в «Инстаграме» девушка часто выкладывает фото и видео, как кормит дочку, гуляет с коляской и готовит ужин. У Никиты Зайцева всё хорошо как дома, так и на ледовой площадке.