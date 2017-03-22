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175 лет назад 2016
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Олег Гросс
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

«Ведите детишек в клубы КХЛ…». Как сын Гросса очутился в сборной?

В олимпийскую сборную России вызван 19-летний Владислав Гросс. Как среди молодых звёзд оказался сын спортивного директора «Автомобилиста»?
22 марта 2017, среда. 15:15. Хоккей
«Ведите детишек в клубы КХЛ, хлопайте баскетболисток по попкам, стройте заборы на дачах – играйте в хоккей…»

Эту фразу, принадлежащую Андрею Разину, растиражировали многие новостные агентства, но все ли разобрались, к чему эти призывы? Берём хоккейный толковый словарь и начинаем расшифровывать.

>>> «Хлопайте баскетболисток по попкам». Разин «наехал» на Крикунова
«Строить заборы» — камень в огород Владимира Крикунова, который не только занял место Разина в «Автомобилисте», но и критиковал своего предшественника за то, в каком состоянии он передал ему команду. А до того как в Екатеринбурге произошла рокировка, Крикунов опровергал слухи, ссылаясь на то, что строит забор на даче и ничего о своём назначении не знает.

«Хлопайте баскетболисток по попкам» — привет новому боссу «Автомобилиста», с которым, видимо, отношения у Разина так и не сложились. Андрей Козицын, уже год занимающий пост президента уральского клуба, для хоккея человек новый. Его любимый вид спорта – баскетбол. Если совсем быть точным, женский баскетбол. Уже не первый год он содержит УГМК – самую богатую команду не только в России, но и в Европе.

«Ведите детишек в клубы КХЛ» — намёк на то, что сын генерального менеджера «Автомобилиста», а с недавних пор спортивного директора находился в главной команде по не совсем спортивным принципам. Владислав Гросс – не только 19-летний вратарь из системы клуба, но и сын известного хоккейного функционера Олега Гросса. Примечательно, что единственный раз за сезон он попал в заявку «Автомобилиста» уже после того, как Разина отправили в отставку.

До поры до времени все эти разборки имели исключительно внутренний характер. Типичный междусобойчик, где каждый тянет одеяло на себя и вряд ли есть абсолютно правые. Зная непростой характер Разина, мы бы не спешили подписываться под его словами, если бы не одно «но». Катализатором стал состав олимпийской сборной России, названный Олегом Браташом на матчи с Латвией. Среди 27 фамилий нашлось место… Владиславу Гроссу. Тому самому сыну спортивного директора «Автомобилиста».

>>> Стал известен состав олимпийской сборной России на товарищеские матчи с Латвией
У нас принято посмеиваться над словом «олимпийская» применительно к команде, которой руководит Браташ. Куда уместнее было бы её называть второй сборной России. Тем более что несколько лет назад ближайший резерв национальной команды уже собирался под такой вывеской. Однако сейчас, в конце марта, олимпийская сборная России как никогда приближена к главной. В прежние годы, когда Олег Знарок был освобождённым тренером, он примерно в это же время собирал кандидатов на поездку на чемпионат мира, закладывал физику и отсеивал состав через товарищеские матчи, Еврочеллендж и Евротур. Сейчас, когда Знарок занят походом за Кубком Гагарина, этим занимаются Олег Браташ и Игорь Никитин.
Гросс-младший оказался не нужен уфимскому клубу сразу после того, как столицу Башкирии покинул Гросс-старший.

Появление фамилии Гросса не вызывало бы такого недоумения, собери Браташ в Новогорске совсем уж экспериментальный состав. Но что мы видим? Сразу после вылета из плей-офф в сборную приехали ключевые защитники ЦСКА Игорь Ожиганов и Богдан Киселевич. Здесь же их одноклубник Илья Сорокин и участник Кубка мира Иван Телегин. С Латвией сыграют экс-энхаэловец Валерий Ничушкин, серебряный призёр чемпионата мира Андрей Миронов, герой последнего МЧМ Кирилл Капризов, а также новосибирская тройка Шумаков – Шалунов – Санников, которая успела стать основной для сборной России образца Евротура. По сути, это все сильнейшие игроки страны, выступающие в КХЛ, но не задействованные в финалах конференций. Как сюда вписывается Владислав Гросс, решительно непонятно.

Кого-то наряду с присутствием Гросса удивит наличие в составе Виктора Комарова. Однако по итогам минувшего сезона он стал третьим снайпером «Лады» и уже успел отличиться за олимпийскую сборную. Пока особо не на слуху фамилия Владислава Провольнева, но мало кто из молодых защитников в лиге добился такого же стремительного прогресса, как этот 21-летний спартаковец. Комаров за волжан наколотил дюжину шайб, Провольнев во второй половине сезона проводил на льду по 20 минут. Что же сделал Гросс, чтобы заслужить вызов в олимпийскую сборную?

Попадание в заявку на матч «Автомобилист» — «Куньлунь» — пока главное достижение в карьере 19-летнего голкипера. Гросс-младший в составе «Авто» проводил первый полноценный сезон в МХЛ и не выделялся даже на этом уровне. По проценту отражённых бросков он всего 8-й в лиге, а по коэффициенту надёжности и вовсе 12-й. Но даже эти его показатели выглядят неплохо в сравнении со статистикой, которую основной голкипер екатеринбургской «молодёжки» показал в розыгрыше Кубка Харламова. В серии с «Реактором» он пропускал в среднем по четыре шайбы за игру, а к четвёртому матчу и вовсе очутился в запасе. Куда ведёт красная ковровая дорожка после бесславного вылета из плей-офф МХЛ? Как выяснилось, прямиком в олимпийскую сборную.
Попадание в заявку на матч «Автомобилист» — «Куньлунь» — пока главное достижение в карьере 19-летнего голкипера.

Казалось бы, кто только не проходил через жернова сборной России. К чему эти истерики? Всего полгода назад, перед началом клубного сезона, Браташ вызывал в олимпийскую сборную Владислава Сухачёва – ровесника Гросса и его коллегу по амплуа. Но, во-первых, мы уже упомянули, что статус олимпийской сборной за это время несколько изменился, а тот же Сухачёв к своим 18 годам успел поиграть с мужиками за «Челмет». Блатным по сей день называют Максима Третьяка, а его вызов в сборную России в 2015 году вызвал бурю негодования. Внук президента ФХР на тот момент был примерно в том же статусе, что и сын спортивного директора «Автомобилиста» сейчас, но на фоне неурожайного 1996 года рождения был одним из сильнейших игроков своего амплуа в стране. Про Гросса такого нельзя сказать даже с натяжкой.

В 2015 году «Салават Юлаев» не стал защищать Владислава Гросса на драфте КХЛ. Гросс-младший оказался не нужен уфимскому клубу сразу после того, как столицу Башкирии покинул Гросс-старший. Не смог юный вратарь выдержать конкуренцию и в системе СКА. Причём речь не идёт о главной команде или хотя бы коллективе Высшей лиги. Новоявленный «олимпиец» не сумел пробиться даже в состав СКА-1946, сыграв всего два матча в МХЛ-Б. Но стоило ему перебраться в Екатеринбург, где работает его отец, как открылись все двери. Совпадение? Не думаем. Единственное, чем Гросс-младший мог привлечь внимание Браташа, – это возраст. Владислав годится для участия в молодёжном чемпионате мира, который в декабре 2017 года стартует в Баффало, и его приглашение в олимпийскую сборную можно толковать как работу на перспективу. Впрочем, есть как минимум четыре-пять вратарей, чьи шансы на участие в МЧМ выше, чем у голкипера «Авто».


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Вызов Гросса в компанию к Сорокину и Демченко удивляет ещё и потому, что в КХЛ полно молодых перспективных вратарей, уже имеющих опыт игры на взрослом уровне. Игорь Бобков, как и Василий Демченко, вызывался в первую сборную, но так и не провёл на Евротуре ни минуты. Почему бы ему как и челябинцу в качестве компенсации не дать сыграть за олимпийскую сборную? Илья Самсонов и Игорь Шестёркин здесь и сейчас заняты походом за кубком Гагарина, а Иван Налимов недавно перенёс операцию, но есть ведь «сибиряк» Алексей Красиков, ставший вратарским открытием старта сезона. А каков Андрей Кареев, отразивший в одной из игр за «Нефтехимик» 61 бросок из 61? Есть и Никита Серебряков, который в серии с «Авангардом» дебютировал в плей-офф. Даже если бы им не дали сыграть в официальном матче, что вполне вероятно для третьего вратаря, сам вызов в олимпийскую сборную стал бы для них наградой за успешный сезон.
Владислав Гросс – не только 19-летний вратарь из системы клуба, но и сын известного хоккейного функционера Олега Гросса.

Уберите в сторону стереотипы о чемоданах денег, которые заносят тренерам, дабы пропихнуть игрока в сборную страны. Такое если и работает, то на уровнях пониже. Как правило, всё решают связи. У кого-то авторитетный агент, у другого – известный в хоккейных кругах отец. Каждый может при случае просто «замолвить словечко». Владиславу Гроссу повезло и с тем, и с другим. Появление игрока в олимпийской сборной России с такой статистикой и послужным списком в любом случае вызвало бы немало вопросов, а громкая фамилия только усиливает эффект. Впрочем, если здесь и сейчас куётся основной вратарь молодёжной сборной России, который приведёт нас к долгожданному золоту чемпионата мира, мы будем рады ошибиться. Вот только верится в этой с трудом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК Автомобилист Олег Браташ Олег Гросс
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