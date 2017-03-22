«Ведите детишек в клубы КХЛ…». Как сын Гросса очутился в сборной?

Гросс-младший оказался не нужен уфимскому клубу сразу после того, как столицу Башкирии покинул Гросс-старший.

Попадание в заявку на матч «Автомобилист» — «Куньлунь» — пока главное достижение в карьере 19-летнего голкипера.

Владислав Гросс – не только 19-летний вратарь из системы клуба, но и сын известного хоккейного функционера Олега Гросса.

«Ведите детишек в клубы КХЛ, хлопайте баскетболисток по попкам, стройте заборы на дачах – играйте в хоккей…»Эту фразу, принадлежащую, растиражировали многие новостные агентства, но все ли разобрались, к чему эти призывы? Берём хоккейный толковый словарь и начинаем расшифровывать.«Строить заборы» — камень в огород, который не только занял место Разина в «Автомобилисте», но и критиковал своего предшественника за то, в каком состоянии он передал ему команду. А до того как в Екатеринбурге произошла рокировка, Крикунов опровергал слухи, ссылаясь на то, что строит забор на даче и ничего о своём назначении не знает.«Хлопайте баскетболисток по попкам» — привет новому боссу «Автомобилиста», с которым, видимо, отношения у Разина так и не сложились., уже год занимающий пост президента уральского клуба, для хоккея человек новый. Его любимый вид спорта – баскетбол. Если совсем быть точным, женский баскетбол. Уже не первый год он содержит УГМК – самую богатую команду не только в России, но и в Европе.«Ведите детишек в клубы КХЛ» — намёк на то, что сын генерального менеджера «Автомобилиста», а с недавних пор спортивного директора находился в главной команде по не совсем спортивным принципам.– не только 19-летний вратарь из системы клуба, но и сын известного хоккейного функционера. Примечательно, что единственный раз за сезон он попал в заявку «Автомобилиста» уже после того, как Разина отправили в отставку.До поры до времени все эти разборки имели исключительно внутренний характер. Типичный междусобойчик, где каждый тянет одеяло на себя и вряд ли есть абсолютно правые. Зная непростой характер Разина, мы бы не спешили подписываться под его словами, если бы не одно «но». Катализатором стал состав олимпийской сборной России, названныйна матчи с Латвией. Среди 27 фамилий нашлось место… Владиславу Гроссу. Тому самому сыну спортивного директора «Автомобилиста».У нас принято посмеиваться над словом «олимпийская» применительно к команде, которой руководит Браташ. Куда уместнее было бы её называть второй сборной России. Тем более что несколько лет назад ближайший резерв национальной команды уже собирался под такой вывеской. Однако сейчас, в конце марта, олимпийская сборная России как никогда приближена к главной. В прежние годы, когда Олег Знарок был освобождённым тренером, он примерно в это же время собирал кандидатов на поездку на чемпионат мира, закладывал физику и отсеивал состав через товарищеские матчи, Еврочеллендж и Евротур. Сейчас, когда Знарок занят походом за Кубком Гагарина, этим занимаютсяПоявление фамилии Гросса не вызывало бы такого недоумения, собери Браташ в Новогорске совсем уж экспериментальный состав. Но что мы видим? Сразу после вылета из плей-офф в сборную приехали ключевые защитники ЦСКА. Здесь же их одноклубники участник Кубка мира. С Латвией сыграют экс-энхаэловец, серебряный призёр чемпионата мира, герой последнего МЧМ, а также новосибирская тройка, которая успела стать основной для сборной России образца Евротура. По сути, это все сильнейшие игроки страны, выступающие в КХЛ, но не задействованные в финалах конференций. Как сюда вписывается Владислав Гросс, решительно непонятно.Кого-то наряду с присутствием Гросса удивит наличие в составе. Однако по итогам минувшего сезона он стал третьим снайпером «Лады» и уже успел отличиться за олимпийскую сборную. Пока особо не на слуху фамилия, но мало кто из молодых защитников в лиге добился такого же стремительного прогресса, как этот 21-летний спартаковец. Комаров за волжан наколотил дюжину шайб, Провольнев во второй половине сезона проводил на льду по 20 минут. Что же сделал Гросс, чтобы заслужить вызов в олимпийскую сборную?Попадание в заявку на матч «Автомобилист» — «Куньлунь» — пока главное достижение в карьере 19-летнего голкипера. Гросс-младший в составе «Авто» проводил первый полноценный сезон в МХЛ и не выделялся даже на этом уровне. По проценту отражённых бросков он всего 8-й в лиге, а по коэффициенту надёжности и вовсе 12-й. Но даже эти его показатели выглядят неплохо в сравнении со статистикой, которую основной голкипер екатеринбургской «молодёжки» показал в розыгрыше Кубка Харламова. В серии с «Реактором» он пропускал в среднем по четыре шайбы за игру, а к четвёртому матчу и вовсе очутился в запасе. Куда ведёт красная ковровая дорожка после бесславного вылета из плей-офф МХЛ? Как выяснилось, прямиком в олимпийскую сборную.Казалось бы, кто только не проходил через жернова сборной России. К чему эти истерики? Всего полгода назад, перед началом клубного сезона, Браташ вызывал в олимпийскую сборную Владислава Сухачёва – ровесника Гросса и его коллегу по амплуа. Но, во-первых, мы уже упомянули, что статус олимпийской сборной за это время несколько изменился, а тот же Сухачёв к своим 18 годам успел поиграть с мужиками за «Челмет». Блатным по сей день называют, а его вызов в сборную России в 2015 году вызвал бурю негодования. Внук президента ФХР на тот момент был примерно в том же статусе, что и сын спортивного директора «Автомобилиста» сейчас, но на фоне неурожайного 1996 года рождения был одним из сильнейших игроков своего амплуа в стране. Про Гросса такого нельзя сказать даже с натяжкой.В 2015 году «Салават Юлаев» не стал защищать Владислава Гросса на драфте КХЛ. Гросс-младший оказался не нужен уфимскому клубу сразу после того, как столицу Башкирии покинул Гросс-старший. Не смог юный вратарь выдержать конкуренцию и в системе СКА. Причём речь не идёт о главной команде или хотя бы коллективе Высшей лиги. Новоявленный «олимпиец» не сумел пробиться даже в состав СКА-1946, сыграв всего два матча в МХЛ-Б. Но стоило ему перебраться в Екатеринбург, где работает его отец, как открылись все двери. Совпадение? Не думаем. Единственное, чем Гросс-младший мог привлечь внимание Браташа, – это возраст. Владислав годится для участия в молодёжном чемпионате мира, который в декабре 2017 года стартует в Баффало, и его приглашение в олимпийскую сборную можно толковать как работу на перспективу. Впрочем, есть как минимум четыре-пять вратарей, чьи шансы на участие в МЧМ выше, чем у голкипера «Авто».Вызов Гросса в компанию к Сорокину и Демченко удивляет ещё и потому, что в КХЛ полно молодых перспективных вратарей, уже имеющих опыт игры на взрослом уровне., как и, вызывался в первую сборную, но так и не провёл на Евротуре ни минуты. Почему бы ему как и челябинцу в качестве компенсации не дать сыграть за олимпийскую сборную?здесь и сейчас заняты походом за кубком Гагарина, анедавно перенёс операцию, но есть ведь «сибиряк», ставший вратарским открытием старта сезона. А каков Андрей Кареев, отразивший в одной из игр за «Нефтехимик» 61 бросок из 61? Есть и Никита Серебряков, который в серии с «Авангардом» дебютировал в плей-офф. Даже если бы им не дали сыграть в официальном матче, что вполне вероятно для третьего вратаря, сам вызов в олимпийскую сборную стал бы для них наградой за успешный сезон.Уберите в сторону стереотипы о чемоданах денег, которые заносят тренерам, дабы пропихнуть игрока в сборную страны. Такое если и работает, то на уровнях пониже. Как правило, всё решают связи. У кого-то авторитетный агент, у другого – известный в хоккейных кругах отец. Каждый может при случае просто «замолвить словечко». Владиславу Гроссу повезло и с тем, и с другим. Появление игрока в олимпийской сборной России с такой статистикой и послужным списком в любом случае вызвало бы немало вопросов, а громкая фамилия только усиливает эффект. Впрочем, если здесь и сейчас куётся основной вратарь молодёжной сборной России, который приведёт нас к долгожданному золоту чемпионата мира, мы будем рады ошибиться. Вот только верится в этой с трудом.