Топ-клуб без побед. Кто виноват в проблемах «Авангарда»?

«Авангард» — не единственный и далеко не самый любимый ребёнок могущественной российской корпорации, и вряд ли боссов «Газпрома» всерьёз волнует, какое место в сезоне займёт омская команда.

Спонсор: денег дадим, любить не будем

Финансирование: хорошо, но мало

В памяти омских болельщиков Шалаевы останутся как управленцы, допустившие уход из «Авангарда» Александра Попова.

Руководство: ни шагу за пределы бюджета

Владимир Шалаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тренеры: новый сезон – новый наставник

Игроки: скажем стабильности нет

«Ястребы» ещё со времён Валерия Белоусова находятся в поиске стабильного тренера, который бы давал результат.

Удача: не надейтесь на мою помощь

Фото: Фотобанк КХЛ

«Авангард» вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, и это значит, что омская команда вот уже пять лет не может попасть в четвёрку лучших клубов лиги. При этом «ястребы» в сознании большинства представителей хоккейной общественности продолжают оставаться топ-клубом, который борется за медали, а болельщики «Авангарда» раз за разом ждут от любимой команды ярких побед. Почему омский коллектив уже давно перестал соответствовать своему статусу клуба-лидера российского хоккея? Почему надежды фанатов «Авангарда» снова и снова разбиваются задолго до развязки сезона КХЛ? Однозначно ответить на эти вопросы невозможно, и мы попытаемся разобраться в причинах проблем команды с берегов Иртыша.За пять лет, прошедших с приснопамятного для «Авангарда» финала-2012, в клубе менялись президенты, менеджеры, тренеры, игроки, а неизменным оставался лишь титульный спонсор «ястребов». Поэтому логично искать корень всех неудач «Авангарда» именно в этой сфере. Проблема в том, что у «ястребов» фактически нет хозяина. Безусловно, омский коллектив финансируется «Газпромом», и это финансирование поддерживается на достойном уровне. Но такого владельца, который бы был заинтересован в спортивном результате «Авангарда», а не просто выполнял обязательства по контракту, у омичей нет.«Авангард» — не единственный и далеко не самый любимый ребёнок могущественной российской корпорации, и вряд ли боссов «Газпрома» всерьёз волнует, какое место в сезоне займёт омская команда.Долгое время клубу существенную поддержку оказывало правительство Омской области, а губернатор регионабыл главным болельщиком и покровителем «Авангарда». Полномочия Леонида Константиновича прекратились в 2012 году, и именно в том сезоне «ястребы» в последний на данный момент раз далеко продвинулись в плей-офф, уступив лишь в финале Кубка Гагарина. Нынешний губернатор Омской области не разделяет любви Полежаева к местному хоккейному клубу, а в одном из интервью и вовсе назвал «Авангард» «дорогой игрушкой» для региона. Как подтверждение его словам доля областного финансирования «ястребов» в последние годы существенно снизилась, и «Газпром» остался, по сути, единственным источником денег для омского коллектива.Но соответствует ли количество этих денег амбициям топ-клуба? Прошли те времена, когда в Омск приезжали в ранге действующих олимпийских чемпионов, аменял НХЛ на поездку в Сибирь. Сейчас «Авангард» вряд ли сможет себе позволить легионеров такого уровня, а борьбу за звёздных российских хоккеистов практически нереально выиграть у «армейских» коллективов. Финансирование омичей остаётся на достойном уровне, которому могут только позавидовать большинство клубов лиги, но явно недотягивает до уровня ЦСКА, СКА или «Магнитки». Исходя из этого неудивительно, что «Авангард» в последние годы не может составить конкуренцию этим коллективам. По заявлениям из клуба, бюджет омичей не входит в пятёрку по всей лиге, так стоит ли удивляться тому, что результат «ястребов» вполне сопоставим с расходами на команду?Но в хоккее, к счастью, не всегда выигрывают те, у кого толще кошелёк. Существует масса примеров, когда команда с не самым великим финансированием проводит сезон лучше клуба-олигарха. Как правило, это результат грамотной работы руководства клуба: президента и генерального менеджера. В Омске последние три сезона за селекцию и управление клубом отвечали отец и сын Шалаевы. К их достижениям у руля «Авангарда» можно отнести подписание, обменна. Но в памяти омских болельщиков Владимир Тимофеевич и Виктор Владимирович останутся и как управленцы, допустившие уход из «Авангарда», который выступал за «ястребов» 18 сезонов и стал настоящей легендой клуба.Впрочем, это всё частности, а если рассматривать работу Шалаевых в целом, то они честно выполняли свою работу в рамках того бюджета, которым располагал «Авангард», но, кажется, ничего не предприняли для того, чтобы сделать «Авангард» успешным вопреки ограниченным финансовым возможностям. Президент клуба неоднократно высказывался в прессе о не самом крупном бюджете «ястребов», работе в условиях оптимизации расходов, будто стараясь уверить всех, что «Авангарду» грех жаловаться на результаты в последние сезоны и на лучшее рассчитывать не приходится. И Владимиру Тимофеевичу можно бы было поверить, если бы перед глазами не стоял пример новосибирской «Сибири» образца сезона-2014/15: команда, собранная и управляемая Кириллом Фастовским, с куда более скромным, чем у «Авангарда», бюджетом прошла в финал конференции и завоевала бронзовые медали КХЛ.В вину руководству клуба можно поставить и то, что в Омске крайне нетерпеливо относятся к главным тренерам, а потому «Авангард» практически каждый новый сезон начинает с новым наставником. Только за время работы Шалаевых у «ястребов» сменилось четыре тренера!был уволен из-за того, что не смог вывести «Авангард» в плей-офф, спрезидент клуба не сошёлся характерами, в случае сВладимир Тимофеевич пошёл на поводу у игроков, которые «съели» неопытного наставника, а Фёдор Канарейкин не выполнил задачу на сезон.Можно, конечно, обвинять руководителя «Авангарда» в поспешности решений, но нельзя не признать при этом, что и наставники, работавшие с омичами, не оправдали надежд. Так, Сумманен провёл слабейший из своих трёх сезонов в Омске, Корноухов не захотел искать общего языка с лидерами клуба, а Канарейкин за весь чемпионат так и не смог наладить игру в неравных составах и привить клубу определённую систему игры. Нет сомнения, что грамотная тренерская работа помогла бы компенсировать для «Авангарда» усреднённое финансирование, ведь, несмотря на это, в Омске каждый чемпионат подбирается вполне боевой состав, но «ястребы» ещё со времён Валерия Белоусова находятся в поиске стабильного тренера, который бы давал результат.Но на лёд выходят не тренеры и не менеджеры, а хоккеисты. В «Авангард» продолжают приезжать весьма качественные игроки, но вот сколотить из них настоящую команду и создать костяк на несколько лет представляется весьма трудной задачей. А всё потому, что в Омске в последние сезоны происходит сумасшедшая кадровая текучка. Во многом это следствие постоянных перемен на тренерском мостике, ведь каждый тренер хочет подобрать состав под себя.Но за многих хоккеистов руководство просто не борется, предпочитая стабильности поиск новых имён. В такой ситуации не приходится говорить о сыгранности звеньев, выстраивании системы – основополагающих факторов успешных команд современного хоккея. Каждый сезон «Авангард» начинает с новыми лидерами нападения, что уж говорить об игроках третьих-четвёртых звеньев. Это сказывается и на самоотдаче и настроении хоккеистов: нелегко выкладываться на сто процентов за команду, где чувствуешь себя временщиком.На все перечисленные факторы неудач «Авангарда» порой накладывается и катастрофическое невезение. Кажется, что после того обидно проигранного «Динамо» финала от «ястребов» отвернулась удача. Как ещё, например, объяснить тот факт, что лучший нападающий омичей Соботка два сезона подряд получал серьёзные травмы аккурат перед играми плей-офф? Или фатальные ошибки надёжного Фурха, допущенные им в седьмом матче полуфинала конференции против «Салавата» в прошлом году? Не повезло «Авангарду» и с итоговым местом после регулярного чемпионата в последних двух сезонах: в прошлом сезоне омичи выиграли свою конференцию, но уже во втором раунде их ждал серьезный соперник в лице «Салавата», тогда как в этом чемпионате победителям Востока «Магнитке» была уготована более лёгкая сетка плей-офф.Отсутствие фарта, конечно, не является серьёзным оправданием неудач «Авангарда», но когда систематические проблемы сопровождает невезение, то получается гремучая смесь, способная превратить некогда топовую команду в клуб, потолок которого — второй раунд плей-офф.