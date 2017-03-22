«Локомотив» может сотворить чудо». Эксперты — о финалах Запада и Востока

— Сможет ли «Локомотив» после победы над ЦСКА выбить ещё один «армейский» коллектив?
Занатта: Обе команды начнут серию без ключевых игроков — Брэндона Козуна и Павла Дацюка. Потеря «Локомотива» более значимая, чем у СКА. Но в любом случае «Локомотив» показал хорошую «химию» в первых двух раундах. Если они продолжат играть аккуратно и в хорошем смысле отчаянно, то у них есть шанс пройти СКА. «Армейцы» испытывали трудности в серии с «Динамо», но у москвичей нет такого атакующего потенциала, как у того же «Локомотива». Шансы в серии равны, и большинство голов будет забито при игре в большинстве.
Гуськов: Задача перед «Локомотивом» стоит наисложнейшая. Но, с другой стороны, мы видим, что «Локомотив» выбил фаворита в своей паре с ЦСКА, и в какой-то степени можно говорить, что команда после этого стала ещё опытнее. Молодёжь стала ещё более матёрой. Главное, что игроки «Локомотива» получили огромную уверенность после того, как обыграли такой сильный клуб. Вот это всё может дать свои плоды в играх со СКА.
Кожевников: Конечно, ярославцы могут сотворить сенсацию. Психологическое преимущество у ярославцев. СКА привык к победам, а «Локомотив» выиграл у ЦСКА в достаточно хорошем стиле. «Железнодорожники» на подъёме, плюс они показывают хорошую, добротную игру. Поэтому они могут сотворить чудо.
Кожевников: Конечно, ярославцы могут сотворить сенсацию. Психологическое преимущество у ярославцев.
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— «Магнитка» не испытала проблем в двух стартовых раундах плей-офф, сможет ли она так же легко пройти «Ак Барс»? Есть ли у Билялетдинова заготовки, которые могут обезоружить первое звено «сталеваров»?
Занатта: В первых двух раундах «Магнитка» играла против команд, которые, возможно, не были достаточно мотивированы. «Куньлунь» впервые вышел в плей-офф, для «Барыса» выход во второй раунд уже успех. «Ак Барс» же играл против серьёзных соперников – «Салавата» и «Авангарда». Казанцы показал, что они могут быть настоящими «убийцами» на льду»: играют по-умному в своей зоне и используют редкие шансы в атаке. «Ак Барс» очень хорошо подготовлен к серии, они уже вкатились в этот плей-офф. Возможно, они выиграют первый матч, Казань покажет, что она достойный соперник.
Кожевников: Думаю, да. Билялетдинов горазд на выдумки. Поэтому, естественно, он что-то новое придумает. Им надо меньше удаляться, потому что большинство у «Металлурга» потрясающее. Но по играм с «Барысом» мы видели, что, когда не играет первое звено, играет второе и третье. «Ак Барсу» с «Магниткой» будет трудно играть без удалений. Команда у «Металлурга» более сбалансированная, с того года они никого не потеряли. Все четыре звена играющие, поэтому Казани будет очень тяжело. «Магнитка» — явный фаворит.
Гуськов: Судя по тому, как здорово провёл последние матчи, да и весь плей-офф Киселевич, он может оказаться на мировом первенстве в составе первой сборной.
Гуськов: В любом случае просто так пройти «Ак Барс» не получится. Это не «Барыс», это команда, которая цепляется за каждый момент, которая борется на каждом участке поля, причём с отменной дисциплиной и физическими кондициями. Это всё, что Зинэтула Хайдарович видит в своей команде, какие бы игроки в ней не находились. Конечно же, Билялетдинов – тренер с огромнейшим опытом, он постарается нейтрализовать первое звено. У Магнитогорска в этом году отчётливо видно, что команда может играть не только за счёт одного звена. Есть неплохие предпосылки к тому, что многие матчи она может выиграть за счёт других пятёрок. Легионеры очень здорово смотрятся, тот же Сёмин одним броском может решить исход встречи. Тяжёлая артиллерия во главе с Тимкиным и Платоновым может делать результат.
— Кто из 10 игроков ЦСКА, вызванных в олимпийскую сборную, может претендовать на попадание в состав национальной команды на ЧМ-2017?
Занатта: Ситуация с Олимпиадой всё ещё не решена, и это накладывает свой отпечаток. На 100% можно быть уверенным в том, что голкипер Илья Сорокин поедет на чемпионат мира, а затем на Олимпиаду. Из других игроков Богдан Киселевич заслужил поездку в Кёльн, как и Валерий Ничушкин, у которого большой потенциал. Зная Знарка, могу предположить, что он может позвать на турнир Сергея Андронова для сдерживающего звена.
Занатта: «Ак Барс» очень хорошо подготовлен к серии, они уже вкатились в этот плей-офф. Возможно, они выиграют первый матч, Казань покажет, что она достойный соперник.
Гуськов: Судя по тому, как здорово провёл последние матчи, да и весь плей-офф Киселевич, он может оказаться на мировом первенстве в составе первой сборной. По остальным не стал бы говорить, у всех есть огромные шансы на попадание. Если говорить о нападающих, то у Ничушкина хорошие шансы, но надо зарекомендовать себя в играх за олимпийскую сборную, чтобы потом показать себя в основной команде.
Кожевников: Главное, чтобы у них травм не было. Сезон для них закончился, поэтому их накатывают, дают игровое время. Они – кандидаты в первую сборную, по большому счёту. Это нормально, что их вызвали. На них возлагаются надежды, ведь мало ли кто в плей-офф травмируется. Это проверенные ребята, они играли в Евротуре, поэтому они должны быть готовы заменить кого-нибудь в любой момент. Ничушкин, Сорокин – основные кандидаты. Можно ли причислить к их числу Киселевича? Конечно.
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