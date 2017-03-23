Скудра: остаюсь в «Торпедо», а в серии с «Динамо» нас переиграл Ерёменко

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«Дома должны были делать 2-2 в серии и ехать в Москву»
— Чем занимались после вылета команды из плей-офф?
— Немного отдохнул, перезагрузился, занялся домашними вопросами. А теперь приступили к тренировкам. Готовим ребят, восстанавливаем.
— Конечно, вам обидно, что не прошли дальше. Но ведь команда билась, играла в свой хоккей?
— Да, всё решили мелочи. Во всех матчах у нас были шансы зацепиться. Четыре овертайма говорят именно об этом. В ключевой четвёртой встрече мы вели 2:0, а потом и 2:1 за 30 секунд до конца. В итоге уступили, потеряв двух ключевых хоккеистов – Даугавиньша и Галузина. Тяжело заменить таких хоккеистов. Каждая игра, как и вся серия, была равная. Могла пойти в ту или иную сторону. Упрекнуть ребят или тренерский штаб я не могу. Будем делать правильные выводы, но сказать, что мы провалили работу, я не могу.
Могу сказать, что приняли решение о дальнейшем сотрудничестве, я остаюсь в клубе и продолжаю выполнять контрактные обязательства.
— «Локомотив» в конце регулярного чемпионата проиграл дома «Амуру» и вышел на минское «Динамо». Эдакая хитрость ярославцев?
— Я считаю, что «Динамо» и «Локомотив» абсолютно одинаковые команды. Мы не думали о таком и обратили внимание на проигрыш «Локомотива» хабаровчанам. Перед последними матчами кто-то отдыхает, есть разные установки и подготовки. Это у них надо спрашивать. Повторюсь, для нас было без разницы, с кем играть.
— В чём вы уступили динамовцам, они вас перебегали?
— Не думаю, что перебегали. Во-первых, нашу атаку переиграл вратарь Александр Ерёменко. Ну и игра в неравных составах. У «Динамо» процент мастеровитых хоккеистов для большинства на тот момент был выше, чем у нас. Соперник лучше распоряжался предоставленными шансами. Это основные и глобальные вещи.
— Гол Андрея Кутейкина от красной линии выбил вас из колеи?
— Такие вещи происходят. Тяжело пропускать победный гол. Когда это случается во время матча, то есть возможность отыграться. Другое дело – овертайм. Нам давалась игра во второй встрече, мы сравняли счёт с 0:2. Ушли в овертайм и пропустили. Тяжело, но таков плей-офф. Мы вернулись домой, где должны были делать 2-2 и ехать в Москву. Но четвёртый матч перевернул наши планы.
Петерис Скудра
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
«Побеседовали с Шанцевым и приняли решение, что я продолжу работу»
— Многие интересуются вашей дальнейшей судьбой. У вас контракт ещё на год с опцией продления. Вы остаётесь в Нижнем Новгороде?
— У меня состоялась встреча с губернатором Нижегородской области Валерием Павлиновичем Шанцевым. Подвели итоги сезона, побеседовали. Разговор получился конструктивным. Могу сказать, что приняли решение о дальнейшем сотрудничестве, я остаюсь в клубе и продолжаю выполнять контрактные обязательства. Рад трудиться в такой организации, как «Торпедо».
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— Нельзя не спросить про финансовый вопрос, так как у команды были трудности. Сейчас всё нормализовалось?
— Мы живём по своим возможностям. Руководство делает всё, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, получали вовремя зарплату. Сильных перебоев не было. Как и везде, есть тяжёлые времена, но ничего криминального нет.
— Валерий Шанцев, о котором вы упомянули, в одном из интервью говорил, что «Торпедо» нужен забивала вроде Сергея Мозякина. Вы понимаете, где его взять?
— Мы хотим улучшить качество индивидуального мастерства в команде. Но нужно понимать, что это стоит денег. Я бы с удовольствием взял не одного, а трёх-четырёх игроков, которые могли бы разнообразить нас. Сыграть в пас, в комбинационный хоккей. Но всё упирается в возможности. Работаем в нашем бюджете, стараясь выжимать максимум. Анализируем, стараемся предложить что-то новое, но не всегда это воплощается в жизнь. Ты должен предложить ту игру и тактику, которую твоя команда в состоянии выполнить. Хотеть можно всё что угодно.
«Довольны, что у нас есть такая молодёжь, как Ураков и Веряев»
— Из тройки Шураков—Ильин—Руденков, которая блистала в МХЛ, закрепился в основе только Ильин, а Руденкова вы и вовсе отдали в «Амур». Они не подходят именно под ваш стиль или у ребят есть какие-то более серьёзные проблемы?
— Все ребята хорошие. Они более сильны в командной игре, чем индивидуально. Если мы говорим про молодёжь, то посмотрите, как у нас сыграли Кирилл Ураков и Данил Веряев – парень 1998 года рождения. Он в плей-офф получал в среднем по 10 минут за матч. Ураков выиграл вместе с молодёжной сборной бронзовые медали чемпионата мира. Мы довольны ими. Есть игроки командные, а есть индивидуальные, способные сразу влиться в мужской хоккей. У Ильина и Шуракова немножко другая история. Они приходят к этому постепенно. Другой путь.
— Вы не первый год делаете ставку на российских вратарей. Это принципиальная позиция? Не считаете, что пора поискать сильного легионера?
— Тяжело ответить на этот вопрос. Мы не были уверены, что контракты, запрашиваемые иностранцами, будут соответствовать их игре и они станут лучше россиян. Не могу сказать, как случится в будущем.
— Не пожалели, что в последнем матче серии с «Динамо» оставили в запасе Николая Жердева и Александра Фролова?
— Мы анализируем состояние игроков, их вклад, готовность. У нас всегда выходят на лёд только лучшие на сегодняшний день. Мы не смотрим на фамилии, контракты, национальность. Выставляем только тех, кто лучше готов.
— Они остаются в команде?
— Мы в начале комплектации. Думаем, есть много непонятных вещей, пока ничего не ясно. Опять же всё будет зависеть от наших возможностей. Они у нас ограничены. Так что сейчас никакой конкретики.
Петерис Скудра
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
«Все играют примерно одинаково, за исключением СКА и «Магнитки»
— Алексей Потапов в прошлом сезоне играл и атаке, и в обороне. Можете назвать его системообразующим игроком «Торпедо»? Кого ещё к таковым можете причислить?
— У Лёши есть потенциал играть и впереди, и в обороне. У него хорошее игровое мышление, но навыков защитника, конечно, не хватает. Но его ум и мысль на льду это компенсируют. Когда наступают трудные времена, то Потапов может помочь нам в защите.
— Ходят слухи, что вы расстались со шведом Фредериком Петтерссоном не из-за игровых проблем, а из-за его нарушений режима. Это так?
— Абсолютно не так. Мы расстались чисто по спортивному принципу. Надеялись, что он сможет перестроиться, но этого не произошло. Когда начался контактный хоккей, то все видели, что произошло в Минске. Сразу получил травму и закончил играть в плей-офф. Решили с ним расстаться в интересах клуба. Никаких нарушений режима и недопонимания не было.
Если мы говорим про молодёжь, то посмотрите, как у нас сыграли Кирилл Ураков и Данил Веряев – парень 1998 года рождения. Он в плей-офф получал в среднем по 10 минут за матч.
— Вы довольны легионерами клуба?
— Я их не разделяю, у нас единый коллектив. В командном виде спорта всегда бывает такое, что кто-то сыграл чуть лучше, а кто-то чуть хуже. Оценивать кого-то персонально мне бы не хотелось.
— В этом сезоне не вышла в плей-офф «Сибирь», вылетел рано ЦСКА. Эти команды похожи на «Торпедо» по стилю. Не считаете, что подобная модель игры для КХЛ уже не так эффективна, как пару лет назад?
— А что, «Локомотив» играет по-другому? У каждого клуба есть определённые возможности. У ЦСКА – держать больше игроков. Отсюда ротация, агрессивный хоккей. Кто-то держит меньше хоккеистов. Но все команды играют примерно одинаково, за исключением СКА и «Магнитки». Нет у нас другого хоккея. А у Питера и Магнитогорска есть возможность набрать более мастеровитых хоккеистов. И они могут играть в другой хоккей. У нас просто не хватает мастеров высокого класса. Которые могли бы действовать на чуть менее серьёзных скоростях, но выигрывать за счёт техники. Разговоры о том, что ЦСКА, «Сибирь», «Торпедо» уникальны и придумали что-то новое, – это глупости.
— Вас устраивает нынешняя система плей-офф? Или вы бы высказались за какие-то нововведения?
— Я бы в первом раунде сыграл с другой конференцией. А потом как пойдёт по сетке, наискосок. Перелёты и часовые пояса меня не смущают, мы весь сезон так летаем, ничего не изменится. Не привыкать.