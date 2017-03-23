Скудра: остаюсь в «Торпедо», а в серии с «Динамо» нас переиграл Ерёменко

«Дома должны были делать 2-2 в серии и ехать в Москву»

Могу сказать, что приняли решение о дальнейшем сотрудничестве, я остаюсь в клубе и продолжаю выполнять контрактные обязательства.

Петерис Скудра Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Побеседовали с Шанцевым и приняли решение, что я продолжу работу»

«Довольны, что у нас есть такая молодёжь, как Ураков и Веряев»

Петерис Скудра Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Все играют примерно одинаково, за исключением СКА и «Магнитки»

Если мы говорим про молодёжь, то посмотрите, как у нас сыграли Кирилл Ураков и Данил Веряев – парень 1998 года рождения. Он в плей-офф получал в среднем по 10 минут за матч.

«Торпедо» не сумело пробиться во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» в пяти матчах. Главный тренер нижегородцевраскрыл причины поражения, сообщил, что продолжит работу в клубе в следующем сезоне, а также похвалил молодых хоккеистов Кирилла Уракова и Данила Веряева.— Немного отдохнул, перезагрузился, занялся домашними вопросами. А теперь приступили к тренировкам. Готовим ребят, восстанавливаем.— Да, всё решили мелочи. Во всех матчах у нас были шансы зацепиться. Четыре овертайма говорят именно об этом. В ключевой четвёртой встрече мы вели 2:0, а потом и 2:1 за 30 секунд до конца. В итоге уступили, потеряв двух ключевых хоккеистов – Даугавиньша и Галузина. Тяжело заменить таких хоккеистов. Каждая игра, как и вся серия, была равная. Могла пойти в ту или иную сторону. Упрекнуть ребят или тренерский штаб я не могу. Будем делать правильные выводы, но сказать, что мы провалили работу, я не могу.— Я считаю, что «Динамо» и «Локомотив» абсолютно одинаковые команды. Мы не думали о таком и обратили внимание на проигрыш «Локомотива» хабаровчанам. Перед последними матчами кто-то отдыхает, есть разные установки и подготовки. Это у них надо спрашивать. Повторюсь, для нас было без разницы, с кем играть.— Не думаю, что перебегали. Во-первых, нашу атаку переиграл вратарь Александр Ерёменко. Ну и игра в неравных составах. У «Динамо» процент мастеровитых хоккеистов для большинства на тот момент был выше, чем у нас. Соперник лучше распоряжался предоставленными шансами. Это основные и глобальные вещи.— Такие вещи происходят. Тяжело пропускать победный гол. Когда это случается во время матча, то есть возможность отыграться. Другое дело – овертайм. Нам давалась игра во второй встрече, мы сравняли счёт с 0:2. Ушли в овертайм и пропустили. Тяжело, но таков плей-офф. Мы вернулись домой, где должны были делать 2-2 и ехать в Москву. Но четвёртый матч перевернул наши планы.— У меня состоялась встреча с губернатором Нижегородской области Валерием Павлиновичем Шанцевым. Подвели итоги сезона, побеседовали. Разговор получился конструктивным. Могу сказать, что приняли решение о дальнейшем сотрудничестве, я остаюсь в клубе и продолжаю выполнять контрактные обязательства. Рад трудиться в такой организации, как «Торпедо».— Мы живём по своим возможностям. Руководство делает всё, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, получали вовремя зарплату. Сильных перебоев не было. Как и везде, есть тяжёлые времена, но ничего криминального нет.— Мы хотим улучшить качество индивидуального мастерства в команде. Но нужно понимать, что это стоит денег. Я бы с удовольствием взял не одного, а трёх-четырёх игроков, которые могли бы разнообразить нас. Сыграть в пас, в комбинационный хоккей. Но всё упирается в возможности. Работаем в нашем бюджете, стараясь выжимать максимум. Анализируем, стараемся предложить что-то новое, но не всегда это воплощается в жизнь. Ты должен предложить ту игру и тактику, которую твоя команда в состоянии выполнить. Хотеть можно всё что угодно.— Все ребята хорошие. Они более сильны в командной игре, чем индивидуально. Если мы говорим про молодёжь, то посмотрите, как у нас сыграли Кирилл Ураков и Данил Веряев – парень 1998 года рождения. Он в плей-офф получал в среднем по 10 минут за матч. Ураков выиграл вместе с молодёжной сборной бронзовые медали чемпионата мира. Мы довольны ими. Есть игроки командные, а есть индивидуальные, способные сразу влиться в мужской хоккей. У Ильина и Шуракова немножко другая история. Они приходят к этому постепенно. Другой путь.— Тяжело ответить на этот вопрос. Мы не были уверены, что контракты, запрашиваемые иностранцами, будут соответствовать их игре и они станут лучше россиян. Не могу сказать, как случится в будущем.— Мы анализируем состояние игроков, их вклад, готовность. У нас всегда выходят на лёд только лучшие на сегодняшний день. Мы не смотрим на фамилии, контракты, национальность. Выставляем только тех, кто лучше готов.— Мы в начале комплектации. Думаем, есть много непонятных вещей, пока ничего не ясно. Опять же всё будет зависеть от наших возможностей. Они у нас ограничены. Так что сейчас никакой конкретики.— У Лёши есть потенциал играть и впереди, и в обороне. У него хорошее игровое мышление, но навыков защитника, конечно, не хватает. Но его ум и мысль на льду это компенсируют. Когда наступают трудные времена, то Потапов может помочь нам в защите.— Абсолютно не так. Мы расстались чисто по спортивному принципу. Надеялись, что он сможет перестроиться, но этого не произошло. Когда начался контактный хоккей, то все видели, что произошло в Минске. Сразу получил травму и закончил играть в плей-офф. Решили с ним расстаться в интересах клуба. Никаких нарушений режима и недопонимания не было.— Я их не разделяю, у нас единый коллектив. В командном виде спорта всегда бывает такое, что кто-то сыграл чуть лучше, а кто-то чуть хуже. Оценивать кого-то персонально мне бы не хотелось.— А что, «Локомотив» играет по-другому? У каждого клуба есть определённые возможности. У ЦСКА – держать больше игроков. Отсюда ротация, агрессивный хоккей. Кто-то держит меньше хоккеистов. Но все команды играют примерно одинаково, за исключением СКА и «Магнитки». Нет у нас другого хоккея. А у Питера и Магнитогорска есть возможность набрать более мастеровитых хоккеистов. И они могут играть в другой хоккей. У нас просто не хватает мастеров высокого класса. Которые могли бы действовать на чуть менее серьёзных скоростях, но выигрывать за счёт техники. Разговоры о том, что ЦСКА, «Сибирь», «Торпедо» уникальны и придумали что-то новое, – это глупости.— Я бы в первом раунде сыграл с другой конференцией. А потом как пойдёт по сетке, наискосок. Перелёты и часовые пояса меня не смущают, мы весь сезон так летаем, ничего не изменится. Не привыкать.