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Обзор игрового дня НХЛ. 22 марта 2017 года. Зайцев набрал 2 очка
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Текст: Максим Замятин

Шипачёв хочет зарплату уровня Радулова? Запросы звёзд СКА в НХЛ

Голы Зайцева и Кулёмина, шедевр Макдэвида, конфуз от Бэбкока и запросы игроков СКА – в обзоре игрового дня НХЛ.
23 марта 2017, четверг. 09:33. Хоккей

«Торонто» уже в тройке

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2017, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 5 0:2, 2:1, 0:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Комаров (Кадри) – 08:55 (5x5), 0:2 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 10:54 (5x4), 1:2 – Савар (Дубински, Дженнер) – 20:43 (5x5), 2:2 – Саад (Веренски, Ганье) – 26:58 (5x5), 2:3 – Нюландер (Бозак) – 33:23 (5x5), 2:4 – Кадри (Комаров, Зайцев) – 55:46 (5x5), 2:5 – Зайцев (Гардинер) – 57:13 (en)

Выездная победа «Торонто» над «Коламбусом» стала для «кленовых листьев» важнейшим шагом к тому, чтобы приблизиться к долгожданной цели – попаданию в плей-офф. Основной голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский в этой игре участия не принял: россиянину дают возможность отдохнуть перед кубковыми баталиями, и ворота «мундиров» второй раз за три последних матча защищал Йоонас Корписало. Несмотря на неплохую бросковую активность, первый период хозяева вчистую проиграли, неудачно действуя на собственном пятачке. В середине двадцатиминутки отличился экс-динамовец Лео Комаров, замкнувший передачу на дальней штанге, а две минуты спустя Остон Мэттьюс реализовал численный перевес, удачно поборовшись в ближнем бою.


На старте второго периода «Коламбус» усилиями Дэвида Савара и Брэндона Саада отыгрался, но затем в дело вступила боевая молодёжь «Мэйпл Лифс». 20-летний новичок «кленовых» Вильям Нюландер стал автором победной шайбы, продлив собственную результативную серию до 9 матчей (3 гола, 7 передач). Столь длительный отрезок с набранными баллами стал повторением клубного рекорда «Торонто», который 73 года назад установил Гус Боднар, а в сезоне-1982/83 повторил Дэн Дауст.


За пять минут до конца матча Назем Кадри при поддержке Комарова и Зайцева забросил четвёртую шайбу гостей, а чуть позже сам Никита отметился «страховочным» голом в пустые ворота, который стал для него четвёртым в нынешнем сезоне. Благодаря добытой победе «Торонто» поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе и имеет шансы побороться с «Оттавой» за вторую строчку, отставание от которой составляет пять баллов.

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Конфуз от Бэбкока


Был в этом матче ещё один примечательный эпизод, который нечасто можно увидеть в хоккейных матчах высокого уровня. В начале третьего периода защитник «Торонто» Роман Полак грубым приёмом припечатал к борту нападающего «Блю Джекетс» Оливера Бьёркстранда, за что получил большой и 10-минутный штраф.
Однако у «кленовых листьев» удивительным образом не нашлось желающих отбывать пятиминутное удаление за Полака. После того как пять минут штрафа закончились и «Мэйпл Лифс», по идее, должен был играть в полном составе, со скамейки штрафников у «Торонто» никто не вышел – чех продолжал отбывать дисциплинарное наказание, а «листья» продолжали играть вчетвером. Согласно правилам, выпустить пятого «Торонто» смог бы только в ближайшей остановке игры, которой пришлось ждать аж 1 минуту и 54 секунды, пока шайба не вылетела на скамейку «Коламбуса». Таким образом, вместо пяти минут «Торонто» отыграл вчетвером почти семь минут.

«Мы разочарованы, потому что это наша грубая ошибка. Надо было кого-то отправить в штраф-бокс», — сказал Назем Кадри. «Этого никогда не случится в моей жизни снова. Могу вам об этом пообещать. Никогда больше не буду ждать, чтобы отправить парня на скамейку оштрафованных», — грозно заметил главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок.

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Видео этого эпизода доступно на Youtube.

«Айлендерс» снова выиграли в ньюйоркском дерби

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2017, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 3 0:0, 2:1, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Цуккарелло (Зибанеджад, Степан) – 22:46 (5x4), 1:1 – Ли (Бовилье, Ледди) – 23:40 (5x5), 2:1 – Нэш (Линдберг, Холден) – 26:36 (5x5), 2:2 – Кулёмин (Бовилье, Хо-Сэнг) – 45:01 (5x4), 2:3 – Лэдд (Ли, Таварес) – 52:38 (5x4)

Три победы в четырёх встречах со злейшим врагом – таков результат «островитян» в принципиальном противостоянии с соседями из «Рейнджерс». К давнему клубному неприятию теперь прибавилась ещё и борьба за кубковое место, которую, впрочем, трудно назвать плотной: команды находятся через одну строчку в турнирной таблице, но «рейнджеры», владеющие первой «уайлд кард», имеют на 14 очков больше.


Тем не менее всё это не помешало «Айлендерс» одержать важнейшую победу. Главными героями у гостей стали вратарь Томас Грайсс, отразивший 34 броска, ветеран Эндрю Лэдд, забивший свой 20-й гол в сезоне, ставший победным, и Николай Кулёмин. Благодаря удачным действиям российского форварда на чужом пятачке «островитяне» смогли сравнять счёт и устроить «рейнджерам» неприятную концовку. Для Кулёмина этот гол стал 12-м в нынешнем регулярном чемпионате и первым в последних 10 матчах.


«Рейнджеры» же могут успокоить себя относительной безопасностью своих турнирных позиций и лишний раз посмотреть эффектный гол ветерана Рика Нэша, который исполнил трюк из своей молодости времён «Коламбуса».

Красота от Макдэвида

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2017, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 3 2:2, 2:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль (Марун, Макдэвид) – 05:58 (5x5), 1:1 – Ивз (Гецлаф, Линдхольм) – 07:46 (5x5), 1:2 – Макдэвид (Драйзайтль, Рассел) – 08:49 (5x5), 2:2 – Линдхольм (Ракелль, Гецлаф) – 19:29 (5x5), 3:2 – Мэнсон (Линдхольм) – 21:33 (5x5), 4:2 – Ракелль (Гецлаф) – 31:23 (4x4), 4:3 – Летестю (Макдэвид, Марун) – 59:53 (6x3)

Лучший бомбардир нынешнего сезона Коннор Макдэвид не желает уступать лидерство в споре по очкам, несмотря на все попытки Кросби и компании составить ему конкуренцию. В выездном матче с «Анахаймом» Макдэвид не принёс победу своей команде, но поучаствовал во всех трёх шайбах «Ойлерз». Свой гол «мистер МакДи» оформил очень эффектно, лишний раз продемонстрировав своё удивительное «парящее» катание. Теперь у Макдэвида 85 очков, и за 10 матчей до окончания «регулярки» его преимущество над ближайшим преследователем составляет 4 балла.

Запросы Шипачёва и Дадонова


Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о том, как могут проходить переговоры о возможном трудоустройстве в НХЛ нападающих питерского СКА Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова.

«Несколько недель назад я упоминал, что «Лас-Вегас» интересовался Шипачёвым и Дадоновым. Я не разговаривал с представителями «Голден Найтс», но оба свободных агента имеют солидные запросы. Первый запрос всегда должен быть высоким, и это даёт нам представление о том, как могут идти переговоры. Шипачёв, как полагают, ищет в НХЛ зарплату около $ 5,5 млн за сезон, Дадонов – около $ 3,5 млн. Будет любопытно увидеть, если какой-то клуб НХЛ увеличит эти цифры, я даже не говорю о сроках контракта», — отметил Фридман.

У обоих российских форвардов, которые вместе со СКА продолжают борьбу за кубок Гагарина, заканчиваются контракты после окончания текущего сезона. Напомним, что в прошлом году Александр Радулов покинул ЦСКА и заключил однолетнее соглашение с «Монреалем» на $ 5,75 млн.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Торонто Мэйпл Лифс Коннор Макдэвид Леонид Комаров Майк Бэбкок Никита Зайцев Николай Кулёмин
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