Шипачёв хочет зарплату уровня Радулова? Запросы звёзд СКА в НХЛ

«Торонто» уже в тройке

Конфуз от Бэбкока

«Айлендерс» снова выиграли в ньюйоркском дерби

Красота от Макдэвида

Запросы Шипачёва и Дадонова

Выездная победа «Торонто» над «Коламбусом» стала для «кленовых листьев» важнейшим шагом к тому, чтобы приблизиться к долгожданной цели – попаданию в плей-офф. Основной голкипер «Блю Джекетс»в этой игре участия не принял: россиянину дают возможность отдохнуть перед кубковыми баталиями, и ворота «мундиров» второй раз за три последних матча защищал. Несмотря на неплохую бросковую активность, первый период хозяева вчистую проиграли, неудачно действуя на собственном пятачке. В середине двадцатиминутки отличился экс-динамовец, замкнувший передачу на дальней штанге, а две минуты спустяреализовал численный перевес, удачно поборовшись в ближнем бою.На старте второго периода «Коламбус» усилиямиотыгрался, но затем в дело вступила боевая молодёжь «Мэйпл Лифс». 20-летний новичок «кленовых»стал автором победной шайбы, продлив собственную результативную серию до 9 матчей (3 гола, 7 передач). Столь длительный отрезок с набранными баллами стал повторением клубного рекорда «Торонто», который 73 года назад установил, а в сезоне-1982/83 повторилЗа пять минут до конца матчапри поддержке Комарова и Зайцева забросил четвёртую шайбу гостей, а чуть позже сам Никита отметился «страховочным» голом в пустые ворота, который стал для него четвёртым в нынешнем сезоне. Благодаря добытой победе «Торонто» поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе и имеет шансы побороться с «Оттавой» за вторую строчку, отставание от которой составляет пять баллов.Был в этом матче ещё один примечательный эпизод, который нечасто можно увидеть в хоккейных матчах высокого уровня. В начале третьего периода защитник «Торонто»грубым приёмом припечатал к борту нападающего «Блю Джекетс», за что получил большой и 10-минутный штраф.Однако у «кленовых листьев» удивительным образом не нашлось желающих отбывать пятиминутное удаление за Полака. После того как пять минут штрафа закончились и «Мэйпл Лифс», по идее, должен был играть в полном составе, со скамейки штрафников у «Торонто» никто не вышел – чех продолжал отбывать дисциплинарное наказание, а «листья» продолжали играть вчетвером. Согласно правилам, выпустить пятого «Торонто» смог бы только в ближайшей остановке игры, которой пришлось ждать аж 1 минуту и 54 секунды, пока шайба не вылетела на скамейку «Коламбуса». Таким образом, вместо пяти минут «Торонто» отыграл вчетвером почти семь минут.«Мы разочарованы, потому что это наша грубая ошибка. Надо было кого-то отправить в штраф-бокс», — сказал Назем Кадри. «Этого никогда не случится в моей жизни снова. Могу вам об этом пообещать. Никогда больше не буду ждать, чтобы отправить парня на скамейку оштрафованных», — грозно заметил главный тренер «Торонто»Видео этого эпизода доступно наТри победы в четырёх встречах со злейшим врагом – таков результат «островитян» в принципиальном противостоянии с соседями из «Рейнджерс». К давнему клубному неприятию теперь прибавилась ещё и борьба за кубковое место, которую, впрочем, трудно назвать плотной: команды находятся через одну строчку в турнирной таблице, но «рейнджеры», владеющие первой «уайлд кард», имеют на 14 очков больше.Тем не менее всё это не помешало «Айлендерс» одержать важнейшую победу. Главными героями у гостей стали вратарь, отразивший 34 броска, ветеран, забивший свой 20-й гол в сезоне, ставший победным, и. Благодаря удачным действиям российского форварда на чужом пятачке «островитяне» смогли сравнять счёт и устроить «рейнджерам» неприятную концовку. Для Кулёмина этот гол стал 12-м в нынешнем регулярном чемпионате и первым в последних 10 матчах.«Рейнджеры» же могут успокоить себя относительной безопасностью своих турнирных позиций и лишний раз посмотреть эффектный гол ветерана Рика Нэша, который исполнил трюк из своей молодости времён «Коламбуса».Лучший бомбардир нынешнего сезонане желает уступать лидерство в споре по очкам, несмотря на все попытки Кросби и компании составить ему конкуренцию. В выездном матче с «Анахаймом» Макдэвид не принёс победу своей команде, но поучаствовал во всех трёх шайбах «Ойлерз». Свой гол «мистер МакДи» оформил очень эффектно, лишний раз продемонстрировав своё удивительное «парящее» катание. Теперь у Макдэвида 85 очков, и за 10 матчей до окончания «регулярки» его преимущество над ближайшим преследователем составляет 4 балла.Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnetподелился информацией о том, как могут проходить переговоры о возможном трудоустройстве в НХЛ нападающих питерского СКА«Несколько недель назад я упоминал, что «Лас-Вегас» интересовался Шипачёвым и Дадоновым. Я не разговаривал с представителями «Голден Найтс», но оба свободных агента имеют солидные запросы. Первый запрос всегда должен быть высоким, и это даёт нам представление о том, как могут идти переговоры. Шипачёв, как полагают, ищет в НХЛ зарплату около $ 5,5 млн за сезон, Дадонов – около $ 3,5 млн. Будет любопытно увидеть, если какой-то клуб НХЛ увеличит эти цифры, я даже не говорю о сроках контракта», — отметил Фридман.У обоих российских форвардов, которые вместе со СКА продолжают борьбу за кубок Гагарина, заканчиваются контракты после окончания текущего сезона. Напомним, что в прошлом годупокинул ЦСКА и заключил однолетнее соглашение с «Монреалем» на $ 5,75 млн.