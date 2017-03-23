Канадская семья Радулова и кулинарные свершения Овечкиной

Галиевы на прогулке
В этом сезоне Станислав всё никак не может получать шанс в «Вашингтоне» и играет только за фарм-клуб «Херши Беарс». На прошлой неделе в Пенсильванию, где базируется команда Галиева, пришла настоящая зима. Хоккеист вместе с супругой Ольгой решил прогуляться в солнечный морозный день.
Уроки музыки для Шоу
У нападающего «Монреаля» Эндрю Шоу много увлечений. На днях 25-летний хоккеист учился играть на гитаре прямо в раздевалке. А учителем Шоу был австралийский кантри-певец Кит Урбан!
Семья Радулова из Квебека
Александр Радулов выставил фотографию с загадочной подписью: «Ужин с моей семьёй из Квебека». Когда Александру было 18 лет, он уехал играть в команду из юниорской лиги Квебека. Юного хоккеиста поселили в семью к Елене и Альберту, у них жили все русские, кто выступал за «Квебек». Радулов до сих пор поддерживает тёплые отношения со своей канадской семьёй.
>>> Сколько стоит Радулов? Канадские эксперты – о новом контракте россиянина
Выиграй свитер Бурмистрова
В НХЛ клубы чуть ли не каждую неделю проводят благотворительные акции. В рамках одной из них болельщики «Аризоны» могли выиграть свитер Александра Бурмистрова.
Праздник в семье Гальченюка
Алекс успевает не только шайбы за «Монреаль» забрасывать, но и с семьёй отрываться. На своей странице в «Инстаграме» хоккеист оставил поздравление сестре. «С днём рождения, лучшая сестра на свете!» — написал Гальченюк.
Супермен Ягр
Кажется, Яромир Ягр никогда не перестанет удивлять мир своими рекордами. К тому же в 45 лет хоккеист находится в феноменальной физической форме. Только посмотрите на эту груду мышц!
Возвращение Овечкина
Накануне Дня святого Патрика капитан «Вашингтона» прервал 10-матчевую безголевую серию. А 22 марта Александр стал третьей звездой игрового дня в НХЛ, набрав в матче с «Калгари» три очка.
>>> Настоящий монстр Овечкин и «однорукий бандит» Кросби
Застолья Якупова
У Наиля Якупова в «Инстаграме» что ни фотография, то вечеринка! Нападающий «Сент-Луиса» явно дома не скучает. Командный ужин — отличный способ в мужском коллективе обсудить насущные проблемы.
Селянне на лыжах
Завершив карьеру хоккеиста, Теему Селянне решил освоить все виды спорта. «Ох, мои ноги… Кажется, нужно кататься чаще, чем раз в год», — написал легендарный финн у себя в «инстаграме».
>>> Брызгалов – герой Анахайма, Селянне встретился с Федерером
Кулинарные свершения жён «столичных»
Жёны и подруги хоккеистов «Вашингтона» не скучают дома, а устраивают кулинарные баталии. Девушки собрались вместе и учились готовить разные вкусности. Наверняка Варвара Орлова и Анастасия Овечкина поделились рецептами борща с девушками.