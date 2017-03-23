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Прогнозы на финалы конференций розыгрыша Кубка Гагарина
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Предсказамус настрадал. Прогнозы на финалы конференций Кубка Гагарина

Свои прогнозы на финалы конференций СКА – «Локомотив» и «Магнитка» — «Ак Барс» делают журналисты и эксперты.
23 марта 2017, четверг. 17:30. Хоккей
>>> Предсказамус настрадал. Итоги второго раунда Кубка Гагарина

Накануне мы подводили итоги прогнозов на второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Куш сорвали те участника «Предсказамуса», кто ставил на «Локомотив» в серии с ЦСКА, а вот три остальные серии прошли более-менее ожидаемо. На очереди финалы конференций, а значит нас ждёт новая порция прогнозов. СКА сыграет с командой-сенсацией прошлой стадии из Ярославля, а «Ак Барс» постарается остановить действующего чемпиона из Магнитогорска. На этот раз за каждый угаданный исход серии участникам нашего конкурса будет полагаться 8 баллов, а ещё 4 они смогут заработать, если точно предскажут счёт. Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно заработать, – 24. Теоретически этого будет достаточно, чтобы разом подняться с последнего места на первое. Правда, для этого нужно, чтобы все остальные участники «Предсказамуса» ошиблись в своих прогнозах.

СКА — «Локомотив»


Вот, казалось бы, «Локомотив» преодолел два раунда плей-офф в блестящем стиле, попутно выбив из розыгрыша Кубка Гагарина мощный ЦСКА. Не просто команду, добравшуюся год назад до финала, но и победителя регулярного чемпионата, который закончился совсем недавно. ЦСКА был фаворитом свежим, не просроченным. По идее, победитель команды Дмитрия Квартальнова автоматически должен был перенять фаворитский статус. Если «железнодорожники» уложили на лопатки первую команду лиги, то почему бы не проделать то же самое со второй? Однако в ярославцев по-прежнему верят единицы. Всего шесть человек из всех участников «Предсказамуса» ставят на подопечных Алексея Кудашова.

>>> СКА – «Локомотив»: станет ли Кудашов серийным убийцей «армейцев»?

Любопытно проследить за тем, какие ставки делали те прогнозисты, кто не прогадал, отдав «Локомотиву» предпочтение в серии с ЦСКА. Дмитрий Ерыкалов и Даниил Сальников остались верны команде из Ярославля и, не сговариваясь, поставили на победу «железнодорожников» в семи играх. А вот Павел Лысенков и Александр Служаков, которые заметно поднялись в таблице благодаря ставке на ярославцев, на этот раз отдают предпочтение «армейцам». Обозреватель «Советского спорта» и вовсе считает, что команда, потрёпанная битвой с ЦСКА, возьмёт у СКА всего один матч. Зато громкий успех «Локомотива» привлёк тех, кто в предыдущем раунде не решился поставить на парней Кудашова. Среди них Алексей Лебедев из «МК», Руслан Васильев из «Бизнес-Онлайна» и корреспондент «Р-Спорт» Александр Рогулев. А вот в то, что «Локомотив» точь-в-точь повторит сценарий прошлого раунда, верит только редактор Sports.ru Антон Руднев. В целом же СКА – явный фаворит, но далеко не факт, что команде Олега Знарка удастся закончить серию в столь же сжатые сроки, что и с «Динамо».

«Металлург» Мг – «Ак Барс»


С «Магниткой» и «Ак Барсом» всё несколько проще. Обе команды прошли второй раунд достаточно предсказуемо, в каком-то роде даже буднично. Ну, это если отталкиваться от результатов нашего «Предсказамуса». На казанцев ставили даже вопреки тому, что преимущество домашней площадки принадлежало «Авангарду». То есть никакого переворота в умах прогнозистов быть не могло. Всё осталось на исходных позициях, а там магнитогорский «Металлург» — это сильнейшая команда Востока и коллектив, который дважды за три года брал кубок. Для того чтобы статус уральцев пошатнулся, нужна либо их серьёзная пробуксовка на ранних стадиях, либо нечеловеческая мощь казанцев. Первое условие – сразу мимо: «Магнитка» за два раунда отдала всего один матч и почти не давала поводов для критики. Что касается «Ак Барса», то пока они берут своё за счёт того, что превосходят соперников в организации игры, при этом сами не демонстрируют чего-то сверхъестественного.

Так что преимуществу «Магнитки» в умах наших прогнозистов удивляться не стоит. Никто, конечно, на сухую победу «сталеваров» не ставит, но вот Елена Кузнецова и омичи Антон Руднев и Лев Лукин верят в победу уральцев в пяти матчах. Чаще всего, всё-таки, фигурируют счета 4-2 и 4-3, причём в обе стороны, так что есть призрачная надежда на то, что мы наконец-то увидим хотя бы одну семиматчевую серию в этом плей-офф. Чем же руководствуются лидер общего зачёта Максим Замятин, один из его ближайших преследователей Александр Служаков и их единомышленники, рискнувшие поставить на «Ак Барс»? Магнитогорцев за последние четыре года в масштабе не отдельно взятой игры, а целой серии, обыгрывала только «Сибирь» Андрея Скабелки. Новосибирцы играли жёстко, но дисциплинированно, буквально съев звено Коваржа в равных составах. Так же против «Магнитки» сегодня способен сыграть только «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА Кубок Гагарина
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