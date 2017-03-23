Херсли забивал тем, на чём сидел в Ярославле. Чумовое спасение СКА!

Вместо Козуна – Кадейкин. Панин помог СКА?
К тому, что в первом матче западного финала не сыграют Павел Дацюк и Вячеслав Войнов, все были готовы. Харийс Витолиньш не стал напускать тумана, открыто заявив об этом журналистам. Да и какой-то трагедии из этого в Санкт-Петербурге не делали. Пусть и идёт речь об игроках, у которых на двоих четыре Кубка Стэнли, выход в финал конференции «армейцы» оформили без них. А вот отсутствие Брендона Козуна стало неприятным сюрпризом как для ярославских болельщиков, так и для нейтральных зрителей, которые получают эстетическое удовольствие от игры легионерского звена «Локомотива». Напомним, что Козун, как и его напарник по звену Тальбо, стал жертвой Григория Панина – защитника ЦСКА, который за беспредел в последнем матче серии получил восьмиматчевую дисквалификацию. Ожидается, что Козун вернётся на лёд к субботнему матчу, а пока в первом звене его заменил Александр Кадейкин. Панин же невольно помог принципиальным соперникам, с которыми сам не раз зарубался кость в кость, разрушив ударную тройку «Локомотива».
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Дергачёв помогал Воробьёву, а Тихонов не использовал шанс
Два месяца, два раунда Кубка Гагарина и в общей сложности девять матчей плей-офф пропустил Виктор Тихонов. Мы потихоньку начали забывать, что этот форвард есть в колоде Олега Знарка. А ведь не так давно он под руководством главного тренера СКА становился лучшим форвардом чемпионата мира в Минске, а годом ранее был лучшим бомбардиром «армейцев» в розыгрыше Кубка Гагарина. Даже учитывая не лучшую форму Тихонова, удивляло, что игрок, считавшийся любимчиком Знарка, не попадал под ротацию. И вот, Знарок всё-таки предоставил ему шанс. Виктор появился в четвёртом звене, заменив в составе Дергачёва. Молодой форвард петербуржцев в это время бился в Тюмени, пытаясь помочь Петру Воробьёву сравнять счёт в серии с «Рубином». Даргачёв в итоге очков за фарм-клуб не набрал, но «СКА-Нева» сравняла счёт в серии, а Тихонов отметился тем, что во втором периоде вынудил Якуба Накладала нарушить на себе правила, но главное его появление в кадре – это голевой пас Петри Контиолы на пустые ворота в случае с третьим голом гостей. Человеком, который не смог накрыть финна, был именно Тихонова. Что-то нам подсказывает, что Виктор надолго вернётся в запас.
Нервное начало серии – фирменный почерк СКА?
От такой команды как СКА, где даже в четвёртом звене – большие мастера, ждёшь мощного старта, лавинных атак, но никак не нервотрёпки, которую «армейцы» устраивают себе и своим болельщикам. Так было в стартовых матчах серии с «Динамо». Петербуржцы порой действовали просто безобразно, а то, что бело-голубые простили их во второй игре, впору принимать за счастливый случай. Вот и начало матча с «Локомотивом» сложилось для хозяев на удивление нервно. При нулях на табло подопечные Знарка совершали необъяснимое количество потерь в своей зоне. Патрик Херслиподарил шайбу Максу Тальбо, грубую ошибку допустил и другой экс-«железнодорожник» Егор Яковлев. Правда, в ответной атаке уже сам Яковлев мог отправить шайбу в ворота с паса Шипачёва, но промахнулся. В целом же, бросалось в глаза, что петербуржцам недостаёт концентрации.
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Все смотрели на Херсли, а забивал Коскиранта
Чуть ли не все шансы, которые были у «Локомотива» за первый период, уместились в отрезок, когда команды играли в формате «4 на 4». Пока Артём Зуб и Эмиль Галимов отбывали свои двухминутные удаления, а на площадке свободного пространства было больше обычного, подопечные Алексея Кудашова охотно ловили звёздного соперника на беспечности. Но стоило предоставить хозяевам численное преимущество, как в гости к ярославцам постучались неприятности. На реализацию лишнего у СКА вышел Патрик Херсли — самый результативный защитник «армейцев» в этом розыгрыше Кубка Гагарина и тот самый легионер, которому так и не нашли применение в Ярославле. Понятно, что к защитнику с таким броском – всегда особое внимание. Но в то же время наличие Херсли на площадке – отличный отвлекающий манёвр. Пока игроки «Локомотива» пристально следят за богатырским замахом шведа, у его партнёров развязаны руки. Так, собственно, и произошло. Херсли сторожил синюю линию, а в это время Ярно Коскиранта подставлял клюшку под наброс Антона Белова. Экс-защитник «Локомотива» очков за этот гол в большинстве не получил, но и чувствовать себя безучастным не должен.
Судьи не стали ломать игру, удаляя Любушкина до конца
«Локомотив» за первый период собрал восемь минут штрафа – это слишком много, когда играешь со СКА. По сути, ярославцы наступали на грабли московского «Динамо». И если первые три удаления не вызывают вопросов, то нарушение Ильи Любушкина под занавес периода стало объектом для споров. Защитник «Локомотива» пытался провести силовой приём на Никите Гусеве и вряд ли планировал нанести форварду СКА травму. Однако маневренный Гусев резко изменил направление, подставился под Любушкина и в результате сильно ударился о борт. Что это: две минуты? Или 5+20? А может, удаления и не было вовсе? Судьи, к их чести, выбрали оптимальное решение, выписав Любушкину малый штраф. Арбитры не стали ломать игру, тем более, что Гусев, немного подержав лёд на шее, вышел в следующей же смене. Удали они защитника «Локомотива» до конца игры – не избежать было бы тирады Кудашова подобно той, что Дмитрий Квартальнов выдал в адрес Макса Тальбо.
Свисток для «Локомотива» как стоп-кран?
Ярославцам нужно было отыгрываться, но они никак не могли попасть в темп игры. Чтобы поймать кураж – нужно подержать шайбу, пристреляться. Возможности для этого у команды Кудашова, в общем-то, не было. Где-то по собственной вине, где-то из-за излишней придирчивости судей, гости добрую половину второго периода провели в неполном составе. Необязательно в меньшинстве: после того, как Рафиков сцепился с Кетовым, а Пашнин пытался добраться до Широкова, команды играли в уже привычном формате «4 на 4». Постоянные судейские свистки разрывали игру, словно бумажный лист на много-много маленьких кусочков. Для «Локомотива» каждая остановка встречи была сродни стоп-крану на пути к тому, чтобы сравнять счёт.
Аверин перевернул всё с ног на голову
И ведь не скажешь, что как только пошла игра в равных составах – «Локомотив» тут же завладел инициативой. Ярославцы толком не успели прибрать игру к рукам, как повели в счёте! Гости дважды застали СКА врасплох, проведя быстрые атаки, ставшие голевыми. Пас Рафикова – моментальное переправление Аверина – чёткий выход один на один Лугина — 1:1! Среднюю зону «железнодорожники» прошли как по нотам, явно отрабатывая такой манёвр на тренировках. Не прошло и трёх минут, как Аверин из подносчика снарядов перевоплотился в снайпера. Проникая в зону СКА, он вроде бы особо не угрожал воротам, но бросив с кистей – попал в клюшку Белова, а шайба от того скакнула за спину Коскинену. Удача, которая дважды оказывалась на стороне «Локомотива» в виде звенящих штанг, вновь сыграла за гостей. Петербуржцев же погубило то, чего так побаивался перед стартом серии Харийс Витолиньш – стремительные контратаки «Локомотива».
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Херсли забил и разозлил «Локомотив»!
Гол Херсли в начале второго периода был кинематографичным. Ну кто не любит истории о мстителе, который наконец-то настигает своего обидчика? Патрик могучим щелчком от синей линии напомнил Кудашову о том, для чего его когда-то приглашали в «Локомотив». Этот гол мог стать переломным, если бы игроки СКА не побежали добивать раненого зверя. Вместо того, чтобы сыграть с холодной головой, «армейцы» попытались выйти вперёд, но вместо этого пропустили две шайбы за 47 секунд! Это тоже достойно экранизации. «Локомотив» в эти минуты напоминал какого-нибудь мифического монстра, который спал тысячелетиями, но вдруг проснулся на горе человечества. Контиола с Тальбо разыграли гениальную комбинацию, словно пытаясь доказать, что для того, чтобы плести кружева, им вовсе не нужен Козун. А уже в следующей смене СКА провалился на смене, позволив Денису Мосалёву отличиться в быстром прорыве. Херсли в наивной попытке стать героем разозлил «Локомотив».
СКА совершил чудо, но не фолил ли Коскиранта?
Когда за четыре минуты до конца при счёте 3:4 Сергей Широков откровенно психовал и схватил удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой, казалось, что это всё. Кудашов на реализацию большинства даже выпустил молодёжное звено, настолько главный тренер «Локомотива» был уверен в себе. Даже после того, как Широков отбыл наказание, ярославцы держали шайбу и не позволяли Коскинену смениться. Секундомер отсчитывал последние мгновения матча, «железнодорожники» никак не могли вывести шайбу из зоны, а Коскиранта под корень срубает Кронвалля. Судьи решили не свистеть нарушение питерскому финну, дали СКА довести штурм до конца, и хозяева ухватились за этот шанс! Всё тот же Коскиранта, который пару секунд назад пластался в попытках выцарапать шайбу, с нескольких метров вогнал её ворота, занимаемые Суднициным. Петербуржцы за глазах переполненного Ледового спаслись за 10 секунд до сирены!
Всё решил комичный рикошет от Херсли
В овертайме каждая команда прошла своё испытание. «Локомотив» две минуты отбивался в меньшинстве из-за удаления Галимова, а СКА был вынужден впервые в этом плей-офф выпустить Игоря Шестёркина. Проблемы с амуницией отправили Коскинена на лавку, а после броска Контиолы, казалось, не справился бы ни финн, ни его сменщик. Шестёркина спасла штанга! Дома, как известно, помогают не только стены, но и каркас ворот, а также всякого рода рикошеты. Всего через минуту после попадания гостей в штангу момент возник у Ковальчука, а героем Петербурга стал Никита Гусев, играючи обыгравший всё того же Галимова. Помог же ему Херсли – самый заметный игрок на площадке. Если бы не рикошет от места, на котором Патрик всего полгода назад просиживал лавку «Локомотива», этого гола могло и не быть. СКА начинает с героической и отчасти комичной победы!