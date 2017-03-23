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Херсли забивал тем, на чём сидел в Ярославле. Чумовое спасение СКА!

В первом матче серии с «Локомотивом» СКА спасся за 10 секунд до сирены и одержал победу в овертайме благодаря рикошету от Патрика Херсли.