Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок Гагарина. Финал Запада. СКА – «Локомотив»
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Херсли забивал тем, на чём сидел в Ярославле. Чумовое спасение СКА!

В первом матче серии с «Локомотивом» СКА спасся за 10 секунд до сирены и одержал победу в овертайме благодаря рикошету от Патрика Херсли.
23 марта 2017, четверг. 23:15. Хоккей

Вместо Козуна – Кадейкин. Панин помог СКА?


К тому, что в первом матче западного финала не сыграют Павел Дацюк и Вячеслав Войнов, все были готовы. Харийс Витолиньш не стал напускать тумана, открыто заявив об этом журналистам. Да и какой-то трагедии из этого в Санкт-Петербурге не делали. Пусть и идёт речь об игроках, у которых на двоих четыре Кубка Стэнли, выход в финал конференции «армейцы» оформили без них. А вот отсутствие Брендона Козуна стало неприятным сюрпризом как для ярославских болельщиков, так и для нейтральных зрителей, которые получают эстетическое удовольствие от игры легионерского звена «Локомотива». Напомним, что Козун, как и его напарник по звену Тальбо, стал жертвой Григория Панина – защитника ЦСКА, который за беспредел в последнем матче серии получил восьмиматчевую дисквалификацию. Ожидается, что Козун вернётся на лёд к субботнему матчу, а пока в первом звене его заменил Александр Кадейкин. Панин же невольно помог принципиальным соперникам, с которыми сам не раз зарубался кость в кость, разрушив ударную тройку «Локомотива».

→ Без Дацюка, но с Козуном? Как СКА и «Локомотив» готовятся к финалу Запада

Дергачёв помогал Воробьёву, а Тихонов не использовал шанс


Два месяца, два раунда Кубка Гагарина и в общей сложности девять матчей плей-офф пропустил Виктор Тихонов. Мы потихоньку начали забывать, что этот форвард есть в колоде Олега Знарка. А ведь не так давно он под руководством главного тренера СКА становился лучшим форвардом чемпионата мира в Минске, а годом ранее был лучшим бомбардиром «армейцев» в розыгрыше Кубка Гагарина. Даже учитывая не лучшую форму Тихонова, удивляло, что игрок, считавшийся любимчиком Знарка, не попадал под ротацию. И вот, Знарок всё-таки предоставил ему шанс. Виктор появился в четвёртом звене, заменив в составе Дергачёва. Молодой форвард петербуржцев в это время бился в Тюмени, пытаясь помочь Петру Воробьёву сравнять счёт в серии с «Рубином». Даргачёв в итоге очков за фарм-клуб не набрал, но «СКА-Нева» сравняла счёт в серии, а Тихонов отметился тем, что во втором периоде вынудил Якуба Накладала нарушить на себе правила, но главное его появление в кадре – это голевой пас Петри Контиолы на пустые ворота в случае с третьим голом гостей. Человеком, который не смог накрыть финна, был именно Тихонова. Что-то нам подсказывает, что Виктор надолго вернётся в запас.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
23 марта 2017, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 4 1:0, 0:2, 3:2, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Коскиранта (Широков, Белов) – 06:54 (5x4), 1:1 – Лугин (Рафиков, Аверин) – 34:09 (5x5), 1:2 – Аверин (Коледов, Любушкин) – 36:22 (5x5), 2:2 – Херсли (Шипачёв, Дадонов) – 45:31 (5x5), 2:3 – Тальбо (Контиола) – 46:34 (5x5), 2:4 – Мосалёв (Апальков, Галимов) – 47:21 (5x5), 3:4 – Гусев (Херсли, Шипачёв) – 55:03 (5x4), 4:4 – Коскиранта (Херсли, Белов) – 59:50 (6x5), 5:4 – Херсли (Шипачёв, Гусев) – 72:51 (5x5)

Нервное начало серии – фирменный почерк СКА?


От такой команды как СКА, где даже в четвёртом звене – большие мастера, ждёшь мощного старта, лавинных атак, но никак не нервотрёпки, которую «армейцы» устраивают себе и своим болельщикам. Так было в стартовых матчах серии с «Динамо». Петербуржцы порой действовали просто безобразно, а то, что бело-голубые простили их во второй игре, впору принимать за счастливый случай. Вот и начало матча с «Локомотивом» сложилось для хозяев на удивление нервно. При нулях на табло подопечные Знарка совершали необъяснимое количество потерь в своей зоне. Патрик Херслиподарил шайбу Максу Тальбо, грубую ошибку допустил и другой экс-«железнодорожник» Егор Яковлев. Правда, в ответной атаке уже сам Яковлев мог отправить шайбу в ворота с паса Шипачёва, но промахнулся. В целом же, бросалось в глаза, что петербуржцам недостаёт концентрации.

→ СКА – «Локомотив»: станет ли Кудашов серийным убийцей «армейцев»?

Все смотрели на Херсли, а забивал Коскиранта


Чуть ли не все шансы, которые были у «Локомотива» за первый период, уместились в отрезок, когда команды
играли в формате «4 на 4». Пока Артём Зуб и Эмиль Галимов отбывали свои двухминутные удаления, а на площадке свободного пространства было больше обычного, подопечные Алексея Кудашова охотно ловили звёздного соперника на беспечности. Но стоило предоставить хозяевам численное преимущество, как в гости к ярославцам постучались неприятности. На реализацию лишнего у СКА вышел Патрик Херсли — самый результативный защитник «армейцев» в этом розыгрыше Кубка Гагарина и тот самый легионер, которому так и не нашли применение в Ярославле. Понятно, что к защитнику с таким броском – всегда особое внимание. Но в то же время наличие Херсли на площадке – отличный отвлекающий манёвр. Пока игроки «Локомотива» пристально следят за богатырским замахом шведа, у его партнёров развязаны руки. Так, собственно, и произошло. Херсли сторожил синюю линию, а в это время Ярно Коскиранта подставлял клюшку под наброс Антона Белова. Экс-защитник «Локомотива» очков за этот гол в большинстве не получил, но и чувствовать себя безучастным не должен.

Судьи не стали ломать игру, удаляя Любушкина до конца


«Локомотив» за первый период собрал восемь минут штрафа – это слишком много, когда играешь со СКА. По сути, ярославцы наступали на грабли московского «Динамо». И если первые три удаления не вызывают вопросов, то нарушение Ильи Любушкина под занавес периода стало объектом для споров. Защитник «Локомотива» пытался провести силовой приём на Никите Гусеве и вряд ли планировал нанести форварду СКА травму. Однако маневренный Гусев резко изменил направление, подставился под Любушкина и в результате сильно ударился о борт. Что это: две минуты? Или 5+20? А может, удаления и не было вовсе? Судьи, к их чести, выбрали оптимальное решение, выписав Любушкину малый штраф. Арбитры не стали ломать игру, тем более, что Гусев, немного подержав лёд на шее, вышел в следующей же смене. Удали они защитника «Локомотива» до конца игры – не избежать было бы тирады Кудашова подобно той, что Дмитрий Квартальнов выдал в адрес Макса Тальбо.

Свисток для «Локомотива» как стоп-кран?


Ярославцам нужно было отыгрываться, но они никак не могли попасть в темп игры. Чтобы поймать кураж – нужно подержать шайбу, пристреляться. Возможности для этого у команды Кудашова, в общем-то, не было. Где-то по собственной вине, где-то из-за излишней придирчивости судей, гости добрую половину второго периода провели в неполном составе. Необязательно в меньшинстве: после того, как Рафиков сцепился с Кетовым, а Пашнин пытался добраться до Широкова, команды играли в уже привычном формате «4 на 4». Постоянные судейские свистки разрывали игру, словно бумажный лист на много-много маленьких кусочков. Для «Локомотива» каждая остановка встречи была сродни стоп-крану на пути к тому, чтобы сравнять счёт.

Аверин перевернул всё с ног на голову


И ведь не скажешь, что как только пошла игра в равных составах – «Локомотив» тут же завладел инициативой. Ярославцы толком не успели прибрать игру к рукам, как повели в счёте! Гости дважды застали СКА врасплох, проведя быстрые атаки, ставшие голевыми. Пас Рафикова – моментальное переправление Аверина – чёткий выход один на один Лугина — 1:1! Среднюю зону «железнодорожники» прошли как по нотам, явно отрабатывая такой манёвр на тренировках. Не прошло и трёх минут, как Аверин из подносчика снарядов перевоплотился в снайпера. Проникая в зону СКА, он вроде бы особо не угрожал воротам, но бросив с кистей – попал в клюшку Белова, а шайба от того скакнула за спину Коскинену. Удача, которая дважды оказывалась на стороне «Локомотива» в виде звенящих штанг, вновь сыграла за гостей. Петербуржцев же погубило то, чего так побаивался перед стартом серии Харийс Витолиньш – стремительные контратаки «Локомотива».

→ «Локомотив» может сотворить чудо». Эксперты — о финалах Запада и Востока

Херсли забил и разозлил «Локомотив»!


Гол Херсли в начале второго периода был кинематографичным. Ну кто не любит истории о мстителе, который наконец-то настигает своего обидчика? Патрик могучим щелчком от синей линии напомнил Кудашову о том, для чего его когда-то приглашали в «Локомотив». Этот гол мог стать переломным, если бы игроки СКА не побежали добивать раненого зверя. Вместо того, чтобы сыграть с холодной головой, «армейцы» попытались выйти вперёд, но вместо этого пропустили две шайбы за 47 секунд! Это тоже достойно экранизации. «Локомотив» в эти минуты напоминал какого-нибудь мифического монстра, который спал тысячелетиями, но вдруг проснулся на горе человечества. Контиола с Тальбо разыграли гениальную комбинацию, словно пытаясь доказать, что для того, чтобы плести кружева, им вовсе не нужен Козун. А уже в следующей смене СКА провалился на смене, позволив Денису Мосалёву отличиться в быстром прорыве. Херсли в наивной попытке стать героем разозлил «Локомотив».

СКА совершил чудо, но не фолил ли Коскиранта?


Когда за четыре минуты до конца при счёте 3:4 Сергей Широков откровенно психовал и схватил удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой, казалось, что это всё. Кудашов на реализацию большинства даже выпустил молодёжное звено, настолько главный тренер «Локомотива» был уверен в себе. Даже после того, как Широков отбыл наказание, ярославцы держали шайбу и не позволяли Коскинену смениться. Секундомер отсчитывал последние мгновения матча, «железнодорожники» никак не могли вывести шайбу из зоны, а Коскиранта под корень срубает Кронвалля. Судьи решили не свистеть нарушение питерскому финну, дали СКА довести штурм до конца, и хозяева ухватились за этот шанс! Всё тот же Коскиранта, который пару секунд назад пластался в попытках выцарапать шайбу, с нескольких метров вогнал её ворота, занимаемые Суднициным. Петербуржцы за глазах переполненного Ледового спаслись за 10 секунд до сирены!

Всё решил комичный рикошет от Херсли


В овертайме каждая команда прошла своё испытание. «Локомотив» две минуты отбивался в меньшинстве из-за удаления Галимова, а СКА был вынужден впервые в этом плей-офф выпустить Игоря Шестёркина. Проблемы с амуницией отправили Коскинена на лавку, а после броска Контиолы, казалось, не справился бы ни финн, ни его сменщик. Шестёркина спасла штанга! Дома, как известно, помогают не только стены, но и каркас ворот, а также всякого рода рикошеты. Всего через минуту после попадания гостей в штангу момент возник у Ковальчука, а героем Петербурга стал Никита Гусев, играючи обыгравший всё того же Галимова. Помог же ему Херсли – самый заметный игрок на площадке. Если бы не рикошет от места, на котором Патрик всего полгода назад просиживал лавку «Локомотива», этого гола могло и не быть. СКА начинает с героической и отчасти комичной победы!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Локомотив ХК СКА Егор Аверин Патрик Херсли Ярно Коскиранта
Новости. Хоккей
23 марта 2017, четверг
23:17 Зуб: возможно, сказалось то, что пауза у «Локомотива» была поменьше
23:10 Пресс-конференция Знарка и Кудашова после 1-го матча серии СКА — «Локомотив»
23:10 Коскиранта: второй гол «Локомотиву» — один из самых запоминающихся в карьере
23:05 Баннеры болельщиков, «космонавт» на трибуне и другие фото с матча СКА — «Локо»
22:59 ЦСКА расторг контракт с Дмитрием Квартальновым
22:52 СКА отыгрался со счёта 2:4 и вырвал победу у «Локомотива» в первом матче серии
22:39 Фер: возможно, клубы НХЛ смогут сами решать, ехать ли их игрокам на ОИ
22:08 Форвард «Дэвилз» Тейлор Холл пропустит ЧМ-2017
21:45 Занковец: пока нет ясности по новому контракту с «Барысом», обсудим после ЧМ
21:20 «Миннесота» подписала контракт с победителем МЧМ-2017
20:57 Мутко: Олимпиада — топовый турнир, который с точки зрения значимости повыше НХЛ
20:31 «Рубин» уступил в овертайме «СКА-Неве», общий счёт в серии стал 3-3
20:05 Форвард «Торонто» Фер может пропустить оставшуюся часть чемпионата
19:37 Форвард «Ванкувера» Голдобин восстановился и сыграет с «Сент-Луисом»
19:37 Назаров: мечтал играть на пианино, но в музыкальную школу не взяли из-за голоса
19:09 Защитник «Флориды» Экблад пропустит матч с «Аризоной»
18:42 Составы СКА и «Локомотива» на первый матч серии: Дацюк и Козун не сыграют
18:33 Овечкин: Беттмэн говорил те же слова и перед Сочи-2014. Игроки хотят в Пхёнчхан
18:20 Кэссиди: каждый сезон — отдельная история, и «Бостон» хочет написать собственную
17:51 Калинин: обидно за болельщиков «Авангарда», это проблема менеджмента клуба
17:35 «Айлендерс» вернули вратаря Галака из фарм-клуба
17:14 Е. Григоренко: времени на раскачку у меня нет, впереди финал конференции
16:48 ДеБур: Бёрнс бы солгал, если бы сказал, что его не волнует спад результивности
16:32 Вратарь «Монреаля» Прайс может пропустить матч с «Каролиной» из-за недомогания
16:15 Нэш: в плей-офф «Рейнджерс» будут обязаны выигрывать дома
15:56 Агент Гаврикова: «Коламбус» официально предложил Владиславу контракт
15:49 Источник: нападающий «Эдмонтона» Антон Ландер перейдёт в «Ак Барс»
15:49 Заместитель гендиректора «Адмирала» Гаджиев станцевал лезгинку на коньках
15:21 Саад: «Коламбус» весь сезон быстро оправлялся от поражений
14:47 Э. Карлссон: НХЛ нанесёт большой ущерб хоккею, если не отпустит нас на ОИ
14:26 Маклеллан: Тальбо — последний, кем можно быть недовольным из-за матча с «Дакс»
14:08 «Трактор» сыграет с любительскими командами Челябинской области
13:46 П. Форсберг: наш школьный тренер заставлял нас бросать, как Кросби, одной рукой
13:38 Дубровский: в сезоне-2016/17 «Трактор» выполнил задачу и сделал шаг вперёд
13:33 Бёрнсайд: Овечкин и прочие «перебежчики» — головная боль для Беттмэна
13:17 В штаб Кинэна в «Куньлуне» хотят войти многие североамериканские тренеры
12:57 Раймо Сумманен во время матча плей-офф обозвал тренера соперника педофилом
12:29 Кинэн: топ-клубы КХЛ играют на уровне средних команд НХЛ
12:15 Защитнику «Торонто» Полаку грозит дисквалификация за толчок на борт Бьёркстранда
12:03 Игроки «Автомобилиста» устроят массовое катание с болельщиками
11:54 Лэдд: два очка «Айлендерс» важнее, чем мой 20-й гол в сезоне
11:40 Миллер: так вышло, что «Рейнджерс» чаще выигрывают на выезде, чем дома
11:32 Фолиньо: Бобровский получает удовольствие от игры, за ним приятно наблюдать
11:04 Уэйт: «Айлендерс» должны попасть в плей-офф, там мы будем серьёзным соперником
10:49 Мужской ХК «Град» разгромил женскую сборную России в товарищеском матче
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет обладателем кубка Гагарина - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+