Знарок рассказал, что случилось с Коскиненом, а Кудашов посетовал на ошибки

«У СКА много брака, а у Коскинена шнурок порвался»

«Никогда не сдавайся — увидишь, как сдаются другие», — такая надпись красовалась на футболках игроков «Локомотива». Ярославцы вышли на сухую разминку почти за два часа до начала матча.среди них не было, оба хоккеиста, как и прогнозировалось, в состав на первый матч со СКА не попали.Болельщики обеих команд задолго до стартового свистка начали собираться у Ледового. Фанаты СКА и «Локомотива» были настроены дружелюбно — обнимались, вместе фотографировались, как будто бы не их команды через два часа будут сражаться на льду. Встречались и дети в свитерах с фамилией «Плотников», словно Сергей и не уходил из «Локомотива» в 2015 году.На разогреве перед игрой на арене играла песня группы Любэ «Солдат», ставшая чуть ли не гимном СКА в этом плей-офф. Фанаты питерцев развернули баннер в поддержку родной команды, напомнив сопернику, что «Витязь» и «Динамо» уже были биты «армейцами» в матчах на вылет.На первый матч финала Западной конференции пожаловало много важных гостей. Компанию руководству СКА в лицесоставил президент ИИХФ, глава КХЛи председатель правления «Газпрома». В ложе напротив разместились футболисты «Зенита».вместе с семьёй пришли поболеть за петербуржцев.По ходу встречи на трибунах вывешивали много разных свитеров и плакатов, но самый важный был размещён на секторе СКА. Петербургские болельщики почтили память известного тренера и комментатора Сергея Гимаева, ушедшего из жизни 18 марта.Зрители Ледового увидели много голов, только в третьем периоде соперники забили пять шайб, а Коскиранта сравнял счёт за 10 секунд до финальной сирены и перевёл игру в овертайм. «Ой, а я уже домой собралась», — расстроенно сказала женщина, продающая программки на матч. «Папа, мне же завтра в школу!» — лепетал мальчик лет восьми. «Артём, забудь!» — отвечал сыну мужчина в свитере Ковальчука. В овертайме победную шайбу забросил Патрик Херсли, став героем встречи.Главные тренеры команд на послематчевой пресс-конференции были крайне лаконичны.— Первая игра. Перерывчик был. Немножко брака было, а так всех с победой, — отметил— У него просто шнурок прорвался.— Они играли не только на контратаках. Внимательно смотрите хоккей. Много брака было, первая игра после перерыва.— Я думаю, интересная игра, которая понравилась зрителями, — поделился мнением. — Голы красивые были. Совершили ошибки, которые привели к пропущенным шайбам, из-за которых проиграли.— Не сложно было, все были готовы.— Эти повторы: зашла шайба или нет, они сами смотрят. Если загорается жёлтая лампочка на судейском столике, значит было какое-то действие. А тут ничего не было.