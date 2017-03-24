ЦСКА без главного тренера. Где окажется Квартальнов, и кто его заменит?

Чудесное спасение СКА

«Коламбус» сделал предложение Гаврикову

Агент Гаврикова: «Клуб «Коламбус» сделал официальное контрактное предложение Владиславу Гаврикову. Принимать решение игрок будет после завершения сезона Континентальной хоккейной лиги».

Нападающий «Эдмонтона» Антон Ландер пополнит состав «Ак Барса»

Раймо Сумманен обозвал тренера команды-соперника педофилом

Бывший наставник «Авангарда», работающий сейчас помощником тренера в «Эспоо», назвал своего коллегу из соперничающей команды Антти Кархулу педофилом.

ЦСКА расторг контракт с Квартальновым

Дмитрий Вячеславович возглавлял «армейскую» команду с апреля 2014 года. Под его руководством ЦСКА стал чемпионом России и трижды подряд завоёвывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова.

Одним из главных вопросов, которым задавались болельщики перед первой игрой в финале Запада, был вопрос о присутствии в составе обеих команд их лидеров:. Оба нападающих, которые получили повреждения в предыдущих сериях, остались вне заявки на матч.Первый период, как водится, прошёл при преимуществе питерских «армейцев». Командасходу взяла инициативу в свои руки, и её голевое воплощение не заставило себя ждать.на седьмой минуте открыл счёт. Подвело «Локомотив» удаление. Вообще, по ходу первых двух периодов гости удалялисьне то чтобы много, но шансов реализовать численное преимущество у СКА было достаточно. И здесь в какой-то мере можно сказать, что ярославцам повезло с тем, что к середине матча они проигрывали всего 0:1. Но не всё было так беспросветно для команды. Временами ей удавалось напрягать питерскую оборону своими контрвыпадами.Начало второго периода «Локомотив», вопреки своему плану на игру, проводил, в основном, в меньшинстве. И оборона «железнодорожников» выдержала это испытание. Ближе к середине периода у ворот Судницина произошла массовая заварушка, после которой команды стали действовать немного спокойнее. А ярославцы до второго периода смогли не только сравнять счёт, но даже выйти вперёд. Сначалаворвался в зону СКА, получил шайбу после аккуратного подправления Аверина из средней зоны и поразил угол ворот Коскинена. А спустя несколько минут уже сам Аверин вывел свою команду в лидеры.Третий период, как этого следовало ожидать, начался с атак СКА, и довольно быстро они принесли результат.нанёс бросок из угла зоны, и шайба влетела в ворота, никого не задев на своём пути. А дальше события стали развиваться с калейдоскопической быстротой. Если бы кто-нибудь после второй заброшенной шайбы СКА сказал, что через две минуты «Локомотив» будет вести со счётом 4:2, на него бы посмотрели, как на сумасшедшего. Но на деле так и получилось. Сначала легионерское звено ярославцев в ходе контратаки разыграло отличную комбинацию, в ходе которой Максим Тальбобыл был выведен на ударную позицию. Канадец оказался точен. А ещё через минутуудачно накатил на дальнюю штангу, получил пас от Апалькова и поставил СКА на грань поражения. Разумеется, «армейцы» сдаваться не собирались, иза несколько минут до конца третьего периода сократил разрыв в счёте, прошив своим броском Судницина. А за десять секунд до конца периода хозяева и вовсе спаслись. Героем для команды стал открывший счёт Коскиранта.По ходу овертайма хозяева были вынуждены поменять вратаря. У Коскинена возникли проблемы с амуницией, и его место занял Шестёркин, для которого это был дебют в матчах Кубка Гагарина. И почти сразу же у его ворот возник опаснейший момент – после броска Контиолы шайба попала сначала в одну штангу, потом в другую, а затем выскочила в поле. К сожалению для ярославцев, в скором времени сработала старая поговорка: «Не забиваешь ты – забивают тебе». Никита Гусев развернул оппонента на левом фланге, прошёл к воротам и кистевым броском с рикошетом от Патрика Херсли принёс победу хозяевам. 1-0 – в серии повёл СКА.Защитник ярославского «Локомотива»получил контрактное предложение от клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил агент игрока«Клуб «Коламбус» сделал официальное контрактное предложение Владиславу Гаврикову. Принимать решение игрок будет после завершения сезона Континентальной хоккейной лиги», — сказал Милстэйн.Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года в шестом раунде под общим 159-м номером. Действующий контракт 21-летнего защитника с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Гавриков проводит третий сезон в КХЛ, в 132 матчах за «Локомотив» защитник набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «+31».Как сообщает «Спорт-Экспресс», шведский нападающий «Эдмонтон Ойлерз»продолжит свою карьеру в составе «Ак Барса». По данным издания, стороны достигли предварительной договорённости о подписании контракта. По условиям соглашения швед станет одним из самых высокооплачиваемых легионеров КХЛ. Официально о переходе будет объявлено по окончании сезона – сейчас Ландер выступает за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ. В нынешнем сезоне 25-летний центральный нападающий провёл 22 матча в НХЛ, набрав в них 4 (1+3) очка. За шесть сезонов в Северной Америке в его активе 215 игр в НХЛ, в которых он набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности «-41».Неприятный и скандальный эпизод произошёл во время матча плей-офф второй финской лиги между «Эспоо» и «Кокколой». Бывший наставник «Авангарда», работающий сейчас помощником тренера в «Эспоо», назвал своего коллегу из соперничающей командыпедофилом.«Нельзя представить что-то хуже этого. Он перешёл все допустимые границы. Эмоции — часть игры, и случаются перепалки, но в этот раз всё было слишком ожесточённо. Многие мои друзья уже предлагали мне начать разбирательство по этому случаю. Я допускаю такое развитие событий, но не сейчас, потому что плей-офф ещё идёт.Сумманен не извинился за свои слова, по крайней мере пока. Не знаю, жду ли я извинений. У меня складывается впечатление, что Сумманен никогда не просил прощения за что бы то ни было. Если он извинится, искренне раскается в своих словах, моё отношение к этому инциденту поменяется», — сказал Кархула.Главный тренер ЦСКАрасторг контракт с клубом по обоюдному согласию, информирует официальный сайт команды. Дмитрий Вячеславович возглавлял «армейскую» команду с апреля 2014 года. Под его руководством ЦСКА стал чемпионом России и трижды подряд завоёвывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне ЦСКА проиграл во втором раунде Кубка Гагарина «Локомотиву» (2-4).Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе со стороны ЦСКА к