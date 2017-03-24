Сын – за отца. Сергей Гимаев-младший в роли эксперта на матче КХЛ

«Как забивать Коскинену? Надо бросать от красной линии, как Кутейкин»

«Хоккей – это эмоции, а не поставленный сюжет»

Отец подошёл бы к каждому из нас, постучал бы по плечу и сказал: «Жизнь продолжается».

«Не могу категорично сказать, было ли удаление у Коскиранты»

Стартовый гол хозяев, наверное, это наигранная комбинация, потому что наброс от Белова Коскиранта ждал. Он стучал клюшкой, показал: «Бросай, я жду её».

«Я сегодня здесь, потому что отец бы очень обрадовался, если бы именно я занял его место в эфире. Хочется закрыть глаза, открыть и увидеть, что это какой-то страшный сон и мираж. Но это жизнь. Отец подошёл бы к каждому из нас, постучал бы по плечу и сказал: «Жизнь продолжается». Он любил жить, радовался каждому дню. Мы должны этому у него научиться», — с такими словами обратился к телевизионной аудитории. Сын Сергея Наильевича, с которым вся хоккейная семья простилась на днях, занял место своего отца в телеэфире на стартовой игре финала Западной конференции между СКА и «Локомотивом», достойно подхватив своеобразную эстафетную палочку. Сергей Гимаев-младший не стал комментировать весь матч, ограничившись вместе сразбором эпизодов в перерывах, но сделал это максимально уверенно и интересно.«У каждой из команд есть своё задание на игру, соперники будут присматриваться друг другу в начале матча.СКА играет в такой хоккей, что любая игра с его участием может стать очень результативной. СКА – атакующая команда, «Локомотив» больше действует от обороны. У питерцев четыре мастеровитых звена, ярославцы действуют на контратаках, под которые можно подстроиться. Лично мне со СКА было бы играть труднее. Год назад тренер СКА Сергей Зубов в серии с «Локомотивом» посадил Илью Ковальчука на скамейку, и после таких моментов любой хоккеист старается играть лучше, доказать тренеру, это мотивировало Илью. Наверное, это был психологический момент, дело было не в Ковальчуке. Как забивать Коскинену? Наверное, надо бросать от красной линии, как Кутейкин. Но сейчас Кутейкина нет, так что посмотрим», — сказал Гимаев перед началом первого периода.«СКА имел большое преимущество. У них были ошибки в обороне, но питерцы их исправляли. Удаления «Локомотива»? Ярославцам нужно играть аккуратнее. Иногда бывает так, что ты хочешь поднять клюшку, а попадаешь по лицу, хочешь выбить шайбу, попадаешь в конёк. Стартовый гол хозяев, наверное, это наигранная комбинация, потому что наброс от Белова Коскиранта ждал. Он стучал клюшкой, показал: «Бросай, я жду её». Отсутствие Козуна очень сказывается, это креативный игрок, который может создать момент», — отметил Гимаев-младший после первого перерыва.В перерыве между вторым и третьим периодами кприсоединился известный питерский актёр Андрей Ургант, который отметил интригу, которая была закручена сюжетом матча.«Хоккей – это настоящие эмоции, это не поставленный сюжет. Нужно отметить и игру «Локомотива» в меньшинстве, форварды очень «низко» откатываются к своим воротам, играют «на усах» и стерегут нападающего соперника, который туда приезжает. Это их манера, это достаточно необычно. Что касается второго периода, то, как мы говорили, сила «Локомотива» в контратаках – именно так и получилось с первым голом. Очень важное касание Аверин сделал, и нельзя исключать, что это было наиграно при выходе из зоны – нападающий знал заранее, что надо бежать за спину сопернику, плюс во втором периоде была дальняя скамейка, питерцев поймали на пересменке. Во второй шайбе есть вопросы к Коскинену. Аверин попробовал бросить, шайба залетела, тем самым подтвердив правоту слов любого тренера, который просит своих подопечных бросать как можно чаще», — подчеркнул Гимаев-младший.«Видите, как меняется ход событий – любой эпизод меняет игру! Гол Херсли – видимо, Судницин не увидел бросок, потому что ему закрыл обзор Локтионов. Третья шайба «Локомотива» — настоящий вариант советского хоккея, словно Макаров, Ларионов и Крутов были на льду. Стоит отметить возврат шайбы от Контиолы на Тальбо, это было сделано здорово. СКА – очень сильная команда, и когда забивал Гусев, было понятно, что питерцы смогут прибавить. Гусев забил таких голов уже много, поэтому о везении говорить не стоит. «Локомотив» не выстоял, не смог вывести шайбу из зоны, но это тоже заслуга СКА, который не давал продохнуть.В моменте перед спасительным голом «армейцев» многим показалось, что игрок СКА ударил соперника. С разных позиций момент выглядит по-разному. Со спины казалось, что Коскиранта оппонента срубил, но эпизод неоднозначный. Не могу категорично сказать, что там было удаление. В эпизоде со вторым голом Коскиранты я бы отметил Антона Белова, он вытянул на себя игрока, отдал финну, который точно бросил», — рассказал Сергей после третьего периода.Это была красивая история. Сергей Гимаев-младший совершил мужественный поступок, заняв место отца в матче СКА – «Локомотив». Заменить Сергея Наильевича невозможно, но, как сказал, Сергей в начале репортажа: «Отец подошёл бы к каждому из нас, постучал бы по плечу и сказал: «Жизнь продолжается».