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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Бросай, Никита! Волшебник Кучеров почти догнал хулигана Кросби

Хет-трик Кучерова помог «молниям» продолжить борьбу за плей-офф, а геройства Бобровского не помогли «мундирам» в сражении с Овечкиным и Ко.
24 марта 2017, пятница. 10:30. Хоккей

Кучеров: второй хет-трик за месяц


НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2017, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 6 0:0, 3:3, 0:3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Пастрняк (Бержерон, Спунер) – 21:33 (5x4), 1:1 – Пойнт (Палат, Дотчин) – 22:17 (5x5), 2:1 – Хара (Нэш, Мур) – 27:50 (4x5), 2:2 – Кучеров (Друен, Хедман) – 28:14 (5x4), 3:2 – Нэш (Мур, Миллер) – 33:18 (5x5), 3:3 – Строльман (Палат, Пойнт) – 34:53 (5x5), 3:4 – Друен (Киллорн, Дотчин) – 44:12 (5x5), 3:5 – Кучеров (Хедман, Друен) – 50:11 (5x4), 3:6 – Кучеров (Палат) – 58:03 (en)

3 поражения подряд с 15 пропущенными голами и 5 очков отставания от кубковой зоны – с такими невесёлыми показателями «Тампа-Бэй» подошёл к выездному матчу с «Бостоном», который тоже рубится за место в плей-офф. В такой ситуации «молниям» оставалось лишь уповать на собственный азарт и то, что американцы называют «спортивным отчаянием» — игру с полной отдачей на пределе сил. Чтобы немного взбодрить команду, наставник южан Джон Купер решил выпустить на игру с «Брюинз» голкипера Петера Будая, дав отдохнуть Андрею Василевскому, пропустившему за 3 старта 12 голов.

Встряска не слишком помогла, поскольку «Тампа» снова уступила сопернику в бросковой активности и на протяжении первых 40 минут была вынуждена постоянно отыгрываться. Но нашёлся в составе «молний» человек, который, словно Мюнхгаузен, вытащил из болота за волосы и самого себя, и команду – таким волшебником для гостей оказался Никита Кучеров. Россиянин оформил второй хет-трик за последний месяц, возглавив погоню «Лайтнинг» за нужным результатом, а в личном снайперском зачёте вышел на второе место после Сидни Кросби.


В середине второго периода Кучеров мощным броском в касание реализовал удаление Брэндона Карло, лишив «Бостон» лидерства в счёте. Пять минут спустя «мишки» снова вышли вперёд, но упрямые гости нашли в себе силы не дать «Брюинз» уйти в отрыв, а удачная концовка склонила чашу весов в пользу «Тампы». Друен и Кучеров вывели «Лайтнинг» вперёд, а за две минуты до сирены российский снайпер поразил пустые ворота, став автором хет-трика. «Я просто стараюсь максимально помочь команде, хочу отдать ей всё, что в моих силах. Надо играть попроще и как можно больше бросать», — сказал Кучеров.

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«В каждом новом сезоне Никита поднимает уровень своей игры. Сейчас он играет с полной уверенностью в своих силах, особенно это касается действий в атаке. Нужно было просто заставить его больше бросать. Если вы поднимете протоколы матчей, которые были месяца два назад, то увидите, что у него иногда не было и одного выстрела за игру», — сказал Джон Купер.

Злодей Кросби разбушевался


НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2017, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 1 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Бонино (Штрайт) – 29:21 (5x4), 1:1 – Хоффман (Туррис, Карлссон) – 49:43 (5x4), 2:1 – Туррис – 65:00 ( ПБ)

«Семь гвардейцев за два дня!» — восхищённо ругался король Франции Людовик XIII в бессмертном произведении Дюма про мушкетёров. Ту же интонацию теперь можно использовать, когда речь идёт о лучшем снайпере сезона Сидни Кросби, который неожиданно второй матч подряд стал антигероем. Если во встрече с «Баффало» он ударил клюшкой в пах Райана О'Райлли (между прочим, партнёра по сборной Канады на Кубке мира), то на этот раз досталось защитнику «Оттавы» Марку Мето.

В конце первого периода он клюшкой наотмашь ударил Мето по рукам, нанеся «сенатору» травму. Мето удивительно спокойно отреагировал на поступок Сидни, подъехав и сказав что-то капитану «Питтсбурга», хотя дело было серьёзным: от удара у защитника «с мясом» вырвало ноготь из пальца, и доиграть матч он уже не смог. За свои «художества» Кросби не получил даже двухминутного штрафа, а после матча стало известно, что Мето выбыл на несколько недель и травма носит серьёзный характер.

«Палец на бросковой руке просто раздроблен. Он выбыл на несколько недель», — заявил главный тренер «Сенаторз» Ги Буше.

Видео эпизода доступно на Youtube

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Бобровский не спас «Коламбус»


НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2017, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Джонс (Дубински, Дженнер) – 40:41 (5x5), 1:1 – Орлов (Юханссон, Уильямс) – 46:39 (5x5), 2:1 – Оши – 65:00 ( ПБ)

44 сейва голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского не помогли «мундирам» обыграть в принципиальнейшем матче лидера Столичного дивизиона «Вашингтон». «Кэпиталз» отстоял первую строчку в турнирной таблице, а сама игра получилась достаточно скупой на голы: первую шайбу зрители увидели лишь на старте третьего периода, когда отличился защитник «мундиров» Сет Джонс. Шесть минут спустя на эту вылазку ответил другой игрок обороны Дмитрий Орлов, который не пожалел своего земляка-новокузнечанина: мощнейшим выстрелом со средней дистанции он пробил Бобровского, и этот гол позволил «столичным» перевести встречу в овертайм и серию буллитов. «Неплохой гол получился, я доволен. Забил земляку», — с улыбкой сказал Орлов после матча.


Когда дело дошло до штрафных бросков, то на первый план вышел ещё один россиянин – речь о Евгении Кузнецове, который в очередной раз исполнил свою попытку весьма эффектно. Челябинец бил вторым и, чтобы переиграть Бобровского убрал шайбу между ног, но голкипер под натиском таких красивых финтов не дрогнул и шайбу отразил. Единственным, кто смог обыграть Сергея, стал признанный эксперт по буллитам Ти Джей Оши, выбравший тактику сверхмедленного разгона. Своим удачным броском американец тут же всколыхнул воспоминания о матче на Олимпиаде в Сочи, когда розовощёкий форвард так же терроризировал российского стража ворот. «Опытный парень. Увы, он снова меня побил», — сокрушался Бобровский. «Бобровский давал нам шансы на протяжении всего матча. Мы нашли способ, чтобы украсть одно очко», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.


Что касается Александра Овечкина, то капитану «столичных» не помогли раскрашенные коньки с изображениями российского и американского флагов, который он надел на раскатку. В восьмой раз за последние 10 матчей россиянин ушёл со льда без забитого гола.

Осторожно, падающие ворота


НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2017, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 1 0:1, 3:0, 0:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Ридер – 03:20 (5x5), 1:1 – Торнтон (Севьюр) – 27:38 (5x5), 2:1 – Маршессо (Барков, Юбердо) – 37:38 (5x5), 3:1 – Маршессо (Ванек, Бьюгстад) – 38:04 (5x5)

Любопытный эпизод произошёл в матче между «Флоридой» и «Аризоной». Во втором периоде при счёте 1:0 в пользу «койотов» вратарь гостей Майк Смит неудачно вышел за свои ворота и не смог добраться до шайбы. Увидев, что соперник вот-вот поразит опустевшие ворота, Смит попытался сбить их даже ценой удаления, но сделал это крайне неудачно. Выдрать «рамку» из креплений ему не удалось: голкипер неловко уронил ворота себе на спину и не предотвратил гол, который забил форвард «Пантерз» Шон Торнтон. После совещания и видеопросмотра арбитры засчитали эту шайбу, которая помогла «Флориде» взвинтить темп и добиться победы. Её главным творцом стал нападающий Джонатан Маршессо, оформивший голевой дубль за 26 секунд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Овечкин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Никита Кучеров Сергей Бобровский
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