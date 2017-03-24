«Магнитка» — «Ак Барс»: доедет ли Мозякин до ворот Казани?

Финал Востока в этом сезоне свёл между собой соперников по дивизиону Харламова – магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Команды подошли к этой серии в разных состояниях: если для «Магнитки», которая без проблем прошла «Куньлунь» и «Барыс», плей-офф, по сути, ещё не начинался, то казанцы вполне ощутили на себе весь нерв игр на вылет в матчах с «Салаватом» и «Авангардом». Но при этом нельзя сказать, что «Ак Барс» сильно вымотан и истощён, ведь за две серии клуб из столицы Татарстана отдал соперникам только три игры.
Поэтому нас ждёт интересное противостояние команд, находящихся в отличной физической готовности, которым удалось за два раунда избежать кадровых потерь. При этом вряд ли стоит ожидать от серии магнитогорцев и казанцев результативных матчей: за последние три сезона командам в очных встречах ни разу не удавалось забросить на двоих больше четырёх шайб.
История противостояния: Казань помнит бросок Марека
Несмотря на то что «Металлург» и «Ак Барс» регулярно доходят до самых высоких стадий плей-офф, их история противостояний не так богата. Четыре раза судьба сводила клубы между собой в играх на вылет российских чемпионатов, и счёт в этом соперничестве пока равный.
Первая встреча произошла в полуфинале сезона-1999/00. Команды в той серии в полной мере воспользовались преимуществами своих площадок, обойдясь без гостевых побед, и всё решила пятая игра в Казани. «Ак Барс», ведомый Владимиром Крикуновым, обыграл действующего чемпиона «Магнитку» и вышел в финал, где проиграл «Динамо» под руководством своего будущего многолетнего наставника Зинэтулы Билялетдинова. В следующий раз клубы встретились на той же стадии весной 2004 года. Та серия стала первой для тренера казанцев Владимира Вуйтека, которую он проиграл в российском плей-офф. Магнитогорцы выиграли в четырёх матчах и вышли в финал, где уступили омскому «Авангарду».
Современный «Металлург» ещё не встречал на своём пути в плей-офф команду с таким опытным наставником.
Главная серия этого противостояния случилась в сезоне-2006/07, когда «Ак Барс» и «Магнитка» в финале разыграли звание чемпиона России. Игры проходили весьма результативно, командам даже удавалось одерживать разгромные победы, а всё решил один эпизод в решающей пятой игре в Казани: спустя минуту после того как «Ак Барс» в третьем периоде сравнял счёт в матче, нападающий «Магнитки» Ян Марек ворвался с шайбой в чужую зону и нанёс нехитрый бросок, с которым не справился голкипер казанцев Норонен. Так «Металлург» в третий раз стал чемпионом страны.
Наконец, в розыгрыше Кубка Гагарина команды встречались лишь раз, и было это семь лет назад. «Ак Барс» победил в шести матчах, а затем выиграл второй кряду главный трофей КХЛ. Любопытно, что в той серии ворота «Металлурга» защищал нынешний страж ворот магнитогорцев Василий Кошечкин, а вот ещё один лидер современной «Магнитки» Данис Зарипов из-за травмы не мог помочь своей команде, которой на тот момент был «Ак Барс».
Проблема «Ак Барса»: как остановить тройку Мозякина?
Сергей Мозякин, Ян Коварж и Данис Зарипов собрались в Магнитогорске вместе летом 2013 года, и с тех пор это сочетание наводит ужас на всех соперников в КХЛ. За прошедшие три розыгрыша Кубка Гагарина только новосибирской «Сибири» удалось остановить лидеров уральского клуба и выбить «Металлург» из плей-офф в позапрошлом сезоне. В чём секрет этих хоккеистов? Прежде всего каждый из них – уникальный мастер, с потрясающим видением площадки, шикарным броском и тонким чувством партнёра. Они доказывали своё мастерство, не только играя вместе, но и в тех редких случаях, когда тренеры «Металлурга» разводили своих лидеров по разным звеньям.
Сергей Мозякин – лучший снайпер отечественного хоккея, человек с убийственным броском с любой позиции. Ян Коварж, пожалуй, самый сильный центрфорвард в КХЛ, отменно действующий на точке вбрасывания и виртуозно владеющий клюшкой на чужом пятачке. Данис Зарипов – один из самых опытных и титулованных российских хоккеистов, великолепно читающий игру, что позволяет ему практически всегда находиться в самой удобной позиции для завершения атаки. Эти мастера играют вместе уже четвёртый сезон, их взаимопонимание доведено до неимоверных высот, и поэтому бороться против них невероятно тяжело.
Кроме того, хоккей, который показывают Мозякин и Ко, позволяет им равномерно распределять силы на весь матч и избегать серьезных травм. Всё дело в том, что лидеры «Магнитки» любят позиционную, статическую игру, главное в которой – работа рук и головы. Магнитогорцы предпочитают контроль шайбы, заставляя соперника выматываться в попытках её отобрать, а также стараются вести игру на чистом льду, уходя от бортов, что снижает риск получения травм. Поэтому хоккей в исполнении магнитогорской тройки предполагает минимум траты энергии при максимальной эффективности.
Впрочем, всё это прекрасно понимает Зинэтула Билялетдинов. Современный «Металлург», кстати, ещё не встречал на своём пути в играх на вылет команду с таким опытным наставником. Главный тренер казанцев наверняка подскажет своим игрокам, что нужно делать против первой тройки «Металлурга»: постараться лишить их контроля над шайбой и самим как можно больше атаковать, ведь известно, что обороняться лидеры «Магнитки» не очень любят.
Проблема «Металлурга»: как бороться против системы Билялетдинова?
Ошибочно предполагать, что в этой серии козыри есть только у «Металлурга». Сильные стороны казанской команды выражены не в каких-либо ярких индивидуальностях, а в построении игры «Ак Барса». Система Билялетдинова, конечно, зависит от уровня исполнителей, но работает, даже если подбор игроков у казанцев не самый звёздный. Достаточно посмотреть на этот плей-офф, где у «Ак Барса» были соперники с интересными и сильными исполнителями. Терпение, самоотверженность, игровая дисциплина, умение доработать момент до конца – основополагающие факторы тактики «Ак Барса», позволившие пройти как «Салават» с Умарком и Капризовым, так и «Авангард» с Соботкой и Лемтюговым.
Матчи против убойного нападения «Магнитки» — настоящее испытание для нестабильного Гарипова.
Система игры «Ак Барса», которую Билялетдинов много лет шлифует в Казани, может предполагать не самую зрелищную игру, но за редкими исключениями даёт результат даже в современном, «физическом» хоккее. Впрочем, нельзя сказать, что казанцы совсем скучны в атаке: «Ак Барс» умеет чётко разыграть большинство, а контратаки, на которых команда Билялетдинова частенько ловит соперника, весьма хороши с эстетической точки зрения.
Но у системного хоккея «Ак Барса» есть и свои недостатки: если в отдельно взятом матче сопернику казанцев удастся навязать им свою игру, то перестроиться команде из Татарстана довольно затруднительно. Так, например, в пятой игре серии против «Авангарда» «Ак Барс» немного поплыл под натиском омичей и не смог выправить ситуацию по ходу встречи. Также едва не завершился разгромом казанцев третий матч против «Салавата», в котором уфимцы с первых же минут предложили сопернику шквал атак и быстро забросили несколько шайб. Система Билялетдинова нередко даёт сбои под натиском соперника, а в том, что «Металлург», особенно в домашних матчах, с первых минут предложит казанцам массу атак на любой вкус, практически нет сомнений.
Скрытые резервы: «Магнитка» сильна не только тройкой Мозякина, «Ак Барс» ждёт большего от лидеров
Успехи «Металлурга» вполне справедливо ассоциируются с могущественной первой тройкой, но вряд ли бы магнитогорцам удалось взять два кубка Гагарина за три года, если бы лидерам уральцев не помогали другие партнёры по команде. Вот и в этом плей-офф матчи-концерты первой тройки «Магнитки» чередуются с общекомандными победами. Хет-трик оформлял Оскар Осала, полезен Томаш Филиппи, свою лепту вносит и более молодое поколение во главе с Ярославом Косовым и Алексеем Береглазовым. Чуть большего пока ждут разве что от Александра Сёмина и Томми Санталы, пока совсем незаметных в плей-офф. Такое разнообразие в атаке особенно хорошо для «Металлурга» перед встречей с «Ак Барсом»: казанцам по силам минимизировать остроту ударного звена, и в такой ситуации «Магнитке» пригодятся теневые лидеры.
Что касается казанской команды, то шансы пройти «Металлург» появятся, если свою лучшую игру покажут лидеры «Ак Барса». Александр Свитов, Джастин Азеведу, Иржи Секач стабильно набирают очки, но есть ощущение, что они могут играть лучше. То же самое касается и челябинской связки Андрей Попов – Антон Глинкин, которые начали просыпаться только по ходу второго раунда. Зато нет вопросов к номинально третьему звену казанцев: Фёдор Малыхин и Артём Лукоянов проводят отличный плей-офф, а в некоторых матчах именно их усилия оказывались решающими для итоговой победы «Ак Барса»
Главные тренеры: опыт Билялетдинова – шанс для «Ак Барса»?
В этом противостоянии нас ждёт интересная тренерская дуэль. С одной стороны опытнейший Зинэтула Билялетдинов, самый титулованный российский тренер, недавно отметивший юбилей в 1000 матчей в качестве главного тренера. С другой – Илья Воробьёв, лишь полтора года работающий главным тренером, но не проигравший ещё ни одной из шести серий плей-офф в своей карьере. Тренер советской, жёсткой закалки против молодого наставника новой волны.
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«Магнитка» является фаворитом в этой серии, но, пожалуй, так нельзя сказать, если сравнивать исключительно наставников команд. Билялетдинов успешно работал в разное время с разными командами и составами, а вот про тренера Илью Воробьёва вне «Магнитки» и без суперзвена Мозякина мы ничего не знаем. Безусловно, Илья Петрович талантливый специалист – другой бы не выиграл Кубок Гагарина – и вся тренерская карьера у него впереди, но прямо сейчас опыт Билялетдинова выглядит куда весомее, и это – главная надежда «Ак Барса» в этой серии.
Фото: photo.khl.ru
Вратарская дуэль: надёжный Кошечкин и проверка для Гарипова
Как и в любой серии, в матчах между «Ак Барсом» и «Магниткой» многое будет зависеть от голкиперов. В воротах «Магнитки» — Василий Кошечкин, дважды приводивший магнитогорцев к кубку Гагарина и неплохо выступающий в нынешнем розыгрыше. О конкуренции с молодым Ильёй Самсоновым на этом этапе чемпионата речи не идёт, ворота «Магнитки» доверены более опытному стражу.
Билялетдинов на все сто процентов верит Эмилю Гарипову. Он не производит впечатления непробиваемой стены, но статистика этого плей-офф говорит о том, что к воспитаннику казанского хоккея не может возникнуть много вопросов. В первом раунде Гарипов лишь раз позволил игрокам «Салавата» забросить больше одной шайбы за матч, а по итогам серии с «Авангардом», в которой он засушил две игры, Эмиль был признан лучшим вратарём полуфиналов конференций.
Казанцам по силам минимизировать остроту ударного звена, и в такой ситуации «Магнитке» пригодятся теневые лидеры.
Но вполне ясно, что беспокоит болельщиков «Ак Барса» в игре Гарипова: голкипер казанцев, как и вся команда, теряется под натиском соперника и не даёт одноклубникам шанса остаться в игре. Матчи против убойного нападения «Магнитки» — настоящее испытание для нестабильного Гарипова. Магнитогорский Кошечкин напротив: при благоприятном течении игры для «Металлурга» может расслабиться и пропустить нелепую шайбу, но когда команде требуется его помощь, то на Василия можно положиться.