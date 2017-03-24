Сафронов: поражение от СКА – тренерское, эта зубная боль началась с ноября

«Оценка «Динамо» за плей-офф – два с жирным минусом»

«Погасили небольшую задолженность перед игроками и вышли на нулевой цикл»

Мы вышли на уровень зарплаты после работы. Финансовых задолженностей сейчас нет. Есть определённые обязательства в плане премий. Они присутствуют, в течение сезона всё это проговаривалось.

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Задачу на сезон тренерский штаб не выполнил»

«Как бы жалко ни было, но с Горовиковым и Кашпаром, скорее всего, расстанемся»

Лукаш Кашпар и Константин Горовиков – это отдельный разговор. По Косте Горовикову есть такая поговорка — «время не делает нас моложе, красивее и вкуснее». Как бы жалко ни было, но с ними, скорее всего, расстанемся.

«Кутейкин отправил в буфет двух вратарей в плей-офф»

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Для «Динамо» сделка с продажей прав на Ничушкина получилась очень выгодной»

Олег Валерьевич почему-то занял позицию обиженного человека. Кто-то его откуда-то убрал, сплошные недоговорки.

«Поведение Знарка – это недалёкое высокомерие»

«Если во времена Сталина упала ракета – страдали все, вплоть до токаря, а судьи просто признают свои ошибки»

«Вася, ты выучи кодекс чести арбитра!»

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Анисин всё своё уже пропел»

СКА нам в равных составах почти не забивал. Как мы пропускали? В трусы Дадонову, в коньки Никулину – гол! Тяжело играть с такими мастерами в меньшинстве.

«Хоккейный турнир – бриллиант в короне зимней Олимпиады»

Гостем редакции «Чемпионата» стал генеральный директор московского «Динамо». Он подвёл итоги сезона, рассказал о контрактах с хоккеистами команды, участившихся штрафах со стороны Континентальной лиги, а также прокомментировал поведениеи оценил работу тренерского штаба бело-голубых, подчеркнув, что поставленная на сезон задача не выполнена.— Миш, вот какую оценку ты бы поставил? — спрашивает Сафронов у пресс-атташе динамовцев Михаила Кравченко.— Тройку.— Тройка – хорошая оценка, удовлетворительная, — отвечает Андрей Николаевич. — В том году я, вроде, поставил три с минусом. В этом начали с четвёрки с плюсом, в середине была тройка с жирным минусом, в концовке четвёрка с жирным плюсом, а в плей-офф – два с жирным минусом. Только по одной простой причине. Если «Торпедо» Горький мы прошли и оценку за это не поставили, то за противостояние со СКА нам светит двойка с жирным минусом. Не могут 12 нападающих забивать три гола за пять игр. И вовсе не команда СКА выиграла, а команда «Динамо» проиграла этот поединок из пяти матчей. С большой буквы и с восклицательным знаком. Мне очень стыдно и обидно проигрывать такие матчи.— В отношении ко всему процессу. И к тренерскому корпусу есть вопросы, и ко мне лично есть вопросы.— Нет, она нас сейчас устраивает. Вы посмотрите, как в этом году заиграли Иван Игумнов, Владимир Брюквин. Как заиграл в начале чемпионата Алексей Маклюков, как подключался Егор Зайцев. У нас два молодых игрока, которые даже забили по шайбе. Это Клим Костин и Николай Чебыкин. Потом Костин получил травму, когда играл за сборную… Но, мы очень довольны нашей молодёжью.— Такая задача была и у Орешкина, да и у всего тренерского штаба. Анатолий Антипов очень хорошо работает в Высшей лиге. Из столичных команд с тем составом игроков только «Динамо-Балашиха» бьётся и представляет интересы динамовского хоккея в ВХЛ. Дошли до полуфинала, убрав с пути нижнетагильский «Спутник». В последней игре три шайбы в активе Дмитрия Шевченко, которого в этом сезоне мы привлекали к работе с первой командой. Думаю, что здесь мы на правильном пути.— Это интересно. Мы такой вариант ещё не продумывали, надо посмотреть. Пока не готов ответить. Думаю, что можно попробовать. В «ВТБ Ледовом дворце» есть отличная «коробка» на 5000 человек, почему на ней не попробовать поиграть? Для динамовской публики было бы интересно походить и посмотреть на наше подрастающее поколение. Надо разговаривать с Антиповым. Во время плей-офф переезд с одной арены на другую может дорого стоить и стать ошибкой. Поговорим, обсудим.— Вы знаете, например, Володя Брюквин не полетел на выезд, были проблемы со здоровьем. Александр Кузнецов и Егор Зайцев температурили, плюс там ещё проблема с рукой, шайба в неё попала. Ваня Игумнов очень сильно усилил команду. Да и Алексей Маклюков стал наконец подниматься. В середине чемпионата он физически просел, а вот сейчас, в концовке, выглядит очень достойно.— На днях будем встречаться с председателем попечительского совета Рашидом Гумаровичем Нургалиевым. Объяснять, рассказывать, доказывать. Выслушивать претензии рабочего характера — они всегда есть. Я думаю, что центральный совет «Динамо» тоже должен подключиться к решению этого вопроса.— По деньгам, которые задерживались, скажу так: мы вышли на уровень зарплаты после работы. Финансовых задолженностей сейчас нет. Есть определённые обязательства в плане премий. Они присутствуют, в течение сезона всё это проговаривалось. Всё решим.— На сегодняшний день есть вопросы у Центрального совета. Есть и у попечительского совета к нам по выполнению задачи на сезон. Хочу отметить, что нам очень помог один из наших генеральных партнёров — компания «Транснефть». За что ей низкий поклон. Они пошли нам навстречу, и мы в преддверии одного из матчей со СКА в плей-офф погасили небольшую задолженность перед игроками и сумели выйти на нулевой цикл.— Футбольная команда «Динамо» не играет в Премьер-Лиге. И на данный момент нового календаря у них нет, так как ещё продолжается футбольный сезон. Когда он будет, то, наверное, встретимся и пообщаемся с руководством. И постараемся избежать накладок предыдущих годов.— Это вопрос к организаторам нашего турнира. Нам задали вопрос, мы не против. В советские времена в «Лужниках» играло много команд — «Динамо», ЦСКА, «Спартак». И сборная там же дислоцировалась. И все добивались результата, а болельщики разных клубов получали удовольствие. Если арена будет загружена и при этом полностью справляться с возложенной на неё задачей – это будет просто великолепно. Ведь сейчас как – приходишь, к примеру, на ЦСКА и, положа руку на сердце, думаешь: «Арена устарела и уже не отвечает требованиям КХЛ, равно как и «армейскому» бренду». Да, её можно для детей оставить, для молодёжной команды. А первая команда должна звучать, звенеть, производить впечатление, вызывать восторг. А не собирать публику во дворце спорта, который помнит ещё прекрасные советские времена.— Было определённое недопонимание со стороны болельщиков. Им не нравилось, что хоккейный клуб принял новую абонементную программу. В большей степени им не понравилось то, что мы продаём билеты и абонементы на регулярный чемпионат отдельно, а абонементы и билеты на плей-офф – отдельно. Ведь мы живём в рыночных отношениях, и сейчас всё стоит денег, и мы, клуб «Динамо», за всё платим. Ведь у нас нет никаких суперскидок в этом ледовом дворце спорта, если сравнивать с другими командами. Арена — не наша собственность, и мы платим за всё. Никто не задумывается, что если по какой-то причине мы повышаем цену на билеты, то эти деньги мы не кладём к себе в карман. Мы просто хотим создать максимально качественное зрелище, идти в ногу со временем. Да и потом, плей-офф – это совершенно другое зрелище. Вот, к примеру, когда народ у нас идёт в театр на премьеру, то не спрашивает, а почему вчера билет стоил 100 рублей, а сейчас 1500. Вот и получается, зритель или идёт, или нет. Про нашу ситуацию могу сказать, что в процессе плей-офф мы не потеряли, а нашли новую группу болельщиков. Я лично разговаривал со многими людьми, впервые попавшими на хоккей. И им понравилось.Честно могу сказать, я восхищаюсь — и поверьте, слово «зависть» здесь не присутствует, — как болеют самые разные группы людей, как ходят на хоккей в Питере. Какое-то время назад у них появились совсем новые болельщики, которые стали ходить на хоккейные матчи как на модное и популярное зрелище. Мы тоже это продемонстрировали, собрали на матчах со СКА два аншлага, у нас только ложи были не заняты. Отдельно хочу сказать по проблеме посещаемости — матч ЦСКА – «Йокерит» собрал 2500 человек. Я не хочу кидать камень в огород хоккейного клуба ЦСКА. Просто при таких показателях стоит серьёзно задуматься — клуб выигрывает Кубок континента три года подряд, и при этом не может собрать аншлаг на матчах плей-офф. Да и в «регулярке» у них аншлаг был только на СКА и на «Динамо».— Иван Хавхало и Алексей Борисов провели большую работу в этом направлении. Они постоянно организуют встречи в институтах неподалёку от нашей арены. Они ходили в школы, собирали молодёжь, все объясняли, рассказывали и показывали, приглашали на хоккей. И пусть это не динамовский район, но постепенно он таким становится. Люди начинают ходить на хоккей. Сегодня дети, занимающиеся в школе «Динамо» в «ВТБ Ледовом дворце», ездят на тренировки даже из Люберец, Красногорска и даже Балашихи. Они занимаются и хотят заниматься в «Динамо», никого из них это расстояние не пугает. Кстати, некоторые люди до сих пор ассоциируют «ВТБ Ледовый дворец» с ареной в Петровском парке. Совсем недавно большой друг нашей команды Виктор Дробыш проводил концерт в честь своего 50-летия на нашей арене. И при этом многие приглашённые звонили ему и спрашивали: «Виктор, а это где – возле станции метро «Динамо»? Нет, это в районе «Автозаводской». Хотя честно могу сказать, и любой с этим согласится, — по логистике для болельщиков это очень удобное место в Москве.— Очень расстроены по этому поводу. После хорошего начала он и морально был готов, да и физически. Но получил нелепую и ненужную травму плеча. Сейчас он восстанавливается и уже в июле начнёт тренироваться в полном объёме.— Клим приехал, прошёл обследование. Сразу же стало понятно, что в этом возрасте и с такой травмой можно играть и на уколах. Но поговорили с родителями, с врачами и приняли решение делать операцию. Долго объясняли Климу, что это необходимо. И то, что этот сезон потерян, – это не трагедия. Просто такова спортивная жизнь. Лучше потерять немного в молодости, чем много в старости.— Это вопрос к нашему лечащему штабу во главе с Валерием Коновым. Были недопонимания, врачу сборной показалось, что это несерьёзная травма, а на самом деле она оказалась очень серьёзной, и Андрей из-за неё прооперировался и пропустил целых два месяца. Но на сегодняшний день он восстановился и уже вызван в расположение олимпийской сборной.— Здоровье неплохое, вроде оклемался.— Задачу на сезон тренерский штаб не выполнил. Контракт главного тренера Сергея Орешкина с «Динамо» заканчивается 30 апреля 2017 года. Мы не будем продлевать соглашение. Имя нового главного тренера будет объявлено позднее.— Я считаю, что да. Эти поражения… Можно сказать, что эта зубная боль не сегодня началась, а ещё с ноября. Давно известно: не забиваешь ты – забивают тебе. И когда нападающие не забивают в четырёх матчах подряд, то выиграть просто нельзя. При счёте 0:0 матчи не выигрываются. Большинство и выходы, которые мы создавали? Не хватало реализации своих моментов. Если грубо говорить, то в цирке и медведей на велосипеде учат кататься.— Нам позавидовали, и многие пойдут по нашему пути. Во многих направлениях – хоккейных и не только — мы являемся лидерами. Начиная с создания вертикали клубов МХЛ-ВХЛ-КХЛ и в продолжение приглашения Скобрева руководителем по физподготовке всей системы «Динамо». Он руководит и ВХЛ, и МХЛ, и детско-спортивной школой. В каждом подразделении есть человек, который занимается физподготовкой своих подопечных под присмотром Ивана Скобрева. Я очень доволен работой Ивана Александровича.— Александр Шарыченков и Глеб Корягин возвращаются в команду и будут биться за попадание в основной состав. Скажу, что для этого у них есть всё. О Дмитрии Синицыне пока не знаю — он получил серьёзную травму, была сделана операция. Есть кое-какие вопросы по его моральному состоянию. Но будем смотреть.— Юусо Хиетанена мы уже продлили на два года. По поводу Егора Дугина, Анселя Галимова, Даниила Тарасова, Александра Ерёменко ещё будем разговаривать. Лукаш Кашпар и Константин Горовиков – это отдельный разговор. По Косте Горовикову есть такая поговорка — «время не делает нас моложе, красивее и вкуснее». Как бы жалко ни было, но с ними, скорее всего, расстанемся.— Пока не разговаривали с ним. Костя многое сделал для нашего клуба. И если он будет уходить, то уйдёт не просто так. Я убеждён, что нужно помнить и говорить спасибо тем игрокам, кто не жалел себя и оставил часть своего здоровья, сил и эмоций во славу нашего клуба. Кто выкладывался ради Кубков. Не так давно мы уже сделали это с Ильёй Гороховым, когда он проводил свой предпоследний матч в карьере у нас в Москве. Все организовали тайно, так чтобы он ничего не знал. Пригласили его родителей, чтобы провести символическое вбрасывание, а Илья даже не знал, что они в городе и будут на матче. Уже после матча он поблагодарил нас и рассказал, что у него в тот момент глаза были на мокром месте и он не знал, как пережил этот момент.Говорим ему: «Ты выиграл два Кубка Гагарина, ты воспитал Миронова». И в этот момент Андрей Миронов дарит Илье победную фотографию, которая несколько лет висела у нас на базе в музее. Мы её сняли, сделали красивую рамку и подарили Илье. Такая вот связь поколений получилась — дарит Миронов, которого он воспитал, а шайбу взбрасывают родители, которые приехали из твоего любимого города. Это дорогого стоит.— Из него уже получился хороший человек, он любит хоккей и свою семью. У него должно всё получиться!— Это отдельный разговор. Я очень доволен тем, как отыграл Максим. Благодарен ему за терпение… Перед подписанием контракта мы с ним долго сидели и разговаривали. У меня была масса претензий к нему по прошлому сезону, по его физическим и моральным кондициям. Я всё Максиму высказал, а он сказал, что заканчивать не хочет. Я ответил: «Тогда выходи и доказывай, но тебе здесь никто ничего не гарантирует: добьёшься – получишь».В этом сезоне Максим терпел, много тренировался и доказывал молодому подрастающему поколению, что он ещё чего-то стоит. Он понимал, что его могут и не поставить, но продолжал работать. Ждал своего шанса. Максим Соловьёв вытерпел и продемонстрировал в плей-офф всю свою силу и опыт. Он сыграл так, как играл в молодые годы. Если бы ещё пару моментов реализовал, то вообще был бы героем «Динамо» в этом плей-офф. Думаю, мы будем опять разговаривать с Максимом. Он находится сейчас в таком возрасте, когда можно заканчивать, но физически он ещё может продолжать играть. Посмотрим.— Героями была бы вся команда. Я никого выделять не буду. Мы — команда, и в этот раз мы проиграли. Да, шайбы залетали у Андрея, потому что человек много над этим трудился. У него раз получилось с красной линии забить, так почему бы в следующий раз не попробовать? Отправил в буфет двух вратарей — бывшего голкипера сборной Михаила Бирюкова и сегодняшнего вратаря сборной Финляндии Микко Коскинена. Молодец.— Если бы мы прошли дальше, то Илье Никулину и Алексею Терещенко я поставил бы твёрдую пятёрку. Я вообще мало читаю прессу, но когда пишут, что надо гнать и выкидывать таких игроков… Такие специалисты сидят у телевизора с бутылкой пива и чипсами, а отжаться 50 раз и пробежать 400 метров уже не способны.— Не хочу вспоминать, когда он пришёл из «Салавата». Его списывали со счетов, а после этого Ерёменко дважды выигрывал Кубок Гагарина и становился лучшим среди лучших. На сегодняшний день только мы и «Ак Барс» выигрывали Кубок Гагарина два года подряд. А Александр Ерёменко на данный момент ещё не сыграл свой последний матч. Ему ещё выступать и выступать. Саше надо чуть-чуть повысить требования к себе. В таком возрасте себя нужно любить меньше, а работать больше.— Думаю, Лазушин пока стесняется разговаривать с прессой, а вот Ерёменко правильно делает. Если не разговаривал вчера, зачем сегодня это делать?— У нас хорошие взаимоотношения с хоккейным клубом ЦСКА. Для «Динамо» это была очень выгодная сделка. Я общался с Сергеем Фёдоровым на тему Валерия Ничушкина. Но, наверное, не стану комментировать условия этого соглашения.— Почему у нас отмечают только хет-трики? После этого он на протяжении четырёх матчей не забивал. Хотя у него было очень много моментов. В сущности, хет-триком мы ничего не добились. Показали, что можем, продемонстрировали своё «Я» с большой буквы, а потом остались только многоточия. Максим Карпов по своей технической оснащённости и физическим кондициям должен быть игроком сборной, лидером с большой буквы. Ему нужно взять себя в руки и взойти на новую вершину. И я вам скажу, что всё у него для этого есть.— И на старуху бывает проруха. Он отключился, отдал пас, мысленно уже забил. А потом посмотрел на табло, а там фамилию его не написали. Так иногда бывает в хоккее.— Может быть, вопрос к тренерскому штабу, который сначала не видел в составе и Артёма Подшендялова. А потом, когда начали его ставить, потихоньку стало получаться. Вторую часть чемпионата сыграли весело, много забивали, скорость появилась. Победный состав не меняют, и ребята в какой-то момент отошли на второй план и тренеры про них «подзабыли». А в плей-офф можно было бы менять картину, привези мы в Москву шестой матч со СКА. И вот тогда их стоило бы выпускать. Могу сказать, что физически Кокуёв, Рыбаков и Сопин были готовы на 150%. Хотя морально им было тяжело всё это время.Возьмём, к примеру, Мэта Робинсона — во втором матче со СКА, когда он сыграл впервые после травмы. А уже в пятой встрече мы видели совершенно другого игрока. Физически он был всё время готов, но когда ты не дышишь соревновательным воздухом, не имеешь игровой практики, тонуса, то ничего хорошего не происходит. Аналогично было и с Семёном Кокуёвым. Его выпустили на одну игру и дали ему шанс. Не сказать, что он им не воспользовался, но Семён не «звенел» в этой игре.— А при чём тут Карсумс? У нас 13 нападающих забивают за пять матчей три гола. Три! 11 нападающих за пять матчей забили ноль. О каком Карсумсе может идти речь? В серии со СКА из нападающих у нас не сыграл никто. Да, сыграл Максим Карпов в первом матче. Ещё сыграли защитники, которые свою работу по пятибалльной шкале сделали на твёрдую четвёрку. СКА нам в равных составах почти не забивал. Как мы пропускали? В трусы Дадонову, в коньки Никулину – гол! Тяжело играть с такими мастерами в меньшинстве. Везёт тому, кто везёт, а мы в тот момент почему-то везти отказались. Не они нас обыграли, а мы проиграли. Мы – с большой буквы. Физически мы выглядели лучше СКА, моментов создали больше. На пресс-конференции Сергей Юрьевич Орешкин говорил, что у нас 22 минуты штрафа было во втором матче и что, проводя столько времени в меньшинстве, игру не выиграть. Я считаю, что это всё от лукавого. Ту игру мы обязаны были выигрывать. После первого периода соотношение бросков было 8-2! Но получилось так, как получилось — они победители и идут дальше.— А что улаживать? Любая встреча с журналистами начинается с таких тем, с переборки грязного белья. Повторюсь, главному тренеру сборной и такому клубу, как СКА, это не делает чести. Это недалёкое высокомерие. Потому что если вы выиграли бой – это не означает, что вы выиграли сражение. И даже если выиграли сражение – не значит, что стали победителем.— Олег Валерьевич почему-то занял позицию обиженного человека. Кто-то его откуда-то убрал, сплошные недоговорки. Давайте не будем больше поднимать эту тему.— Я считаю, что такие люди, как Давыдов, могут говорить всё, что они хотят. Вы скажите с ходу, сколько у нас было трёхкратных победителей Олимпиад? Виталий Давыдов, Владислав Третьяк и Андрей Хомутов живы, а сколько умерло? Сколько их было всего? Когда на встречу к нашему президенту приходит заслуженный артист Ливанов и говорит: «Владимир Владимирович, мне сегодня «сверху» сказали, не уходите от нас, будьте нашим президентом!». Он имеет право это говорить и готов отвечать за свои слова. А кого мы штрафуем? Это как в кинофильме «Берегись автомобиля» — Юрий Деточкин вроде виноват, но он не виноват. Не может быть такого! И не надо говорить, что Давыдов вице-президент хоккейного клуба «Динамо». Прежде всего это трёхкратный олимпийский чемпион. А все эти «согласно регламенту» и «следуя букве закона»… В футболе тоже критикуют судейство, но там почему-то уровень чувствительности пониже. У них 50-100 тысяч штрафы, а у нас?— Я много раз разговаривал с главным арбитром нашей лиги Алексеем Анисимовым. Абсолютно не касаясь «Динамо» и СКА. Просто ситуация. Интеллигент лиги, не только нашей, но и НХЛ, бьёт — ему дают пять минут и до конца. Я говорю о Дацюке. Дилетант смотрит и думает: удар, травма, лежит, не может стать, встаёт, падает! Наверное, это чего-то заслуживает. Специалист смотрит: ну да, засадил плечом в грудину, наверное, сбил дыхание. Едет Кашпар – придуманное, выдуманное удаление. Кто открыл калитку – никто не знает. Судьи что делают? Одного до конца, и другого до конца. Выровняли, так сказать. А на следующий день поднимают руку и говорят: «Мы ошиблись». Во времена Иосифа Виссарионовича Сталина, если токарь ошибался при изготовлении детали ракеты или «Катюши» и она не летела, а падала, то по вертикали наказывали всех — от конструктора, начальника цеха и до рабочего. А сейчас мы просто признаём свою ошибку. Мы, мол, не правы. Может быть, надо поднимать определённые требования к самим себе? Я после матча начинаю ругать Галимова, а Ансель мне рассказывает, что к нему подъезжал судья и говорил, что удалил его неправильно. Извини, мол. «Ложечки нашлись, но осадочек остался».— Одни междометия и глаголы. Но здесь надо ловить тональность, как это слово сказано. Это стечение обстоятельств. Нет, я не защищаюсь. Но если иностранцам объяснить, что это означает… Слово из песни не выкинешь. Может быть это обида, но ситуация доведена до абсурда. Я разговаривал с людьми, которые это кричат. Говорил: «Вам это нравится, но если это звучит цинично, больно, обидно для соперника, то не надо этого делать. Мы на деньги попадаем!». К сожалению, невозможно это объяснить группе болельщиков, которая занимает целый сектор. Написал плакат один чудак, и его тут же показывает наше же телевидение. Для чего мы рекламируем этого человека? Он ведь один сидит!— А я вам скажу. Человек приехал и специально сделал хоккейному клубу «Динамо» больно, в результате чего мы «попали» на ровном месте на 300 тысяч рублей. Если помните, были такие ситуации, когда болельщики бросали на лёд файеры, сосиски… Как за каждым проследить? А ответственность несём мы как клуб, как руководство. И каждый раз после матча получаем штрафы. Разве возможно объяснить 12 тысячам людей, что вот это кричать не надо?! Я считаю, что не надо их провоцировать. Сидят дети, девушки, семьи, молодые хоккеисты из детской спортивной школы. Кто-то что-то понимает в хоккее. Но если мы провоцируем, если судья провоцирует такие крики… Народ-то не обманешь. Судья — дирижёр игры, а 22 человека, сидящие на лавке по обе стороны – они делают игру. На самом деле – судьи должны работать для нас, а не мы для них, они должны вести игру, давать играть. А у нас судья иногда в каком-то моменте потеряется, а потом начинает подравнивать штрафное время.Вот взять пятый матч серии со СКА — отсудили ведь великолепно. Да, вопросы были, но давали играть, и как следствие — никто из зрителей ничего не кричал. Все смотрели за игрой, переживали. Но когда судья выходит на первые роли, то он должен понимать, что или он станет положительной фигурой, или его будут топтать.— Если уйти в ту же экономику, то получается интересно. Судья хоккейный может ошибиться, а слесарь, делающий ракеты, не может. У него тоже может быть плохое настроение, он тоже может поругаться с женой… И он тоже волнуется на работе… Но его за ошибку при изготовлении детали накажут, а судья – «имеет право на ошибку…». Вот смотришь на «Чемпионате» новости: судья Иванов отстранён от судейства в футболе. Какое-то время арбитры в нашей лиге были открыты, а теперь снова закрылись. Я спрашивал Алексея Анисимова, но он отказался отвечать. «Это корпоративная этика, и я не буду ничего говорить». Мне кажется, что это неправильно. О том, как наказали игрока после матча, пусть даже это будет сказано за закрытыми дверями раздевалки, через 10 минут знают все. А как наказали судью, не знает никто. А вот если его пару раз как следуют накажут, отправят «тренироваться» в Высшую лигу, он пересядет с хороших рейсов на автобусы, полетает с тремя или четырьмя пересадками и поймёт, почём фунт изюма. И домой уже принесёт совсем другие деньги, не те, что в КХЛ. Вот тогда ему уже собственная жена скажет: «Вася, ты давай-ка выучи кодекс чести арбитра! Не трясись и не нагибай голову, если страшно. А принимай решения такие, какими они должны быть, потому что семья должна быть обеспечена». Это правильней.— Мы виделись с ним на прощании с Сергеем Гимаевым. Сейчас он швец, жнец и на дуде игрец – работает и с юношеской, и с олимпийской сборной. Похудел. Я ему говорю: «Учись, Юра, обрастай знаниями». Мы часто общаемся.— Да, он вернулся, как и Тарасов. Наверное, ему надо было возвращаться пораньше, потому что в том состоянии, в каком он приехал, он был практически никому не нужен. Мы с ним хорошо поговорили, нашли общий язык и поняли друг друга. Сейчас он уже снова стал возвращаться к своему уровню. Думаю, что у него будет возможность попробовать себя в первой команде. У него всё для этого есть, но Америка с Канадой его сильно испортили.— Лучше в хоккей играть, чем петь. Это как в той басне – он своё уже всё пропел. Он мог быть фигурой, мог быть лицом «Динамо», но пошёл по другому пути.— Сегодняшний – устраивает, но есть что-то интересное и в перекрёстном варианте. Понятно, что и перелёты станут другими, и экономика будет тяжёлая, и где-то, может, и интерес уже будет не тот. Но ведь была же гегемония Востока в начале существования КХЛ. Все помнят чемпионство «Ак Барса» и «Салавата». Но на сегодняшний день «Динамо» завершило календарную сетку на общем четвёртом месте, проиграв лишь СКА, ЦСКА и «Магнитке». Из четырёх лидеров чемпионата – три команды с Запада. Но новый вариант плей-офф попробовать можно было бы. Да, у него есть и минусы, и плюсы. Минусы – это экономика и транспорт. Ну а плюсы в новизне, потому что сейчас на Западе все клубы, которые постоянно выходят в плей-офф, играют друг с другом, варятся в собственном соку.— Как все говорят, Олимпиада – это вершина всего спорта, вершина карьеры спортсменов. А бриллиант в короне зимних Олимпийских игр – это, конечно, хоккейный турнир. Знаете, мы в советское время уже назапрещались. Сначала Москва-1980, затем Игры в Лос-Анджелесе, затем соревнования «Дружба». Олимпиада должна быть вне политики. Но НХЛ – это бизнес-структура, которая будет решать, нужно это им или нет.