Что будет с ЦСКА? Зачем было убирать Квартальнова. Мнения экспертов

Гомоляко: Убирают людей скорее из-за личных амбиций. За что-то надо увольнять, была задача поставлена выиграть Кубок Гагарина — не выиграл ни одного. Это скорее как предлог.

Пашков: Что случится через год, кто придёт? Что он сделает? Эти вопросы не решаются за один день после неудачи.

Гуськов: К Быкову поедут хоккеисты. В плане работы Вячеслав Аркадьевич довольно гибкий человек, но в то же время очень строгий тренер.

В нашей традиционной рубрике – заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ, заслуженный тренер России, олимпийский чемпион, а также бывший вице-президент «Трактора»: Согласен, что с приходом Квартальнова ЦСКА стал мощным клубом и вернул себе лидирующие позиции. Команда сильно смотрелась по ходу регулярного чемпионата, но амбиции у «армейцев» намного больше. Кубок Гагарина так и не был завоёван. На мой взгляд, трудно расставаться с тренером, который прогрессировал. Квартальнов долго не задержится без работы. Что касается того, правильно ли поступило руководство — судить не нам, у них есть свой взгляд, свои задачи. Максимального результата же ЦСКА пока не добился.: То, что ЦСКА вышел на передовые позиции с Квартальновым, это факт, но нельзя не сказать о большом административном ресурсе со стороны «Роснефти». Не было бы такого владельца, и Квартальнову было бы тяжело подниматься. ЦСКА — топовая команда, в том числе и по финансам.Мы уже неоднократно отмечали, что потери Радулова и Зайцева для «армейцев» оказались невосполнимыми, отсюда и такой результат в этом сезоне. В этом году ЦСКА выбыл во втором раунде плей-офф, это считается неудачей. Хозяева команды хотят большего, поэтому было принято расстаться с главным тренером.: Вы помните, как Быкова сняли? Примерно так же, в полуфинале вылетели. Похожая история. Команда под руководством Квартальнова три года подряд выигрывала «регулярку» и, по сути, была чемпиономстраны. Но неудачно играют в Кубке Гагарина, это надо признавать. Другой вопрос, что какие-то ошибки были допущены Квартальновым. Надо, может, поправить тренера, проанализировать работу, понять, что происходит с командой во время плей-офф. Мы видим, проходит всего несколько дней после вылета, и тренера увольняют. Был ли анализ? Очевидно, нет.Такие быстрые решения не думаю что пойдут на пользу клубу и поднимут его выше, а на следующий год команда вдруг выиграет кубок. Стиль команды современный, тренер нацелен на результат, и есть недостатки в работе, не хватает работы над индивидуальным мастерством, может быть. Но это всё поправимо, команда на правильном пути, на победном пути. Сейчас останавливать и менять тренера на этой остановке — это риск. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Посмотрим, какое шампанское ЦСКА будет пить через год.: Убирают людей скорее из-за личных амбиций. За что-то надо увольнять, была задача поставлена выиграть Кубок Гагарина — не выиграл ни одного. Это скорее как предлог. Я бы дал ещё год работать, нужно больше доверять тренерам и менеджерам. Они проиграли не самой слабой команде, а «Локомотив» — обученная команда, немного не получилось.: Где-то считают хоккей Квартальнова примитивным, но если посмотреть, то наш хоккей к этой стадии и подходит. Сейчас главным критерием игрока является скорость, мощь, напор. К сожалению, не во всех командах делают упор на техничность. В КХЛ вообще не так много техничных игроков. Квартальнов в большей степени отталкивался от состава и те хоккеисты, на кого он рассчитал, могли делать определённую работу, и тренер из них старался выжить всё. Квартальнову не хватило в ЦСКА техничного звена, которое играло бы в другой хоккей. Как, например, это было в Казани у Билялетдинова, когда тройка с Морозовым и Зариповым отличалась от других звеньев.: Все эти разговоры немножко надуманы. «Бей — беги, бей — не беги». Надо и бежать, и бегать, и думать. Хоккей — это целый комплекс разных качеств. Без «бей-беги» тоже нельзя играть в хоккей и говорить о том, что мы будем только думать. А кто вместо тебя бежать тогда будет? Только дилетанты так рассуждают. Главное — это то, что приносит результат.: Не думаю, что хоккей неэффективен. Режим Кубка Гагарина нуждается в коррекции как со стороны команды, так и со стороны организаторов. Игра через день – это по меньшей мере недальновидно, игроки не успевают восстанавливаться, они не демонстрируют всех своих возможностей, хоккей высокого класса. Победителем становится тот, у кого больше сил или кому где-то повезло.Вчера играли СКА и «Локомотив», забросили случайные шайбы из-за грубых ошибок. Мастерства немного, команды очень устали, они уже на предыдущей стадии устали. Об этом стоит подумать. Могу понять отставки в других командах, но здесь клуб-лидер — зачем подвергать риску команду? Что случится через год, кто придёт? Что он сделает? Эти вопросы не решаются за один день после неудачи.: Квартальнову просто не хватило тактической гибкости, нужно было где-то поменять тактику. Плюс не оказалось такого игрока, как Радулов, который мог бы сделать игру в одиночку, а таких игроков почти и нет в нашей лиге. Есть Мозякин, но он в другой команде.: Претендентов на пост нового тренера ЦСКА достаточно, освободилось много специалистов. Но если говорить о Быкове, то стоит вспомнить, что он уже работал в ЦСКА. К тому же к Быкову поедут хоккеисты. В плане работы Вячеслав Аркадьевич довольно гибкий человек, но в то же время очень строгий тренер. Именно Быков может работать со звёздами, что показывал он и в КХЛ, и на мировых первенствах. Под его руководством звёзды могут пахать и слушаться беспрекословно.: Мне трудно сказать по поводу нового главного тренера. Надо знать, как будет усиливаться команда. Кто есть в школе, в команде МХЛ, кого собираются приобрести у других клубов. Основная цель для ЦСКА — это Кубок Гагарина. Нет такой команды, которой не нужно усиления, и нет такого тренера, который не мечтал бы об усилении.: Что значит заменить? Другой стиль должен быть, другие отношения с игроками. Приведёт ли это к победе в Кубке Гагарина — ну давайте посмотрим, что будет с ЦСКА на следующий год. Очень рискованный шаг, с непредсказуемыми последствиями. Быков, может, и может, но у него другой подход к работе, другие принципы выстраивания отношений с игроками, другая тактика.: Когда Быков выигрывал два чемпионства с «Салаватом Юлаевым» и СКА, то посмотрите на состав этих команд. У ЦСКА нет такого. Справится ли Быков с ним? Не скажу, что сомневаюсь, но будет очень тяжело.