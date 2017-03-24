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175 лет назад 2016
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Кубок Гагарина. «Металлург» — «Ак Барс» — 2:1 (ОТ)
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Мозякин в огне! Как капитан «Магнитки» отправил «Ак Барс» в нокдаун

Гол Сергея Мозякина во втором овертайме принёс «Магнитке» победу в первом матче серии финала Востока с «Ак Барсом».
24 марта 2017, пятница. 20:50. Хоккей
→ «Магнитка» — «Ак Барс»: доедет ли Мозякин до ворот Казани?

«Ак Барс» до отчётного матча трижды играл в Магнитогорске в рамках плей-офф Кубка Гагарина — и ни разу не проиграл. Поэтому у коллектива Ильи Воробьёва была прекрасная возможность прервать неприятную для себя серию. Казанцы, разумеется, хотели её продлить.

Не в обиду «Куньлуню» и «Барысу», но в нынешнем розыгрыше «Металлург» впервые встретился с соперником, которого можно сопоставить по классу с уральцами. Китайский и казахстанский клуб «металлурги»
прошли на одном дыхании, проиграв всего одну встречу при восьми выигранных. У «барсов» турнирная сетка была посолиднее — сперва «Салават Юлаев», затем «Авангард».

В составе хозяев 24 марта отсутствовали форвард Дмитрий Казионов и защитник Алексей Береглазов, у гостей не сыграли нападающий Александр Свитов и Василий Токранов — потери достаточно ощутимые. Особенно вызывали опасение действия в защите «Магнитки» второй пары защиты Ли – Будкин.

В первом периоде хозяева перебросали соперника, 11 раз потревожив Эмиля Гарипова. А вот силовых приёмов Казань провела почти вдвое больше – 13-7. Хороший шанс отличиться был у Зарипова, уверенно себя чувствующего в нынешнем плей-офф. У казанцев старался активничать Варнаков, в отсутствие Свитова вышедший на лёд с капитанской повязкой. С убойной позиции не попал в дальний угол Ткачёв, едва не воспользовавшись удалением Платонова.
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
24 марта 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 1 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Малыхин (Охтамаа) – 29:01 (5x4), 1:1 – Зарипов (Антипин, Мозякин) – 37:30 (5x5), 2:1 – Мозякин (Ли, Коварж) – 85:02 (5x5)
Свой шанс в большинстве был и у «Магнитки». Лукоянов отправился в бокс для штрафников, однако переиграть Гарипова Мозякин и компания не смогли. Особо событийным и интересным первый отрезок встречи не назовёшь. Омрачила его травма чешского защитника Михала Йордана, на ногу которому упал форвард уральцев Сантала. Игрок обороны в сопровождении врачей отправился в раздевалку, сильно хромая. Впоследствии Йордан появился на лавке, но играл заявленный седьмым защитником Сидоров, а не он.

Михаил, к слову, едва не забил во второй двадцатиминутке, хлёстко бросив от синей линии. Кошечкину пришлось демонстрировать чудеса реакции. Неудачно зацепился за клюшку Терещенко соперник в лице Чибисова – судьи среагировали, выписав Сергею две минуты. Гости с удовольствием воспользовались предоставленной возможностью. Охтамаа бросил от синей линии, а Малыхин подставил клюшку на пятаке, дезориентировав голкипера.
С разворота атаковал Платонов – здорово сыграл щитком Гарипов. Заметно нервничал вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, наблюдавший за игрой из специальной ложи. Если в первой двадцатиминутке Величкин сидел в кресле, то во второй поднялся и смотрел хоккей стоя.

Отыграться «Металлург» сумел до перерыва. Антипин увидел отскочившую с пятака шайбу и отпасовал на Зарипова, а Данис хлёстко выстрелил под перекладину. Эта шайба стала для форварда 12-й в 10-м матче плей-офф — замечательный результат. Сотое очко в чемпионате набрал и Сергей Мозякин. Едва не нарисовал красивейший гол Сёмин, сместившийся в центральную зону и бросивший с кистей, – Гарипов выручил. За несколько секунд до сирены в пустой угол не попал Зарипов. А ведь мог оформить дубль.
В третьем периоде команды стали осторожничать. Удаление выписали Бататыршину, но шайба не шла в ворота «Ак Барса», словно заколдованная. Классную встречу проводил и Гарипов, раз за разом выручавший «барсов» от верного гола.

Едва не перерос в драку эпизод, связанный с силовым приёмом на Лукоянове. Заступаться за партнёра начал Яруллин, но судьи быстро всех успокоили. Едва не подвёл «Магнитку» именинник Калетник, нарушивший правила ближе к концовке встречи. В итоге избежать овертайма так и не удалось.

Не выявил сильнейшего и первый овертайм, хотя в его концовке у Филиппи с передачи Сёмина была отличная возможность отличиться. Илья Воробьёв попросил судей пересмотреть эпизод, но на повторе чётко видно, что шайба не пересекла линию ворот – блестяще сыграл Гарипов.

Во втором овертайме блестящий пас из своей зоны на ход Сергею Мозякину отдал Крис Ли. Капитан «Магнитки» выскочил один на один с Гариповым и мастерски переиграл голкипера. 1-0 – «Магнитка» повела в серии. Офсайда не было.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг
Новости. Хоккей
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