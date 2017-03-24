«Кроме звена Коваржа, у «Магнитки» никто ничего не показывает»

«Начало далось «Магнитке» сложно, Береглазов не играл, так как приболел»

«Магнитке» надо было сыграть терпеливее «Ак Барса», строже в обороне».

«Ак Барс» — вязкая команда: атакуют в нашей зоне, сворачиваются»

«Тяжко было с «Магниткой» в самом конце, нужно вытаскивать силы из себя»

«Потеря «Ак Барсом» концентрации привела к проигранному матчу»

Магнитогорский «Металлург» в первом матче серии с «Ак Барсом» одержал победу во втором овертайме со счётом 2:1. Победная шайба в активе капитана уральцев Сергея Мозякина. После окончания встречи на вопросы журналистов ответили главные тренеры команд и хоккеисты.— Давно мы не играли. Начало нам давалось сложно. Потом нормально вкатились, — заявил главный тренер «Магнитки»— Сашка Будкин сыграл нормально, давно его не было. Береглазова не было, так как он немного приболел.оценил молодого защитника— Была хорошая игра, добротная. Она шла до забитого гола, — отметил рулевой казанцев.— По состоянию Йордана пока не знаю.— Очень хорошо.— Не могу сказать.Нападающий магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над «Ак Барсом».— Игра была тяжёлой, соперник достался очень терпеливый. У «Ак Барса» налажены все звенья. Лучший подарок для меня на день рождения – это победа. Хорошо, что выиграли. Делали акцент на обороне, старались действовать строже. Нам надо было сыграть терпеливее соперника. Конечно, была установка меньше удаляться. Сегодня как раз пропустили один гол в меньшинстве. Будем работать над этим. Серия только началась. Успели отдохнуть, подготовиться. Подошли к серии в хорошей форме и настроении, — заявил Калетник.Защитник магнитогорского «Металлурга»поделился мнением об игре в паре с— Сначала понервничал, потом влился в игру, всё нормально. Крис Ли, мой партнёр по второй паре, всегда так здорово играет. Не первую встречу с ним проводим. «Ак Барс» — вязкая команда. Стараются атаковать в нашей зоне, сворачиваются. Но потом мы перестроились. Начали больше атаковать, довели дело до конца. Сильно сыграли вратари — Кошечкин и Гарипов. Из-за этого получился такой матч. Надо было выигрывать, любой бросок в овертайме опасен. Серёга — молодец! — сказал Будкин.Защитник «Ак Барса»заявил, что в конце встречи с «Магниткой» почувствовал усталость.— Играли неплохо, немного не повезло. Не хватило концентрации в конце, поэтому пропустили. После травмы Йордана сыграл нормально, готовлюсь к каждой встрече. Тяжко было в самом конце, силы стали покидать. Накапливается усталость. Очень здорово сыграл Эмиль Гарипов, выручил во многих моментах, спасибо ему. И Вася тоже неплохо, у нас было много моментов, когда надо было забивать. Нужно вытаскивать силы из себя. Буду выкладываться по максимуму, — сказал Сидоров.Защитник «Ак Барса»отметил, что особый акцент стоит сделать на тройке Коваржа.— Приятные воспоминания о Магнитогорске, два года здесь провёл. Соперник прибавил после первого гола. Считаю, что игра была равная. В овертаймах имели преимущество. Небольшая потеря концентрации привела к выходу один на один и проигранному матчу. В «Магнитке» такие же ребята, как и мы. Можно и нужно играть с ними. Выходить и выигрывать. Важно играть внимательно против звена Коваржа, а остальные ребята ничего особого не показывают. Не реализовывали свои моменты, плюс Василий подтащил «Металлург». Ничего страшного. Проиграна битва, но не война. Важно с холодной головой реализовывать моменты, брать игру на себя. Переведём дух и готовимся к следующим матчам. Будем дальше биться, — сказал Батыршин.