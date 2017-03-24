«Кроме звена Коваржа, у «Магнитки» никто ничего не показывает»

→ Мозякин «в огне»! Как капитан «Магнитки» отправил «Ак Барс» в нокдаун
«Начало далось «Магнитке» сложно, Береглазов не играл, так как приболел»
— Давно мы не играли. Начало нам давалось сложно. Потом нормально вкатились, — заявил главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв.
— Как оцените игру Будкина и почему в заявке не оказалось Береглазова?
— Сашка Будкин сыграл нормально, давно его не было. Береглазова не было, так как он немного приболел.
Зинэтула Билялетдинов оценил молодого защитника Михаила Сидорова.
— Была хорошая игра, добротная. Она шла до забитого гола, — отметил рулевой казанцев.
— Что с Михалом Йорданом?
— По состоянию Йордана пока не знаю.
— Как оцените игру Михаила Сидорова?
— Очень хорошо.
— Сыграет ли Свитов в воскресенье?
— Не могу сказать.
«Магнитке» надо было сыграть терпеливее «Ак Барса», строже в обороне».
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владислав Калетник прокомментировал победу над «Ак Барсом».
— Игра была тяжёлой, соперник достался очень терпеливый. У «Ак Барса» налажены все звенья. Лучший подарок для меня на день рождения – это победа. Хорошо, что выиграли. Делали акцент на обороне, старались действовать строже. Нам надо было сыграть терпеливее соперника. Конечно, была установка меньше удаляться. Сегодня как раз пропустили один гол в меньшинстве. Будем работать над этим. Серия только началась. Успели отдохнуть, подготовиться. Подошли к серии в хорошей форме и настроении, — заявил Калетник.
«Ак Барс» — вязкая команда: атакуют в нашей зоне, сворачиваются»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Александр Будкин поделился мнением об игре в паре с Крисом Ли.
— Сначала понервничал, потом влился в игру, всё нормально. Крис Ли, мой партнёр по второй паре, всегда так здорово играет. Не первую встречу с ним проводим. «Ак Барс» — вязкая команда. Стараются атаковать в нашей зоне, сворачиваются. Но потом мы перестроились. Начали больше атаковать, довели дело до конца. Сильно сыграли вратари — Кошечкин и Гарипов. Из-за этого получился такой матч. Надо было выигрывать, любой бросок в овертайме опасен. Серёга — молодец! — сказал Будкин.
«Тяжко было с «Магниткой» в самом конце, нужно вытаскивать силы из себя»
Защитник «Ак Барса» Михаил Сидоров заявил, что в конце встречи с «Магниткой» почувствовал усталость.
— Играли неплохо, немного не повезло. Не хватило концентрации в конце, поэтому пропустили. После травмы Йордана сыграл нормально, готовлюсь к каждой встрече. Тяжко было в самом конце, силы стали покидать. Накапливается усталость. Очень здорово сыграл Эмиль Гарипов, выручил во многих моментах, спасибо ему. И Вася тоже неплохо, у нас было много моментов, когда надо было забивать. Нужно вытаскивать силы из себя. Буду выкладываться по максимуму, — сказал Сидоров.
«Потеря «Ак Барсом» концентрации привела к проигранному матчу»
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин отметил, что особый акцент стоит сделать на тройке Коваржа.
— Приятные воспоминания о Магнитогорске, два года здесь провёл. Соперник прибавил после первого гола. Считаю, что игра была равная. В овертаймах имели преимущество. Небольшая потеря концентрации привела к выходу один на один и проигранному матчу. В «Магнитке» такие же ребята, как и мы. Можно и нужно играть с ними. Выходить и выигрывать. Важно играть внимательно против звена Коваржа, а остальные ребята ничего особого не показывают. Не реализовывали свои моменты, плюс Василий подтащил «Металлург». Ничего страшного. Проиграна битва, но не война. Важно с холодной головой реализовывать моменты, брать игру на себя. Переведём дух и готовимся к следующим матчам. Будем дальше биться, — сказал Батыршин.