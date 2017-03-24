Вестерлунд возглавил «Салават», а Григоренко перейдёт в «Автомобилист»

Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев»

Квартальнов не выполнил задачу

Мозякин – король овертаймов

Епанчинцев расторг контракт с «Сарыаркой»

Паре и Григоренко стали новичками «Автомобилиста»

Кареев возвращается в «Кузню»

«Салават Юлаев» стал первым российским клубом за два сезона, который назначил на пост главного тренера иностранного специалиста. «Особо уговаривать не пришлось, он говорил, что не хочет тренировать, но если поступит предложение от большого клуба, то он его рассмотрит. Вестерлунд сказал, что «Салават Юлаев» егоинтересует, вот мы и договорились. Мне все говорят про запрет на иностранных тренеров, но я про него ничего не знаю», — сказал генеральный менеджер клуба«Большая честь для меня — получить предложение от такой хорошей команды из России. Первый раз в «Салавате» будет иностранный тренер, а для меня это будет первый опыт работы за рубежом. Это серьёзный вызов, и я хочу привнести что-то новое в российский хоккей. В контракте есть опция, что его можно расторгнуть после первого сезона, но моя цель – отработать в «Салавате» два года», — прокомментировал своё назначение сам Вестерлунд.Президент ЦСКАтолько на следующий день после расторжения контракта с главным тренеромпрокомментировал это решение. «Причина обычная. Хоккейный клуб ЦСКА ставит перед собой задачу — победа в Кубке Гагарина, остальные победы налицо, они есть. Главная задача, которая ставилась перед ним, не выполнена. Поэтому наблюдательный совет принял решение по обоюдному желанию расторгнуть контракт. В ближайшее время объявим о назначении нового главного тренера», — сказал Есмантович «Чемпионату».Первый матч серии между «Магниткой» и «Ак Барсом» получился именно таким, как все ожидали: максимум борьбы, минимум голов. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились, для которого эта шайба стала 12-й в текущем розыгрыше плей-офф. Судьба встречи разрешилась лишь во втором овертайме, капитан «Металлурга» Сергей Мозякин напомнил, что в условиях «внезапной смерти» именно он больше всего умеет сохранять хладнокровие и приносить победу своей команде.Главный тренер карагандинской «Сарыарки»расторг контракт с клубом, выступающим в ВХЛ. В сезоне-2016/17 казахстанская команда заняла третье место в регулярном чемпионате, а в плей-офф уступила во втором раунде «Зауралью» со счётом 2-4 в серии. Ожидается, что в ближайшие дни Епанчинцев будет официально объявлен главным тренером московского «Спартака».Екатеринбургский «Автомобилист» продолжает укреплять свой состав — двумя новичками команды стали капитан «Салавата»и канадец. В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 6 шайб и отдав 3 результативные передачи. Коэффициент полезности «-7». В плей-офф форвард сыграл пять встреч, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий «+1».Паре является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Также в Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Всего на уровне КХЛ Паре провёл 185 матчей, набрав 88 (45+43) очков.22-летний вратарь, проведший вторую половину регулярного чемпионата в нижнекамском «Нефтехимике», возвращается в Новокузнецк. В активе Кареева 16 матчей за «Нефтехимик» при проценте отражённых бросков 94,3 и коэффициенте надёжности 1,88.«Мы провели психологический анализ Андрея Кареева. Парень талантливый, но психологически неустойчивый. Приняли решение не выкупать его у «Кузни» за баснословную сумму и отдали обратно. Желаем Андрею Карееву успехов в дальнейшей карьере», — сказал главный тренер команды«Чемпионату».