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175 лет назад 2016
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Игорь Григоренко
Фото: Юрий Кузьмин, photo,khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Вестерлунд возглавил «Салават», а Григоренко перейдёт в «Автомобилист»

Эркка Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев», ЦСКА объяснил причину отставки Квартальнова, «Магнитка» обыграла «Ак Барс» — в итогах дня.
24 марта 2017, пятница. 23:30. Хоккей

Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев»


«Салават Юлаев» стал первым российским клубом за два сезона, который назначил на пост главного тренера иностранного специалиста. «Особо уговаривать не пришлось, он говорил, что не хочет тренировать, но если поступит предложение от большого клуба, то он его рассмотрит. Вестерлунд сказал, что «Салават Юлаев» его
интересует, вот мы и договорились. Мне все говорят про запрет на иностранных тренеров, но я про него ничего не знаю», — сказал генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.

«Большая честь для меня — получить предложение от такой хорошей команды из России. Первый раз в «Салавате» будет иностранный тренер, а для меня это будет первый опыт работы за рубежом. Это серьёзный вызов, и я хочу привнести что-то новое в российский хоккей. В контракте есть опция, что его можно расторгнуть после первого сезона, но моя цель – отработать в «Салавате» два года», — прокомментировал своё назначение сам Вестерлунд.

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Квартальнов не выполнил задачу


Президент ЦСКА Игорь Есмантович только на следующий день после расторжения контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым прокомментировал это решение. «Причина обычная. Хоккейный клуб ЦСКА ставит перед собой задачу — победа в Кубке Гагарина, остальные победы налицо, они есть. Главная задача, которая ставилась перед ним, не выполнена. Поэтому наблюдательный совет принял решение по обоюдному желанию расторгнуть контракт. В ближайшее время объявим о назначении нового главного тренера», — сказал Есмантович «Чемпионату».

Мозякин – король овертаймов

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
24 марта 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 1 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Малыхин (Охтамаа) – 29:01 (5x4), 1:1 – Зарипов (Антипин, Мозякин) – 37:30 (5x5), 2:1 – Мозякин (Ли, Коварж) – 85:02 (5x5)

Первый матч серии между «Магниткой» и «Ак Барсом» получился именно таким, как все ожидали: максимум борьбы, минимум голов. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Фёдор Малыхин и Данис Зарипов, для которого эта шайба стала 12-й в текущем розыгрыше плей-офф. Судьба встречи разрешилась лишь во втором овертайме, капитан «Металлурга» Сергей Мозякин напомнил, что в условиях «внезапной смерти» именно он больше всего умеет сохранять хладнокровие и приносить победу своей команде.
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Епанчинцев расторг контракт с «Сарыаркой»


Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Вадим Епанчинцев расторг контракт с клубом, выступающим в ВХЛ. В сезоне-2016/17 казахстанская команда заняла третье место в регулярном чемпионате, а в плей-офф уступила во втором раунде «Зауралью» со счётом 2-4 в серии. Ожидается, что в ближайшие дни Епанчинцев будет официально объявлен главным тренером московского «Спартака».

Паре и Григоренко стали новичками «Автомобилиста»


Екатеринбургский «Автомобилист» продолжает укреплять свой состав — двумя новичками команды стали капитан «Салавата» Игорь Григоренко и канадец Франсис Паре. В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 6 шайб и отдав 3 результативные передачи. Коэффициент полезности «-7». В плей-офф форвард сыграл пять встреч, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий «+1».

Паре является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Также в Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Всего на уровне КХЛ Паре провёл 185 матчей, набрав 88 (45+43) очков.

Кареев возвращается в «Кузню»


22-летний вратарь Андрей Кареев, проведший вторую половину регулярного чемпионата в нижнекамском «Нефтехимике», возвращается в Новокузнецк. В активе Кареева 16 матчей за «Нефтехимик» при проценте отражённых бросков 94,3 и коэффициенте надёжности 1,88.

«Мы провели психологический анализ Андрея Кареева. Парень талантливый, но психологически неустойчивый. Приняли решение не выкупать его у «Кузни» за баснословную сумму и отдали обратно. Желаем Андрею Карееву успехов в дальнейшей карьере», — сказал главный тренер команды Андрей Назаров «Чемпионату».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Ак Барс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК ЦСКА Дмитрий Квартальнов Игорь Григоренко Франсис Паре Эркка Вестерлунд Обзор главных хоккейных событий дня
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