Вестерлунд: чувствую, что в «Салавате» могу сделать что-то особенное

«Это серьёзный вызов, и я хочу привнести что-то новое в российский хоккей»

«Моя цель – отработать в «Салавате» два года»

Эркка Вестерлунд

Родился 30 марта 1957 года в Перная (Финляндия).



В качестве хоккеиста выступал в клубах низших дивизионов чемпионата Финляндии.



В качестве тренера на клубном уровне выиграл чемпионат Финляндии с ХИФК в сезоне-1997/98, в КХЛ работал в «Йокерите» с 2014 по 2016 год.



С юниорской сборной Финляндии Вестерлунд выиграл золото чемпионата Европы, с «молодёжкой» дважды брал бронзу чемпионата мира, а с главной сборной страны Эркка занял второе место на Кубке мира-2004, выиграл серебро на Олимпиаде-2006 и бронзу на Олимпиаде-2014. На чемпионатах мира финская команда под его руководством дважды становилась второй и один раз третьей. Родился 30 марта 1957 года в Перная (Финляндия).выступал в клубах низших дивизионов чемпионата Финляндии.на клубном уровне выиграл чемпионат Финляндии с ХИФК в сезоне-1997/98, в КХЛ работал в «Йокерите» с 2014 по 2016 год.С юниорской сборной Финляндии Вестерлунд выиграл золото чемпионата Европы, с «молодёжкой» дважды брал бронзу чемпионата мира, а с главной сборной страны Эркка занял второе место на Кубке мира-2004, выиграл серебро на Олимпиаде-2006 и бронзу на Олимпиаде-2014. На чемпионатах мира финская команда под его руководством дважды становилась второй и один раз третьей.

Вестерлунд: Я уже старый тренер и вообще не чувствую никакого давления на себя.

«Уговаривать Вестерлунда не пришлось»

«Салават Юлаев» объявил о подписании двухлетнего контракта с легендарным финским тренером. Для уфимцев он станет первым тренером-иностранцем, а для Вестерлунда этот опыт станет первым за пределами родной страны. Эркка был без работы в сезоне-2016/17, и все в Финляндии считали, что он уже завязал с тренерской деятельностью. В интервью «Чемпионату» он рассказал о решении возглавить уфимский клуб.— Большая честь для меня получить предложение от такой хорошей команды из России. Первый раз в «Салавате» будет иностранный тренер, а для меня это будет первый опыт работы за рубежом. Это серьёзныйвызов, и я хочу привнести что-то новое в российский хоккей.— У меня было много предложений за последний год, многие клубы спрашивали, готов ли я их возглавить. Я ждал по-настоящему интересного вызова, чувствую сейчас, что в «Салавате» есть отличный шанс сделать что-то особенное.— Уфа играет в очень креативный хоккей, у них талантливые игроки. Думаю, что моя сильная черта как тренера – умение налаживать командное взаимодействие, чтобы индивидуально сильные игроки были одной командой. Надеюсь, мы сможем улучшить в следующем сезоне игру как в обороне, так и в атаке.— Конечно, это сделает работу чуть проще, но мне нужно узнать всех игроков в полном объёме: все их сильные и слабые стороны.— Конечно! У вас совсем другая культура, хоккеисты всю жизнь работали с тренерами, чей стиль отличается от моего и других финских специалистов.— Такая опция есть, но моя цель – отработать в «Салавате» два года.— Я ещё не знаю так много о команде, какая ситуация с игроками, потому что они самые важные элементы в команде. Когда придёт это понимание, то мы будем осознавать, на что команда может рассчитывать.— Я тренирую уже много лет, мне нравится тренировать, результат не довлеет надо мной, я получаю удовольствие от каждой секунды работы с хорошими игроками. Пытаюсь сделать мою работу как можно лучше. Я уже старый тренер и вообще не чувствую никакого давления на себя.— Мы начинаем работать прямо сейчас. Нужно планировать следующий сезон, где провести сбор, какие контрольные матчи провести, какие игроки нам нужны.— Безусловно. Я готов к работе, отдохнул уже достаточно. Полон энергии, чтобы принести пользу клубу.Генеральный менеджер «Салавата»прокомментировал назначение Вестерлунда на пост главного тренера команды.«Особо уговаривать не пришлось, он говорил, что не хочет тренировать, но если поступит предложение от большого клуба, то он его рассмотрит. Вестерлунд сказал, что «Салават Юлаев» его интересует, вот мы и договорились. Мне все говорят про запрет на иностранных тренеров, но я про него ничего не знаю.Был ряд кандидатов, анализировали ситуацию, пришли к выводу, что для нас кандидатура Вестерлунда оптимальная. Мы сейчас заканчиваем работу по тренерскому штабу, как сформируем — опубликуем. Если приглашаем такого тренера, то задачи серьёзные, но у нас и в этом сезоне они были серьёзные», — сказал Вайсфельд.