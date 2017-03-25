Вестерлунд: чувствую, что в «Салавате» могу сделать что-то особенное

«Это серьёзный вызов, и я хочу привнести что-то новое в российский хоккей»
— Как вы решились возглавить «Салават Юлаев»?
— Большая честь для меня получить предложение от такой хорошей команды из России. Первый раз в «Салавате» будет иностранный тренер, а для меня это будет первый опыт работы за рубежом. Это серьёзный вызов, и я хочу привнести что-то новое в российский хоккей.
— Все в Финляндии думали, что вы закончили с тренерской деятельностью…
— У меня было много предложений за последний год, многие клубы спрашивали, готов ли я их возглавить. Я ждал по-настоящему интересного вызова, чувствую сейчас, что в «Салавате» есть отличный шанс сделать что-то особенное.
— Генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд рассказал, что вы спрашивали его о том, в какой хоккей должна играть команда. Каким будет «Салават» в сезоне-2017/18?
— Уфа играет в очень креативный хоккей, у них талантливые игроки. Думаю, что моя сильная черта как тренера – умение налаживать командное взаимодействие, чтобы индивидуально сильные игроки были одной командой. Надеюсь, мы сможем улучшить в следующем сезоне игру как в обороне, так и в атаке.
— Наверняка для вас будет плюсом, что в команде есть знакомые игроки, такие как Линус Умарк?
— Конечно, это сделает работу чуть проще, но мне нужно узнать всех игроков в полном объёме: все их сильные и слабые стороны.
— Для любого иностранного тренера возникает проблемы с тем, чтобы понять менталитет русского человека. Вы готовы к этому?
— Конечно! У вас совсем другая культура, хоккеисты всю жизнь работали с тренерами, чей стиль отличается от моего и других финских специалистов.
«Моя цель – отработать в «Салавате» два года»
— Вы подписали двухлетний контракт, но есть опция, по которой соглашение может быть расторгнуто после первого года?
— Такая опция есть, но моя цель – отработать в «Салавате» два года.
Эркка Вестерлунд— Какие задачи в плане результата ставите для себя на это время?
Родился 30 марта 1957 года в Перная (Финляндия).
В качестве хоккеиста выступал в клубах низших дивизионов чемпионата Финляндии.
В качестве тренера на клубном уровне выиграл чемпионат Финляндии с ХИФК в сезоне-1997/98, в КХЛ работал в «Йокерите» с 2014 по 2016 год.
С юниорской сборной Финляндии Вестерлунд выиграл золото чемпионата Европы, с «молодёжкой» дважды брал бронзу чемпионата мира, а с главной сборной страны Эркка занял второе место на Кубке мира-2004, выиграл серебро на Олимпиаде-2006 и бронзу на Олимпиаде-2014. На чемпионатах мира финская команда под его руководством дважды становилась второй и один раз третьей.
Родился 30 марта 1957 года в Перная (Финляндия).
В качестве хоккеиста выступал в клубах низших дивизионов чемпионата Финляндии.
В качестве тренера на клубном уровне выиграл чемпионат Финляндии с ХИФК в сезоне-1997/98, в КХЛ работал в «Йокерите» с 2014 по 2016 год.
С юниорской сборной Финляндии Вестерлунд выиграл золото чемпионата Европы, с «молодёжкой» дважды брал бронзу чемпионата мира, а с главной сборной страны Эркка занял второе место на Кубке мира-2004, выиграл серебро на Олимпиаде-2006 и бронзу на Олимпиаде-2014. На чемпионатах мира финская команда под его руководством дважды становилась второй и один раз третьей.
— Я ещё не знаю так много о команде, какая ситуация с игроками, потому что они самые важные элементы в команде. Когда придёт это понимание, то мы будем осознавать, на что команда может рассчитывать.
— На вас будет большое давление, в Уфе требовательные болельщики, пресса, руководство республики.
— Я тренирую уже много лет, мне нравится тренировать, результат не довлеет надо мной, я получаю удовольствие от каждой секунды работы с хорошими игроками. Пытаюсь сделать мою работу как можно лучше. Я уже старый тренер и вообще не чувствую никакого давления на себя.
— Когда приступаете к непосредственной работе?
— Мы начинаем работать прямо сейчас. Нужно планировать следующий сезон, где провести сбор, какие контрольные матчи провести, какие игроки нам нужны.
— Рады, что возвращаетесь к реальной работе?
— Безусловно. Я готов к работе, отдохнул уже достаточно. Полон энергии, чтобы принести пользу клубу.
Вестерлунд: Я уже старый тренер и вообще не чувствую никакого давления на себя.
«Уговаривать Вестерлунда не пришлось»
Генеральный менеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Вестерлунда на пост главного тренера команды.
«Особо уговаривать не пришлось, он говорил, что не хочет тренировать, но если поступит предложение от большого клуба, то он его рассмотрит. Вестерлунд сказал, что «Салават Юлаев» его интересует, вот мы и договорились. Мне все говорят про запрет на иностранных тренеров, но я про него ничего не знаю.
Был ряд кандидатов, анализировали ситуацию, пришли к выводу, что для нас кандидатура Вестерлунда оптимальная. Мы сейчас заканчиваем работу по тренерскому штабу, как сформируем — опубликуем. Если приглашаем такого тренера, то задачи серьёзные, но у нас и в этом сезоне они были серьёзные», — сказал Вайсфельд.