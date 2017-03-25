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НХЛ высадится в Швеции. Привезите в Россию «Тампу» с Кучеровым!

«Колорадо» и «Оттава» сыграют в Швеции, Кучеров забил в овертайме, а «Питтсбург» снова проиграл без Малкина – в обзоре НХЛ.