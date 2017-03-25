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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

НХЛ высадится в Швеции. Привезите в Россию «Тампу» с Кучеровым!

«Колорадо» и «Оттава» сыграют в Швеции, Кучеров забил в овертайме, а «Питтсбург» снова проиграл без Малкина – в обзоре НХЛ.
25 марта 2017, суббота. 10:00. Хоккей

НХЛ возвращается в Швецию: «Колорадо» и «Оттава» сыграют в Стокгольме


С 2011 года НХЛ не проводила матчи в Европе, и вот стало известно, что два матча регулярного чемпионата сезона-2017/18 пройдут в Швеции. В рамках SAP NHL Global Series стокгольмская арена «Ericsson Globe» примет «Колорадо» и «Оттаву» — команды, где значительную роль играют шведские хоккеисты. Прежде всего, это дуэль двух капитанов Эрика Карлссона и Габриэля Ландескога. Всего же, посетив эти игры, шведский зритель сможет увидеть на льду до шести своих соотечественников. Матч пройдут 10 и 11 ноября, а билеты поступят в продажу уже 29 марта. Напомним, что ранее НХЛ помимо Стокгольма проводила матчи регулярного чемпионата в Хельсинки, Берлине, Праге и других европейских городах. Ожидается, что следующим шагом хоккейной интеграции станет пришествие в Китай.

«Сейчас в НХЛ играет наибольшее количество шведских хоккеистов за всё время и мы очень рады, что SAP NHL Global Series позволит некоторым из них продемонстрировать свое мастерство у себя на родине в составе клубов НХЛ.
Возвращение матчей регулярного сезона лиги на международную арену станет еще одним ярким событием в праздновании столетнего юбилея нашей организации», – заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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Кучеров опять забивает! Почему бы его не показать России?


Из значимых хоккейных стран НХЛ не заглядывала только в Россию. Хотя уже не первый год в сильнейшей лиге мира выступают команды, которых можно смело назвать «русскими». Давно напрашивается визит «Вашингтона» на родину Александра Овечкина, а с недавнего времени у «столичных» появился потенциальный соперник для матчей в России. В «Тампе-Бэй» выступает самый «горячий» российский хоккеист прямо сейчас – Никита Кучеров. А ведь есть ещё Владислав Наместников и Андрей Василевский, ставший по ходу этого сезона основным голкипером «молний». Однако наибольший интерес вызвало бы появление на российском льду Кучерова, который минувшей ночью в очередной раз принёс «Тампе» победу, отметившись точным броском в овертайме матча с «Детройтом».


Никита Кучеров провёл в России всего пару сезонов в юном возрасте, пробивался в НХЛ через низшие лиги, а за сборную выступал только на Кубке мира. Каким бы классным снайпером он ни был, для российского болельщика он всё ещё загадка. Далеко не все осознают, игрок какого масштаба выступает за «молний». Показать его всей стране, пусть и в форме заокеанского клуба – лучшая возможность укрепить Кучерова в ранге новой русской звезды. Тем более, что накануне он ворвался в топ-5 бомбардиров НХЛ, набрав 9 очков в последних четырёх играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2017, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 2 0:0, 1:0, 0:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Зеттерберг (Нюквист, Нильсен) – 28:03 (5x5), 1:1 – Палат (Коберн, Кучеров) – 45:53 (5x5), 1:2 – Кучеров (Пойнт) – 63:28 (3x3)

Кросби забил, но «Питтсбургу» снова не хватило Малкина


Разродившись в прошлом матче хет-триком, Кучеров всерьёз включился в снайперскую гонку. Никита упал на хвост Сидни Кросби, сократив отставание от главного претендента на «Морис Ришар Трофи» до четырёх шайб. Однако гол россиянина в ворота «Детройта» никак не повлиял на расстановку сил. Дело в том, что в матче с «Айлендерс» Кросби вовремя подоспел на добивание и забросил свою 42-ю шайбу в сезоне. На этот раз капитан «Питтсбурга» обошёлся без грязных приёмчиков, никого не травмировал и даже добавил к голу реализованный послематчевый буллит, но это не помогло «пингвинам» обыграть гостей из Нью-Йорка. «Питтсбургу» снова не хватило Евгения Малкина, который пропустил уже пять последних матчей своей команды из-за травмы.


НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2017, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 4 0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Гонс (Каллен, Кессел) – 21:54 (5x5), 1:1 – Нельсон (Хо-Сэнг, Куин) – 24:48 (5x5), 1:2 – Ли (Бейли, Таварес) – 29:18 (5x5), 2:2 – Кросби (Руведел, Шири) – 33:41 (5x5), 2:3 – Цизикас (Таварес) – 39:55 (5x5), 3:3 – Каллен (Гонс, Кессел) – 53:50 (5x5), 3:4 – Таварес – 65:00 ( ПБ)

«Анахайм» закрыл Лайне и догнал «Сан-Хосе»


Ещё 15 марта «Анахайм» на 9 очков отставал от «Сан-Хосе» в борьбе за лидерство в Тихоокеанском дивизионе. С тех пор «акулы» потерпели пять поражений, а «утки» напротив – набрали те самые 9 очков в последних пяти матчах. Сравняться по очкам с лидером подопечным Рэнди Карлайла помогла победа над «Виннипегом». Не обошлось без везения: одна из шайб залетела в ворота «Джетс» рикошетом от их ведущего защитника Джейкоба Троубы. Но в целом гости вряд ли могли рассчитывать на победу, учитывая, что нанесли по воротам Джонатана Бернье всего 18 бросков. «Анахайму» удалось сделать главное – наглухо закрыть Патрика Лайне. Финн ушёл со льда без очков, что неудивительно, учитывая, что бросил в створ всего однажды.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2017, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Перри (Ритчи, Монтур) – 17:17 (5x5), 1:1 – Моррисси (Уилер, Перро) – 26:08 (5x4), 2:1 – Кольяно (Кеслер, Сильверберг) – 36:32 (5x5), 3:1 – Сильверберг (Фаулер) – 58:53 (en)

Адам Кракнелл: первый хет-трик в 31 год!


До 30 лет Адам Кракнелл никак не мог забить за сезон больше пяти шайб. С наступлением 31-го дня рождения на форварда снизошло просветление. Облачившись в форму «Далласа», он уже побил свой личный рекорд результативности. В матче с «Сан-Хосе» Адам второй раз за карьеру забросил больше одной шайбы за игру и впервые за всё время выступления в НХЛ отметился хет-триком! Кракнелл забивал в каждом из периодов, дважды ему ассистировал Джейсон Спецца, а третью шайбу парень с зарплатой $600 тыс. забросил после грубой ошибки вратаря «акул», который отдал пас прямо на героя вечера. Любопытно, что в апреле в семье форварда, сыгравшего свой лучший матч в карьере, ожидается первый ребёнок.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2017, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
6 : 1 1:0, 3:1, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Кракнелл (Спецца, Маккензи) – 08:30 (5x5), 2:0 – Ритчи (Сегин, Эли) – 21:58 (5x5), 3:0 – Бенн (Гемски, Икин) – 25:19 (5x5), 4:0 – Кракнелл (Спецца, Маккензи) – 27:08 (5x5), 4:1 – Торнтон (Бёрнс) – 27:57 (5x4), 5:1 – Кракнелл – 44:59 (4x5), 6:1 – Клингберг (Спецца, Эли) – 45:20 (5x5)


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Евгений Малкин Никита Кучеров
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25 марта 2017, суббота
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06:31 «Даллас» разгромил «Сан-Хосе», Кракнелл оформил хет-трик
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05:02 «Питтсбург» без Малкина по буллитам уступил «Айлендерс»
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