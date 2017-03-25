Бизнесмены и легенда «Сан-Хосе». Что стало с чемпионами «Динамо»-1995?

→ Агент Малкина и риелтор. Что стало с чемпионами «Лады»-1994?
В преддверии решающих стадий розыгрыша Кубка Гагарина мы запустили сериал о судьбах игроков, становившихся чемпионами России с 1993 под 2008 год. На очереди московское «Динамо», вернувшее себе титул чемпиона Межнациональной хоккейной лиги по итогам сезона-1994/95. Динамовцы взяли реванш у тольяттинской «Лады» за поражение, а голкипер бело-голубых Евгений Набоков был признан лучшим хоккеистом розыгрыша Кубка МХЛ.
Вратари
Евгений Набоков
Отыграл ещё два сезона за «Динамо» и уехал покорять Америку. Два года выступал в АХЛ, затем попал в «Сан-Хосе Шаркс». В 2001 году получил приз лучшего новичка НХЛ «Колдер Трофи». Набоков вошёл в число 20 лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед и сухих матчей. В 2008-м в составе сборной России стал чемпионом мира, сыграв в легендарном финале с Канадой. В 2015 году объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас Евгений работает в тренерском штабе «Сан-Хосе».
Ильдар Мухометов
Продолжил выступать за московское «Динамо», а в 1999 году уехал на год играть в Германию. По возвращении на родину играл за «Нефтехимик», ЦСКА, «Северсталь» и «Барыс». Закончив карьеру игрока, поработал спортивным директором «Барыса», занимал должность ассистента главного менеджера в ЦСКА, а с весны 2015 года является генеральным менеджером «Адмирала».
Защитники
Евгений Грибко
Дважды в составе «Динамо» становился финалистом Евролиги. Летом 1998-го Евгений уехал в Словакию. В 2000-м получил серьёзную травму глаза в матче с новокузнецким «Металлургом», но смог продолжить карьеру. Грибко играл за «Динамо», СКА, «Сибирь» и ХК МВД. Сейчас работает тренером детской хоккейной школы «Динамо».
Руслан Батыршин
Выиграв золото Суперлиги с «Динамо», отправился в Америку. После неудачной попытки закрепиться в «Лос-Анджелесе»продолжил карьеру во вторых американских лигах. Вернувшись в Россию, выступал за «Динамо», «Крылья Советов», «Авангард» и «Сибирь». Не терял надежды заиграть за океаном и дважды отправлялся на Аляску, где выходил на лёд в составе «Анкориджа» в лиге Западного побережья. Завершил карьеру в 2004 году. Сейчас работает в СДЮШОР «Белые медведи» тренером по следж-хоккею.
Сергей Воронов
Несколько лет выступал в низших лигах в Америке, вернулся в «Динамо». В 1999 году уехал в Италию играть за клуб из Милана. Затем провёл два сезона в «Магнитке», а в последние годы карьеры играл за «Титан». Работал в юниорской команде «Динамо», сейчас входит в тренерский штаб ХК МВД.
Сергей Вышедкевич
Воспитанник СДЮШОР «Динамо» является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей в регулярном чемпионате — 642. Считался одним из самых надёжных защитников в чемпионате России. В 1996 году уехал в Америку, где пять лет выступал в низших лигах и провёл лишь 30 матчей в НХЛ за «Атланту». Летом 2001-го вернулся в «Динамо», за которое играл до 2010 года. Последний сезон провёл в «Торпедо». Сейчас работает заместителем директора СДЮШОР «Динамо».
Сергей Вышедкевич
Фото: Фотобанк КХЛ
Роман Золотов
13 лет выступал за московское «Динамо». Дважды становился чемпионом страны в составе бело-голубых. В 2003 году покинул родной клуб и отыграл сезон в воскресенском «Химике». Затем выходил на лёд в составе любительских команд, работал в транспортной компании. Сейчас играет на любительском уровне.
Дмитрий Суханов
В чемпионский год провёл 33 матча за «Динамо». Выступал ещё два сезона и завершил профессиональную карьеру в 1997 году. С 2012 по 2014 играл за любительскую команду. Сейчас тренирует «Русичи» из Российской товарищеской лиги.
Алексей Трощинский
Казахстанский защитник в общей сложно провёл 10 лет в «Динамо», стал трёхкратным чемпионом Суперлиги. Несколько сезонов играл в «Авангарде», «Торпедо», «Атланте», чеховском «Витязе» и «Барысе». Завершил карьеру в 40 лет и перешёл на скаутскую работу. В настоящее время является начальником скаутской службы ЦСКА.
Дмитрий Рябыкин
Воспитанник московского «Динамо» четыре сезона отыграл в родном клубе. Большую часть карьеры провёл в омском «Авангарде». В 2002 году стал обладателем «Золотого шлема» как лучший игрок чемпионата России. Дмитрий был ведущим защитником омской команды, выиграл с «ястребами» все знаковые титулы. Завершил игровую карьеру в «Югре» в 39 лет. С 2016 года работает в тренерском штабе «Авангарда». На днях омский клуб заявил, что не будет продлевать контракт с нынешним тренерским штабом команды.
Дмитрий Рябыкин
Фото: Фотобанк КХЛ
Максим Кузнецов
Стал первым хоккеистом из Казахстана, которого выбрали в первом раунде драфта НХЛ («Детройт» под общим 26 номером). В 1997 году уехал в Америку, после нескольких сезонов в АХЛ получил шанс в «Детройте». В составе «Красных крыльев» выиграл Кубок Стэнли, в общей сложности провёл в НХЛ 136 матчей. Кузнецов с раннего возраста отличался внушительными габаритами — уже в 14 лет он имел рост 192 см. Вернувшись в Россию, поиграл за СКА, «Авангард», «Витязь» и «Трактор». В 2014 году начал тренерскую карьеру и стал помощником в клубе МХЛ из системы СКА «Серебряные Львы».
Олег Ореховский
Почти всю карьеру провёл в родном «Динамо», на год отлучался в «Авангард». Четыре раза выигрывал золото чемпионата России. Закончил карьеру в 31 год и перешёл на тренерскую работу. В 2014 году возглавил «Витязь», став самым молодым тренером в КХЛ. Спустя полтора года был отправлен в отставку. Работал в тренерском штабе Евгения Попихина в «Нефтехимике», был уволен в октябре 2016 года.
Олег Ореховский
Фото: Фотобанк КХЛ
Вадим Гусев
Чемпионский и следующий сезон в «Динамо» были пиком карьеры Гусева, затем он выступал за «Динамо-Энергию», «Амур», «Мостовик», «Спутник». Завершил карьеру в 27 лет. Живёт в Екатеринбурге, занимается бизнесом, в хоккей играет на любительском уровне.
Виктор Глушенков
Ветеран «Динамо» 11 сезонов отыграл за московский клуб. В 1996 году хотел завершить карьеру, однако ещё два сезона выступал за «Витязь». После этого играл в команде ветеранов «Динамо». Скончался 24 декабря 2005 года в возрасте 45 лет из-за проблем с сердцем.
Александр Карповцев
В 1994 году вместе с соотечественниками Сергеем Зубовым, Алексеем Ковалёвым и Сергеем Немчиновым выиграл Кубок Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Во время локаута вернулся на сезон в «Динамо», стал чемпионом Суперлиги и уехал в Америку. Провёл в НХЛ ещё девять сезонов. Завершив карьеру, успел поработать в тренерском штабе Петра Воробьёва, Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе» и Брэда Маккриммона в «Локомотиве». Карповцев погиб вместе с другими членами команды 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе самолёта Як-42, под Ярославлем.
Сергей Сорокин
Сезон-1994/95 начинал в итальянском клубе «Фасса», в «Динамо» вернулся лишь к играм на вылет. В серии плей-офф Сорокин был признан лучшим защитником наравне с Якубовым из «Лады». Шесть лет провёл в чемпионате Германии, завершил карьеру в нижегородском «Торпедо». Работал тренером в ДЮСШ «Северная звезда», открыл школу защитников. Сейчас работает тренером в СК «Медведково».
Нападающие
Игорь Бахмутов
В составе московского «Динамо» трижды становился чемпионом России, выступал за ЦСКА, «Химик», «Витязь», «Ладу» и СКА. По окончании карьеры работал тренером в Федерации хоккея Москвы, менеджером «Капитана», занимался агентской деятельностью. С мая 2008 года работал спортивным директором «Торпедо», сейчас занимает должность генерального директора Ночной хоккейной лиги.
Валерий Белов
До 1999 года выступал за «Динамо», отлучался на сезон в чешский «Слезан». Четыре сезона выступал в «Витязе», где был играющим тренером. Работал тренером в «Динамо» и «Ак Барсе». С 2016 года возглавляет «Витязь», который впервые в истории клуба вывел в плей-офф КХЛ.
Владимир Воробьёв
Через год уехал за океан, где несколько сезонов курсировал между АХЛ и НХЛ. Вернулся в Россию в 2000-м году и выступал в «Северстали», где получил серьёзную травму и пропустил следующий сезон. Затем взял поочередно три золота — с «Динамо», «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Начал тренерскую карьеру в «Северстали», работал в «Донбассе» и «Барысе». С 2015 года трудится в штабе «Динамо».
Владимир Грачёв
Выступал за «Динамо» до 1997 года, провёл сезон в «Нефтехимике» и уехал играть в лигу Восточного побережья. Вернувшись через год, поиграл за «Нефтехимик» и «Молот», последним клубом был «Титан». По неподтверждённым данным, работает в ФСБ.
Эдуард Дмитриев
В чемпионский сезон провёл лишь 11 матчей за «Динамо». На следующий год перешёл в «Нефтехимик», отыграл 11 сезонов в альметьевском «Нефтянике», где стал главной звездой. По окончании карьеры работал тренером в системе клуба, сейчас является главным тренером альметьевского «Спутника».
Роман Ильин
Дважды становился чемпионом России в составе «Динамо», в конце 1990-х уехал играть в Словакию, где со «Слованом» выигрывал золотые медали национального первенства. После чего вернулся в Россию и выступал один год за «Локомотив», где в 31 год и завершил карьеру. Успешно занимается бизнесом, участвует в матчах ветеранов, в частности, выступает в Лиге Легенд, недавно давал мастер-класс юным хоккеистам в Норильске.
Роман Ильин
Фото: Фотобанк КХЛ
Виктор Козлов
На драфте НХЛ в 1993 году был выбран под общим шестым номером «Сан-Хосе Шаркс». За океаном выступал за «Сан-Хосе», «Флориду», «Нью-Джерси», «Айлендерс» и «Вашингтон». После окончания сезона-2008/09 решил вернуться в Россию, подписав контракт с «Салаватом Юлаевым». По одному сезону отыграл в «Локомотиве», ЦСКА и «Автомобилисте». Сейчас работает ассистентом главного тренера в «Магнитке».
Александр Кувалдин
Большую часть карьеры провёл в родном «Динамо», составлял знаменитую клубную тройку с Прокопьевым и Харитоновым. По сезону провёл в ХК МВД и «Химике». По слухам, сейчас тренирует детей в Ростове.
Андрей Кузьмин
Играл в «Динамо» до 1998 года, затем один сезон провёл в «Северстали» и два — в «Крыльях Советов», выступавших в Высшей лиге. Закончил в 2005 году в «Титане» в возрасте 34 лет. Работает тренером в СДЮШОР «Динамо», а до этого занимался с детьми в школе «Русь».
Юрий Леонов
Сезон начинал в итальянской Серии A, однако по ходу чемпионата вернулся в «Динамо». Несколько лет играл в Норвегии, выступал за «Авангард» и ЦСКА. Завершил карьеру в 2002-м и стал тренером. Работал в системе СКА, возглавлял ХК ВМФ, «Витязь» и «Амур». Сейчас играет за сборную «Легенды хоккея», выступает экспертом в прессе.
Дмитрий Назаров
Играл за «Динамо» до 1997 года, затем за «Нефтехимик», «Северсталь» и «Витязь». Завершил карьеру в 2001 году. Начинал тренировать в СДЮШОР родного «Динамо», но в 2012 году перешёл на работу в школу ЦСКА.
Андрей Николишин
Отыграв 12 матчей за «Динамо», уехал на 10 лет в Америку. В НХЛ провёл 628 матчей, набрав 280 очков. В 2004 году вернулся в Россию, выступал за ЦСКА, «Ладу», «Авангард» и СКА. Завершил карьеру в киевском «Соколе». В 2014 году был назначен главным тренером «Трактора». Проработав один сезон в Челябинске, возглавил хабаровский «Амур». Сейчас выступает экспертом на телевидении и в прессе.
Александр Прокопьев
Ещё сезон отыграл в «Динамо» и уехал в Чехию, где два года выступал за местную команду «Витковице». Затем вернулся в «Динамо», второй раз стал чемпионом страны в составе бело-голубых, играл за «Авангард» и мытищинский «Химик». Вынужден был завершить карьеру в 2006 году из-за травмы глаза. Работал ассистентом тренера в «Атланте» и «Серебряных Львах». Сейчас тренирует команду ЦСКА 1999 года рождения.
Дмитрий Сергеев
Ещё три сезона отыграл в «Динамо» и уехал в Америку, где несколько лет выступал в лигах Западного и Восточного побережья. Вернувшись на родину, поиграл за «Нефтехимик», СКА и «Титан». По окончании карьеры работал тренером команд Российской товарищеской хоккейной лиги. На данный момент является генеральным директором ДЮСШ по хоккею в Химках.
Валерий Чёрный
В следующем сезоне уехал играть в Швейцарию, но вернулся через год и продолжил выступать за «Динамо». В 1999 году опять отправился покорять Европу, на этот раз в чемпионат Дании. После этого ещё два сезона провёл в Высшей лиге за ЦСКА и «Крылья Советов». С 2005 года работает тренером в детской школе московских «армейцев».
Дмитрий Чумаченко
До 1997 года выступал за «Динамо», затем играл в «Динамо-Энергии», «Спартаке», «Тироле», «Молоте», «Капитане» и «Титане». Закончил карьеру в 2006 году. Сейчас играет за любительскую команду «Метеор».
Равиль Якубов
В общей сложности восемь сезонов отыграл за «Динамо», на два года уезжал в Америку, но в НХЛ ни одного матча так и не провёл. По окончании профессиональной карьеры перешёл на тренерский мостик. Работал ассистентом главного тренера в «Динамо», «Нефтехимике», сейчас является помощником Валерия Белова в «Витязе».
Равиль Якубов
Фото: Фотобанк КХЛ
Александр Харитонов
Один из самых быстрых игроков Суперлиги до 2000 года играл за «Динамо», потом на пару сезонов уехал в НХЛ, где сыграл 66 матчей за «Тампу» и пять — за «Нью-Йорк Айлендерс». Вернувшись в Россию, играл за «Динамо», «Авангард», «Торпедо» и «Сибирь». Дважды становился бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной России. Карьеру закончил на Украине. Сейчас работает в собственном тренировочном центре «Магия хоккея» в Москве.
Игорь Королёв
В сезоне-1994/95 провёл лишь 13 матчей за «Динамо» и уехал в Америку, где выступал 10 лет. Выходил на лёд в составе «Виннипега», «Торонто», «Чикаго» и «Аризоны». В 2004-м вернулся в Россию и через три года завоевал золото с «Магниткой». Карьеру игрока закончил в «Локомотиве». В Ярославле дебютировал в качестве тренера. Погиб вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.