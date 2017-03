«Овечкину нужен не ещё один «Ришар», а гол в плей-офф и кубок Стэнли»

«Главный сюрприз регулярного чемпионата – «Коламбус» и Торторелла»

Ванкуверский журналист Лукас Эйкройд – один из известнейших североамериканских спортивных и трэвел-обозревателей. С 1999 года он работает на матчах НХЛ, писал для таких авторитетных изданий, как The Hockey News, The Globe and Mail, New York Times и Toronto Star. В качестве обозревателя Эйкройд освещал четыре Олимпиады и 17 чемпионатов мира, получил за свою работу несколько престижных наград. Лукас не из тех североамериканцев, интересы которых не выходят за рамки своего региона: Эйкройд, побывавший в 30 странах, отлично знает европейский хоккей, что он в очередной раз с успехом продемонстрировал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».— Безусловно, главным сюрпризом для меня стал «Коламбус Блю Джекетс». До старта нынешнего сезона не было оснований предполагать, что команда установит новый клубный рекорд, превзойдёт отметку в 100 набранных очков, что Сергей Бобровский восстановит свою форму, которая позволила ему в 2013-м взять «Везина Трофи».Или что Джон Торторелла будет претендовать на приз лучшему тренеру года, ведь ещё в сентябре он вместе со сборной США на Кубке мира потерпел настоящую катастрофу. Серию из 16 побед в исполнении «синих мундиров» помнят все, но и после неё «Коламбус» играет в очень приличный хоккей. Кроме «Блю Джекетс», могу отметить «Оттаву Сенаторз», которая едет на спине своего лидера Эрика Карлссона.— «Тампа-Бэй», который, вероятно, не попадёт в плей-офф. В прошлом сезоне команда могла второй год подряд выйти в финал Кубка Стэнли, а нынче находится за гранью кубковой зоны. Да, «молнии» потеряли из-за травмы Стивена Стэмкоса, но то же самое было и год назад. Похоже, они уже не смогут вернуться в восьмёрку.— Думаю, что это просто был неудачный период. Я слышал разговоры о том, что у Овечкина начинает ощущаться возраст, ещё в 2011 и 2012 годах. Тогда же было модно говорить, что Александр играет предсказуемо. После тех лет он снова смог выбить 50 голов за сезон. Вероятно, сейчас Овечкин не так сосредоточен на собственных голах в регулярном чемпионате, потому что готовится к плей-офф. Ему просто не нужен ещё один «Морис Ришар Трофи». Если он забьёт лишь один гол в плей-офф, а «Кэпиталз» возьмёт кубок Стэнли, у Овечкина будет всё, чтобы быть счастливым и спокойным за свою репутацию, за своё наследие.— Это хороший план. Овечкин постоянно расходовал массу энергии, и дело даже не столько в силовом стиле игры, которого Александр придерживается. Его организм «помнит» многочисленные гигантские перелёты, потому что форвард много раз прыгал в самолёт сразу же после окончания клубного сезона, чтобы сыграть за сборную России на чемпионате мира. Конечно, Овечкин нужен «Вашингтону» свежим, а в плей-офф он получит своё обычное игровое время.— В ближайшие годы Кучеров точно будет полноценным претендентом на титул самого ценного хоккеиста сезона. Он уже показал, что может быть ключевым игроком, который приносит результат – это было видно по двум выступлениям в плей-офф. Я всегда высоко ценил Никиту после того, как он спас сборную России от катастрофы на МЧМ-2013 в Уфе, когда смог сравнять счёт в концовке, а затем и забить победный буллит. Но если судить реально, то у него нет шансов на «Харт Трофи» в этом сезоне. Кросби, Макдэвид или Брент Бёрнс получат больше голосов, чем он: сезон сложился так, что эти парни были больше на виду.— Думаю, что россиян станет чуть больше, если сравнивать с тремя последними сезонами. Но забивать в НХЛ по-прежнему нелегко. Несомненно, мы увидим какие-то новые лица из числа российских игроков, и дело не только в «Лас-Вегасе». Остальные команды захотят компенсировать потери, которые будут у них после драфта расширения.— Если оценивать по последним сезонам, а также по хорошему выступлению на чемпионатах мира, то это Дадонов и Шипачёв. Глядя на состав СКА, я думаю, что «Тампа» хотела бы забрать Никиту Гусева и, возможно, защитника Антона Белова, если бы он был свободен. Однако, несмотря на этот интерес, возрастные игроки из КХЛ, незадрафтованные хоккеисты и те, кто ищет за океаном второй шанс, очень редко добиваются успеха в НХЛ.— Это будет интересный и сложный вопрос. Ковальчук вернул свою игру в этом сезоне, так сказать, пришёл в норму, хотя его непопадание на чемпионат мира и Кубок мира заставило многих удивлённо поднять брови. Шансов вернуться в сезоне-2017/18 я почти не вижу. Те горькие обстоятельства, при которых он уехал из «Нью-Джерси», делают очень маловероятной возможность того, что его возвращение будут оценивать большими пальцами.— Глядя на возраст и послужной список Александра, я бы не предлагал ему контракт дольше, чем на три года. Негативные примеры заключения долгосрочных соглашений с ветеранами у клубов есть. Тот же «Ванкувер» подписал шестилетний контракт на $ 36 млн с Луи Эрикссоном и теперь наверняка об этом жалеет. И это при том, что Эрикссон лишь на год старше Радулова, но имеет более стабильную статистику и личную «кредитную историю». Уменьшение отдачи от игрока здесь уже произошло. Хотя прошу не забывать, что я не генеральный менеджер клуба НХЛ.— Я Овечкину верю. По крайней мере, он был последовательным в своей позиции по Олимпиаде. Ещё в 2009-м году он сказал в интервью ESPN о своей решимости играть в Сочи: «Никто не может сказать мне «нет». Никто не может мне запретить играть за свою страну на Олимпиаде, которая проводится у меня на родине. Вы хотите запретить? Тогда счастливо». Кроме того, Тед Леонсис уже поддержал Александра и готов отпустить форварда, если возникнет такой вопрос. Конечно, это создаёт определённое давление на лигу, но в этом нет ничего нового.— Да. Он по-настоящему расцвёл, стал важной частью оборонительной линии, которая не может похвастать той глубиной, которая была в сезоне-2010/11 – тогда свой лучший хоккей показывали Дэн Хэмьюс, Кевин Биекса, Кристиан Эрхофф и Сами Сало. Трямкин прибавил в жёсткости, стал более напористым и постепенно завоевал симпатии болельщиков. Думаю, что Никите предложат около $ 3 млн на три года.