Плотников в стиле Дацюка. Гол-шедевр принёс СКА вторую победу в серии

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Можно долго рассуждать, насколько логичным получилось поражение «Локомотива» в первой игре в Санкт-Петербурге, но история не терпит сослагательного наклонения. Гораздо важнее в связи с этим было то, в каком психологическом состоянии ярославцы подойдут к игре номер два.
Хорошим подспорьем для «Локомотива» должно было стать возвращение в состав Брэндона Козуна, который неделю назад стараниями Григория Панина получил травму в шестой игре серии с ЦСКА. Таким образом, в первой тройке нападения воссоединились Козун, Контиола и Тальбо. У СКА вместо Виктора Тихонова в заявку попал Александр Хохлачёв.
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На первых минутах привычно активно выглядело звено «Локомотива» Коршков – Полунин – Красковский. Индивидуальный проход Красковского к воротам Микко Коскинена мог увенчаться успехом, но форвард буквально упёрся в габаритного вратаря. Вообще, именно на правом фланге гости чаще всего находили бреши в обороне СКА. За три минуты до перерыва удалился Александр Хохлачёв, и «железнодорожники» образцово разыграли большинство: Локтионов отдал пас к воротам на Аверина, тот – в касание вдоль ворот на Лугина, и Дмитрий Лугин поразил пустой угол.
Вскоре продемонстрировать мастерство в неравных составах смогли и хозяева. Как и в первом матче, СКА реализовал первую в игре возможность забросить в большинстве. Стаффан Кронвалль удалился на исходе первого периода, за что гости были наказаны уже в начале второй двадцатиминутки. Гол получился достаточно простым: Вадим Шипачёв выдал передачу из-за ворот на Илью Ковальчука, и тот идеально попал в дальний угол. Этот гол стал для Ковальчука 150-м в чемпионатах страны. Тут же удалился ещё и Петри Контиола, но на этот раз забить «5 на 4» СКА не удалось, хотя Гусев вполне мог сделать счёт 2:1.
Моментов у обеих команд было не много. Чуть больше работы приходилось на долю Микко Коскинена: за пять минут до конца второго периода «Локомотив» перебрасывал СКА — 18-10 – хозяева непривычно редко тревожили Судницина. Оживило игру удаление Сергея Плотникова, который нарушил правила в чужой зоне. Петербуржец с таким решением судей был категорически не согласен. Гости попытались разыграть большинство «до верного», но Кронваллю и Накладалу не удалось из выгодной позиции бросить по воротам. На исходе периода мог вновь вывести «Локомотив» вперёд Денис Мосалёв, но финский вратарь СКА отразил мощный бросок в ближний угол. Более выгодный момент был у Андрея Локтионова. Форварду не хватило времени и пространства на пятачке после паса Егора Аверина.
СКА наказал соперника за расточительность ещё до перерыва. Героем стал Сергей Плотников: нападающий подхватил шайбу в своей зоне, обвёл двоих защитников, убрал шайбу под себя и технично переиграл Александра Судницина – настоящий гол-шедевр в стиле Павла Дацюка.
В третьем периоде хозяева переориентировались на «засушку» игры. Преимущество в одну шайбу – не самый большой задел, но развитие событий показало правильность такой стратегии. Игра проходила почти без свистков, а к середине периода команды нанесли только пять бросков в створ на двоих (3-2 в пользу «Локомотива»). За 8 минут до сирены СКА удалась быстрая контратака, которую замкнул Николай Прохоркин – петербуржцы реализовали практически единственный опасный момент за период, в то время как атаки «Локомотива» раз за разом проходили вхолостую. А точку поставил тот же Сергей Плотников, которого вывели один на один с Суднициным – 4:1. СКА сыграл в другой хоккей по сравнению с первым матчем, и инициатива, которой владел «Локомотив», обернулась против ярославцев.
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