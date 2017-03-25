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175 лет назад 2016
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СКА – «Локомотив» — 4:1
Фото: Елена Разина, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

Плотников в стиле Дацюка. Гол-шедевр принёс СКА вторую победу в серии

«Локомотив» забил первым и перебросал соперника, но гол Сергея Плотникова перевернул игру и принёс СКА победу 4:1 и лидерство в серии 2-0.
25 марта 2017, суббота. 19:35. Хоккей
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Можно долго рассуждать, насколько логичным получилось поражение «Локомотива» в первой игре в Санкт-Петербурге, но история не терпит сослагательного наклонения. Гораздо важнее в связи с этим было то, в каком психологическом состоянии ярославцы подойдут к игре номер два.

Хорошим подспорьем для «Локомотива» должно было стать возвращение в состав Брэндона Козуна, который неделю назад стараниями Григория Панина получил травму в шестой игре серии с ЦСКА. Таким образом, в первой тройке нападения воссоединились Козун, Контиола и Тальбо. У СКА вместо Виктора Тихонова в заявку попал Александр Хохлачёв.

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КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
25 марта 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 1 0:1, 2:0, 2:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Лугин (Локтионов, Аверин) – 17:12 (5x4), 1:1 – Ковальчук (Гусев, Шипачёв) – 20:56 (5x4), 2:1 – Плотников (Зубарев, Прохоркин) – 39:40 (4x4), 3:1 – Прохоркин (Плотников, Широков) – 51:05 (5x5), 4:1 – Плотников (Широков, Прохоркин) – 53:45 (5x5)

На первых минутах привычно активно выглядело звено «Локомотива» Коршков – Полунин – Красковский. Индивидуальный проход Красковского к воротам Микко Коскинена мог увенчаться успехом, но форвард буквально упёрся в габаритного вратаря. Вообще, именно на правом фланге гости чаще всего находили бреши в обороне СКА. За три минуты до перерыва удалился Александр Хохлачёв, и «железнодорожники» образцово разыграли большинство: Локтионов отдал пас к воротам на Аверина, тот – в касание вдоль ворот на Лугина, и Дмитрий Лугин поразил пустой угол.

Вскоре продемонстрировать мастерство в неравных составах смогли и хозяева. Как и в первом матче, СКА реализовал первую в игре возможность забросить в большинстве. Стаффан Кронвалль удалился на исходе первого периода, за что гости были наказаны уже в начале второй двадцатиминутки. Гол получился достаточно простым: Вадим Шипачёв выдал передачу из-за ворот на Илью Ковальчука, и тот идеально попал в дальний угол. Этот гол стал для Ковальчука 150-м в чемпионатах страны. Тут же удалился ещё и Петри Контиола, но на этот раз забить «5 на 4» СКА не удалось, хотя Гусев вполне мог сделать счёт 2:1.

Моментов у обеих команд было не много. Чуть больше работы приходилось на долю Микко Коскинена: за пять минут до конца второго периода «Локомотив» перебрасывал СКА — 18-10 – хозяева непривычно редко тревожили Судницина. Оживило игру удаление Сергея Плотникова, который нарушил правила в чужой зоне. Петербуржец с таким решением судей был категорически не согласен. Гости попытались разыграть большинство «до верного», но Кронваллю и Накладалу не удалось из выгодной позиции бросить по воротам. На исходе периода мог вновь вывести «Локомотив» вперёд Денис Мосалёв, но финский вратарь СКА отразил мощный бросок в ближний угол. Более выгодный момент был у Андрея Локтионова. Форварду не хватило времени и пространства на пятачке после паса Егора Аверина.

СКА наказал соперника за расточительность ещё до перерыва. Героем стал Сергей Плотников: нападающий подхватил шайбу в своей зоне, обвёл двоих защитников, убрал шайбу под себя и технично переиграл Александра Судницина – настоящий гол-шедевр в стиле Павла Дацюка.

В третьем периоде хозяева переориентировались на «засушку» игры. Преимущество в одну шайбу – не самый большой задел, но развитие событий показало правильность такой стратегии. Игра проходила почти без свистков, а к середине периода команды нанесли только пять бросков в створ на двоих (3-2 в пользу «Локомотива»). За 8 минут до сирены СКА удалась быстрая контратака, которую замкнул Николай Прохоркин – петербуржцы реализовали практически единственный опасный момент за период, в то время как атаки «Локомотива» раз за разом проходили вхолостую. А точку поставил тот же Сергей Плотников, которого вывели один на один с Суднициным – 4:1. СКА сыграл в другой хоккей по сравнению с первым матчем, и инициатива, которой владел «Локомотив», обернулась против ярославцев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК СКА Александр Судницин Микко Коскинен Сергей Плотников Кубок Гагарина
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