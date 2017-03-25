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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
СКА — «Локомотив» — 4:1. Тренеры и игроки — о втором матче финала Запада
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Я бью и провоцирую молодых?» Что говорили после матча СКА – «Локомотив»

Широков отметил сейв Коскинена, Плотников — свой гол-шедевр, Знарок рассказал о здоровье Войнова, Козун — о дисквалификации Панина.
25 марта 2017, суббота. 21:30. Хоккей
>>> Плотников в стиле Дацюка. Гол-шедевр принёс СКА вторую победу в серии

СКА одержал уверенную победу над «Локомотивом» во втором матче финала Западной конференции. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 (2-0 — в серии). Главным героем матча стал Сергей Плотников, набравший 3 (2+1) очка.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
25 марта 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 1 0:1, 2:0, 2:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Лугин (Локтионов, Аверин) – 17:12 (5x4), 1:1 – Ковальчук (Гусев, Шипачёв) – 20:56 (5x4), 2:1 – Плотников (Зубарев, Прохоркин) – 39:40 (4x4), 3:1 – Прохоркин (Плотников, Широков) – 51:05 (5x5), 4:1 – Плотников (Широков, Прохоркин) – 53:45 (5x5)

В концовке первого периода Дмитрий Лугин открыл счёт, реализовав большинство «Локомотива». После перерыва СКА отыгрался благодаря шайбе Ильи Ковальчука, также заброшенной в большинстве, а на последней минуте Сергей Плотников вывел «армейцев» вперёд.

В третьем периоде Николай Прохоркин сделал счёт 3:1, а вскоре Сергей Плотников, оформив дубль, установил окончательный результат.

«Не знаю, лучший ли это мой матч в СКА»


«Оставалось мало времени. Решил, почему бы не рискнуть и не пойти в обводку. Получилось хорошо для команды. Не знаю, лучший ли это мой матч в СКА. Просто рад, что мы сегодня победили. Будем разбирать, почему плохо начали. Хорошо, что собрались. После первой шайбы стали играть агрессивнее. Коскинен вообще молодец — вытащил первый период, дал нам шансы, чтобы вытащить матч», — заявил нападающий СКА Сергей Плотников.

«Благодаря Коскинену СКА выиграл»


Нападающий СКА Сергей Широков отметил сейв Коскинена и сказал, что «армейцам» удалось реализовать моменты во втором матче с «Локомотивом».

«Здорово сыграл вратарь, а мы недостаточно здорово провели первую половину игры. Ключевым моментом, наверное, было то, что мы забросили в конце второго периода, а в третьем стало проще. «Локомотив» побежал в атаку отыгрываться, а мы забили ещё два гола. Большая заслуга Коскинена в победе, благодаря ему мы выиграли.


Сегодня у нас получилось исполнить те моменты, которые были у других звеньев. «Локомотив» — хорошая команда, играющая в хороший и быстрый хоккей. С ними сложно играть, потому что они много владеют шайбой, и её нельзя терять в средней зоне, потому что сразу пойдут контратаки. В первой игре таким образом они нам забили четыре гола. Нужно делать правильные выводы и по-другому начинать матчи.

Бью ли молодых, чтобы их спровоцировать? Хоккей — контактный вид спорта, здесь мы не смотрим, против кого выходим. Мы стараемся делать свою работу и лишний раз не проезжать мимо игрока. Мы стараемся всё делать по правилам. Иногда зашкаливают эмоции. В той игре я получил ненужное удаление и сделал выводы. Постараемся сыграть в хороший хоккей в Ярославле, там будет не очень просто. По части дисциплины старались играть так, как нам говорили. Что-то получалось, что-то — нет. Первая половина не удалась, но потом мы кое-что подкорректировали — и матч закончился победой», — сказал Широков.

«Не заметил, чтобы игроки СКА били соперника после свистка»


Защитник СКА Патрик Херсли заявил, что игроки СКА не били соперника после свистка.

«Соперник продолжил действовать как можно более плотно, сводил риск к минимуму. Надо отдать должное «Локомотиву» — очень хорошо начали матч. Мы допустили много опасных ситуаций у своих ворот, но у ярославцев хорошая команда, и все три периода на площадке шла равная борьба. Было много стычек на пятачке, но это хоккей, кубковый матч — каждая команда хочет победить, так что жёсткость здесь неизбежна. Почему игроки СКА пытались бить соперника после свистка? Я ничего такого не заметил. Никакой отдельной причины нет, так что мне нечего комментировать. В следующих матчах нам нужно быть готовыми сражаться с первой смены», — заявил Херсли.

>>> Херсли забивал тем, на чём сидел в Ярославле. Чумовое спасение СКА!

«СКА забил свои моменты, «Локомотив» — нет»


Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов посетовал на слабую реализацию моментов у ярославцев.

— СКА забил свои моменты, а мы – нет. В конце пришлось отыгрываться – пропустили контратаки и из-за этого сложился результат.

— Одна из самых крупный линий обороны, а у СКА такие юркие нападающие, хватало ли на весь матч защитников?
— Да, хватало.

Олег Знарок, в свою очередь, не собирался разбирать игру подопечных.

— Буду, как всегда, краток. С победой, готовимся к следующей игре.

— После первой игры отмечали, что был перерыв. С чем связываете не очень удачное начало?
— Начали не очень хорошо. Разберёмся, но всё сложилось в нашу пользу.

— Ждать ли в следующем матче Вячеслава Войнова?
— Нет, не появится.

— Почему не было в этом матче Егора Яковлева и Виктора Тихонова?
— Просто дали им отдохнуть.

«Дисквалификация Панина? Хоккей — жёсткая игра, нужно защищать игроков»


Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун прокомментировал поражение команды, а также дисквалификацию защитника ЦСКА Григория Панина на восемь матчей за драку в игре с «Локомотивом».

«Если бы не восстановился от травмы, то и не играл бы сегодня. Так что всё нормально. Панин получил восемь матчей дисквалификации за драку в последнем матче с «Локомотивом»? Я не совсем в курсе ситуации, трудно что-то говорить, люди жертвуют собой, хоккей — жёсткая игра, нужно защищать игроков.

В матче со СКА у нас были моменты, но не смогли их реализовать, соперник очень силён. Постараемся извлечь уроки и в следующей игре не допускать ошибок. Мы всегда оптимистично настроены. Сделаем всё, чтобы обыграть СКА», — сказал Козун.

«Плотников сыграл отлично, обыграв троих хоккеистов «Локомотива»


Нападающий «Локомотива» Максим Тальбо заявил, что первый гол Плотникова стал ключевым в матче со СКА.

«Думаю, второй гол стал ключевым, но в целом мы играли достойно. Домой едем именно с таким ощущением. Ждал ли от Плотникова, что он обыграет троих хоккеистов «Локомотива»? Скажу, что он сыграл в том эпизоде отлично. В Кубке Гагарина все матчи захватывающие. Где бы ты ни играл, плей-офф — лучшее время года. И в КХЛ, и в НХЛ именно так. Если честно, лучше бы ещё и побеждать, и мы постараемся сделать это дома в серии со СКА», — сказал Тальбо.

«Сейв Коскинена не надломил «Локомотив»


Нападающий «Локомотива» Александр Кадейкин отметил гол Плотникова и сейв Коскинена.

— Что не получилось у «Локомотива»?
— Абсолютно банально — забить голы, реализовать моменты.

— Сейв Коскинена в первом периоде психологически не повлиял на команду?
— Нет, счет был 0:0, игра только начиналась. Момент, конечно, хороший был, но не сказал бы, что он надломил. Забили мы тогда, и что? Вся игра была впереди, дальше надо было играть.

— А гол Плотникова?
— Конечно, раз он оказался победным.

— Всё-таки он обыграл всех игроков. В такой шайбе больше мастерства или везения?
— Если бы в другой манере забили, по-другому бы вышло? Можете у него спросить.

— Что нужно изменить, чтобы дома счёт в серии стал равным?
— Во-первых, играть дисциплинированно. Во-вторых, действовать более агрессивно и задуматься над реализацией моментов. Мы говорили о сейве Коскинена — повлиял или нет. Была череда моментов, мы давили, но не забивали, и это больше повлияло.

— Казалось, после первого матча игроки «Локомотива» была оптимистичнее настроены на серию, чем сейчас. Сейчас меньше позитива?
— Нет, всё нормально, серия продолжается. Надо сделать правильные выводы, правильно подготовиться к следующим играм. Грустить некогда, игры идут через день. Настроение боевое.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК СКА Алексей Кудашов Брэндон Козун Максим Тальбо Олег Знарок Патрик Херсли Сергей Плотников Сергей Широков Кубок Гагарина
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