«Локомотив» уступает СКА — 0-2, а «Сочи» хочет найти хоккейного Мхитаряна

«Тампе» интересны Гусев и Белов?

Отец Якупова станет гендиректором «Нефтехимика»

В «Сочи» ждут армян

Гудачек перейдёт в «Северсталь»?

Известный заокеанский обозреватель, постоянный эксперт «Чемпионата»прокомментировал возросший интерес команд НХЛ к хоккеистам, выступающим в Континентальной хоккейной лиге. «Думаю, россиян станет в НХЛ чуть больше, если сравнивать с тремя последними сезонами. Наилучшие шансы закрепиться за океаном — у Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова, об этом говорят их результаты в последних сезонах, а также выступления на чемпионатах мира. Глядя на состав СКА, я уверен, что «Тампа» хотела бы забрать Никиту Гусева и, возможно, защитника Антона Белова, если бы он был свободен», — сказал Эйкройд.Отец форварда «Сент-Луиса», Раиль, станет новым генеральным директором нижнекамского «Нефтехимика». В текущем сезоне клуб занял десятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. По окончании регулярного чемпионата клуб уже покинули директори генеральный менеджер. Работу в клубе также не продолжит нынешний директор —работал директором хоккейной школы «Нефтехимик», спортивным директором клуба ВХЛ «Нефтяник».Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи»сообщил, что клуб заинтересован в привлечении армянских хоккеистов. «20 процентов зарегистрированного населения Сочи – этнические армяне, и они экономически очень активны. Есть перспективные армянские игроки, и мы ведём с ними переговоры. Безусловно, рассчитываем на эффект Генриха Мхитаряна», — сказал Воропаев.Вратарь шведского «Эребру»может перейти в череповецкую «Северсталь», информирует Expressen. 28-летний словацкий вратарь ранее уже выступал в Континентальной хоккейной лиге за новосибирскую «Сибирь». Он провёл за клуб всего один матч, отразив 82,3 % броска по своим воротам.СКА вновь сильнее «Локомотива»После результативного первого матча стоило ожидать, что вторая встреча финала Западной конференции получится более аккуратной в плане игры в обороне. Ярославцы лучше начали встречу, перебросали соперника в первом периоде и открыли счёт. Во второй трети СКА выровнял игру и смог не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. В заключительном игровом отрезке вязкая борьба продолжилась, все вопросы о победителе были сняты за девять минут до конца встречи, когда Прохоркин сделал счёт 3:1. Героем встречи стал экс-игрок «Локомотива», набравший 3 (2+1) очка. Серия переезжает в Ярославль при счёте 2-0 в пользу СКА.