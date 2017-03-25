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Хоккей. Итоги дня 25 марта 2017 года, обзор матчей, видео
Текст: Роман Соловьёв

«Локомотив» уступает СКА — 0-2, а «Сочи» хочет найти хоккейного Мхитаряна

Никиту Гусева и Антона Белова ждут в «Тампе», «Сочи» хочет подписать армянских хоккеистов, а СКА опять переиграл «Локомотив» – в итогах дня.
25 марта 2017, суббота. 22:45. Хоккей

«Тампе» интересны Гусев и Белов?


Известный заокеанский обозреватель, постоянный эксперт «Чемпионата» Лукас Эйкройд прокомментировал возросший интерес команд НХЛ к хоккеистам, выступающим в Континентальной хоккейной лиге. «Думаю, россиян станет в НХЛ чуть больше, если сравнивать с тремя последними сезонами. Наилучшие шансы закрепиться за океаном — у Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова, об этом говорят их результаты в последних сезонах, а также выступления на чемпионатах мира. Глядя на состав СКА, я уверен, что «Тампа» хотела бы забрать Никиту Гусева и, возможно, защитника Антона Белова, если бы он был свободен», — сказал Эйкройд.

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Отец Якупова станет гендиректором «Нефтехимика»


Отец форварда «Сент-Луиса» Наиля Якупова, Раиль, станет новым генеральным директором нижнекамского «Нефтехимика». В текущем сезоне клуб занял десятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. По окончании регулярного чемпионата клуб уже покинули директор Владимир Кузнецов
и генеральный менеджер Виктор Левицкий. Работу в клубе также не продолжит нынешний директор — Владимир Сторонкин. Раиль Якупов работал директором хоккейной школы «Нефтехимик», спортивным директором клуба ВХЛ «Нефтяник».

В «Сочи» ждут армян


Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что клуб заинтересован в привлечении армянских хоккеистов. «20 процентов зарегистрированного населения Сочи – этнические армяне, и они экономически очень активны. Есть перспективные армянские игроки, и мы ведём с ними переговоры. Безусловно, рассчитываем на эффект Генриха Мхитаряна», — сказал Воропаев.

Гудачек перейдёт в «Северсталь»?


Вратарь шведского «Эребру» Юлиус Гудачек может перейти в череповецкую «Северсталь», информирует Expressen. 28-летний словацкий вратарь ранее уже выступал в Континентальной хоккейной лиге за новосибирскую «Сибирь». Он провёл за клуб всего один матч, отразив 82,3 % броска по своим воротам.
СКА вновь сильнее «Локомотива»
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
25 марта 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 1 0:1, 2:0, 2:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Лугин (Локтионов, Аверин) – 17:12 (5x4), 1:1 – Ковальчук (Гусев, Шипачёв) – 20:56 (5x4), 2:1 – Плотников (Зубарев, Прохоркин) – 39:40 (4x4), 3:1 – Прохоркин (Плотников, Широков) – 51:05 (5x5), 4:1 – Плотников (Широков, Прохоркин) – 53:45 (5x5)

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После результативного первого матча стоило ожидать, что вторая встреча финала Западной конференции получится более аккуратной в плане игры в обороне. Ярославцы лучше начали встречу, перебросали соперника в первом периоде и открыли счёт. Во второй трети СКА выровнял игру и смог не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. В заключительном игровом отрезке вязкая борьба продолжилась, все вопросы о победителе были сняты за девять минут до конца встречи, когда Прохоркин сделал счёт 3:1. Героем встречи стал экс-игрок «Локомотива» Сергей Плотников, набравший 3 (2+1) очка. Серия переезжает в Ярославль при счёте 2-0 в пользу СКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг ХК Нефтехимик ХК Северсталь ХК СКА ХК Сочи Антон Белов Никита Гусев Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
25 марта 2017, суббота
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